Экс-главаря "ЛНР" Плотницкого заочно приговорили к пожизненному сроку за уничтожение украинского Ил-76 в 2014 году

Красногвардейский суд Днепра объявил приговор по делу о сбитии террористами в 2014 году украинского самолета ИЛ-76. Представителей террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого, Александра Гуреева и Андрея Патрушева осудили на пожизненное лишение свободы без конфискации имущества.

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает Цензор.НЕТ

Судьи более месяца находились в совещательной комнате. Текст приговор имеет более 100 страниц. Приговор объявляли 15-16 марта с перерывами - около восьми часов.

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14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. В сбитии самолета обвиняют трех наемников РФ, участников террористической организации "ЛНР". В суд они не явились. Их судили заочно. Плотницкий был главарем террористической организации "ЛНР". В ноябре 2017 якобы ушел в отставку по состоянию здоровья, но в СМИ писали, что Плотницкого сместили в результате переворота. После этого он уехал в Россию, где якобы был арестован за кражу 1 млрд долларов США выделенных Россией, и содержался в петербургском СИЗО.

16 декабря 2020 Днепровский апелляционный суд оставил без изменений приговор о 7 годах тюремного заключения за служебную халатность украинского генерала Виктора Назарова в боевой обстановке. Суд признал, что небрежность генерала и непринятие необходимых мер привели к сбиванию террористами самолета ИЛ-76 в июне 2014 года. Суд первой инстанции еще в марте 2017 приговорил генерала к 7 годам заключения. Назаров с решением не согласился и подал апелляцию, которая длилась 3,5 года. Назарова не взяли под стражу и исполнение приговора остановлено из-за подачи жалобы в Верховный Суд.