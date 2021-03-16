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Новости Политика Украины
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ВР (28825) Кабмин (13804) обыск (1845) россия (91360) СБУ (18718) Харьковский пакт (216) дипломаты (610) патрульная полиция (1789) Плотницкий (278) Арестович Алексей (327) вертолёт (1037)

Главные новости 16 марта: обыски в Раде и Кабмине, в Украину залетел вертолет из РФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 16 марта: обыски в Раде и Кабмине, в Украину залетел вертолет из РФ

СБУ обыскивает парламент и правительство, Арестович посылает подписчиков матом, на территорию Украины залетел российский вертолет, неизвестные потроллили российских дипломатов - главные новости Украины 16 марта.

СБУ обыскала Раду и Кабмин

Обыски прошли в рамках расследования о подписании Харьковских соглашений. Спецслужба обнаружила документы, свидетельствующие, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия Харьковских соглашений осознавало их последствия.

Российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины

Вертолет залетел на территорию Украины в Сумской области. Обратно он развернулся на глубине 50 метров над украинской территорией. Госпогранслужба направила России запрос с требованием сообщить об обстоятельствах, которые привели к нарушению.

Террориста Плотницкого заочно приговорили к пожизненному

Приговор бывшему главарю организации "ЛНР" вынес суд в Днепре. Плотницкого признали виновным в уничтожении украинского "ИЛ-76" в 2014 году. Тогда погибли 49 человек.

Арестович шлет подписчиков матом

На просьбу перевести свой пост в Фейсбуке на украинский язык спикер украинской делегации в ТКГ и советник главы Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович ответил: "Пошел на х#й, так понятнее?".

Российских дипломатов потроллили

Возле мест проживания сотрудников посольства РФ в Киеве появились наклейки с их портретами и надписью "Разведчик убежден: Крым - это Украина". На автомобили дипломатов РФ наклеили Герб Украины.

Погоня полиции за курьером

В соцсетях опубликовали видео захватывающей погони киевских патрульных за курьером службы доставки на мопеде. Догнать его патрульные не смогли. Замминистра МВД Антон Геращенко пояснил, что курьера не задержали, так как это могло спровоцировать ДТП.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+2
это не главные новости...вскоре буба осознает шо на самом деле он грек...и из рода попандопулусов...
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16.03.2021 22:04
+2
Ситуация с вертолетом нехорошая.
Россияне "прощупывают" реакцию Украины, начиная с мелких провокаций.
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16.03.2021 22:56
+1
нет никаких ПВО
и никогда не было
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16.03.2021 22:58
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это не главные новости...вскоре буба осознает шо на самом деле он грек...и из рода попандопулусов...
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16.03.2021 22:04 Ответить
ізолювати падлу!
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16.03.2021 22:11 Ответить
Шо залетел, ладно. Почему он, ****, назад вылетел? Головні новини 16 березня: обшуки в Раді і Кабміні, в Україну залетів вертоліт із РФ - Цензор.НЕТ 5178
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16.03.2021 22:17 Ответить
привід шукають...
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16.03.2021 22:22 Ответить
Великобритания снимает лимит на количество ядерных боеголовок Trident, которые она может накопить, более чем на 40%, заканчивая 30 лет постепенного разоружения со времени распада Советского Союза.
Соответствующее объявление должен сделать премьер Великобритании Борис Джонсон во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.
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16.03.2021 22:18 Ответить
"Американская разведка утверждает, что Россия вмешивалась в президентские выборы США 2020 года. Об этом говорится в докладе Американского разведывательного сообщества."-надеюсь пришел к козломордии настоящий писец
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16.03.2021 22:19 Ответить
Я не понял. Пограничники визуально увидели нарушение вертолетом границы?
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16.03.2021 22:34 Ответить
1941-1945
"Принимая решение о развязывании войны с СССР немецкие самолеты продолжают вторгаться в ее воздушное пространство...", - співпадіння???
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16.03.2021 22:41 Ответить
Ситуация с вертолетом нехорошая.
Россияне "прощупывают" реакцию Украины, начиная с мелких провокаций.
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16.03.2021 22:56 Ответить
нет никаких ПВО
и никогда не было
показать весь комментарий
16.03.2021 22:58 Ответить
 
 