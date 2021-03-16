Глава УГКЦ Святослав и главный раввин Киева Маркович публично вакцинировались от коронавируса. ФОТО

16 марта ряд религиозных деятелей Украины публично вакцинировались от коронавируса.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил руководитель отдела по вопросам религий, обеспечение права граждан на свободу мировоззрения и вероисповедания Секретариата Кабмина Андрей Юраш, информирует Цензор.НЕТ.

Прививку от COVID-19 сделали:

главе Украинской греко-католической церкви Святославу;

наместнику Михайловского Златоверхого монастыря Православной церкви Украины Лаврентию;

главному раввину Киева Йонатану Марковичу;

представителям Федерации еврейских общин в столице Украины Леониду Барацу и Борису Стругацкому

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Видеотрансляцию вакцинации проводило Министерство здравоохранения Украины.

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