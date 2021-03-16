"Мы стоим вообще перед вопросом, чтобы закрыть город", - Садовый о ситуации с коронавирусом во Львове

Вследствие стремительного роста новых инфицированных коронавирусом, а за прошедшие сутки во Львове их обнаружили свыше 616 - больше всего за все время пандемии, мэрия готова к жестким ограничениям и к скорейшему развертыванию дополнительных COVID-коек.

Об этом на брифинге по итогам заседания городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС сообщил городской голова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"В сегодняшней ситуации мы стоим вообще перед вопросом, чтобы закрыть город. И кафе, и рестораны - все, если динамика не будет замедляться", - заявил Садовый.

В связи со стремительным ростом количества больных COVID-19 Львов предпринимает шаги, чтобы избежать жесткого локдауна и перехода в красную зону. В частности, учащихся 5-11 классов перевели на дистанционное обучение, запретили проведение спортивных соревнований в помещениях и массовые банкеты.

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Со своей стороны председатель Львовской ОГА Максим Козицкий обратился к главе Львова, отметив, что в сложившейся ситуации виновата именно власть, ведь еще 5 марта облгосадминистрация рекомендовала перевести все образовательные учреждения, кроме дошкольных и специальных учебных заведений, на удаленное обучения.

"Нам всем следует готовиться к более жестким ограничениям. Лучше предупредить вспышку, чем впоследствии поспешно гасить пламя. Решения должны быть взвешенными, но своевременными. Теперь нужно позаботиться о новых койко-местах для больных COVID-19 не только в больницах, но и поликлиниках", - подчеркнул Козицкий.

Относительно развертывания дополнительных COVID-коек, то мэрия уже определилась с пятью медучреждениями, где можно будет обустроить 366 мест. Это, в частности, амбулаторное отделение в 8-й больнице - 36 коек; 2-е поликлиническое отделение по ул. Мазепы - 150 коек; 4-я поликлиника по ул. Червоной Калины - 60 коек; 2-я поликлиника по ул. Симоненко - 70 коек; 10-я клиническая больница по ул. Бой-Желенского - 50 коек. В общей сложности запланировали развернуть 700 коек, из городского бюджета на это выделили 18 млн грн.

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Как отметил Садовый, сейчас переговоры ведут даже с директорами львовских медуниверситета и медколледжа.

"Решением комиссии по ТЭБ и ЧС мы дали позицию медицинскому колледжу, работающему в больнице скорой помощи и медицинскому университету, чтобы они временно освободили свои кабинеты, чтобы мы могли обустроить койки для больных. Решение не простое и ситуация также, дай Бог, чтобы все новые локации, которые будут созданы не были заполнены больными", - добавил Садовый.

Временные госпитали планируют обустроить в начале апреля, уже в ближайшие дни привлекут представителей строительных компаний для работ в поликлиниках.

На Львовщине за предыдущие сутки провели 2 289 исследований на коронавирус, из них 1 065 - положительных. За все время COVID-19 подтвердили у 88 124 человек. Умерли 2 413 человек. Выздоровели от коронавирусной инфекции - 73 325 человек.

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