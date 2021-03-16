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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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ФСБ РФ сообщает о задержании в оккупированном Крыму "украинского агента" с самодельным взрывным устройством

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ФСБ РФ сообщает о задержании в оккупированном Крыму

ФСБ РФ сообщает, что в оккупированном Крыму задержан гражданин России, собиравший якобы по заданию украинской разведки информацию о местах массового пребывания людей и жизнеобеспечения, у него изъято взрывное устройство.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"ФСБ пресекла разведывательно-подрывную деятельность Есипенко В.Л., он снимал на фото и видео в Крыму местность, объекты жизнеобеспечения и места массового пребывания людей", - говорится в сообщении.

В ФСБ сообщили, что Есипенко задержали, чтобы "не допустить проведения им подрывных акций в интересах украинских спецслужб".

"По данным ЦОС, в личной машине задержанного нашли самодельное взрывное устройство. Как рассказал сам Есипенко, упомянутую информацию он собирал по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента Службы внешней разведки (СВР) Украины полковника Кравчука, отметили в ФСБ. Взрывное устройство Есипенко по рекомендации Кравчука хранил в автомобиле для собственной безопасности", - сообщает издание.

В ФСБ сообщили, что в отношении Есипенко возбуждено уголовное дело, но не уточнили, по какой статье УК РФ.

Читайте: У регионов России нет права на референдумы о самоопределении, а Крым - это исключение, - Песков

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
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16.03.2021 16:26
+9
В криму, усі українці ходять з вибуховими пристроями. Просто тупа ФСБ ще не дійшла до цього геніального висновку(, тому так МАЛО справ з тероризму.
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16.03.2021 16:30
+5
В синіх в"єтнамках з дворучними пилками і візитівками Яроша в кишенях !!!)))
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16.03.2021 16:35
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как свежо...
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16.03.2021 16:26 Ответить
В криму, усі українці ходять з вибуховими пристроями. Просто тупа ФСБ ще не дійшла до цього геніального висновку(, тому так МАЛО справ з тероризму.
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16.03.2021 16:30 Ответить
В синіх в"єтнамках з дворучними пилками і візитівками Яроша в кишенях !!!)))
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16.03.2021 16:35 Ответить
бендеровский штирлиц с бомбой?... Ничего удивительного, это же фэ-эс-бэ. Там уже школоту за "терроризм" садят
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16.03.2021 16:27 Ответить
Це весняне загострення параноїдальної шизофреніі !!!)))
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16.03.2021 16:34 Ответить
Был-бы агент настоящий, то не задержали бы и на территории Крыма постоянно происходили бы взрывы.
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16.03.2021 16:31 Ответить
Що за холєра? Ще не сезон для синіх в"єтнамок, а фсб уже знаходить ворогів. Ранувато щось почали.)
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16.03.2021 16:32 Ответить
Экс-главаря "ЛНР" Плотницкого заочно приговорили к пожизненному заключению по делу сбивания над Луганском Ил-76 с украинскими десантникам.
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16.03.2021 16:32 Ответить
... он снимал на фото и видео в Крыму местность, объекты жизнеобеспечения и места массового пребывания людей - конечно, это сразу выдало в нем преступника, это однозначно, а если бы он снимал горы - наверняка хотел устроить сход лавин (есть в Крыму лавины?, впрочем, это не важно), если бы снимал море - скорее всего хотел устроить цунами..., подозреваю что фсб в самой рашке просто скучно, там все задеревенело, а в Крыму - полет фантазии...
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16.03.2021 16:35 Ответить
Айвазовський вчасно помер своєю смерттю.
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16.03.2021 17:40 Ответить
Брехня! Визитки Яроша нет? Значит брехня. Настоящие украинские диверсанты только с визитками Яроша ходят. А дома на стене у них, как правило, черно-красный прапор.
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16.03.2021 16:35 Ответить
А еще во вьетнамках ФСБ РФ повідомляє про затримання в окупованому Криму "українського агента" із саморобним вибуховим пристроєм - Цензор.НЕТ 7690
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16.03.2021 21:19 Ответить
ФСБ РФ повідомляє про затримання в окупованому Криму "українського агента" із саморобним вибуховим пристроєм - Цензор.НЕТ 6712
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16.03.2021 16:51 Ответить
casus belli
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16.03.2021 16:53 Ответить
Войска мордора привели в боевую готовность,залёт вертушки в районе сумского погран отряда,хакерская массированная атака на гос учережденния.Наишим тоже стоит привести в полную боевую готовность.А инцедент в районе сумского погран отряда военному командованию вообще звиздуюлей нада давать.Подлёт военной авиации ближе чем на 3-5 км к границе уже в воздухе должны быть боевые самолёты на перехват.
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16.03.2021 17:03 Ответить
В Сумской области нет ни одного аэродрома. Ближайший - Миргород.
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16.03.2021 18:09 Ответить
Какой-то шпийон не правильный. Даже визиток Яроша репоеды у него не нашли. ФСБ РФ повідомляє про затримання в окупованому Криму "українського агента" із саморобним вибуховим пристроєм - Цензор.НЕТ 984
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16.03.2021 17:06 Ответить
Так наловите кацапов с "наркотой", "гранатами", "атомными бомбами" и меняйте на наших. А второй вопрос какого черта он туде поперся. Многие скажут, что к родственникам, это если бы во время Второй Мировой, из Москвы поехать в окупированный Киев, и когда схватят фашисты, жаловатся и скулить о правах человека.
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16.03.2021 17:12 Ответить
Дайте угадаю;у него в кармане нашли визитку Яроша,томик стихов Шевченко,фотографию Байдена и билет на Верку Сердючку.
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16.03.2021 17:23 Ответить
нагнетают
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16.03.2021 17:30 Ответить
"із саморобним вибуховим пристроєм"
Это ж бубель-гум! (с)
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16.03.2021 17:42 Ответить
А ФАМИЛИЯ ЕГО МЕДВЕДЧУК !)
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16.03.2021 18:15 Ответить
 
 