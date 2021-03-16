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Новости Политика Украины
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Данилов (1056) Приднестровье (617)

"Россия никогда не занималась мирным урегулированием", - Данилов обсудил с представителями ОБСЕ ситуацию в Приднестровье

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу со специальным представителем главы ОБСЕ по вопросам Приднестровского урегулирования Томасом Майер-Хартингом и главой миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкрихом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию безопасности в регионе, в частности, в контексте Приднестровского конфликта и усиления российского влияния на процессы в соседней Беларуси", - указывается в сообщении.

Данилов подчеркнул, что ситуация в регионе остается крайне сложной уже более 20 лет, особенно с учетом российского фактора.

"Россия никогда не занималась мирным урегулированием", - отметил он, подчеркнув "стремление РФ к постоянной эскалации".

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Он также отметил, что конфликт в Приднестровье остается вызовом не только для Молдовы и Украины, но и для всей демократической Европы, против которой РФ также ведет информационную войну.

Данилов сообщил, что решением СНБО от 26 февраля 2021 года "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства", введенным в действие указом президента Украины Владимира Зеленского от 4 марта, правительству поручено разработать законопроект, которым будут урегулированы вопросы двойного гражданства.

В свою очередь, Майер-Хартинг отметил, что Украина внесла существенный вклад в процесс разрешения конфликта в Приднестровье мирным путем.

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фсб в Чечне в 90-тых использовало опыт чекистских чисток в Украине конца 40-вых.....
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16.03.2021 19:18 Ответить
"Россия никогда не занималась мирным урегулированием", - Данилов обсудил с представителями ОБСЕ ситуацию в Приднестровье - Цензор.НЕТ 786 "Россия никогда не занималась мирным урегулированием", - Данилов обсудил с представителями ОБСЕ ситуацию в Приднестровье - Цензор.НЕТ 1728
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16.03.2021 19:32 Ответить
Фу, мля... Таку гидоту перед сном...
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16.03.2021 20:21 Ответить
Говорили, балакали... І так на протязі десятків років. А чому б і ні: зарплата йде, лінія розмежування за тисячу кілометрів. А ще і контрабандою з придністровцями можна якусь копійчину на іспанську віллу поцупити. Кацапи нам склади з ************ підривають, а на нашому кордоні з Придністров'ям величезний арсенал російської 14 армії гниє з радянських часів. І наче до нього жоден коптер не долетить, як птах до середини Дніпра. А закрийте намертво наш кордон з цим Придністров'ям і, дивись, кацапи стануть зговірливішими по Донбасу і поверненню наших полонених.
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16.03.2021 19:43 Ответить
Юрий Евгеньевич Бутусов, оказывается, большая шишка в НАТО! "Россия никогда не занималась мирным урегулированием", - Данилов обсудил с представителями ОБСЕ ситуацию в Приднестровье - Цензор.НЕТ 2607 "Россия никогда не занималась мирным урегулированием", - Данилов обсудил с представителями ОБСЕ ситуацию в Приднестровье - Цензор.НЕТ 293 "Россия никогда не занималась мирным урегулированием", - Данилов обсудил с представителями ОБСЕ ситуацию в Приднестровье - Цензор.НЕТ 4521
Роспропаганда - "ЦЕНЗОР.НЕТ" напрямую финансируется НАТОвскими структурами
https://www.youtube.com/watch?v=symK4Ff3z40

2:16:48
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16.03.2021 19:57 Ответить
Це дуже велика наша проблема і відповідальність. Придністрянщина то споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями. Свого часу московський режим виходячи зі своїх загарбницьких намірів наспіх зліпив з українських земель Лівобережжя Дністра т.з. Придністр. Молдавську Респ., котру, мабуть "забувши", згодом передали до складу МРСР.
Після розпаду СРСР, придністрянські українці проголосили автономію і неодноразово зверталися до України про повернення. Але дебіли на Банковій, починаючи від Кравчука і до Ющенка уперто ігнорували своїх співвітчизників. Москалі цим скористалися і залишили там свій військовий контингент і склади. Стосовно Лівобережжя Україна має проводити політику не ізоляції, а поступової комплексної інтеграції з наступним поверненням до складу України. Як би не верещали в Кишиневі, Бухаресті чи ін. євроПЕЙСИ - для Молдови то чужа земля, чужі люди етнічно, лінгвістично, історично, ментально - спроби румунізації чи "аншлюсу" з Румунією закінчаться тим, що Дністер стане кордоном. І нам рано чи пізно доведеться повернути Лівобережжя. Тому Данілов і такий обережний... до болі знаний принцип "наша хата скраю" тепер уже не пройде. Думаю, що і москалі би на це пристали...
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17.03.2021 10:19 Ответить
 
 