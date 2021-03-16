Экс-главаря "ЛНР" Плотницкого заочно приговорили к пожизненному сроку за уничтожение украинского Ил-76 в 2014 году
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Красногвардейский суд Днепра объявил приговор по делу о сбитии террористами в 2014 году украинского самолета ИЛ-76. Представителей террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого, Александра Гуреева и Андрея Патрушева осудили на пожизненное лишение свободы без конфискации имущества.
Об этом сообщает "Судебный репортер", передает Цензор.НЕТ
Судьи более месяца находились в совещательной комнате. Текст приговор имеет более 100 страниц. Приговор объявляли 15-16 марта с перерывами - около восьми часов.
14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. В сбитии самолета обвиняют трех наемников РФ, участников террористической организации "ЛНР". В суд они не явились. Их судили заочно. Плотницкий был главарем террористической организации "ЛНР". В ноябре 2017 якобы ушел в отставку по состоянию здоровья, но в СМИ писали, что Плотницкого сместили в результате переворота. После этого он уехал в Россию, где якобы был арестован за кражу 1 млрд долларов США выделенных Россией, и содержался в петербургском СИЗО.
16 декабря 2020 Днепровский апелляционный суд оставил без изменений приговор о 7 годах тюремного заключения за служебную халатность украинского генерала Виктора Назарова в боевой обстановке. Суд признал, что небрежность генерала и непринятие необходимых мер привели к сбиванию террористами самолета ИЛ-76 в июне 2014 года. Суд первой инстанции еще в марте 2017 приговорил генерала к 7 годам заключения. Назаров с решением не согласился и подал апелляцию, которая длилась 3,5 года. Назарова не взяли под стражу и исполнение приговора остановлено из-за подачи жалобы в Верховный Суд.
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Доречі, батьки Плотницького якось підозріло у Мокшанії отруїлися грибами у 2016 Може то було попередження
Так и есть по ходу сначала родителей убрали чтоб не выступал, а сейчас его самого
Що після цього вироку ***** може навмистно визволить Плотву (який вставив ***** на гроші й тому його останній раз бачили в пітерському СІЗО) , що б той демонстративно виграв ЕСПЛ ! .
Тільки за ціх 40 душ його требо різати по частях на шматки .
Але був суд , є вирок й хотілось би , що цей вирок на став би посміховиськом в ЕСПЛ .
Не в тому , що заочно . А в тому , що хотілось би що був якись відео стрім , де Плотва особисто дає в руки іншим ********* РПГ зі словами мовляв збивайте усе , що по нему літає . Але й навіть такий речовий доказ ЕСПЛ може не переконати ...
Он у італійців з провінції навіть судова експертиза там не забажала розбиратися як діє міномет , але Марків завдяки цюму небажанню цілих 23 роки отримав . якби не апеляція , то може й досі сидів . До речі кажучи , то МH17 по своїх БТХ могла збити лише ПЗРК , а ось транспортник під час посадки й РПГ .
Требо думати головою а не рефлекторними органами ...
Платву засудили не за те , що він особисто доставляв на позиції покидьків зброю , яка беспосередньо збила літак , а за те , що він надавав песпосередньо накази в якості ватажка озброєнної банди шибенників . Це така стаття : "організація озбоєнної групи осіб з ціллю вбивства або катування дії якої беспосередньо привели до масових вбивств" .
не може бути, що воно ще живе...
І вирок виневли та навіть майно конфіскували...
А коли судовий виконавецьвже поїде до расіі по Коливана?
То нехай і грошики за оте майно прихопить.