Глава УГКЦ Святослав и главный раввин Киева Маркович публично вакцинировались от коронавируса. ФОТО
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16 марта ряд религиозных деятелей Украины публично вакцинировались от коронавируса.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил руководитель отдела по вопросам религий, обеспечение права граждан на свободу мировоззрения и вероисповедания Секретариата Кабмина Андрей Юраш, информирует Цензор.НЕТ.
Прививку от COVID-19 сделали:
- главе Украинской греко-католической церкви Святославу;
- наместнику Михайловского Златоверхого монастыря Православной церкви Украины Лаврентию;
- главному раввину Киева Йонатану Марковичу;
- представителям Федерации еврейских общин в столице Украины Леониду Барацу и Борису Стругацкому
Видеотрансляцию вакцинации проводило Министерство здравоохранения Украины.
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Справа в тім, що Святослав Шевчук - за першою освітою є медик!
Закінчив медичне училище в м.Борислав. Щоправда, за фахом майже не працював (тільки 2 роки служби в армії, на посаді фельдшера при Луганському військовому авіаучилищі).
Після того - вступив до Духовної Семінарії