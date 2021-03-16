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Глава УГКЦ Святослав и главный раввин Киева Маркович публично вакцинировались от коронавируса. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

16 марта ряд религиозных деятелей Украины публично вакцинировались от коронавируса.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил руководитель отдела по вопросам религий, обеспечение права граждан на свободу мировоззрения и вероисповедания Секретариата Кабмина Андрей Юраш, информирует Цензор.НЕТ.

Глава УГКЦ Святослав и главный раввин Киева Маркович публично вакцинировались от коронавируса 01

Прививку от COVID-19 сделали:

  • главе Украинской греко-католической церкви Святославу;
  • наместнику Михайловского Златоверхого монастыря Православной церкви Украины Лаврентию;
  • главному раввину Киева Йонатану Марковичу;
  • представителям Федерации еврейских общин в столице Украины Леониду Барацу и Борису Стругацкому

Глава УГКЦ Святослав и главный раввин Киева Маркович публично вакцинировались от коронавируса 02

Читайте: Степанов уверяет в безопасности COVID-вакцины Сovishield: Привил себя и родителей

Глава УГКЦ Святослав и главный раввин Киева Маркович публично вакцинировались от коронавируса 03

Видеотрансляцию вакцинации проводило Министерство здравоохранения Украины.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
А Мацковский сатанат "Спутником" уже привился?
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16.03.2021 16:43
+4
какой вакциной ? - вот в чем вопрос
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16.03.2021 16:43
+4
Думаю, це правильний крок. Св'ятослав - один з небагатьох людей України, якому довіряють українці. Про нього точно ніхто нічого поганого сказати не може.
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16.03.2021 16:44
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А Мацковский сатанат "Спутником" уже привился?
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16.03.2021 16:43 Ответить
какой вакциной ? - вот в чем вопрос
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16.03.2021 16:43 Ответить
Коробочка с зеленой полосой...то коробочка с перчатками...и о том какая вакцина в шприце она ничего не говорит..
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16.03.2021 16:47 Ответить
Если сильно увеличить, то можно увидеть бутылочку с зеленой крышкой и зеленой наклейкой.
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16.03.2021 16:47 Ответить
CoviShit.
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16.03.2021 16:53 Ответить
Той до все прививаются. Другой в Украине нет
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16.03.2021 19:21 Ответить
Думаю, це правильний крок. Св'ятослав - один з небагатьох людей України, якому довіряють українці. Про нього точно ніхто нічого поганого сказати не може.
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16.03.2021 16:44 Ответить
Ему можно доверять в духовных вопросах, особенно если самому не знать Библии.. Но в медицинских вопросах, тем более в микробиологии и иммунологии он такой же профан как и все мы!
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16.03.2021 19:36 Ответить
Что то типа...на бога надейся...а верблюда привязывай...😃
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16.03.2021 16:44 Ответить
Аминь!
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16.03.2021 16:48 Ответить
Глава УГКЦ Святослав и главный раввин Киева Маркович публично вакцинировались от коронавируса - Цензор.НЕТ 2476
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16.03.2021 16:52 Ответить
Цікаве рішення.
Справа в тім, що Святослав Шевчук - за першою освітою є медик!
Закінчив медичне училище в м.Борислав. Щоправда, за фахом майже не працював (тільки 2 роки служби в армії, на посаді фельдшера при Луганському військовому авіаучилищі).
Після того - вступив до Духовної Семінарії
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16.03.2021 17:10 Ответить
Фельдшер? Можно смеяться?
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16.03.2021 19:37 Ответить
А сміятися чи плакати потрібно, коли Степанов маючи диплом про вищу медичну освіту ні дня не працював, зате міністр МОЗ і по сумісництву справжній Доктор-Смерть?
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16.03.2021 21:07 Ответить
Предпочёл, чтобы вместо них провакционировали двоих медиков. Жизнь и здоровье больше зависят от медиков, чем от священнослужителей.
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16.03.2021 17:20 Ответить
Передайте Зелупенскому что оказывается вакцинироваться можно было и не снимая футболку
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16.03.2021 19:02 Ответить
Та задрали уже с этими публичными прививками!!! Дайте мне нормальную вакцину, а непонятно какое го...но и я бегом побегу прививаться! Но даже гов...ом привиться - проблема. "Ждите пока подойдёт ваша очередь" говорят. А счас очередь всякого мудачья при власти и с общественной мордой лица. Такшо горите в аду все, кто демонстративно прививается и отдельное пекло для Степанова
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16.03.2021 20:38 Ответить
ой зрада-зрада, ой шмурдяк-шмурдяк.
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16.03.2021 22:35 Ответить
 
 