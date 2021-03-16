ВОЗ анонсировала появление нового поколения вакцин от коронавируса, которые будут храниться при комнатной температуре

Новые вакцины от коронавируса, в том числе, которые будут использоваться неинвазивно и храниться при комнатной температуре, могут быть готовы к использованию в этом или следующем году.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сказала ведущий ученый ВОЗ Сумия Сваминатан в интервью Вloomberg.

По словам Сваминатан, 6-8 новых вакцин должны завершить клинические исследования и пройти нормативную проверку до конца года.

Новые вакцины добавят к 10 уже одобренным ВОЗ вакцинам от коронавируса.

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"Мы в восторге от имеющихся у нас вакцин. Но мы можем и дальше улучшаться. Я думаю, что ближе к 2022 году мы увидим улучшенные вакцины ", - заявила Сваминатан.

Отмечается, что, в частности, сегодня проводятся исследования вакцин, которые будут применяться перорально или назально с помощью спрея или пластыря на кожу. Такие препараты будут лучше подходить определенным группам, в частности беременным женщинам, отметила ученый.

Как пишет агентство, в настоящее время проходит процесс испытания на людях более 80 вакцин-кандидатов, хотя некоторые из них находятся на ранних стадиях клинических исследований. При этом компании, чьи вакцины уже используются в мире, приступили к исследованию обновленных версий препарата, который должен стать эффективным против новых штаммов вируса.

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