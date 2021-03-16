ВОЗ официально утвердила Covishield, поэтому проблем с международным свидетельством о вакцинации не будет, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Международное свидетельство о вакцинации действительно, если используемая вакцина утверждена Всемирной организацией здравоохранения.
Об этом в комментарии для telegram-канала "Коронавірус інфо" сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ. По его словам, эта норма прописана в международных медико-санитарных правилах, которых придерживаются все государства-члены ВОЗ.
"Сейчас ВОЗ утверждены вакцины производства Pfizer/BioNTech (BNT162b2), Moderna (mRNA-1273) и AstraZeneca/Oxford University с площадками в Индии и Корее (AZD1222). Поэтому при вакцинации иммунобиологическими препаратами Covishield от Astra Zeneca / Oxford University никаких проблем относительно выдачи международного свидетельства о вакцинации и его дальнейшего использования возникать не будет", - отметил Ляшко.
Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля. 23 февраля в Украину были доставлены 500 тыс. доз вакцины Covishield, разработки Astra Zeneca/Oxford University, произведенной на мощностях Serum Institute. Поставки были осуществлены через международную закупочную организацию Crown Agents.
Пожалуйста, подождите...
Что значит "он не свистит, кто в курсе? " !?
Конечно СВИСТИТ и сам про это говорит...
Где ты среди им же перечисленного :
"Сейчас ВОЗ утверждены вакцины производства Pfizer/BioNTech (BNT162b2), Moderna (mRNA-1273) и AstraZeneca/Oxford University с площадками в Индии и Корее (AZD1222). "
Видишь тот эту муть :
"Covishield от Astra Zeneca / Oxford University" !?
Её нет в перечисленном им перечне...! О неё он добавил САМ от СЕБЯ !!!
одна доза через 22 дня дает 73,4% защиты! А нет, ни хрена это не опровергает.
Наблюдая за тем как Украина вошла в 3-ю волну пандемии и очередной национальный локдаун опять замаячил на горизонте, я хочу поделиться с вами информацией о том как успешно некоторые страны успешно справились с падемией применяя совсем другие стратегии.
Будет много букв.
А теперь идем и смотрим документ от ВОЗ. Где убеждаемся что Ляшко нагло врет. Индийская площадка не выпускает вакцину с названием AZD1222. Ее выпускают только сама AstroZenica и корейская площадка SK BIO. Индийская площадка SII выпускает вакцину под названием Covishield (ChAdOx1_nCoV19). А теперь делаем выводы как во всем остальном им верить.
Не розуміє,що Oxford/AstraZeneca (AZD1222),це не Covishield ,Serum Institute of India
пацанлюдина хоче виглядати серйозною, і для успіху вакцинації треба демонструвати документи у підтверждення своїх слів.
Досить відсканувати 1 важливу сторінку документа, на який посилаєшся, і показати. Це зовсім не складно, при тому, що такі документи справді існують, я впевнений. Бо жодна вакцина, тим більше під британским наглядом, не може вироблятися без сотень документів. У фармакології по іншому не буває.
Буває ,коли мова йде про надзвичайний стан ,наразі про пандемію.
що надзвичайний стан ,як наслідок пандемії ,дозволяє їм набагато зменшити
"сотні " документів.
А звідки воду беруть,-невідомо.Бо на відміну від британців (https://www.fiercepharma.com/manufacturing/serum-institute-india-up-for-british-audit-as-astrazeneca-looks-to-boost-covid-19),Стєпанов відмінив аудит виробничих майданчиків і перевірку контролю якості.
Я маю на увазі, що не треба на весь світ казати, що ми не будемо вас перевіряти. Відмову від перевірки треба оформляти на службовому рівні, без розголошення. І дещо перевіряти.
Колись були правила перевіряти все, навіть відомих виробників. (Хоча тієї глибини перевірки не можна було досягнути). Але це не означало, що взагалі нічого не перевірялось, бо відповідальність тоді залишили. Тобто, можете не перевіряти, але якщо щось станеться, будете відповідати. Наразі МОЗ хоче мати такий закон, який звільнить його від будь якої відповідальності за куплені ліки чи вакцини. Щоб взагалі не турбуватися. Але ж кому це робити, як не МОЗ? Тобто в Україні взагалі не буде ні контролю, ні відповідальності.
Trade names COVID-19
Vaccine AstraZeneca,[1][2][3]
AstraZeneca COVID-19 Vaccine,[4]
Covishield[5]
Other names AZD1222,[6][7]
ChAdOx1 nCoV-19,[8]
ChAdOx1-S,[9]
Только обоснуйте ссылками, а то Вас пошлют на нефритовый стержень, чтоб Вы лично убедились, что это то же, что и йух.
AZD1222 (ChAdOx1 nCoV-19) или Covishield, также известная как «Оксфордская вакцина»[1] - вакцина против COVID-19, разработанная Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, вводимая внутримышечно. Векторная вакцина, использующая генетически модифицированный аденовирус шимпанзе ChAdOx1[2][3][4][5]. Вакцина стабильна при температуре бытового холодильника и стоит от 3 до 4 долларов за дозу.
"За ліцензійною угодою з AstraZeneca вакцину виробляють також в Індії (Інститут сироватки крові, під торговою маркою CoviShield) та в Південній Кореї (компанія AstraZeneca-SKBio). Ці дві версії вакцини були схвалені ВООЗ для екстренного використання за програмою COVAX[en][Note 1] 15 лютого 2021 року.[18][19][20]."
"Крім того, AstraZeneca та Інститут сироватки крові Індії досягли ліцензійної угоди про постачання 1 мільярда доз вакцини Оксфордського університету країнам із середнім та низьким рівнем доходу, включаючи Індію. [165] [166]"
Хоч як не прикривайтесь,це класичний ДЖЕНЕРИК,з подарованою векторною платформою,але відсутнім контролем і відповідальністю компанії-розробника.
Класичний дженерик - це коли закінчився термін дії патенту і інша фірма намагається відтворити препарат оригінатора так, щоб він пройшов іспит на біоеквівалентність. Далеко не завжди це вдається.
А ліцензійне виробництво - коли за винагороду оригінатор надає всю документацію і ноу-хау і сам допомогає і слідкує щоб ліцензійний продукт не відрізнявся від продукту-оригінатора.
Trade names COVID-19
Vaccine AstraZeneca,[1][2][3]
AstraZeneca COVID-19 Vaccine,[4]
Covishield[5]
Other names AZD1222,[6][7]
ChAdOx1 nCoV-19,[8]
ChAdOx1-S,[9]
Только обоснуйте ссылками, а то Вас пошлют на нефритовый стержень, чтоб Вы лично убедились, что это то же, что и йух.