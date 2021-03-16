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энергетика (2038) Буймистер (70)

НКРЭКУ играет на стороне России в гибридной войне против Украины, - "слуга народа" Буймистер

Новости Цензор.НЕТ Общество

НКРЭКУ играет на стороне России в гибридной войне против Украины, -

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) фактически осуществляет государственную измену, покрывая импорт электроэнергии из России и Беларуси на фоне остановки украинских электростанций.

Об этом заявила народный депутат Людмила Буймистер в эфире телеканала "Украина24".


"Сегодня Национальный регулятор, по моему мнению, совершает государственную измену. Потому что на фоне того, что у нас профицит мощностей в системе, то есть у нас слишком много электроэнергии, они планируют завозить из Белоруссии. С российской атомной электростанции, построенной "Росатомом". То есть мы как страна убиваем собственную генерацию, мы лишаем рабочих мест собственных энергетиков, мы разваливаем свою энергетическую систему в интересах страны-агрессора", - отметила нардеп.


По ее словам, поставки российской электроэнергии являются элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Украины. Цель этой войны - сорвать интеграцию Украины в Европейскую энергосистему и установить тотальный контроль над украинским энергорынком.


"Это последовательные шаги, которые приводят к потере энергетической независимости государства. Такие действия - это прямая угроза национальной безопасности, сегодня я это могу заявить с уверенностью. А говорим мы о Европе, об интеграции, о том, что мы движемся в Европу. Как мы туда будем двигаться? С выключенными атомными блоками и зелеными электростанциями и импортом электроэнергии из Беларуси? Кто нас там таких ждет? " - добавила Буймистер.


Напомним, в феврале 2021 председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк с трибуны Верховной Рады публично защищал импорт электроэнергии из России, заявляя о его пользе для энергосистемы.
Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано почти 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.
Поставки осуществляются как напрямую из России, так и в обход через Беларусь. Основным импортером тока из Беларуси стала компания "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука.
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Топ комментарии
+8
А на чієму боці зелена пліснява ,яка здає Україну московитам гоптом і в роздріб !!!)))
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16.03.2021 17:34
+6
Хех. Если посмотреть в глубину веков, то так и было всегда.
НКРЭКУ играет на стороне России в гибридной войне против Украины, - "слуга народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 673
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16.03.2021 18:19
+5
Кремлівський реванш триває і прогресує !!!)))
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16.03.2021 17:35
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А на чієму боці зелена пліснява ,яка здає Україну московитам гоптом і в роздріб !!!)))
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16.03.2021 17:34 Ответить
Очевидно, на стороне НКРЭКУ.
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16.03.2021 17:38 Ответить
Эта бабенка чекистка.
Википедия свидетель Родилась в Мацкве. Закончила МИМО - это кузница российских (советсских шпионов) . И самое главное это же просто видно по заточи этой твари. Я поэтому и Википедию открыл ибо странное заявение (мы всегда импортировали в мизерных количествах э-во из Бел. и РФ - это чисто технических момент на границе) и главное заточь- внешность типичная для кацапских шпионов. Я понимаю что будут тролить за внешность мне плевать, стилистика КГЛ_ФСБ_ГРУ не меняется 10-летиями, кто не чувствет ее - обращайтесь.
И есть Википедия:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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16.03.2021 19:46 Ответить
Вообще-то, суть ее высказывания против "россии"(в кавычках - потому, что я не признаю это криминально-территориальное образование государством, особенно после нелегитимных "выборов", проведенных и на территории украинского Крыма).
Ну, и моя личная позиция - более, имхо, современна, чем физиономистика: тут надо делать генетический анализ на наличие лишней хромосомы, в отличие от людей.
Но мне импонирует ваша позиция, что любое существо. от которого воняет 95кварталом и "слугой народа" - скорее всего агентура вражеской разведки, особенно, учитывая, место рождения и обучения...
Может, просто, полезный(или бесполезный) идиот? Ведь поклонников "юмора" КГБ-КВНщиков я не могу назвать не идиотами, даже, году в 14 я на этой почве(если откровенно, то больше за жидоармянцев из прожекторперисхилтон, что по сути такой-же быдляк) бросил одну из своих пелоток...
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16.03.2021 23:49 Ответить
куда не плюнь одни предатели или корупционеры.
я правильно понял смысл статьи ?
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16.03.2021 17:34 Ответить
На Банковій та Грушевського гнида на гниді та гнидою погоняє !!!)))
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16.03.2021 17:36 Ответить
Ровно такой же процент гнид пришел на избирательные участки в 2019.
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16.03.2021 17:40 Ответить
А ти що не ходив на вибори ???)))
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16.03.2021 17:51 Ответить
Ходил - на 1 тур.
Чтоб ты понимал, с 1991 года ни разу не побеждал "мой" кандидат, - я в заложниках у ТОГО процента гнид.
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16.03.2021 17:54 Ответить
Я теж завжди голосую за націоналістів! Навіть в 1994 р. був кандидатом в нардепи від УНА-УНСО !!! Але ти написав що на дільниці прийшли гниди,тобто ти і я гниди???)))
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16.03.2021 17:58 Ответить
Хороший выбор. А писал я про ПРОЦЕНТ гнид, это не про всех.
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16.03.2021 18:10 Ответить
Хех. Если посмотреть в глубину веков, то так и было всегда.
НКРЭКУ играет на стороне России в гибридной войне против Украины, - "слуга народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 673
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16.03.2021 18:19 Ответить
Кремлівський реванш триває і прогресує !!!)))
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16.03.2021 17:35 Ответить
а посмотреть де факто экспорт-импорт электроэнергии ума нету,
тупость прогрессирует !!!
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16.03.2021 17:43 Ответить
Я не думаю, що то московитів справа. То справа Коломойського і його людей. Він перший вигодонабувач у цій історії. А інтереси України чи РФ у нього на другому, якщо не на десятому плані.
Хоча, можливо, що і Кремль підпрягся у цю справу.
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16.03.2021 17:46 Ответить
Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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16.03.2021 17:50 Ответить
А чиї люди змінили у НКРЕКУ сумнозвісного Вовка?
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16.03.2021 17:37 Ответить
"Сумнозвісний" Вовк на фоні теперішніх - білий і пухнастий
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16.03.2021 17:40 Ответить
Ну, так же Зеля туди перепризначив людей?
То, виходить, що депутат від Слуги народу говорить, що Зеля - зрадник!
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16.03.2021 17:38 Ответить
Предательство у малороссов в крови.
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16.03.2021 17:39 Ответить
але курица какой импорт?
уже как пол месяца экспорт эл.энергии, перетоки на экспорт идут круглосуточно от 0,4-1 ГВт мощности, даже Беларусь стала импортером украинской электроэнергии
https://ua.energy/peredacha-i-dyspetcheryzatsiya/dyspetcherska-informatsiya/peretoky/
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16.03.2021 17:41 Ответить
ну не даром её построили АЭС, что бы она снабжала ЭЭ страны балтики и себе ни в чем не отказывала.
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16.03.2021 17:43 Ответить
Можно проводить перепись депутатов, тех кто на зарплате у Ахметова
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16.03.2021 17:41 Ответить
Кароче, зятя кучмана, пинчука надо брать под белы ручки, причем намедленнр.
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16.03.2021 17:42 Ответить
Їй ще Наган на пояс буде комісарша.НКРЭКУ играет на стороне России в гибридной войне против Украины, - "слуга народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 787
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16.03.2021 18:11 Ответить
НАчало статьи Википедии об этой рыжей чекситске:
Людмила Анатоліївна Буймістер (нар. 5 листопада 1985, Москва, Росія) - український політик.

честно дальше не читал и так понятно по габитусу *(внешенму виду) что посіпака кацапська, так еще и в Москве родилась)
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16.03.2021 19:34 Ответить
Дальше даже страшно читать: Закінчила Московський державний інститут міжнародних відносин
СБУ вы чем занимаетесь даже 12 летники начитаные московские мальчики знают что этот институт неформальная кузница российских шпионов (по большому счет уже формальная)
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16.03.2021 19:37 Ответить
А це черговий кремлівський червоний горобець, їх багато по всьому світі розлетілося. У нас їх теж дофіга, не тільки в Америці.
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16.03.2021 19:42 Ответить
Эта рыжая чекистка выиграла по нашему 223-му округу, на том участке где мы живем перевес был всего в 4 голоса над кандидатом от ЕС. Вот пожалуйста выбрали идиоты, и это Киев, нормальный район.
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16.03.2021 20:30 Ответить
Вона дуже ******** ходити на ефіри до Миколи Вересня на Прямий. Це сама упорота зебілка з самим тупим виразом обличчя яке я коли-небудь бачила на телеекрані. Зі смаком у неї такі ж самі проблеми, як і з розумом. Я не знала, що вона народилась та навчалась на расєї, бо не цікавилась, а після вашого коментаря мені одразу стало зрозуміло, чому мені так огидно було на неї дивитись та слухати. Не уявляю, як кияни могли за неї проголосувати? У неї ж на мордяці не написано, що це за тп.
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17.03.2021 00:47 Ответить
Честно говоря я не вижу особой разницы в разрешении импорта нефтепродуктов с России и Белоруссии и запрете на импорт вакцины и электричества, мы покупаем у нефтепродукты сделанные и российской нефти на 6 млрд $ в год финансируя агрессора, это никто не видит и запретить не желает (как Педро так и *****), а купить вакцину или электричество нельзя, объясните мне в чем разница...
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16.03.2021 18:16 Ответить
Объясняю. Место сидпния определяет точку зрения.
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16.03.2021 18:22 Ответить
Это приговор Порошенко, чьим детищем НКРЭКУ является.
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16.03.2021 18:20 Ответить
По поводу НКРЭКУ к Пороху есть претензии. ТАм сидел его ставление Вовк дите 26 лет без всякого опыта работы кроме российского отделения Рошен. И оно мутило.
НО что касается импорта из Беларуси и РФ он действительно был, но в мизерных количествах - и это чисто технический момент, наследие СССР в некотрых пригаринчны районах по другому сложно доставить электритчество.
Возможно и сейчас точно также, а эта тетя в кожаной тужурке и себя пиарит и лодку качает
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16.03.2021 19:29 Ответить
ВОт ради прикола открыл Википедию. Внизу первая строчка. Тетя ******* кацапская похоже:
Людмила Анатоліївна Буймістер (нар. 5 листопада 1985, Москва, Росія) - український політик.
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16.03.2021 19:31 Ответить
А Порошенко значит не только ключи от бюджета украл и продолжает воровать но еще и НКРЭКУ тоже?
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16.03.2021 19:50 Ответить
Я согласен с Петлюрой - этот вывод он сделал еще 100 лет назад
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16.03.2021 19:28 Ответить
Как дети чесслово. А то наверное первый раз такое что Энергоатом уже реальный банкрот зато Ахметов с Беней в плюсах.
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16.03.2021 19:48 Ответить
Американцы сделают из Украины реального банкрота. И будут правы - иного выхода на путь к цивилизации нет.
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16.03.2021 21:28 Ответить
 
 