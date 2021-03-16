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Новости Политика Украины
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мандат (376) переговоры (4648) Рудьковский (340) Семинский Олег (45)

Нардеп "Слуги народа" Семинский признал подлинность записей о $7 млн, но утверждает, что это "монтаж"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп

Олег Семинский, народный депутат от "Слуги народа" прокомментировал обнародованный разговор, в котором он якобы выразил готовность заплатить 7 миллионов за мандат любой партии.

В комментарии Суспільному, Семинский признал, что разговор между ним и экс-нардепом Николаем Рудьковским, зафиксированный на записи, действительно имел место, передает Цензор.НЕТ.

"Разговор с Рудковским, фрагменты которого были использованы, действительно был в 2010-2011 году. Но во время нашего разговора Рудковский не сообщал, что будет записывать. Поэтому я удивлен, что вообще появились какие-то записи", - говорит нардеп.

При этом он утверждает, что разговор о семи миллионах шел не в привязке к выборам, а в связи с намерением купить долю в бизнесе, а сам разговор был в вырван из контекста.

Также читайте: Разговор Семинского о готовности заплатить $7 млн за получение мандата был давно и не имеет отношения к "Слуге народа", - Корниенко

Напомним, на записи Олег Семинский делится планами о своей политической перспективе и готовности баллотироваться от любой из партий и озвучивает размер бюджета, который готов потратить на то, чтобы получить мандат - семь миллионов долларов.

"Я не буду заниматься публичной политикой. У меня в этом нет необходимости. Но я получаю мандат. И пока не снимут недоторканнисть, пока будет возможность...Вплоть до коммунистов", - говорит на записи он.

Автор: Слава Козир
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- демоны были, не возражаем.
Но они ... самоликвидировались.
Не приставать к царю!!! (С)
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16.03.2021 17:47 Ответить
Откуда деньги и заплачены ли с них налоги, вот главный вопрос к данному гавно-депутату
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16.03.2021 17:50 Ответить
між тими зелепухами хоч один нлормальний є???
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16.03.2021 17:52 Ответить
Ну поговорил с бывшим нардепом. Ну и что? У нас уже за разговоры сажают? Нет. Как говорится "гуляй Вася!", уважаемые. Нардеп "Слуги народа" Семинский признал подлинность записей о $7 млн, но утверждает, что это "монтаж" - Цензор.НЕТ 1815
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16.03.2021 17:53 Ответить
Вот повезло чуваку.
Готов был выложить 7 миллионов за мандат, а тут Зеленский сделал его депутатом бесплатно.
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16.03.2021 18:25 Ответить
Говорите "новые литса"?Ню-ню...
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16.03.2021 18:37 Ответить
 
 