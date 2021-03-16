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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26022) Медведчук (1754) путин (29870) собственность (90)

В Росреестре нет информации о владельце поместья в оккупированном Крыму, в котором Медведчук принимал Путина, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Росреестре нет информации о владельце поместья в оккупированном Крыму, в котором Медведчук принимал Путина, - СМИ. ДОКУМЕНТ

В июле 2012 года президенты Украины и России встречались в Крыму. Пообщавшись с Виктором Януковичем, Владимир Путин посетил кумовьев - Виктора Медведчука и Оксану Марченко.

Об этом напоминает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

В 2018 году российское издание "Примечания" писало, что в генплане Ялты имение указано как "дворец Медведчука". Страница, на которой это обнаружили, теперь недоступна. На картах Google главное здание белого цвета обозначено как "Вилла "Медведчук".

Крым.Реалии получили выписки из Росреестра относительно этой недвижимости. В этих документах указано, что "данные о собственниках отсутствуют".

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В Росреестре нет информации о владельце поместья в оккупированном Крыму, в котором Медведчук принимал Путина, - СМИ 01
В Росреестре нет информации о владельце поместья в оккупированном Крыму, в котором Медведчук принимал Путина, - СМИ 02

Сам Медведчук уверяет, что сможет разобраться с владениями его супруги Оксаны Марченко в оккупированном Крыму после вступления в силу указа российского президента Владимира Путина, которым запрещено иностранцам и зарубежным компаниям быть собственниками участков на полуострове. Об этом он сказал в комментарии Крым.Реалии.

В частности, на вопрос о том, что он будет делать с крымской недвижимостью, политик ответил: "Со всеми вопросами разберемся". На уточняющий вопрос о том, договорился ли он уже, Медведчук сказал: "Я ни с кем не договариваюсь".

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Из крымской недвижимости в декларации Медведчука за 2019 год указано 56 соток земли, жилой дом в 371 квадратный метр и нежилой - в 749 квадратных метров. Все это расположено в селе Оползневое. Имущество записано на Оксану Марченко.

Редакция также отправила запрос Марченко, поинтересовавшись, планирует ли кто-то из ее семьи получить российское гражданство для переоформления крымского имущества, или его перепишут на российскую фирму. Однако ответа пока не последовало.

Напомним, 20 марта 2021 года вступает в силу указ президента России Владимира Путина, который запретил "иностранным гражданам" владеть землей в большинстве районов Крыма - прибрежных и прилегающих к материковой Украине. С точки зрения российского законодательства, граждане Украины на оккупированном полуострове также попадают в эту категорию.

Согласно указу, иностранные граждане с 20 марта 2020 года должны были в течение года распорядиться своим имуществом, например, продав или переоформив его. В противном случае землю могут в судебном порядке принудительно изъять российские власти Крыма, с предоставлением компенсации.

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В Представительстве президента Украины в АРК назвали "военным преступлением" этот указ Путина. Прокуратура АР Крым квалифицирует такие действия российских властей по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+3
Наберите на картах Google "липецк рошен" и будете удивлены. В Росреестре нет информации о владельце поместья в оккупированном Крыму, в котором Медведчук принимал Путина, - СМИ - Цензор.НЕТ 1361

В Росреестре нет информации о владельце поместья в оккупированном Крыму, в котором Медведчук принимал Путина, - СМИ - Цензор.НЕТ 4040
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16.03.2021 15:59
+3
Щури
В Росреестре нет информации о владельце поместья в оккупированном Крыму, в котором Медведчук принимал Путина, - СМИ - Цензор.НЕТ 6868
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16.03.2021 16:03
+2
И чему удивиться?
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16.03.2021 16:09
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Путин подписал указ, который запрещает владение землей в оккупированном Крыму
без гражданства РФ. 20 мартa, 2020г
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16.03.2021 15:58 Ответить
Наберите на картах Google "липецк рошен" и будете удивлены. В Росреестре нет информации о владельце поместья в оккупированном Крыму, в котором Медведчук принимал Путина, - СМИ - Цензор.НЕТ 1361

В Росреестре нет информации о владельце поместья в оккупированном Крыму, в котором Медведчук принимал Путина, - СМИ - Цензор.НЕТ 4040
показать весь комментарий
16.03.2021 15:59 Ответить
В Росреестре нет информации о владельце поместья в оккупированном Крыму, в котором Медведчук принимал Путина, - СМИ - Цензор.НЕТ 7416
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16.03.2021 16:03 Ответить
И чему удивиться?
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16.03.2021 16:09 Ответить
На картах Google главное здание белого цвета обозначено как "Вилла "Медведчук".
Источник: https://censor.net/ru/n3253670
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16.03.2021 16:13 Ответить
В Росреєстрі немає інформації про власника маєтку в окупованому Криму, в якому Медведчук приймав Путіна, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5093
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16.03.2021 16:15 Ответить
Где Липецк, а где Черное море?
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16.03.2021 16:20 Ответить
Всё тому же.
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16.03.2021 16:16 Ответить
Тому что ты дешевый троль с тупыми фейками? Да ладно, .. С 2014 года на руцьких даунов насмотрелись
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16.03.2021 16:21 Ответить
Сайт ссылается на карты Google, значит тоже троЛЛи.
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16.03.2021 16:38 Ответить
Где ты нашел в статье ссылку.? Белочка принесла?
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16.03.2021 16:48 Ответить
Прочитай.
Тогда обсудим. В Росреєстрі немає інформації про власника маєтку в окупованому Криму, в якому Медведчук приймав Путіна, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3375
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16.03.2021 16:50 Ответить
Прочитал. Нет никакого упоминания про лмпецкую фабрику в Ялте. Очередной вброс ватных баранов. Тупой и дешевый. Впрочем как и вся ваша пропаганда
В Росреєстрі немає інформації про власника маєтку в окупованому Криму, в якому Медведчук приймав Путіна, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4236
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16.03.2021 19:16 Ответить
а если в гуголе набрать "троя"?
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16.03.2021 16:23 Ответить
Зачем тогда в статье на карты Googl ориентируются?
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16.03.2021 16:37 Ответить
Фабрика Рошен в Липецке есть, но она несколько лет не работает и её имущество давно арестовано тамошними властями
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16.03.2021 19:33 Ответить
Щури
В Росреестре нет информации о владельце поместья в оккупированном Крыму, в котором Медведчук принимал Путина, - СМИ - Цензор.НЕТ 6868
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16.03.2021 16:03 Ответить
Не ображайте щурів!
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16.03.2021 16:34 Ответить
У пацанов бАмаШка нє главнАє, пацани пА пАнятіям живут, у ніх фсьо на сявок-шнирєй аХВормлєнА... В Росреєстрі немає інформації про власника маєтку в окупованому Криму, в якому Медведчук приймав Путіна, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7775
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16.03.2021 16:18 Ответить
Гнать из правительства таких политиков ссаными тряпками 7 лет войны, что оно там до сих пор делает!?
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16.03.2021 16:34 Ответить
А кто из означенных в статье в правительстве? Ноунейм, ты откуда вообще?
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16.03.2021 22:55 Ответить
В Росреєстрі немає інформації про власника маєтку в окупованому Криму, в якому Медведчук приймав Путіна, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8205Чому у більшості країн слова закони , законна власність , законно визначені границі держав - просто текуща дійсність та реальність В Росреєстрі немає інформації про власника маєтку в окупованому Криму, в якому Медведчук приймав Путіна, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8941

Та ні - не вже , але через покоління чи два - у всіх націоналізуємо ...., а там - кому треба - приватизуем В Росреєстрі немає інформації про власника маєтку в окупованому Криму, в якому Медведчук приймав Путіна, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8941
Та ні !
Подавитесь В Росреєстрі немає інформації про власника маєтку в окупованому Криму, в якому Медведчук приймав Путіна, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6374 Подавимо В Росреєстрі немає інформації про власника маєтку в окупованому Криму, в якому Медведчук приймав Путіна, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6374
А земля - чиєю власністю була - тією і залишається В Росреєстрі немає інформації про власника маєтку в окупованому Криму, в якому Медведчук приймав Путіна, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2242
А інші хотіння - від лукавого В Росреєстрі немає інформації про власника маєтку в окупованому Криму, в якому Медведчук приймав Путіна, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9127
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17.03.2021 00:20 Ответить
 
 