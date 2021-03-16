"Роман" 8-летней модели с 13-летним парнем: Полиция начала уголовное производство и вызвала маму девочки на допрос

Полицейские Киевской области открыли уголовное производство по ситуации с "романом" несовершеннолетних блогеров - 8-летней девочки и 13 летнего подростка.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

"Уголовное производство открыто по части 1 статьи 301 УК (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов - ред.). Мать (девочки. - Ред.) вызвали на допрос", - уточнили в полиции.

Санкция этой статьи, в случае сбыта несовершеннолетним или распространение среди них произведений, изображений или других предметов порнографического характера, предусматривает штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, о "романе" детей стало известно благодаря соцсетям. Восьмилетняя Мила Маханец - блогер с 485 тысячами подписчиков, у тринадцатилетнего Паши Пая, которого девочка называет своим парнем - 34 тыс. подписчиков. Пользователи соцсетей обвиняют маму девочки Дарью Маханец в том, что она эксплуатирует "эротичный" имидж, который создает своей дочери.

Позже уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба обратился в Офис генерального прокурора и МВД из-за "романа" Маханец и Пая.

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