Задержание ФСБ "агента украинских спецслужб" в Крыму - пропагандистская акция накануне годовщины оккупации, - СВР
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Распространяемая ФСБ РФ информация о якобы разоблачении разведывательной деятельности украинских спецслужб на территории оккупированного Крыма не соответствует действительности.
Об этом заявили в Службе внешней разведки Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Информация ФСБ РФ о якобы разоблачения разведывательной деятельности украинских спецслужб на территории оккупированной АР Крым имеет целью создание соответствующего фона для проведения 17 марта инициированного РФ неформального заседания Совбеза ООН по крымской проблематике", - говорится в сообщении.
В СВР расценивают распространение такой информации, как пропагандистскую акцию накануне годовщины оккупации Крыма и "удобный повод для отвлечения внимания населения от многочисленных внутренних проблем полуострова".
"На нынешнем этапе Россия целенаправленно нагнетает ситуацию, пытаясь переложить на украинскую сторону ответственность за процесс урегулирования на востоке Украины и дискредитировать инициативу "Крымская платформа" мирной реинтеграции Крыма", - добавили в СВР.
Напоминаем, 16 марта ФСБ РФ заявило о задержании в оккупированном Крыму агента украинской разведки со взрывным устройством.
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Юлиан Семенов со своим полковником Исаевым-Штирлицем, тихонечко празднующим день кызыл-ордынской армии, нервно курит в аду
"шпион" Владислав Есипенко, наделал фоток секретных (от гугла-мапс что-ли ? ) объектов и и мест массового пребывания людей на территории республики (пляжи, пивнухи, раздачи блинов-с-лопаты....) и потом в вышиванке пошел к памятнику Кобзарю. А для собственной безопасности держал в багажнике взрывное устройство.
КГБ, по сравнению с нынешним дебилами ФСБ были "правильные пацаны" и интеллектуалы.
Они такой херней не занимались, уж если был национализм, так и сажали за национализм и неприятие совецкой власти
а желающим посетить Крым похоже действительно лучше иметь взрывное устройство в багажнике, чтоб не попадаться в лапы кретинов ФСБ