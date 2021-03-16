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Шаблон свидетельства о вакцинации от COVID-19 разработан. Ждем заключения ВОЗ о его целесообразности, - ЦОЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Шаблон свидетельства о вакцинации от COVID-19 разработан. Ждем заключения ВОЗ о его целесообразности, - ЦОЗ

В Украине уже разработали шаблон свидетельств о вакцинации против коронавируса. Однако Министерство здравоохранения ждет заключения экспертов Всемирной организации здравоохранения о целесообразности их применения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио НВ рассказал заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья МОЗ Украины Александр Заика.

По его словам, сейчас информация о любой прививке, в том числе против COVID-19, заносится в электронную систему здравоохранения eHealth.

"Имея данные в электронной системе здравоохранения, нет препятствий выдать, в частности, и семейному врачу такое свидетельство (кстати, образцы которых уже разработаны) и указать там факт вакцинации, получения всех необходимых прививок. Таких административных и бюрократических преград к этому уже нет. Сейчас мы ожидаем окончательного решения Всемирной организации здравоохранения и Европейского союза о необходимости введения этих норм", - сказал Заика.

В качестве альтернативы разработанному шаблону свидетельства о вакцинации Украина может использовать унифицированный для всех стран образец этого документа, если его введут, пояснили в ЦОЗ.

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Механизм выдачи таких свидетельств будет похож на аналогичный, применяемый при вакцинации от желтой лихорадки, следует из слов Заики.

"Есть свидетельство желтого цвета с определенной голограммой, вносится отметка о вакцинации и ставится номер вакцины. И та страна, которая эндемична к этому заболеванию, не даст возможности посетить эту страну при отсутствии такой прививки", - отметил сотрудник Центра общественного здоровья.

Заика считает, что сфальсифицировать украинское свидетельство о вакцинации против коронавируса не получится.

"Например, и Центр общественного здоровья, и Министерство здравоохранения не фиксировало случаев фальсификации касательно вакцинации от желтой лихорадки. Есть свидетельства установленного образца, к которым имеют доступ именно те, кто предоставляет эту услугу по вакцинации. Других доступов нет", - подчеркнул он.

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зачем? штихкод на руке будет надёжнее и удобнее вытатуировать )
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16.03.2021 17:42 Ответить
2020: ковід-ковід-ковід-ковід-ковід-...
2021: вакцина-вакцина-вакцина-вакцина-....
2022: чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-чіп-...
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16.03.2021 18:05 Ответить
Навіщо він, як Европейська унія не визнає індійську вакцину тому записи у ньому про вакцінуання Ковішілдом до одного місця.
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16.03.2021 19:09 Ответить
Сколько млн гривен потратили на шаблон?
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16.03.2021 21:42 Ответить
https://extranet.who.int/pqweb/vaccines/covid-19-vaccine-chadox1-s-recombinant-covishield
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17.03.2021 09:31 Ответить
 
 