Украина прервала заседание рабочей группы ТКГ и требует исключения "экспертов ЛДНР", - Гармаш
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украинская делегация в политической подгруппе ТКГ прервала заседание рабочей группы из-за участия в переговорах "эксперта" "ДНР".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.
"Никакого демарша, просто Украина, в полном соответствии с Минскими соглашениями, попросила ОБСЕ удалить из группы приглашенную приглашенными из Донецка Российской стороной "экспертку" Майю Пирогову. Эта гражданка в Украине была осуждена за терроризм на 10 лет и объявлена в розыск. Такие "участники" делегитимизируют переговоры, чем, собственно, лишают их смысла", - говорится в сообщении.
По словам Гармаша, модератор группы от ОБСЕ посол Морель заявил, что это не в его компетенции.
"Мы попросили перерыва, пока этот вопрос не урегулирует ТКГ, в компетенцию которой, по словам представителя ОБСЕ, входят подобные проблемы", - добавил он.
"Посол Морель обосновывает их участие "устоявшейся практикой", которая устоялась, потому что "полтора месяца Кравчук на ТКГ молчит". Он даже выразил надежду, что завтра на ТКГ "наконец-то, наконец (!) будет реакция Украины". Морель не понимает, какие претензии могут быть к нему, если сама Украина недостаточно активно поднимает эти вопросы на ТКГ… На самом деле, Кравчук не молчит, но, правда, и по столу ботинком не стучит – видимо именно это рассматривается ОБСЕ как достаточно активная постановка вопроса, чтоб реагировать на него", - подчеркнул Гармаш.
Пожалуйста, подождите...
Ты виноват уж тем, что хочется мне...
От про що б мова не була, якби вони не всрались, ну мусять вони на Порошенка стрілки перевести. Тут хочеш-не хочеш порохоботом а таки станеш. Нагадую. ідіоте, про що мова: хто тих кравчуків з арістовичами в ТКГ СЬОГОДНІ направив, з чиєї ВИНИ та вся херня там СЬОГОДНІ твориться, що денеерівські шмари там почали засідати. Не здогадуєшся, зебіле? Та то все Порошенко, напевно...
А вітав він його ще ДО прямого втручання Росії і вводу російських військ на територію України. Ще до того, ще коли ще була надія на врегулювання. Взагалі то називається ДИПЛОМАТІЯ. Слово таке, ідіоте, чув? Це коли кланяються, а дуля в кишені. День росії 12 червня, а перший обстріл був з 10-го на 11 липня 14-року біля Зеленопілля. Після цього ніяких привітань, дебіле вже не було. Все, всі надії на мирне врегулювання тоді розвіялись. А до того надія була у всіх, а може спиниться, може не станеться. Бо воювати з росією сил просто не було, ні армії, ні озброєння. От тоді й Порошенко взявся за ту справу. І тепер у нас все то було, допоки зелену шмарклю ви виродки до влади не привели.
14-й рік не 19-й. То в 14-му всі були розгублені і перелякані, то тоді за соломинку хапались, а тому нєхер порівнювати, довбню. Так, Порошенко далеко не святий, так, багато помилок, можливо. наробив. Але людина здатна мислити, приймати рішення і, головне, за них відповідати. Робив помилки визнавав і виправляв. По-іншому не буває. А тому нєхер, ідіоте, його зі шмарклею порівнювати. Якщо він в червні 14-го пуйло привітав, та після того сто разів ту свою помилку і виправив, а то зелене чмо ніколи такого не зробить. Не зробить, бо не здатне ні думати, ні рішення приймати, і ні за що відповідати. То є порожнє місце, лялька в чиїсь руках. Хто її в руки взяв, то воно й озвучує. Різницю відчуваєш? Чи таки тупий і впоротий? Стільки років прожив, а мислиш, як шмаркля малолітня.
До речі, в першому турі я не за Порошенка голосував, але другому вибору вже не було, бо то треба було повним ідіотом бути, щоб то чмо зелене вибрати. Але, на жаль, в нас таких більшість довбана.
І ще, я також на групі вже майже 20 років, але і металобрухт волонтерам возив, і мішковину збирав на масхалати, і гроші по иожливості здавав. Що міг і можу. А ти? О тож...
Все слышали такую сказку, что якобы украинцы, белорусы и русские - это братский единокровный народ, который происходит якобы от триединой древнерусской народности. Ученые открыли страшную тайну - мы не братья.
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https://peaceinukraine.livejournal.com/5257578.html
А Кравчука надо в дом престарелых увезти.
Правильная тактика Украины - не Фер кацапам включать мороз
в дупі хла мир !
Якщо медведчук не терорист, то вони гівнюки.
Якщоьтерорист, то як тоді пояснювати братання Петра з ним...
При Петру мертвечук купив канали, трубу і газовий бізнес.. і в політику вліз при Петру.
Сами ОБСЕ удивлялись отсутствию реакции Украины на нахождение террористов в переговорной группе. Радует что хоть сейчас раздуплились.
То якого біса на перемовинах роблять ці дресировані мавпи???
Друга спроба - дістали плівки Медведчука і Суркова, і зразу ж опублікували бокс, де за ефіром вгадується Порох. Однак упустили, що Асланбек не хоче таких ініціатив, говорить, що упускається політична складова. І знову витягують фальшиві козирі в операції прикриття самого козиря. Пустили волну, створили комісію, ввели Нестора як литописьця. Знову сигнал Москві, ми стараємось, виконуємо обіцяне. і "партійців" попередили-не будете вірити, розширим коаліцію. Рейх повторяється в деталях, проводить операцію прикриття, розраховану на чудаків.
і і мати коли позвонить Байден - козирі при перемовинах, Єрмак вже через Руді та Патрушева організував дзвінок трампа, чим кінчилось. ОГО ГО ГО. Ну що з ними зробиш, чисто як діти або.... треба зробити епіграф до закону про ігорний бізнес - граф, у вас в рукаве бубновий туз.
За ЧТО проголосовали, то и получили! Хуже уже есть и еще хуже будет!
Крачук и агентура Кремля