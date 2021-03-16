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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Задержание ФСБ "агента украинских спецслужб" в Крыму - пропагандистская акция накануне годовщины оккупации, - СВР

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Задержание ФСБ

Распространяемая ФСБ РФ информация о якобы разоблачении разведывательной деятельности украинских спецслужб на территории оккупированного Крыма не соответствует действительности.

Об этом заявили в Службе внешней разведки Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Информация ФСБ РФ о якобы разоблачения разведывательной деятельности украинских спецслужб на территории оккупированной АР Крым имеет целью создание соответствующего фона для проведения 17 марта инициированного РФ неформального заседания Совбеза ООН по крымской проблематике", - говорится в сообщении.

В СВР расценивают распространение такой информации, как пропагандистскую акцию накануне годовщины оккупации Крыма и "удобный повод для отвлечения внимания населения от многочисленных внутренних проблем полуострова".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ сообщает о задержании в оккупированном Крыму "украинского агента" с самодельным взрывным устройством

"На нынешнем этапе Россия целенаправленно нагнетает ситуацию, пытаясь переложить на украинскую сторону ответственность за процесс урегулирования на востоке Украины и дискредитировать инициативу "Крымская платформа" мирной реинтеграции Крыма", - добавили в СВР.

Напоминаем, 16 марта ФСБ РФ заявило о задержании в оккупированном Крыму агента украинской разведки со взрывным устройством.

Задержание ФСБ агента украинских спецслужб в Крыму - пропагандистская акция накануне годовщины оккупации, - СВР 01

Автор: Володимир Янченко
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Подозреваемый был задержан 10 марта вместе со своей соратницей Елизаветой Павленко после проведения акции ко дню рождения Тараса Шевченко в Симферополе.

Юлиан Семенов со своим полковником Исаевым-Штирлицем, тихонечко празднующим день кызыл-ордынской армии, нервно курит в аду

"шпион" Владислав Есипенко, наделал фоток секретных (от гугла-мапс что-ли ? Затримання ФСБ "агента українських спецслужб" у Криму - пропагандистська акція напередодні річниці окупації, - СЗР - Цензор.НЕТ 2813 ) объектов и и мест массового пребывания людей на территории республики (пляжи, пивнухи, раздачи блинов-с-лопаты....) и потом в вышиванке пошел к памятнику Кобзарю. А для собственной безопасности держал в багажнике взрывное устройство.

КГБ, по сравнению с нынешним дебилами ФСБ были "правильные пацаны" и интеллектуалы.

Они такой херней не занимались, уж если был национализм, так и сажали за национализм и неприятие совецкой власти

а желающим посетить Крым похоже действительно лучше иметь взрывное устройство в багажнике, чтоб не попадаться в лапы кретинов ФСБ
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16.03.2021 21:17 Ответить
Криси з кримнашу повинні сидіти тихенько і не рипатись - ось посил цієї акції.
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16.03.2021 20:51 Ответить
Зима близко...
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16.03.2021 20:53 Ответить
брехливее мокшанских спецпоцслужб просто нэ иснуйе...
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16.03.2021 21:33 Ответить
Цей серіал ми вже бачили. Ахахах.
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16.03.2021 21:37 Ответить
Судячи з того, що новин від СБУ про затримання російських агентів в Україні дуже мало, складається враження, що таких агентів майже немає.
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16.03.2021 22:16 Ответить
а исчо шпиены носят с собой флажок Украины с Евросоюзом всегда...
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16.03.2021 23:18 Ответить
 
 