"Мы стоим вообще перед вопросом, чтобы закрыть город", - Садовый о ситуации с коронавирусом во Львове
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
Вследствие стремительного роста новых инфицированных коронавирусом, а за прошедшие сутки во Львове их обнаружили свыше 616 - больше всего за все время пандемии, мэрия готова к жестким ограничениям и к скорейшему развертыванию дополнительных COVID-коек.
Об этом на брифинге по итогам заседания городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС сообщил городской голова Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"В сегодняшней ситуации мы стоим вообще перед вопросом, чтобы закрыть город. И кафе, и рестораны - все, если динамика не будет замедляться", - заявил Садовый.
В связи со стремительным ростом количества больных COVID-19 Львов предпринимает шаги, чтобы избежать жесткого локдауна и перехода в красную зону. В частности, учащихся 5-11 классов перевели на дистанционное обучение, запретили проведение спортивных соревнований в помещениях и массовые банкеты.
Со своей стороны председатель Львовской ОГА Максим Козицкий обратился к главе Львова, отметив, что в сложившейся ситуации виновата именно власть, ведь еще 5 марта облгосадминистрация рекомендовала перевести все образовательные учреждения, кроме дошкольных и специальных учебных заведений, на удаленное обучения.
"Нам всем следует готовиться к более жестким ограничениям. Лучше предупредить вспышку, чем впоследствии поспешно гасить пламя. Решения должны быть взвешенными, но своевременными. Теперь нужно позаботиться о новых койко-местах для больных COVID-19 не только в больницах, но и поликлиниках", - подчеркнул Козицкий.
Относительно развертывания дополнительных COVID-коек, то мэрия уже определилась с пятью медучреждениями, где можно будет обустроить 366 мест. Это, в частности, амбулаторное отделение в 8-й больнице - 36 коек; 2-е поликлиническое отделение по ул. Мазепы - 150 коек; 4-я поликлиника по ул. Червоной Калины - 60 коек; 2-я поликлиника по ул. Симоненко - 70 коек; 10-я клиническая больница по ул. Бой-Желенского - 50 коек. В общей сложности запланировали развернуть 700 коек, из городского бюджета на это выделили 18 млн грн.
Как отметил Садовый, сейчас переговоры ведут даже с директорами львовских медуниверситета и медколледжа.
"Решением комиссии по ТЭБ и ЧС мы дали позицию медицинскому колледжу, работающему в больнице скорой помощи и медицинскому университету, чтобы они временно освободили свои кабинеты, чтобы мы могли обустроить койки для больных. Решение не простое и ситуация также, дай Бог, чтобы все новые локации, которые будут созданы не были заполнены больными", - добавил Садовый.
Временные госпитали планируют обустроить в начале апреля, уже в ближайшие дни привлекут представителей строительных компаний для работ в поликлиниках.
На Львовщине за предыдущие сутки провели 2 289 исследований на коронавирус, из них 1 065 - положительных. За все время COVID-19 подтвердили у 88 124 человек. Умерли 2 413 человек. Выздоровели от коронавирусной инфекции - 73 325 человек.
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й ще три новини від Арестовича сьогодні
"Диалог.UA": сьогодні
Совсем недавно был КАТЕГОРИЧЕСКИ против локдауна и вообще каких-либо карантинных мер. Всё за "предпринимателей, которые поддерживают город", глотку рвал! Как же так???
Надеюсь, что теперь и справляться будешь САМ, со своими "предпринимателями", а не волать, что "центральная власть не помогает бороться с пандемией"!
Очільник МОЗ Степанов має спростувати недостовірну інформацію про нібито закриття у 2014-2019 роках сотень медичних закладів. Як свідчить офіційна відповідь МОЗ на запит народного депутата з «Європейської Солідарності» Ростислава Павленка, жодного медичного закладу державної форми власності ліквідовано не було. Про це Павленко повідомив під час брифінгу у Верховній Раді.
«Багатьом відома інформація, яку любить поширювати міністр охорони здоров'я Степанов, представники «Слуги народу», інші діячі про те, що нібито в 2014-2019 роках було закрито багато лікарень, було скорочено багато медичних посад, звільнено представників. Називаються різні цифри - 300 лікарень, 400, і таке інше», - нагадав Павленко.
«Розуміючи, що це фейк, «Європейська Солідарність» звернулася до міністерства охорони здоров'я із депутатським зверненням. Ми отримали відповідь на звернення, в якій міністерство охорони здоров'я фактично спростовує ті фейки, які поширював міністр Степанові інші представники владної команди», - говорить Ростислав Павленко.
Він процитував офіційну відповідь МОЗ за підписом Степанова: «Жоден заклад охорони здоров'я державної форми власності в Україні не було ліквідовано. Необґрунтовані скорочення медичних працівників не відбувались».
«Оптимізація кількості закладів охорони здоров'я не означає обмеження права пацієнта на безоплатну медичну допомогу, визначеного приписом другого речення частини третьої статті 49 Конституції України», - зазначають у МОЗ.
Павленко також зауважив, що аналіз матеріалів Центру медичної статистики при МОЗ на 395 сторінках показує, що фейк про закриття 300 лікарень не відповідає дійсності.
«Лікарні не закривалися. Якщо відбувалася зміна їх підпорядкування, то зберігалися і робочі місця, і власне існування самих закладів. А йшлося про розширення мережі центрів первинної медико-санітарної допомоги, і кількість закладів, які надають амбулаторно клінічну допомогу, у ці роки зростала», - наголошує народний депутат.
«Відтак дуже просимо і Степанова, й інших представників владної команди не поширювати фейків і не вводити в оману українське суспільство. Тому що фейки про закриття лікарень у 2015-2019 роках спростовані самим же міністерством охорони здоров'я», - зазначає Павленко.
Він також зауважив, що влада подібними фейками відволікає суспільну увагу від проблем, які насправді зараз існують в галузі охорони здоров'я. «Зокрема Європейський Парламент, який у своїй доповіді про стан виконання Україною угоди про Асоціацію з ЄС зазначив таке: «Європейський Парламент переконливо закликає Україну вирішити проблему всепроникливого кумівства і корупції, яке продовжує існувати в секторі охорони здоров'я, особливо в міністерстві охорони здоров'я, і ефективно розслідувати будь-які корупційні дії, зокрема спроби закуповувати медичне обладнання за непропорційно високими цінами у розпал пандемії», - зазначив Павленко.
«Саме в цьому криється причина поширення фейків для того, щоб перекласти відповідальність з хворої голови на здорову і відволікти увагу суспільства. «Європейська Солідарність» вимагає, по-перше, поставити в порядок денний і розглянути пакет щодо боротьби з пандемією, який був оголошений Петром Порошенком і передбачає упорядкування проведення вакцинування, масового тестування і відповідальності за порушення щодо закупівлі і поширення вакцин, і за зловживання на проведенні вакцинації. Це проекти 4645, 4646, 4647», - говорить Павленко.
«Ми вимагаємо створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування питань, які виникають щодо проведення вакцинації, належної закупівлі вакцини і відсутності корупційних дій в цьому. Ми чуємо, що є певні комерційні зобов'язання щодо непоширення інформації, але для цього якраз тимчасова слідча комісія є прекрасним інструментом для того, щоб дати відповідь на ці питання», - зауважив народний депутат.
«Ми багато чуємо зараз від представників влади про необхідність створення певного центру чи агенції для боротьби з дезінформацією і фейками. Але влада у боротьбі з фейками має почати із самої себе», - резюмує Ростислав Павленко.