С начала суток наемники РФ 7 раз обстреляли украинские позиции, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток, 16 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксированы 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В частности, оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи Водяного что на Приазовье.

Из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия противник совершил обстрелы неподалеку от населенных пунктов Талаковка и Гнутово, а у Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. В пригороде Авдеевки и Лебединского враг обстреливал позиции украинских подразделений из стрелкового оружия.

На действия российско-оккупационных войск защитники Вооруженных Сил Украины открывали ответный огонь. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет.

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Передовые подразделения ВСУ зафиксировали проведение инженерных работ по углублению и расширению в сторону позиций украинской стороны у населенного пункта Широкино, что возле Мариуполя, а также в районе населенного пункта Зализне, Торецкого района. Отмечается, что такие действия врага является прямым нарушением дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.