Офис Генпрокурора начал уголовное производство относительно пыток и несоблюдения прав крымского политзаключенного Абдуллаева в колонии РФ

Офис Генерального прокурора начал уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны представителями органов власти на территории страны-агрессора (ч. 1 ст. 438 УК Украина).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГПУ, правоохранители установили систематические грубые нарушения прав человека в местах несвободы РФ.

"Так, гражданин Украины, политзаключенный по делу "Хизб ут-Тахрир" Теймур Абдуллаев, незаконно приговорен к 16,5 годам лишения свободы, получил незаконное длительное одиночное заключение в колонии на территории РФ, где был полностью лишен медицинской помощи и контактов с адвокатами и родственниками. С марта 2020 года он провел в одиночной камере не менее 5 месяцев. По предварительным данным, сотрудники колонии угрожали ему, шантажировали, склоняли к сотрудничеству и предоставлению разоблачительной информации о других заключенных. Во время пребывания в дисциплинарной камере к политзаключенному применяли психологическое давление и пытки, в частности, запрещали сидеть или ложиться на кровать в течение дня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это является нарушением ст. 37 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны в 1949 году, согласно которой лица, отбывая предварительное заключение или наказание в местах лишения свободы, находятся под защитой, и к ним следует относиться гуманно в течение периода их ограничения свободы.

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Проведение досудебного расследования в уголовном производстве поручено следователям Главного следственного управления Службы безопасности Украины.