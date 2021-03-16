РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13222 посетителя онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
2 838 7
вакцина (3810) ВОЗ (773) карантин (16725) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

ВОЗ анонсировала появление нового поколения вакцин от коронавируса, которые будут храниться при комнатной температуре

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

ВОЗ анонсировала появление нового поколения вакцин от коронавируса, которые будут храниться при комнатной температуре

Новые вакцины от коронавируса, в том числе, которые будут использоваться неинвазивно и храниться при комнатной температуре, могут быть готовы к использованию в этом или следующем году.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сказала ведущий ученый ВОЗ Сумия Сваминатан в интервью Вloomberg.

По словам Сваминатан, 6-8 новых вакцин должны завершить клинические исследования и пройти нормативную проверку до конца года.

Новые вакцины добавят к 10 уже одобренным ВОЗ вакцинам от коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кабмине предлагают освободить производителей вакцин от какой-либо ответственности за последствия прививок. Законопроект уже в Раде

"Мы в восторге от имеющихся у нас вакцин. Но мы можем и дальше улучшаться. Я думаю, что ближе к 2022 году мы увидим улучшенные вакцины ", - заявила Сваминатан.

Отмечается, что, в частности, сегодня проводятся исследования вакцин, которые будут применяться перорально или назально с помощью спрея или пластыря на кожу. Такие препараты будут лучше подходить определенным группам, в частности беременным женщинам, отметила ученый.

Как пишет агентство, в настоящее время проходит процесс испытания на людях более 80 вакцин-кандидатов, хотя некоторые из них находятся на ранних стадиях клинических исследований. При этом компании, чьи вакцины уже используются в мире, приступили к исследованию обновленных версий препарата, который должен стать эффективным против новых штаммов вируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шаблон свидетельства о вакцинации от COVID-19 разработан. Ждем заключения ВОЗ о его целесообразности, - ЦОЗ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Но дождутся их явно не все ... ВОЗ анонсировала появление нового поколения вакцин от коронавируса, которые будут храниться при комнатной температуре - Цензор.НЕТ 5758
показать весь комментарий
16.03.2021 18:04 Ответить
Фармакология!
Бизнес, уже опередивший оружейный, постепенно вытесняющий нарко.
Просто и эффективно!
показать весь комментарий
16.03.2021 18:09 Ответить
В нас вже 100 років така вакцина існує, зєльонка називається.
показать весь комментарий
16.03.2021 18:12 Ответить
Золотой Век для фармкомпаний уже наступил...
показать весь комментарий
16.03.2021 19:14 Ответить
Ближе к лету ждем заявления Степанова о том, что просроченную вакцину можно применять после кипячения
показать весь комментарий
16.03.2021 20:37 Ответить
А еще они (вакцины) будут сами гоняться за пациентами и самостоятельно в них вводиться, чтобы избежать такого невиданного, как сейчас, вакцинодиссидентства! ВООЗ анонсувала появу нового покоління вакцин проти коронавірусу, які зберігатимуться при кімнатній температурі - Цензор.НЕТ 3868
показать весь комментарий
16.03.2021 20:57 Ответить
хорошо.
показать весь комментарий
16.03.2021 22:38 Ответить
 
 