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Новости Политика Украины
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Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш (134)

Украина прервала заседание рабочей группы ТКГ и требует исключения "экспертов ЛДНР", - Гармаш

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина прервала заседание рабочей группы ТКГ и требует исключения

Украинская делегация в политической подгруппе ТКГ прервала заседание рабочей группы из-за участия в переговорах "эксперта" "ДНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

"Никакого демарша, просто Украина, в полном соответствии с Минскими соглашениями, попросила ОБСЕ удалить из группы приглашенную приглашенными из Донецка Российской стороной "экспертку" Майю Пирогову. Эта гражданка в Украине была осуждена за терроризм на 10 лет и объявлена в розыск. Такие "участники" делегитимизируют переговоры, чем, собственно, лишают их смысла", - говорится в сообщении.

По словам Гармаша, модератор группы от ОБСЕ посол Морель заявил, что это не в его компетенции.

"Мы попросили перерыва, пока этот вопрос не урегулирует ТКГ, в компетенцию которой, по словам представителя ОБСЕ, входят подобные проблемы", - добавил он.

"Посол Морель обосновывает их участие "устоявшейся практикой", которая устоялась, потому что "полтора месяца Кравчук на ТКГ молчит". Он даже выразил надежду, что завтра на ТКГ "наконец-то, наконец (!) будет реакция Украины". Морель не понимает, какие претензии могут быть к нему, если сама Украина недостаточно активно поднимает эти вопросы на ТКГ… На самом деле, Кравчук не молчит, но, правда, и по столу ботинком не стучит – видимо именно это рассматривается ОБСЕ как достаточно активная постановка вопроса, чтоб реагировать на него", - подчеркнул Гармаш.

Также читайте: У Зеленского уже нет отношения к Путину как к человеку, у которого "в глазах светится мир", - Гармаш

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+63
Гармаш, дави ублюдков. И ОБСЕ дай просраться, подлым мерзавцам!
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16.03.2021 16:08
+24
обсе открыто играет на стороне кремля
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16.03.2021 16:13
+16
Их надо исключить вообще ОТОВСЮДУ ,как говорится ,лучше нееету того свееету ... Украина прервала заседание рабочей группы ТКГ и требует исключения "экспертов ЛДНР", - Гармаш - Цензор.НЕТ 1457
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16.03.2021 16:09
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Гармаш, дави ублюдков. И ОБСЕ дай просраться, подлым мерзавцам!
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16.03.2021 16:08 Ответить
Эээ а почему они мерзавцы?
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16.03.2021 16:37 Ответить
Ну спроси у них зачем они мерзавцы. Я могу только предполагать: они мерзавцы ради денех.
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16.03.2021 16:39 Ответить
Прочитайте інтерв'ю з Гармашем на головній сторінці Цензора. Він там трохи про них розказує. Вони, звісно, не "мєрзавци", але надто поблажливі до кацапів. Хоча українська делегація іноді сама виглядала не краще. Цікаве інтерв'ю.
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16.03.2021 16:58 Ответить
_Они - мерзавцы! Почитай сперва про тальявини и доклад ОБСЕ по Грузии, где Грузия признана виновником... нападения на неё расии!

Ты виноват уж тем, что хочется мне...
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16.03.2021 17:10 Ответить
согласен, мерзавцы те, шо 7 лет пенсии платят на оккуп, территорию - как они объяснят мне, простому гр. Украины, по какому закону это делается, и почему такие любвеобильные падлы еще не тюрьме???
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16.03.2021 17:39 Ответить
Их надо исключить вообще ОТОВСЮДУ ,как говорится ,лучше нееету того свееету ... Украина прервала заседание рабочей группы ТКГ и требует исключения "экспертов ЛДНР", - Гармаш - Цензор.НЕТ 1457
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16.03.2021 16:09 Ответить
вот ты придурок тупой))) ты проголосовало за ишаков, кукарекало "уря. криворогая моника наша призедент!" чем ты недовольна старая лошица?
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16.03.2021 16:14 Ответить
"Запарєбрік", тобі пляшку завелику видали- вищиш як свиня недорізана?
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16.03.2021 16:45 Ответить
Оно просто умственно отсталое Україна перервала засідання робочої групи ТКГ і вимагає виключення "експертів ЛДНР", - Гармаш - Цензор.НЕТ 9101вот и визжит убогое...
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16.03.2021 17:40 Ответить
Ну нет ,никогда я за Барыгу и его банду не голосовал Україна перервала засідання робочої групи ТКГ і вимагає виключення "експертів ЛДНР", - Гармаш - Цензор.НЕТ 1361это только в психушках они кое-что набрали..
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16.03.2021 17:38 Ответить
Так ти в психушці за ЗЄлю гАласував?
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16.03.2021 19:10 Ответить
они же держат там террориста до прибытия спецназа или не...
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16.03.2021 16:10 Ответить
обсе открыто играет на стороне кремля
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16.03.2021 16:13 Ответить
И то уже давно! Ещё со времен мерзавки тальявини - а то скорей за всё ещё раньше.
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16.03.2021 16:15 Ответить
ОБСЄ грає на своєму боці. А те, що 73% ідіотів придурків вибрали, так то не їх проблеми.
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16.03.2021 16:15 Ответить
хто про шо, а голий про баню....до чого тут 73%..
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16.03.2021 16:18 Ответить
Та до того, що обдрочэнці з'явились в ТКГ після голосування 73%.
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16.03.2021 16:20 Ответить
Для зебіла прослідкувати причинно-наслідковий ряд то занадно щось складне, то вище його розуміння. Там все на рівні простих рефлексів, не вище...
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16.03.2021 16:23 Ответить
Дійсно.. І хто ж ту команду дебілів в ту ТКГ направив? Тих всіх кравчуків, фокіних, арістовичів всіляких, часом не пригадуєш, зебіле? Та ті самі 73% ідіотів. Все то вони, зубожілі і втомлені. Придурки...
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16.03.2021 16:22 Ответить
Ой, ти Мертвечука у цьому списку забув! Чого б це, га?
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16.03.2021 16:34 Ответить
Пілять. медведчука в ТКГ за насттійливою рекомендацією пуйла залучила пані Меркель. От до неї, точніше, до пуйла претензії, ой...
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16.03.2021 16:37 Ответить
Тобі може і ********, ой...
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16.03.2021 16:39 Ответить
Що, брешеш і не червонієш? Ну прослухай плівки записів зради Мервечука-Суркова, як особисто сучий Потрох протежував свого давнього партнера Мертвечука у Мінськ.
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16.03.2021 16:41 Ответить
Ні то звіздець... А ти слухав? Тобі хто їх давав слухати, особисто сурков? От зебіл, тупе, дурне, брехливе...
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16.03.2021 16:43 Ответить
Так вони ж тут сидять з однією метою- повітря псувати, такі кумедні!)))
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16.03.2021 16:49 Ответить
І все? То все гімно, яке ти здатне висрати? Плівки, виродку давай, чого ж засцяло, ділись.
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16.03.2021 16:50 Ответить
Ну так хто тобі їх давав слухати? Що зебіле, заціпило, чи признаєшся? Давай, колись, і ми послухаємо...
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16.03.2021 16:47 Ответить
Обісралось зебеня, оніміло аж...
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16.03.2021 16:52 Ответить
Він не бреше, а говорить те, що знає весь світ і ви це ботяри і малороси знаєте. Та й Порошенко сказав, що призначив Медведчука, то в чому сенчація, чи брехня?
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16.03.2021 17:11 Ответить
А що, Мертвенчук представляв інтереси ОРДЛО? Ні, він представляв інтереси України і в ті часи, коли ще нічого було незрозуміле. То зараз ви герої, коли налагоджена структура і діє як годинник.
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16.03.2021 16:59 Ответить
Коли це Медведчук представляв інтереси України? Він представляв інтереси свого кума, і це не Порошенко.
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16.03.2021 17:06 Ответить
Тоді, коли забрав у москалів багато наших полонених.
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16.03.2021 17:09 Ответить
Не було такого. Наших полоненних обмінювали на кацапських десантників та артилеристів. І мертвечук тун ні до чого просто у нас був обмінний фонд.
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16.03.2021 20:04 Ответить
Зрозуміло до чого- до соєвого передозу, дехто досі вважає оту субстанцію чоколятом!)))
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16.03.2021 16:48 Ответить
Так представник ОБСЕ сказав, що він тут нідочого, бо склалася практика, коли при Кравчуку вони були і він мовчав. Виходить, що дід від Зе зробив спробу легітімізації терористів у переговорах, а Парашія як мирна сторона, як і ОБСЕ?
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16.03.2021 16:56 Ответить
Вони думали, що вони в очко пуйлу заглянуть, а він їм замість свого очка ************ підставив. Їй не тільки в очко можна заглянути. Дивіться, придурки...
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16.03.2021 16:13 Ответить
Ну і? І все? чи ще щось висереш? Щось ріденько зебіли почали срати. Певно їм пайку врізали...
От про що б мова не була, якби вони не всрались, ну мусять вони на Порошенка стрілки перевести. Тут хочеш-не хочеш порохоботом а таки станеш. Нагадую. ідіоте, про що мова: хто тих кравчуків з арістовичами в ТКГ СЬОГОДНІ направив, з чиєї ВИНИ та вся херня там СЬОГОДНІ твориться, що денеерівські шмари там почали засідати. Не здогадуєшся, зебіле? Та то все Порошенко, напевно...
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16.03.2021 17:01 Ответить
Від дзеркала, придурку, відійди, щоб з бараном не спілкуватись.

А вітав він його ще ДО прямого втручання Росії і вводу російських військ на територію України. Ще до того, ще коли ще була надія на врегулювання. Взагалі то називається ДИПЛОМАТІЯ. Слово таке, ідіоте, чув? Це коли кланяються, а дуля в кишені. День росії 12 червня, а перший обстріл був з 10-го на 11 липня 14-року біля Зеленопілля. Після цього ніяких привітань, дебіле вже не було. Все, всі надії на мирне врегулювання тоді розвіялись. А до того надія була у всіх, а може спиниться, може не станеться. Бо воювати з росією сил просто не було, ні армії, ні озброєння. От тоді й Порошенко взявся за ту справу. І тепер у нас все то було, допоки зелену шмарклю ви виродки до влади не привели.
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16.03.2021 19:42 Ответить
Дебіле, твоє зелене сциклоо 4 рази від повістки втікало. А таких, як воно в нас 73%. І що тоді треба було робити? Навіть не пробувати владнати? Пробували, не вийшло. Почали воювати. Ти, чмо, цікаво, коли втекло? Борцуни-дезертири, пілять. Та не тобі, мерзото, про то взагалі говорити. Сидить шакал під німецьким прапорцем і щось там тявкає.
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16.03.2021 22:15 Ответить
Вот и Зеля попробовал заглянуть в глаза пуйлу.
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16.03.2021 23:02 Ответить
И кстати, баран, я за Зелю не голосовал. И прикрой свой чёрный рот о дизертирах - мне 68 лет и я инвалид-инфартник - был бы поздоровее и помоложе, записался бы в добровольцы.
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16.03.2021 23:06 Ответить
Ще раз кажу, відійди від дзеркала, щоб сам з собою не розмовляти.
14-й рік не 19-й. То в 14-му всі були розгублені і перелякані, то тоді за соломинку хапались, а тому нєхер порівнювати, довбню. Так, Порошенко далеко не святий, так, багато помилок, можливо. наробив. Але людина здатна мислити, приймати рішення і, головне, за них відповідати. Робив помилки визнавав і виправляв. По-іншому не буває. А тому нєхер, ідіоте, його зі шмарклею порівнювати. Якщо він в червні 14-го пуйло привітав, та після того сто разів ту свою помилку і виправив, а то зелене чмо ніколи такого не зробить. Не зробить, бо не здатне ні думати, ні рішення приймати, і ні за що відповідати. То є порожнє місце, лялька в чиїсь руках. Хто її в руки взяв, то воно й озвучує. Різницю відчуваєш? Чи таки тупий і впоротий? Стільки років прожив, а мислиш, як шмаркля малолітня.
До речі, в першому турі я не за Порошенка голосував, але другому вибору вже не було, бо то треба було повним ідіотом бути, щоб то чмо зелене вибрати. Але, на жаль, в нас таких більшість довбана.
І ще, я також на групі вже майже 20 років, але і металобрухт волонтерам возив, і мішковину збирав на масхалати, і гроші по иожливості здавав. Що міг і можу. А ти? О тож...
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17.03.2021 09:35 Ответить
Слышь, резинка штопанная, откуда ты знаешь, что будет в конце каденции Зели? Ты, что, предсказатель? Сиди и не тявкай! Через три года, если тебя спросят, скажешь о всём сроке Зели. У меня к нему пока особых претензий нет. Единственное, что если окажется, что он имеет отношение к срыву операции по ВЧК (если такая операция вообще была), то тогда его нужно будет судить за измену.
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17.03.2021 10:14 Ответить
От і все, що треба було довести - "У меня к нему пока особых претензий нет. ". Бот ти шмаркатий, заспокойся, не істери, нікому твої дурнуваті істерики не потрібні. А тому йди на хрін, придурку.
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17.03.2021 10:19 Ответить
Дурачок ты...
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17.03.2021 10:26 Ответить
гнати під@рів!
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16.03.2021 16:14 Ответить
Підтримую, і з обох боків.
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16.03.2021 17:01 Ответить
Украинцы и русские - не братья: ученые опровергли имперский миф об "одном народе"

Украина прервала заседание рабочей группы ТКГ и требует исключения "экспертов ЛДНР", - Гармаш - Цензор.НЕТ 4208

Все слышали такую сказку, что якобы украинцы, белорусы и русские - это братский единокровный народ, который происходит якобы от триединой древнерусской народности. Ученые открыли страшную тайну - мы не братья.

Читать дальше здесь.
https://peaceinukraine.livejournal.com/5257578.html
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16.03.2021 16:15 Ответить
"эксперты лднр" это в чём они эксперты? качество наркоты и скорости отжима?
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16.03.2021 16:19 Ответить
так вам, 73/43%ним зебілам, краще знати, в якості кого ви їх туди допустили після того, як бубочка захотів глянути в очко *****! Ти би ще нас проконсультував? Але ти досі "і я не я і хата не моя"...
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16.03.2021 16:27 Ответить
Як потрібен дядюшка Джо (чи його представник, нехай навіть непублічний) в цій групі... щоб почули: там - ТРИСТОРОННЯ КОНТАКТНА ГРУПА, як складається з України, касапів і ОБСЄ!
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16.03.2021 16:24 Ответить
Гармаш молодец - соплей не жует.
А Кравчука надо в дом престарелых увезти.
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16.03.2021 16:27 Ответить
Нарешті! А одразу хіба не можливо було так зробити? Приємно здивований - думав вже проковтнули...
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16.03.2021 16:27 Ответить
«Украинская делегация в политической подгруппе ТКГ прервала заседание рабочей группы из-за участия в переговорах "эксперта" "ДНР".Источник: https://censor.net/ru/n3253674»
Правильная тактика Украины - не Фер кацапам включать мороз
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16.03.2021 16:28 Ответить
Мм, да ... Минск (ТКГ) стали для нас капканом. Выйти не можем, т.к. Европа только этого и ждет чтобы снять санкции с РФ (уж больно много денег на этом теряют). А если снимут санкции, то это развяжет руки РФ: референдум о присоединении, полноценные военные базы и пр.
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16.03.2021 16:29 Ответить
А хто нас туди завів? Забули? Нагадати...
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16.03.2021 16:54 Ответить
Якби не мінські угоди в той жаркий час, то не зрозуміло, вижила б Україна. Ми створили армію, не ви малороси, а ми і ввели санкції проти Парашії, створили міжнародну коаліцію на боці України і мінські були правильні. Виконувати їх потрібно так, як виконує "Будапештські" угоди Парашія. А "мінські" підв'язані під санкції і розвал Парашії.Так зрозуміло?
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16.03.2021 17:05 Ответить
більше того, якщо би не бубочка, не 73/43%зебіли, робота тої ТКГ була би на боці, на користь України; і не потрібно було в 2019-му погоджуватись на "Штанмайєра" в редакції Лаврова. Якою (редакцією) було знято (вірніше: "забули" записати) обмеження представництва орків в ТКГ.
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16.03.2021 17:12 Ответить
Вижу память хорошая. Так может вспомнишь тогда, при каких обстоятельствах был подписан минск? Если бы не минск, то неизвестно где бы рашистские войска остановились: может на границе Донецкой и Луганской обл., а может и на Днепре.
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16.03.2021 17:31 Ответить
и чем он таким капкан ?
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16.03.2021 17:19 Ответить
А накуа цих ушльопків кацапських взагалі тут допустили, чому тоді демарш не робили? Це була така поступка агресору, чи що, хіба не бачили, до чого це призведе? Чи у намаганні "зазирнути в очі" трохи не поцілили і влучили в дупу замість очей?
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16.03.2021 16:32 Ответить
Із терористами не сідають за один стіл нормальні люди , але ж зеблазеню це важко пояснити , бо воно голуб миру і бачить
в дупі хла мир !
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16.03.2021 16:33 Ответить
Це ти вірно кажеш, от Сучий Потрох зустрічався з Мервечуком і вдень, і вночі прямо на Банковій у своєму кабінеті - а Мертвечук же терорист, як зараз кажуть. Чи ні?
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16.03.2021 16:36 Ответить
А порохоботи не знають як відповісти...
Якщо медведчук не терорист, то вони гівнюки.
Якщоьтерорист, то як тоді пояснювати братання Петра з ним...
При Петру мертвечук купив канали, трубу і газовий бізнес.. і в політику вліз при Петру.
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16.03.2021 16:59 Ответить
факти братання? У кого він купував трубу і газовий бізнес - договора наведеш? Чи отак знову, аби набрехати?
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16.03.2021 17:14 Ответить
Медведчук не терорист. Я це стверджую від побаченого рукостискання пана Баканова - керівника СБУ і Медведчука у Верховній Раді і виступ депутатів партії "Слуга наріда" на його каналах.
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16.03.2021 17:07 Ответить
Шляпа! Оно враг и слуга кремля, а не "голуб миру". Україна перервала засідання робочої групи ТКГ і вимагає виключення "експертів ЛДНР", - Гармаш - Цензор.НЕТ 4660
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16.03.2021 16:36 Ответить
""Посол Морель обосновывает их участие "устоявшейся практикой", которая устоялась, потому что "полтора месяца Кравчук на ТКГ молчит". Он даже выразил надежду, что завтра на ТКГ "наконец-то, наконец (!) будет реакция Украины".

Сами ОБСЕ удивлялись отсутствию реакции Украины на нахождение террористов в переговорной группе. Радует что хоть сейчас раздуплились.
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16.03.2021 16:37 Ответить
терпилы
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16.03.2021 17:09 Ответить
В нас війна не з луГандонією, а з фєдєРашкою...
То якого біса на перемовинах роблять ці дресировані мавпи???
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16.03.2021 17:13 Ответить
_Они часть спецоперации кремля по представлению себя в качестве посредника и миротворца. Перевод в этот статус из статуса агрессора и оккупанта. Вот что они пытаются провернуть при содействии зелёных чертей.
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16.03.2021 17:28 Ответить
а що там роблять так звані експерти. невже мало одног представника лугандона- арестовиса?
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16.03.2021 17:55 Ответить
братання петра з лугандонією - оце основна мета створеної ТСК слугами. Вони, як говорив Вітя Ростовський, грають в безкозирку, в них нема козирів, є один. але по кликухе. однак вони повторяються - перша спроба - немогли прямо байдена сина звинуватити, бо зразу ж стануть видні розумові здібності і втручання у вибори, тому дістали плівки Байдена і Порошенка, тоді Госдеп прямо сказав - передьоргуєте карти. Витер Єрмак соплі, сашковий язик прибили до підлоги, а деркача розкоронували-опозорили як і його тата в справі Гонгадзе.
Друга спроба - дістали плівки Медведчука і Суркова, і зразу ж опублікували бокс, де за ефіром вгадується Порох. Однак упустили, що Асланбек не хоче таких ініціатив, говорить, що упускається політична складова. І знову витягують фальшиві козирі в операції прикриття самого козиря. Пустили волну, створили комісію, ввели Нестора як литописьця. Знову сигнал Москві, ми стараємось, виконуємо обіцяне. і "партійців" попередили-не будете вірити, розширим коаліцію. Рейх повторяється в деталях, проводить операцію прикриття, розраховану на чудаків.
і і мати коли позвонить Байден - козирі при перемовинах, Єрмак вже через Руді та Патрушева організував дзвінок трампа, чим кінчилось. ОГО ГО ГО. Ну що з ними зробиш, чисто як діти або.... треба зробити епіграф до закону про ігорний бізнес - граф, у вас в рукаве бубновий туз.
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16.03.2021 17:57 Ответить
Об слов к делу, действовать штык ножом и прикладом
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16.03.2021 18:53 Ответить
Давно пора гнать в шею этих гнид из ОБСЕ! Они от начала войны играют на стороне российских фашистов!
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16.03.2021 21:06 Ответить
А чего им не играть за ту сторону? Вы выбрали пораженца-дезертира во власть , какаяразница! ОБСЕ должно за вас воевать,отстаивать ваши интересы, пока вы будете выбирать мудаков по-приколу-хуженебудет,давать советы и тянуть пивасик???
За ЧТО проголосовали, то и получили! Хуже уже есть и еще хуже будет!
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16.03.2021 23:04 Ответить
В задачу ОБСЕ, ТКГ и лично Кравчука входит легитимизация и вывод в правовое поле руSSких террористов, -убийц 15 000 мирных украинцев, за это им и платят! Эта "троица" работает против Украины и фактически является врагами Украины.
Крачук и агентура Кремля
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17.03.2021 01:47 Ответить
 
 