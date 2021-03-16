"Роман" 8-летней модели с 13-летним парнем: Полиция начала уголовное производство и вызвала маму девочки на допрос
Новости Цензор.НЕТ Общество
Полицейские Киевской области открыли уголовное производство по ситуации с "романом" несовершеннолетних блогеров - 8-летней девочки и 13 летнего подростка.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.
"Уголовное производство открыто по части 1 статьи 301 УК (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов - ред.). Мать (девочки. - Ред.) вызвали на допрос", - уточнили в полиции.
Санкция этой статьи, в случае сбыта несовершеннолетним или распространение среди них произведений, изображений или других предметов порнографического характера, предусматривает штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Напомним, о "романе" детей стало известно благодаря соцсетям. Восьмилетняя Мила Маханец - блогер с 485 тысячами подписчиков, у тринадцатилетнего Паши Пая, которого девочка называет своим парнем - 34 тыс. подписчиков. Пользователи соцсетей обвиняют маму девочки Дарью Маханец в том, что она эксплуатирует "эротичный" имидж, который создает своей дочери.
Позже уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба обратился в Офис генерального прокурора и МВД из-за "романа" Маханец и Пая.
Пожалуйста, подождите...
Жду колоссальный взрыв горящих срак.
...Шведскую книгу о половом воспитании для мальчиков киевское издательство Книголав планировало выпустить в мае - ее перевод и выпуск проспонсировала европейская организация «House of Europe». Но в данный момент содержание книги предано огласке - в соцсетях возник скандал и дальнейшая судьба издания в Украине неизвестна.Об этом сообщает Dnepr.info со ссылкой на UA_REPORTER.
Книгу «»Уважение. Парням о любви, сексе и согласии»» написал шведский автор Инди Чавес Перес. В книге подробно описывается как нужно разрабатывать анус полусырой морковью и даже описывается рецепт ее приготовления.
Кроме раздела, где рассказывают, как засовывать в анус морковку, в книге много неоднозначного с точки зрения секс-образования контента: автор рассказывает о съемке порно, ведении интимных переписок и анальном сексе с помощью рта...
Копіюєте частину текста, вводите у пошукач - вуаля! - є результат...
Издатель решил отредактировать книгу и исключить некоторые моменты из нее, где речь идет о сексе между парнями.
Соосновательница «Книголава» Светлана Павелецкая написала на своей странице в Facebook, что, несмотря на споры и критику, книга выйдет в тираж на Украине:
«Так вот. Дорогие активисты. Мы - частный бизнес, мы стараемся издавать нужную литературу. За свои заработанные деньги. Не полученные от кого-то. А заработанные. Мы получили грант, который покрывает до 50% затрат, остальное это наши деньги и риски. Стоимость печати книги до 500 000 гривен. Так вот, заработайте их, и вложите в продвижение своей идеологии. Вложите их в ломку стереотипов. Разбейте их своими рисками, бессонными ночами, нервами и умением эти деньги зарабатывать. А если их нет, денег, то может стоит иначе относиться к тем, кто на свои деньги продвигает важные темы, а не искать врагов там, где их нет? Кричать, возмущаться и шеймить проще, чем идти и работать.
Книга выйдет. Согласованная с автором и правообладателем. Но главная тема любой хорошей книги о том, что будь любым, но не будь г**ом. За любовь».
Дівча - нова "Макалей Калкін". Кожний заробляє гроші як може, якщо з "соціалізмом" покінчено.
Ну а "местниє" ханжи...Кожен думає по мірі своєї розбещеності...Для кого "порнографія", для кого - нова модельна зірка...
Давай кстати на учителей биологии в прокуратуру подавай. Там в книжках пенис и влагалище показывают, объяснят про оплодотворение сперматазоидами и тд.
(мой вариант - РОДИТЕЛИ)
(а такие картинки как ниже - в седьмом - восьмом (когда я на них уже лет 5 как насмотрелся в медицинской библиотеке родственников))
Самой молодой бабушке - 23 года. (цыганка из Румынии. Сама родила в 12, дочь - в 11)
Но разве это нормально?!