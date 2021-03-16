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Гендиректор "Укроборонпрома" Гусев заболел COVID-19 во время рабочего визита в Японию

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Гендиректор

Генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев заболел COVID-19. Положительный тест на коронавирус он получил во время рабочего визита в Японию.

Об этом Гусев сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"С 16 марта я, в составе официальной украинской делегации во главе с министром обороны Украины Андреем Тараном, нахожусь в Японии. К сожалению, сегодня уже в Токио я получил положительный тест на COVID-19", - написал он.

Сейчас директор концерна находится в посольстве Украины в Японии на самоизоляции.

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"По всем рабочим вопросам остаюсь с командой "Укроборонпрома" на постоянной связи дистанционно. Несмотря на то, что не смогу лично принять участие в переговорах, я уверен, что этот важный исторический визит, организованный по приглашению японской стороны и качественно подготовленный командой нашего посла в Японии, будет успешным и результативным", - подчеркнул он.

Гендиректор Укроборонпрома Гусев заболел COVID-19 во время рабочего визита в Японию 01
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Топ комментарии
+2
Я конечно дико выбачаюсь и мне очень стыдно, но телек сегодня можно не выходя из хаты заказать и ездить за ними в Японию, Индию, Италию, Эмираты на всякие выставки и совсем без пользы для налогоплатильщиков, не обязательно. Лучше "Дзвином", ракетной и боеприпасными темами в Украине заниматься, по месту так сказать
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16.03.2021 16:12
+1
да и хрен с ним... ысе одно никакого толку от таких руководителей.. как мы видим!
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16.03.2021 16:07
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Мы уже с Японией в военной сфере сотрудничаем или просто по приколу покатались наши "оборонщики", "посмотрели мир" и "переняли опыт"? Гендиректор "Укроборонпрома" Гусев заболел COVID-19 во время рабочего визита в Японию - Цензор.НЕТ 3011
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16.03.2021 16:03 Ответить
Стыдитесь!
Ребята за новыми телеками в Японию поехали!
Все в семью!
А вы "по приколу"...
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16.03.2021 16:08 Ответить
Я конечно дико выбачаюсь и мне очень стыдно, но телек сегодня можно не выходя из хаты заказать и ездить за ними в Японию, Индию, Италию, Эмираты на всякие выставки и совсем без пользы для налогоплатильщиков, не обязательно. Лучше "Дзвином", ракетной и боеприпасными темами в Украине заниматься, по месту так сказать
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16.03.2021 16:12 Ответить
какая проза...
Поехать за госсчет в колыбель, так сказать, современных технологий и потом хвастаться японским телеком гораздо круче!
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16.03.2021 16:19 Ответить
Він поїхав подивитися на цвітіння сакури))
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16.03.2021 16:30 Ответить
гусь полетел к местам гнездования.
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16.03.2021 16:11 Ответить
Японский штамм?! Нет, не слышал Гендиректор "Укроборонпрома" Гусев заболел COVID-19 во время рабочего визита в Японию - Цензор.НЕТ 7793
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16.03.2021 16:06 Ответить
Пох? Нет. Просто насрать.
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16.03.2021 16:07 Ответить
да и хрен с ним... ысе одно никакого толку от таких руководителей.. как мы видим!
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16.03.2021 16:07 Ответить
таран зачастил за подарками семье...то в Индии, то в Японии... В Украине все полигоны отстроил и вооружение починил?
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16.03.2021 16:30 Ответить
Япония же вообще закрылась от всех. Никого к себе не пускает, туда практически невозможно сейчас попасть.
Ну вот привез КОВИД с собой, теперь они и дипломатов не пустят.
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16.03.2021 16:52 Ответить
 
 