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Совместными усилиями Украины и международных партнеров конституционный порядок в Крыму будет восстановлен, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Совместными усилиями Украины и международных партнеров конституционный порядок в Крыму будет восстановлен, - МИД

Украина твердо настроена вернуть полуостров Крым и привлечь РФ к ответственности за попытку аннексии и оккупации части суверенной территории независимой страны.

Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины к 7-й годовщине проведения незаконного референдума в Крыму, информирует Цензор.НЕТ.

"Незаконное "волеизъявление", проведенное под прицелом российских военных, противоречило Конституции и законам Украины, грубо нарушило нормы международного права, международные обязательства России по двусторонним договорам с Украиной и Будапештским меморандумом… Прецедент грубого и циничного нарушения основополагающих норм международного права со стороны постоянного члена Совета безопасности ООН и гаранта безопасности Украины согласно Будапештскому меморандуму будет обязательно иметь международно-правовые и иные последствия для агрессора", - говорится в сообщении.

В МИД Украины подчеркивают, что высоко ценят поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ со стороны международного сообщества, а также готовность партнеров неуклонно идти к полной деоккупации Крыма и нейтрализации угроз для безопасности и стабильности в Европе.

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"Следующим шагом, направленным на освобождение Крыма и консолидации национальных и международных усилий на правительственном, парламентском и экспертном уровнях, станет Крымская платформа - новая международная инициатива по деоккупации полуострова", - сообщили в ведомстве, отметив, что этот документ дает четкий указатель, каким образом Украина будет двигаться в вопросах деоккупации Крыма и обеспечения его реинтеграции.

"Совместными усилиями Украины и международных партнеров конституционный порядок в Крыму будет восстановлен", - резюмируется в комментарии.

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Автор: Володимир Янченко
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16.03.2021 20:26 Ответить
риторика поменялась в правильную сторону
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16.03.2021 20:33 Ответить
Госсекретарь Блинкен совершает турне на Дальний восток в Японию,Ю.Корею,,а затем 18 числа встречается с китайской делегацией на Аляске.В районе Тайваня и спорных островов развернута американская триада.Авианосцы,Стратегическая авиация,подводные лодки ,ракеты.Байден учёл ошибки Обамы и Трампа и сказал ,,Америка вернулась."Разговор с Китаем будет с позиции силы,а с московским улусом и КНДР -тем более.Именно там ожидается активное военное вмешательство.Московский улус послал на Курилы свои корабли -камикадзе и даже подводные лодки.Однако и американцы не лыком шиты.Первым все таки развалят слабое звено- Московский улус и вернут Курилы и Сахалин Японии. Украина в ответ на заход Китая в Крым,может признать Тайвань.А Китайской вакцины нам и так не видать!
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16.03.2021 20:40 Ответить
Смешно... Что там с личным разговором Найвэличнишого с Байденом? И о каких "международных партнерах" сейчас идёт речь ?

"Европарламент выражает крайнее беспокойство неприкрытыми попытками частных интересов подорвать достижения страны в борьбе с коррупцией и в целом в демократических реформах, в частности, путем захвата политической власти некоторыми украинскими олигархами, которые ослабили ориентированное на реформы большинство в Верховной Раде" .
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16.03.2021 21:16 Ответить
зебилы, вражеские вертолеты уже спокойно летают по Украине - а вы этот бред несете- мразота прокацапленая квартальная.
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16.03.2021 21:18 Ответить
Обещать - не значит жениться
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16.03.2021 21:33 Ответить
Два года правления ЗЕлёной нечисти показали, что эта квартальная босота может только подъезды обссыкать и "косячок" забить. Эту рвань в приличные дома перестали приглашать. Быдло голосовавшее за это недоразумение - как вам живётся в этом говне?... тотальном предательстве и грабеже...
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17.03.2021 09:49 Ответить
 
 