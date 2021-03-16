"Россия никогда не занималась мирным урегулированием", - Данилов обсудил с представителями ОБСЕ ситуацию в Приднестровье

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу со специальным представителем главы ОБСЕ по вопросам Приднестровского урегулирования Томасом Майер-Хартингом и главой миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкрихом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию безопасности в регионе, в частности, в контексте Приднестровского конфликта и усиления российского влияния на процессы в соседней Беларуси", - указывается в сообщении.

Данилов подчеркнул, что ситуация в регионе остается крайне сложной уже более 20 лет, особенно с учетом российского фактора.

"Россия никогда не занималась мирным урегулированием", - отметил он, подчеркнув "стремление РФ к постоянной эскалации".

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Он также отметил, что конфликт в Приднестровье остается вызовом не только для Молдовы и Украины, но и для всей демократической Европы, против которой РФ также ведет информационную войну.

Данилов сообщил, что решением СНБО от 26 февраля 2021 года "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства", введенным в действие указом президента Украины Владимира Зеленского от 4 марта, правительству поручено разработать законопроект, которым будут урегулированы вопросы двойного гражданства.

В свою очередь, Майер-Хартинг отметил, что Украина внесла существенный вклад в процесс разрешения конфликта в Приднестровье мирным путем.

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