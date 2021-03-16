Правительство Великобритании выпустило стратегию безопасности, в которой упомянуло угрозу РФ и помощь Украине

Выпущенный 16 марта обзор "Глобальная Великобритания в конкурентную эпоху" готовился год и представляет собой "исчерпывающее изложение национальной безопасности и международной политики" государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства Великобритании.

Предыдущий подобный документ опубликовали в 2015 году. Новый 114-страничный обзор называют самым масштабным подобным обзором со времен холодной войны.

В нем Китай описывается как "системный конкурент", авторитарная система в котором расходится с ценностями Великобритании и других демократий. В то же время экономическая сила КНР делает ее важным торговым партнером Великобритании, которая хочет укрепить связи в Индо-Тихоокеанском регионе после Brexit.

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Также в документе говорится о цели сделать Британию передовым государством в сфере науки и технологий до 2030 года, об увеличении финансирования разведывательных ведомств для противодействия терроризму и тому подобное.

РФ наряду с Ираном и Северной Кореей упоминается как страна, чья оппортунистическая политика - один из ключевых факторов ухудшения ситуации безопасности в мире и ослабления международного порядка.

"Соединенное Королевство уважает народ, культуру и историю России. Однако пока наши отношения с ее властью не улучшатся, мы будем проводить активную политику сдерживания и защиты от всего спектра угроз, поступающих от РФ. Мы будем придерживаться международных норм и правил и привлекать Россию к ответственности за их нарушение, сотрудничая с международными партнерами - как после атаки в Солсбери. Мы также будем поддерживать другие страны Восточной Европы и более широкого региона для развития их устойчивости к угрозам, включая Украину, где мы продолжим (помогать с) развитием способностей ее Вооруженных сил", - говорится в тексте.

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