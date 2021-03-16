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Хизб ут-Тахрир (105) Офис Генпрокурора (2056)

Офис Генпрокурора начал уголовное производство относительно пыток и несоблюдения прав крымского политзаключенного Абдуллаева в колонии РФ

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Офис Генпрокурора начал уголовное производство относительно пыток и несоблюдения прав крымского политзаключенного Абдуллаева в колонии РФ

Офис Генерального прокурора начал уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны представителями органов власти на территории страны-агрессора (ч. 1 ст. 438 УК Украина).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГПУ, правоохранители установили систематические грубые нарушения прав человека в местах несвободы РФ.

"Так, гражданин Украины, политзаключенный по делу "Хизб ут-Тахрир" Теймур Абдуллаев, незаконно приговорен к 16,5 годам лишения свободы, получил незаконное длительное одиночное заключение в колонии на территории РФ, где был полностью лишен медицинской помощи и контактов с адвокатами и родственниками. С марта 2020 года он провел в одиночной камере не менее 5 месяцев. По предварительным данным, сотрудники колонии угрожали ему, шантажировали, склоняли к сотрудничеству и предоставлению разоблачительной информации о других заключенных. Во время пребывания в дисциплинарной камере к политзаключенному применяли психологическое давление и пытки, в частности, запрещали сидеть или ложиться на кровать в течение дня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это является нарушением ст. 37 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны в 1949 году, согласно которой лица, отбывая предварительное заключение или наказание в местах лишения свободы, находятся под защитой, и к ним следует относиться гуманно в течение периода их ограничения свободы.

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Проведение досудебного расследования в уголовном производстве поручено следователям Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Автор: Анна Судак
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Экс-главаря "ЛНР" Плотницкого заочно приговорили к пожизненному заключению по делу сбивания над Луганском Ил-76 с украинскими десантникам.
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16.03.2021 16:32 Ответить
Спецслужбы раши нарушают не только женевскую конвенкцию но и все остальные в часности конвенкция оон по геноциду татар и конвенкцию оон против корупции и содержанию пленных. Этими документами категорически запрещаеться применять к украинским пленным пытки и издевательства в такой степени в которой их применяют в раше. На премер запрещено психически давить на пленных путем прослушивания фейковых новостей из тюремного радио и не прерывное проигрывание гимна страны. К тому же в камере непрерывно горит свет что не дает возможности спать патриоту Украины и отрицательно воздействует на зрительные нервы человека. В совокупности эти зрительные слуховые и телесные воздействия в скоре приведут к тому что человек сойдет с ума а изследовать его нынешнее состояние здоровья не возможно так как в лагеря не дают допуск правозащитным организациям не только Украины а и других стран запада не равнодушным к исполнению закона и конвенкций. И то что в стране начато расследование и уголовное преследование палачей абдулаева это четкий меседж того что судебно правовая система Украины возрождаеться из не бытия и начинает удовлетворять всем требованиям ес и сша. Слава Украине!
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16.03.2021 17:45 Ответить
 
 