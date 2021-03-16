Кличко просит правительство отдать городу 11 тыс. койкомест и усилить ограничения для "оранжевой" зоны

В стационарах медучреждений столицы – более 3500 госпитализированных пациентов с COVID-19 или подозрением на вирус. Из них 71% людей – в тяжелом состоянии.

Об этом во время срочного онлайн-брифинга заявил Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Мэр отметил, что это самая сложная ситуация от начала пандемии и призвал правительство передать городу обещанные койкоместа в медицинских учреждениях НАНУ и Минздрава.

"С такими темпами распространения вируса и количеством госпитализаций в сутки, уже через несколько дней мест в больницах не будет. К тому же, до сих пор, несмотря на обещания правительства, для киевлян так и не предоставили койки в учреждениях Национальной академии наук, Минздрава и ведомственных больницах. А это в целом - более 11 тыс. коек", – отметил Кличко.

Он также обратился к правительству с призывом расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в "оранжевой" зоне.

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"В столице за последние полторы недели количество больных коронавирусом и госпитализированных увеличилось почти вдвое! За минувшие сутки обнаружили 999 новых случаев. И динамика распространения болезни – угрожающая. Поэтому Киев обращается к правительству расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в оранжевой зоне. То есть, сделать то, что сегодня исключительно в компетенции правительства", – подчеркнул мэр столицы.

Кличко уверен, что соответствующие органы должны усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий.

"Обращаюсь к МВД, Минздраву, Мининфраструктуры и Госпродпотребслужбе усилить контроль за соблюдением установленных противоэпидемических мероприятий. В частности, о проведении массовых собраний, соблюдении масочного режима, работы торговых, развлекательных заведений, ресторанов и кафе, заполненности общественного транспорта, проведения спортивных соревнований. Потому что, например, на четверг в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всех регионов приедут много зрителей. До 35 тыс. В нынешней ситуации это может быть вторым Буковелем", – подчеркнул он.

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Кличко добавил, что требует возвращения органам местной власти полномочий самостоятельно принимать решение об установлении ограничительных мероприятий, которых их лишили 17 февраля.