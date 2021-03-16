НКРЭКУ играет на стороне России в гибридной войне против Украины, - "слуга народа" Буймистер
Новости Цензор.НЕТ Общество
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) фактически осуществляет государственную измену, покрывая импорт электроэнергии из России и Беларуси на фоне остановки украинских электростанций.
Об этом заявила народный депутат Людмила Буймистер в эфире телеканала "Украина24".
"Сегодня Национальный регулятор, по моему мнению, совершает государственную измену. Потому что на фоне того, что у нас профицит мощностей в системе, то есть у нас слишком много электроэнергии, они планируют завозить из Белоруссии. С российской атомной электростанции, построенной "Росатомом". То есть мы как страна убиваем собственную генерацию, мы лишаем рабочих мест собственных энергетиков, мы разваливаем свою энергетическую систему в интересах страны-агрессора", - отметила нардеп.
По ее словам, поставки российской электроэнергии являются элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Украины. Цель этой войны - сорвать интеграцию Украины в Европейскую энергосистему и установить тотальный контроль над украинским энергорынком.
"Это последовательные шаги, которые приводят к потере энергетической независимости государства. Такие действия - это прямая угроза национальной безопасности, сегодня я это могу заявить с уверенностью. А говорим мы о Европе, об интеграции, о том, что мы движемся в Европу. Как мы туда будем двигаться? С выключенными атомными блоками и зелеными электростанциями и импортом электроэнергии из Беларуси? Кто нас там таких ждет? " - добавила Буймистер.
Напомним, в феврале 2021 председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк с трибуны Верховной Рады публично защищал импорт электроэнергии из России, заявляя о его пользе для энергосистемы.
Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано почти 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.
Поставки осуществляются как напрямую из России, так и в обход через Беларусь. Основным импортером тока из Беларуси стала компания "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука.
Пожалуйста, подождите...
Википедия свидетель Родилась в Мацкве. Закончила МИМО - это кузница российских (советсских шпионов) . И самое главное это же просто видно по заточи этой твари. Я поэтому и Википедию открыл ибо странное заявение (мы всегда импортировали в мизерных количествах э-во из Бел. и РФ - это чисто технических момент на границе) и главное заточь- внешность типичная для кацапских шпионов. Я понимаю что будут тролить за внешность мне плевать, стилистика КГЛ_ФСБ_ГРУ не меняется 10-летиями, кто не чувствет ее - обращайтесь.
И есть Википедия:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
Ну, и моя личная позиция - более, имхо, современна, чем физиономистика: тут надо делать генетический анализ на наличие лишней хромосомы, в отличие от людей.
Но мне импонирует ваша позиция, что любое существо. от которого воняет 95кварталом и "слугой народа" - скорее всего агентура вражеской разведки, особенно, учитывая, место рождения и обучения...
Может, просто, полезный(или бесполезный) идиот? Ведь поклонников "юмора" КГБ-КВНщиков я не могу назвать не идиотами, даже, году в 14 я на этой почве(если откровенно, то больше за жидоармянцев из прожекторперисхилтон, что по сути такой-же быдляк) бросил одну из своих пелоток...
я правильно понял смысл статьи ?
Чтоб ты понимал, с 1991 года ни разу не побеждал "мой" кандидат, - я в заложниках у ТОГО процента гнид.
тупость прогрессирует !!!
Хоча, можливо, що і Кремль підпрягся у цю справу.
То, виходить, що депутат від Слуги народу говорить, що Зеля - зрадник!
уже как пол месяца экспорт эл.энергии, перетоки на экспорт идут круглосуточно от 0,4-1 ГВт мощности, даже Беларусь стала импортером украинской электроэнергии
https://ua.energy/peredacha-i-dyspetcheryzatsiya/dyspetcherska-informatsiya/peretoky/
Людмила Анатоліївна Буймістер (нар. 5 листопада 1985, Москва, Росія) - український політик.
честно дальше не читал и так понятно по габитусу *(внешенму виду) что посіпака кацапська, так еще и в Москве родилась)
СБУ вы чем занимаетесь даже 12 летники начитаные московские мальчики знают что этот институт неформальная кузница российских шпионов (по большому счет уже формальная)
НО что касается импорта из Беларуси и РФ он действительно был, но в мизерных количествах - и это чисто технический момент, наследие СССР в некотрых пригаринчны районах по другому сложно доставить электритчество.
Возможно и сейчас точно также, а эта тетя в кожаной тужурке и себя пиарит и лодку качает
Людмила Анатоліївна Буймістер (нар. 5 листопада 1985, Москва, Росія) - український політик.