Главные новости 16 марта: обыски в Раде и Кабмине, в Украину залетел вертолет из РФ

СБУ обыскивает парламент и правительство, Арестович посылает подписчиков матом, на территорию Украины залетел российский вертолет, неизвестные потроллили российских дипломатов - главные новости Украины 16 марта.

СБУ обыскала Раду и Кабмин

Обыски прошли в рамках расследования о подписании Харьковских соглашений. Спецслужба обнаружила документы, свидетельствующие, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия Харьковских соглашений осознавало их последствия.

Российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины

Вертолет залетел на территорию Украины в Сумской области. Обратно он развернулся на глубине 50 метров над украинской территорией. Госпогранслужба направила России запрос с требованием сообщить об обстоятельствах, которые привели к нарушению.

Террориста Плотницкого заочно приговорили к пожизненному

Приговор бывшему главарю организации "ЛНР" вынес суд в Днепре. Плотницкого признали виновным в уничтожении украинского "ИЛ-76" в 2014 году. Тогда погибли 49 человек.

Арестович шлет подписчиков матом

На просьбу перевести свой пост в Фейсбуке на украинский язык спикер украинской делегации в ТКГ и советник главы Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович ответил: "Пошел на х#й, так понятнее?".

Российских дипломатов потроллили

Возле мест проживания сотрудников посольства РФ в Киеве появились наклейки с их портретами и надписью "Разведчик убежден: Крым - это Украина". На автомобили дипломатов РФ наклеили Герб Украины.

Погоня полиции за курьером

В соцсетях опубликовали видео захватывающей погони киевских патрульных за курьером службы доставки на мопеде. Догнать его патрульные не смогли. Замминистра МВД Антон Геращенко пояснил, что курьера не задержали, так как это могло спровоцировать ДТП.