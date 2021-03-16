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"Роман" 8-летней модели с 13-летним парнем: Полиция начала уголовное производство и вызвала маму девочки на допрос

Новости Цензор.НЕТ Общество

Полицейские Киевской области открыли уголовное производство по ситуации с "романом" несовершеннолетних блогеров - 8-летней девочки и 13 летнего подростка.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

"Уголовное производство открыто по части 1 статьи 301 УК (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов - ред.). Мать (девочки. - Ред.) вызвали на допрос", - уточнили в полиции.

Санкция этой статьи, в случае сбыта несовершеннолетним или распространение среди них произведений, изображений или других предметов порнографического характера, предусматривает штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, о "романе" детей стало известно благодаря соцсетям. Восьмилетняя Мила Маханец - блогер с 485 тысячами подписчиков, у тринадцатилетнего Паши Пая, которого девочка называет своим парнем - 34 тыс. подписчиков. Пользователи соцсетей обвиняют маму девочки Дарью Маханец в том, что она эксплуатирует "эротичный" имидж, который создает своей дочери.

Позже уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба обратился в Офис генерального прокурора и МВД из-за "романа" Маханец и Пая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве полицейские задержали подозреваемого в педофилии, - Андрей Крищенко. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+27
Мне вот интересно, а что целых 485К подписчиков хотят увидеть на акке 8-й летней блоХерши?.. Какой контент их интересует?
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16.03.2021 17:47
+26
"Роман" 8-летней модели с 13-летним парнем: Полиция начала уголовное производство и вызвала маму девочки на допрос - Цензор.НЕТ 5290

...
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16.03.2021 18:03
+17
90% такі самі малі і 10% педобіри))
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16.03.2021 17:57
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Страница 3 из 3
простите , любезный ... у нас в стране как бы нужно доказывать свою невиновность именно обвиняемому , если вы не из милиции ...
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16.03.2021 22:01 Ответить
с каких пор законы поменяли, что обвиняемому нужно доказывать невиновность? Можно пруфы? А то что-то такого бреда нет нигде. Разве что записках душевнобольного.
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16.03.2021 22:04 Ответить
то если за тебя адвокат нормальный будет шо то делать на свободе пока ты в клетке сидишь, (ну если конечно ты не депутат, мент ,или прокурор , то да на домашний пойдешь), то тогда ты може шо то и докажешь с лв , а если никто не пошевелится то сплетут тебе лапти
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16.03.2021 22:07 Ответить
не чеши. Даже самый зеленый адвокат разобьет в пух и прах прокурора без доказательств.
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16.03.2021 22:19 Ответить
ну именно в этом случае , вполне возможно , но именно в этом случае , не более
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16.03.2021 22:23 Ответить
в любом случае, всегда, если нет доказательств - гудбай УК.
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16.03.2021 22:28 Ответить
доказательства можно сделать
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16.03.2021 22:50 Ответить
сделай. Вон фото у тебя есть стартовые - фотошопь)))
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16.03.2021 22:56 Ответить
а причем тут фото ?
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17.03.2021 00:49 Ответить
сфотошопишь что он якобы присунул ей, и будут у тебя "доказательства")))
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17.03.2021 01:06 Ответить
а только на фотках строится база ?
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17.03.2021 11:27 Ответить
а что еще есть кроме фоток?
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17.03.2021 12:22 Ответить
а в данной ситуации доказательств нет. На фотках ничего криминального - модельный бизнес завален таким.
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16.03.2021 22:29 Ответить
и кстати то шо написано в упк запихай в одно место , ты еще напиши шо перед законом все равны ,шоб посмеятся
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16.03.2021 22:09 Ответить
но в принципе тебе как авторитету не понять как это без адвоката , и как это в клетке да без еды и телефона , зато с тараканами , и с грибком а не в малюськиных камерах которую можно купить
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16.03.2021 22:21 Ответить
можешь публично это повторить не скрываясь под ником - посмотришь что и кто будет доказывать, когда на етбя в суд подадут за клевету))))
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16.03.2021 19:55 Ответить
Не здивуюся якщо там ціла міжнародна сітка педофілів задіяна - варто чекати сюрпризів! А ще "радує" камінг-аут доморощених педофілів - збоченців на сайті "Цензора"- беспалєвно! Вовк -Зелений Змій і інші потвори!
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16.03.2021 19:56 Ответить
Не удивлюсь, если твое очко задействовано в сети петушков балаболов))))
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16.03.2021 20:00 Ответить
ой да ладно, там подписчики такие же малолетки писяющие кипятком на "любов")))
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16.03.2021 19:53 Ответить
В наш час Шекспіра з його "Ромео і Джульєта" по судам затягали б...
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16.03.2021 19:41 Ответить
нахрена этой сранью забивать головы людям ????
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16.03.2021 19:58 Ответить
у меня в младших классах была подруга одногодка, Вика. Мы дружили, вместе гуляли за ручки, цемкались в губки и говорили что поженимся когда вырастим. А еще за домом письки показывали, потому-что было интересно как там "у них".
Жду колоссальный взрыв горящих срак.
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16.03.2021 20:07 Ответить
И тишина... Класс! Что-то Вы такой активный в этой теме.
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16.03.2021 20:27 Ответить
как можно пропустить такую интересную тему с горящими сраками моралистов ?
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16.03.2021 20:36 Ответить
Тю... "Как там у них" мы это еще в садике проходили... Вот только это происходило из любопытства и не по инициативе взрослых... А статья за развращение несовершеннолетних как была тогда, так и есть сейчас... Разницу между любопытством и развращением надеюсь обьяснять не нужно?)
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16.03.2021 21:29 Ответить
В данном случае та статья никак не применима
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16.03.2021 21:41 Ответить
Почему? Вполне применима... "1. Ст. 156 відображає вирішення на законодавчому рівні проблеми педофілії статевого відхилення, яке проявляється у прагненні вчинювати дії сексуального характеру з дітьми.2. Об'єкт злочину - статева недоторканість і нормальний фізичний, психічний і соціальний розвиток неповнолітніх.3. Потерпілим виступає особа чоловічої або жіночої статі, яка не досягла 16-річного віку. Для кваліфікації діяння за ст. 156 не має значення, чи досягла потерпіла особа статевої зрілості, хто був ініціатором вчинення розпусних дій, а також характеристика потерпілої особи (попереднє ведення статевого життя, наявність сексуального досвіду тощо).4. З об'єктивної сторони злочин виражається у вчиненні розпусних дій сексуального характеру, здатних викликати фізичне і моральне розбещення неповнолітніх. Розпусні дії можуть бути як фізичними, так і інтелектуальними.......Інтелектуальне розбещення може полягати, наприклад, у цинічних розмовах з потерпілим на сексуальні теми, розповіді відвертих, натуралістичних сексуальних історій, фотографуванні потерпілих в різних сексуальних позах, демонстрації порнографічних предметів...."
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16.03.2021 22:15 Ответить
мне папа говорил: "пока письку не увидишь - трансформера не куплю"
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16.03.2021 21:50 Ответить
Да я уже понял, что у вас семейка еще тех пид....в)))
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16.03.2021 21:58 Ответить
нормальная семейка. Папа просто переживал что я поздно взрослею, не видел письку как все нормальные дети еще в садике, вот как ты.
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16.03.2021 22:08 Ответить
"Роман" 8-річної моделі з 13-річним хлопцем: Поліція почала кримінальне провадження і викликала маму дівчинки на допит - Цензор.НЕТ 7493
...Шведскую книгу о половом воспитании для мальчиков киевское издательство Книголав планировало выпустить в мае - ее перевод и выпуск проспонсировала европейская организация «House of Europe». Но в данный момент содержание книги предано огласке - в соцсетях возник скандал и дальнейшая судьба издания в Украине неизвестна.Об этом сообщает Dnepr.info со ссылкой на UA_REPORTER.
Книгу «»Уважение. Парням о любви, сексе и согласии»» написал шведский автор Инди Чавес Перес. В книге подробно описывается как нужно разрабатывать анус полусырой морковью и даже описывается рецепт ее приготовления.

Кроме раздела, где рассказывают, как засовывать в анус морковку, в книге много неоднозначного с точки зрения секс-образования контента: автор рассказывает о съемке порно, ведении интимных переписок и анальном сексе с помощью рта...
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16.03.2021 20:15 Ответить
а можно пожалуйста пруф на оригинал книги, а то что-то этот бред я нашел только на помойках вроде Шария, русвесна и тд.
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16.03.2021 20:19 Ответить
"Роман" 8-річної моделі з 13-річним хлопцем: Поліція почала кримінальне провадження і викликала маму дівчинки на допит - Цензор.НЕТ 1582 читайте уважніше: "Днепр. инфо" со ссылкою на ЮА_РЕПОРТЕР"...Де ви побачили "шария", "русвесна"??? У вас що, якись гугл не такий?
Копіюєте частину текста, вводите у пошукач - вуаля! - є результат...
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16.03.2021 20:33 Ответить
а мелкий областной юа репортер где взял инфу? В гугле вбей - все пророссийские источники.
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16.03.2021 20:39 Ответить
Серьезно? Эти украинские сайты так и пишут " НА Украине"?))) Откуда же вас таких рукожопых набирают)))
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16.03.2021 21:18 Ответить
...В самом же издании подчеркнули, что они не несут ответственность за высказывания подрядчиков на их личных страницах. Также издательство настаивает на том, что правообладатели дали согласие на изменения в переводе. Кроме того, в сообщении говорится, что о ситуации уже уведомлен грантодатель, за средства которого намерены издать книгу.

Издатель решил отредактировать книгу и исключить некоторые моменты из нее, где речь идет о сексе между парнями.

Соосновательница «Книголава» Светлана Павелецкая написала на своей странице в Facebook, что, несмотря на споры и критику, книга выйдет в тираж на Украине:

«Так вот. Дорогие активисты. Мы - частный бизнес, мы стараемся издавать нужную литературу. За свои заработанные деньги. Не полученные от кого-то. А заработанные. Мы получили грант, который покрывает до 50% затрат, остальное это наши деньги и риски. Стоимость печати книги до 500 000 гривен. Так вот, заработайте их, и вложите в продвижение своей идеологии. Вложите их в ломку стереотипов. Разбейте их своими рисками, бессонными ночами, нервами и умением эти деньги зарабатывать. А если их нет, денег, то может стоит иначе относиться к тем, кто на свои деньги продвигает важные темы, а не искать врагов там, где их нет? Кричать, возмущаться и шеймить проще, чем идти и работать.

Книга выйдет. Согласованная с автором и правообладателем. Но главная тема любой хорошей книги о том, что будь любым, но не будь г**ом. За любовь».
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16.03.2021 20:37 Ответить
кстати, за пол ляма я бы сам напечатал эту книгу
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16.03.2021 20:41 Ответить
а я про що..
Дівча - нова "Макалей Калкін". Кожний заробляє гроші як може, якщо з "соціалізмом" покінчено.
Ну а "местниє" ханжи...Кожен думає по мірі своєї розбещеності...Для кого "порнографія", для кого - нова модельна зірка...
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16.03.2021 21:01 Ответить
А статью за развращение малолетних уже отменили?)
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16.03.2021 21:13 Ответить
имея пол ляма статью можно отменить...
Давай кстати на учителей биологии в прокуратуру подавай. Там в книжках пенис и влагалище показывают, объяснят про оплодотворение сперматазоидами и тд.
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16.03.2021 22:10 Ответить
Биология в КАКОМ классе?))) В первом? Или во втором?))) Чего же тебя папанька учебники не заставил смотреть, а за угол отправил?))) Ну так скиньтесь и отмените статью)))
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16.03.2021 22:22 Ответить
по закону нет разницы, первый класс, второй, восьмой. Ученики этих классов - несовершеннолетние, и перед законом о совращении малолетних они равны.
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16.03.2021 22:25 Ответить
Кто кого совращает? Они ОБА несовершеннолетние. "Роман" 8-річної моделі з 13-річним хлопцем: Поліція почала кримінальне провадження і викликала маму дівчинки на допит - Цензор.НЕТ 1703

(мой вариант - РОДИТЕЛИ)
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16.03.2021 23:11 Ответить
никого не интересует вариант из-за поребрика
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16.03.2021 23:47 Ответить
Кстати, хочешь п...у в разрезе посмотреть?
"Роман" 8-річної моделі з 13-річним хлопцем: Поліція почала кримінальне провадження і викликала маму дівчинки на допит - Цензор.НЕТ 2800
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16.03.2021 22:26 Ответить
Ну вот... Уже (относительно) порнографический обьект публикуют... "Роман" 8-річної моделі з 13-річним хлопцем: Поліція почала кримінальне провадження і викликала маму дівчинки на допит - Цензор.НЕТ 9432
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16.03.2021 23:03 Ответить
Зря надеялся)))
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16.03.2021 23:12 Ответить
Тебя такие картинки возбуждают?))) Ничем не удивил после "петушиного угла")))
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16.03.2021 23:08 Ответить
Меня нет. А тебя? Где твои вопли про совращение, про порно и тд?
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16.03.2021 23:48 Ответить
У меня помнится началась в пятом (вместе с алгеброй химией и физикой (геометрия - в третьем)). "Роман" 8-річної моделі з 13-річним хлопцем: Поліція почала кримінальне провадження і викликала маму дівчинки на допит - Цензор.НЕТ 6330

(а такие картинки как ниже - в седьмом - восьмом (когда я на них уже лет 5 как насмотрелся в медицинской библиотеке родственников))
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16.03.2021 22:51 Ответить
Картинки из медицины являются эротикой или порнографией? Вы то, в отличии от того что выше, разницу между ними знаете, я надеюсь?)))
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16.03.2021 23:11 Ответить
Ну да... Скорее - эротические. Порнографическая, это, так сказать, схема взаимодействия органов разных полов. (прости Господи)
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16.03.2021 23:14 Ответить
Хотя картинки с таким взаимодействием я и в школе видел, и в Википедии, и в Ютубе (там даже не схемы, а натурально видео "взаимодействия") . "Роман" 8-річної моделі з 13-річним хлопцем: Поліція почала кримінальне провадження і викликала маму дівчинки на допит - Цензор.НЕТ 7079
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16.03.2021 23:16 Ответить
ну для тебя же безобидные фото в этой новости являются развратом. Так что кто тебя знает - может и из учебников картинки тоже бударажат твое извращенное сознание
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16.03.2021 23:49 Ответить
твої педофільські вподобання нікого не цікавлять, ти не туди прийшло
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16.03.2021 21:23 Ответить
Трохи не по темі, але... Зараз в школах однокласники ше в першому класі між собою "зустрічаються", багато хто має "пару". Не розумію шо то значить... може просто дружать. Але це масово, в наш час такого не було, якшо в виспускному хтось з кимось зустрічався то вже вся школа гуділа.... А тут... Перший клас...
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16.03.2021 22:18 Ответить
Чисто теоретически, Лина Медина из Перу, стала матерью в 5 лет, 7 месяцев (среди 10 самых молодых матерей - 6 в возрасте от 8 до 9)

Самой молодой бабушке - 23 года. (цыганка из Румынии. Сама родила в 12, дочь - в 11)

Но разве это нормально?! "Роман" 8-річної моделі з 13-річним хлопцем: Поліція почала кримінальне провадження і викликала маму дівчинки на допит - Цензор.НЕТ 8542
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16.03.2021 23:01 Ответить
"Роман" 8-річної моделі з 13-річним хлопцем: Поліція почала кримінальне провадження і викликала маму дівчинки на допит - Цензор.НЕТ 3839
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17.03.2021 00:53 Ответить
Просто проект, довго тривалий як серіал, розумна мамаша, із цим скандалом ще більше бабла знімуть
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17.03.2021 06:42 Ответить
У нас навідь і капиталізм із совковою мораллю. У братів гамериканців, якщо можна у повії з 18 то вперед, а може і з 16. Це капіталізм, кожен виживає, як може. Яка тут порнографія, що діти разом одягнені. **** совки срані.
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17.03.2021 09:21 Ответить
Кровожадное и больное общество загонит их в могилу своей травлей быстрее чем её мамаша, люди вы бы посмотрели на себя со стороны че вы делаете, теперь на неё будут тыкать пальцами на улице и травить. это ваша заслуга.
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18.03.2021 17:44 Ответить
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