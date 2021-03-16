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обстрел (20434) Донбасс (26927)

С начала суток наемники РФ 7 раз обстреляли украинские позиции, потерь нет, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала суток наемники РФ 7 раз обстреляли украинские позиции, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток, 16 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксированы 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В частности, оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи Водяного что на Приазовье.

Из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия противник совершил обстрелы неподалеку от населенных пунктов Талаковка и Гнутово, а у Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. В пригороде Авдеевки и Лебединского враг обстреливал позиции украинских подразделений из стрелкового оружия.

На действия российско-оккупационных войск защитники Вооруженных Сил Украины открывали ответный огонь. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет.

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Передовые подразделения ВСУ зафиксировали проведение инженерных работ по углублению и расширению в сторону позиций украинской стороны у населенного пункта Широкино, что возле Мариуполя, а также в районе населенного пункта Зализне, Торецкого района. Отмечается, что такие действия врага является прямым нарушением дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.

Автор: Володимир Янченко
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Смерть кацапским оккупантам ,только смерть ... С начала суток наемники РФ 7 раз обстреляли украинские позиции, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9089
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16.03.2021 18:38 Ответить
"Тиша".
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16.03.2021 18:44 Ответить
и от преЗЕ "тиша"...как будто все нормуль...по-плану А или Бэ-э-э
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16.03.2021 18:47 Ответить
запрос на Московию написали уже, как Украинские пограничники сегодня, когда вражеский вертолет залетел в Украину?
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16.03.2021 18:47 Ответить
А волонтеры просят помощи раненым бойцам...
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16.03.2021 19:41 Ответить
 
 