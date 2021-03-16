"Россия никогда не занималась мирным урегулированием", - Данилов обсудил с представителями ОБСЕ ситуацию в Приднестровье
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу со специальным представителем главы ОБСЕ по вопросам Приднестровского урегулирования Томасом Майер-Хартингом и главой миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкрихом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СНБО.
"Во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию безопасности в регионе, в частности, в контексте Приднестровского конфликта и усиления российского влияния на процессы в соседней Беларуси", - указывается в сообщении.
Данилов подчеркнул, что ситуация в регионе остается крайне сложной уже более 20 лет, особенно с учетом российского фактора.
"Россия никогда не занималась мирным урегулированием", - отметил он, подчеркнув "стремление РФ к постоянной эскалации".
Он также отметил, что конфликт в Приднестровье остается вызовом не только для Молдовы и Украины, но и для всей демократической Европы, против которой РФ также ведет информационную войну.
Данилов сообщил, что решением СНБО от 26 февраля 2021 года "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства", введенным в действие указом президента Украины Владимира Зеленского от 4 марта, правительству поручено разработать законопроект, которым будут урегулированы вопросы двойного гражданства.
В свою очередь, Майер-Хартинг отметил, что Украина внесла существенный вклад в процесс разрешения конфликта в Приднестровье мирным путем.
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Після розпаду СРСР, придністрянські українці проголосили автономію і неодноразово зверталися до України про повернення. Але дебіли на Банковій, починаючи від Кравчука і до Ющенка уперто ігнорували своїх співвітчизників. Москалі цим скористалися і залишили там свій військовий контингент і склади. Стосовно Лівобережжя Україна має проводити політику не ізоляції, а поступової комплексної інтеграції з наступним поверненням до складу України. Як би не верещали в Кишиневі, Бухаресті чи ін. євроПЕЙСИ - для Молдови то чужа земля, чужі люди етнічно, лінгвістично, історично, ментально - спроби румунізації чи "аншлюсу" з Румунією закінчаться тим, що Дністер стане кордоном. І нам рано чи пізно доведеться повернути Лівобережжя. Тому Данілов і такий обережний... до болі знаний принцип "наша хата скраю" тепер уже не пройде. Думаю, що і москалі би на це пристали...