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приговор (1098) самолет (3349) суд (24706) Плотницкий (278)

Экс-главаря "ЛНР" Плотницкого заочно приговорили к пожизненному сроку за уничтожение украинского Ил-76 в 2014 году

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экс-главаря

Красногвардейский суд Днепра объявил приговор по делу о сбитии террористами в 2014 году украинского самолета ИЛ-76. Представителей террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого, Александра Гуреева и Андрея Патрушева осудили на пожизненное лишение свободы без конфискации имущества.

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает Цензор.НЕТ

Судьи более месяца находились в совещательной комнате. Текст приговор имеет более 100 страниц. Приговор объявляли 15-16 марта с перерывами - около восьми часов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Процесс о сбитом Ил-76: суд принял решение о принудительной доставке обвиняемых Плотницкого, Гуреева и Патрушева

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. В сбитии самолета обвиняют трех наемников РФ, участников террористической организации "ЛНР". В суд они не явились. Их судили заочно. Плотницкий был главарем террористической организации "ЛНР". В ноябре 2017 якобы ушел в отставку по состоянию здоровья, но в СМИ писали, что Плотницкого сместили в результате переворота. После этого он уехал в Россию, где якобы был арестован за кражу 1 млрд долларов США выделенных Россией, и содержался в петербургском СИЗО.

16 декабря 2020 Днепровский апелляционный суд оставил без изменений приговор о 7 годах тюремного заключения за служебную халатность украинского генерала Виктора Назарова в боевой обстановке. Суд признал, что небрежность генерала и непринятие необходимых мер привели к сбиванию террористами самолета ИЛ-76 в июне 2014 года. Суд первой инстанции еще в марте 2017 приговорил генерала к 7 годам заключения. Назаров с решением не согласился и подал апелляцию, которая длилась 3,5 года. Назарова не взяли под стражу и исполнение приговора остановлено из-за подачи жалобы в Верховный Суд.
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Топ комментарии
+21
На суд не прийшов і нічого, засудили. А Вовка не можуть так судити.
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16.03.2021 16:35
+16
та наверно эта жирная свинья где-то землю уже удобряет на просторах рашистского нечерноземья... свидетели долго не живут....
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16.03.2021 16:36
+14
на гілляку свину кацапську!
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16.03.2021 16:34
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на гілляку свину кацапську!
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16.03.2021 16:34 Ответить
На суд не прийшов і нічого, засудили. А Вовка не можуть так судити.
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16.03.2021 16:35 Ответить
Как в анекдоте 🙈 «пусть они даже меня бьют , когда меня нет дома» А нельзя как в уважающих себя странах …
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17.03.2021 00:06 Ответить
Вирок заслужений. Питання тільки в тому, на яких курортах це тіло буде термін відбувати.
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16.03.2021 16:35 Ответить
Тела скончаются раньше "апплексическим ударом"...
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16.03.2021 16:38 Ответить
его раньше прикопают
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17.03.2021 10:13 Ответить
та наверно эта жирная свинья где-то землю уже удобряет на просторах рашистского нечерноземья... свидетели долго не живут....
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16.03.2021 16:36 Ответить
Свідки Іегови чи кого? Чого?? Живе собі добре і беззаботньо!!! І йому походу цей вирок!
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16.03.2021 21:41 Ответить
Можно уточнить местонахождение этого "человека"?
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16.03.2021 16:37 Ответить
он и без вас теперь в попадосе
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17.03.2021 10:14 Ответить
зачем? просто прикопать бы где и все - ни памяти ни прощения...
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16.03.2021 16:38 Ответить
Може уже і прикопали Экс-главаря "ЛНР" Плотницкого заочно приговорили к пожизненному сроку за сбитие украинского Ил-76 в 2014 году - Цензор.НЕТ 5124 Він свою справу зробив, і більше Кремлю не потрібний.
Доречі, батьки Плотницького якось підозріло у Мокшанії отруїлися грибами у 2016 Экс-главаря "ЛНР" Плотницкого заочно приговорили к пожизненному сроку за сбитие украинского Ил-76 в 2014 году - Цензор.НЕТ 9566 Може то було попередження
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16.03.2021 16:51 Ответить
"В августе 2014 года родители уехали из посёлка городского типа Кельменцы в Россию. Жили в Воронеже (микрорайон Подгорное), где в сентябре 2016 года отравились грибами, после чего скончались в московском Институте скорой помощи имени Склифосовского"
Так и есть по ходу сначала родителей убрали чтоб не выступал, а сейчас его самого
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16.03.2021 21:32 Ответить
А где это тело сейчас, вроде на Моцкву свалило?!
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16.03.2021 16:40 Ответить
Ох и рожа у хряка!
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16.03.2021 16:40 Ответить
Сейчас будет апелляция, потом апелляция на апелляцию, потом ЕСПЧ, потом повторное рассмотрение, опять апелляция и так еще лет двадцать. А потом дело закроют за сроком давности...
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16.03.2021 16:41 Ответить
Смысл какой? Его уже давно в Крестах запытали до смерти.
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16.03.2021 16:59 Ответить
С момента оглашения - срок пошел ??
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16.03.2021 17:02 Ответить
Вот наконец-то настоящий виновный. А то генерала Назарова ни за что осудили.
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16.03.2021 17:03 Ответить
Завидую израильтянам. Приговорили и достали.
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16.03.2021 17:04 Ответить
100%
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16.03.2021 19:45 Ответить
в нас тих кого не можуть дістати - судять на пожиттєве, а тих кого дістали - на 5 років умовно, - бо покаявся. Хто поважатиме такий суд і державу?
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16.03.2021 17:10 Ответить
а по закону Савченко - то таки пів життя
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16.03.2021 17:11 Ответить
Это всё хорошо, но с тех пор, как плотва прилетела в расейку, её больше никто не видал. Неизвестно даже где оно есть, и живо ли вообще.
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16.03.2021 17:18 Ответить
В тому уся справа й є .
Що після цього вироку ***** може навмистно визволить Плотву (який вставив ***** на гроші й тому його останній раз бачили в пітерському СІЗО) , що б той демонстративно виграв ЕСПЛ ! .
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16.03.2021 17:47 Ответить
Не думаю, что он очень обеспокоился.
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16.03.2021 17:18 Ответить
То запитайте у "коливана" - можливо він і погодиться на гарантований довіку казенний харч?
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16.03.2021 17:30 Ответить
морда в нього так і зочеться ч3азати .Господін Плотніцкій плотно пообедал
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16.03.2021 17:39 Ответить
Таких гнид, а равно как и главных виновников - путинхЪа, кожугетовича, кадырова-суркова и т.п. шваль, тем более, заочно, должен судить не гражданский суд, а военный трибунал, - смертная казнь - справедливый приговор по каждому. И путем моторолы прямо в котел со смолой к кабзону.
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16.03.2021 17:49 Ответить
Для покидька пожиттєве замало буде ...

Тільки за ціх 40 душ його требо різати по частях на шматки .

Але був суд , є вирок й хотілось би , що цей вирок на став би посміховиськом в ЕСПЛ .
Не в тому , що заочно . А в тому , що хотілось би що був якись відео стрім , де Плотва особисто дає в руки іншим ********* РПГ зі словами мовляв збивайте усе , що по нему літає . Але й навіть такий речовий доказ ЕСПЛ може не переконати ...
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16.03.2021 17:53 Ответить
Різницю між РПГ і ПЗРК уяснити а вже потім поради давай!
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16.03.2021 21:45 Ответить
Вася , вважаєшь знання софкоїдних скорочень додає якусь (пере)вагу в сутто юридичних питаннях ?!
Он у італійців з провінції навіть судова експертиза там не забажала розбиратися як діє міномет , але Марків завдяки цюму небажанню цілих 23 роки отримав . якби не апеляція , то може й досі сидів . До речі кажучи , то МH17 по своїх БТХ могла збити лише ПЗРК , а ось транспортник під час посадки й РПГ .
Требо думати головою а не рефлекторними органами ...
Платву засудили не за те , що він особисто доставляв на позиції покидьків зброю , яка беспосередньо збила літак , а за те , що він надавав песпосередньо накази в якості ватажка озброєнної банди шибенників . Це така стаття : "організація озбоєнної групи осіб з ціллю вбивства або катування дії якої беспосередньо привели до масових вбивств" .
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16.03.2021 22:37 Ответить
Насрать ему на все эти приговоры...
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16.03.2021 17:58 Ответить
А чому "без конфіскації"? Чому так сором*язливо і не рішуче??? Он в Стерненка за нізащо майно конфіскували, тому, що хотіли "покарать подлеца"!!!! А тут - все одно втік і не повернеться - можна хоть сто років розстрілу давати, а Імущество трогать не можна, бо за що ж він на Росії жити буде?????
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16.03.2021 18:10 Ответить
ця страшна мордата гнида грибочкiв на паРашi вже поїла?


не може бути, що воно ще живе...
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16.03.2021 18:42 Ответить
почему не признают терр.организацию кооператив озеро террористами..хз..
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16.03.2021 19:13 Ответить
из-за названия, "Терростическая организация "Кооператив Озеро"! Как-то несолидно.
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17.03.2021 09:27 Ответить
ну и какая здесь небрежность. Плотницкий, в прошлой жизни офицер ВС СРСР,майор, служил по линии вооружений, организовал теракт и получил пожизненное. И как приговор Назарову смотрится. К делу причастны два человека - бывший военпрокурор матиос и его дружбан костя, тогда прокурор АТО (ейные дидуси служили в одном РО НКВД в 40 годах). Как и в ОАСК -давай что нибудь учудим. скорее всего, решили делом Назарова помочь Плотницкому, но тот не оценил. Так и тормозили дело Плотницкого, чтобы приговор назарову вступил в силу. А "глыбам юриспруденции" - судили ли диспетчеров в Америке небрежность при терракте, а директора школи где обучались террористы, за то, что непроверил курсантов, а сотрудников миграцинной службы что разрешили вьезд. То то и оно.
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16.03.2021 19:44 Ответить
Он як?
І вирок виневли та навіть майно конфіскували...
А коли судовий виконавецьвже поїде до расіі по Коливана?
То нехай і грошики за оте майно прихопить.
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16.03.2021 20:58 Ответить
Довго ж ви суддівські суки телилися.
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16.03.2021 22:34 Ответить
теперь назначьте награду и сами Россияне вам его в зубах принесут прямо к границе.
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17.03.2021 09:26 Ответить
 
 