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ВОЗ официально утвердила Covishield, поэтому проблем с международным свидетельством о вакцинации не будет, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Международное свидетельство о вакцинации действительно, если используемая вакцина утверждена Всемирной организацией здравоохранения.

Об этом в комментарии для telegram-канала "Коронавірус інфо" сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ. По его словам, эта норма прописана в международных медико-санитарных правилах, которых придерживаются все государства-члены ВОЗ.

"Сейчас ВОЗ утверждены вакцины производства Pfizer/BioNTech (BNT162b2), Moderna (mRNA-1273) и AstraZeneca/Oxford University с площадками в Индии и Корее (AZD1222). Поэтому при вакцинации иммунобиологическими препаратами Covishield от Astra Zeneca / Oxford University никаких проблем относительно выдачи международного свидетельства о вакцинации и его дальнейшего использования возникать не будет", - отметил Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шаблон свидетельства о вакцинации от COVID-19 разработан. Ждем заключения ВОЗ о его целесообразности, - ЦОЗ

ВОЗ официально утвердила Covishield, поэтому проблем с международным свидетельством о вакцинации не будет, - Ляшко 01

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля. 23 февраля в Украину были доставлены 500 тыс. доз вакцины Covishield, разработки Astra Zeneca/Oxford University, произведенной на мощностях Serum Institute. Поставки были осуществлены через международную закупочную организацию Crown Agents.

Также читайте: В Украине не зафиксировано ни одного случая тромбоза после вакцинации, - Степанов

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+12
хотелось бы оригинал решения посмотреть а то вранье зеленых скоморохов уже достало
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16.03.2021 22:09
+9
"Сейчас ВОЗ утверждены вакцины производства Pfizer/BioNTech (BNT162b2), Moderna (mRNA-1273) и AstraZeneca/Oxford University с площадками в Индии и Корее (AZD1222). Поэтому при вакцинации иммунобиологическими препаратами Covishield от Astra Zeneca / Oxford University никаких проблем относительно выдачи международного свидетельства о вакцинации и его дальнейшего использования возникать не будет", - отметил Ляшко.

А теперь идем и смотрим документ от ВОЗ. Где убеждаемся что Ляшко нагло врет. Индийская площадка не выпускает вакцину с названием AZD1222. Ее выпускают только сама AstroZenica и корейская площадка SK BIO. Индийская площадка SII выпускает вакцину под названием Covishield (ChAdOx1_nCoV19). А теперь делаем выводы как во всем остальном им верить.
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16.03.2021 22:31
+7
Звучит ОПТИМИСТИЧНО от чувака который через 13 дней после вакцинации подхватил вирус ... ВОЗ официально утвердила Covishield, поэтому проблем с международным свидетельством о вакцинации не будет, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4303
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16.03.2021 22:04
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Правила форума Совет форумчан
А он не свистит, кто в курсе? А то я ему недоверяю в абсолютной степени.
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16.03.2021 22:02 Ответить
Чи ви взагалі серйозно сприймаєте зелених довбнів...? ВООЗ офіційно затвердила Covishield, тому проблем із міжнародним свідоцтвом про вакцинацію не буде, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7731
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16.03.2021 22:41 Ответить
Ну ты даешь...!!
Что значит "он не свистит, кто в курсе? " !?
Конечно СВИСТИТ и сам про это говорит...

Где ты среди им же перечисленного :

"Сейчас ВОЗ утверждены вакцины производства Pfizer/BioNTech (BNT162b2), Moderna (mRNA-1273) и AstraZeneca/Oxford University с площадками в Индии и Корее (AZD1222). "

Видишь тот эту муть :

"Covishield от Astra Zeneca / Oxford University" !?


Её нет в перечисленном им перечне...! О неё он добавил САМ от СЕБЯ !!!
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16.03.2021 22:51 Ответить
Виноват, не читал. Выхожу из себя когда в глаза ссут.
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16.03.2021 22:53 Ответить
Звучит ОПТИМИСТИЧНО от чувака который через 13 дней после вакцинации подхватил вирус ... ВОЗ официально утвердила Covishield, поэтому проблем с международным свидетельством о вакцинации не будет, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4303
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16.03.2021 22:04 Ответить
Нет чтобы заболеть через 23 дня и опровергнуть то, что одна доза через 22 дня дает 73,4% защиты! А нет, ни хрена это не опровергает.
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16.03.2021 22:53 Ответить
Ну так еще не вечер, как говорится. ВООЗ офіційно затвердила Covishield, тому проблем із міжнародним свідоцтвом про вакцинацію не буде, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2948 23 дня же не прошло. Может повторное будет дней через эдак 45-60. Или тогда тоже причина найдется и объяснения?
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16.03.2021 23:36 Ответить
Да, зрение у Вас тріндец слабое
одна доза через 22 дня дает 73,4% защиты! А нет, ни хрена это не опровергает.
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16.03.2021 23:40 Ответить
Так а 100% защиты оно когда даст? Или не в этой жизни? Так нахера тогда она вообще нужна если нихрена не защищает?
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16.03.2021 23:47 Ответить
В как, очки нащупать не можете или мозг включить? На испытаниях ОДНА ДОЗА после 22 дней показала защиту от заражения 73% и 100% от смерти от ковида.
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17.03.2021 00:11 Ответить
хотелось бы оригинал решения посмотреть а то вранье зеленых скоморохов уже достало
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16.03.2021 22:09 Ответить
Даже если есть решение, то где гарантия, что наша зелень привезла или привезет не левый какой-нибудь ковишилд, а именно утвержденный. Не верю я этим тварям на на копейку. Особенно после засекречивания.
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17.03.2021 01:29 Ответить
якбы степашка откатал пятилетку вместо года санитаром,то всё бы у вас устаканилось...
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16.03.2021 22:18 Ответить
ВОЗ и АстраЗенеку утвердил, только мертвым от этого не легче..
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16.03.2021 22:20 Ответить
do not resuscitate

Наблюдая за тем как Украина вошла в 3-ю волну пандемии и очередной национальный локдаун опять замаячил на горизонте, я хочу поделиться с вами информацией о том как успешно некоторые страны успешно справились с падемией применяя совсем другие стратегии.

Будет много букв.
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16.03.2021 22:24 Ответить
Ё.ный пе.шарий..., а где ссылка на ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК В ВОЗ ОБ ЭТОМ ! МЫ ЭТОМУ ПРИДУРКУ снова наслово ДОЛЖНЫ ПОВЕРИТЬ !?
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16.03.2021 22:26 Ответить
"Сейчас ВОЗ утверждены вакцины производства Pfizer/BioNTech (BNT162b2), Moderna (mRNA-1273) и AstraZeneca/Oxford University с площадками в Индии и Корее (AZD1222). Поэтому при вакцинации иммунобиологическими препаратами Covishield от Astra Zeneca / Oxford University никаких проблем относительно выдачи международного свидетельства о вакцинации и его дальнейшего использования возникать не будет", - отметил Ляшко.

А теперь идем и смотрим документ от ВОЗ. Где убеждаемся что Ляшко нагло врет. Индийская площадка не выпускает вакцину с названием AZD1222. Ее выпускают только сама AstroZenica и корейская площадка SK BIO. Индийская площадка SII выпускает вакцину под названием Covishield (ChAdOx1_nCoV19). А теперь делаем выводы как во всем остальном им верить.
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16.03.2021 22:31 Ответить
Зелёные твари снова соврали! ВООЗ офіційно затвердила Covishield, тому проблем із міжнародним свідоцтвом про вакцинацію не буде, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9332
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16.03.2021 22:42 Ответить
Бідака.Видно,хвороба почала згубний вплив на мозок. ВООЗ офіційно затвердила Covishield, тому проблем із міжнародним свідоцтвом про вакцинацію не буде, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5124
Не розуміє,що Oxford/AstraZeneca (AZD1222),це не Covishield ,Serum Institute of India
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16.03.2021 22:31 Ответить
Все ця падлюка розуміє...
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16.03.2021 22:43 Ответить
Звідки така впевненість, що ChAdOx1_nCoV19 гірше за AZD1222? Чи в тебе будь яка вакцина гірша, ніж Спутнік? Розкажи, як воду для вакцини в Індії прямо з річки беруть.
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16.03.2021 22:48 Ответить
Питання не в тому, що вона гірша чи краща, чи така сама. Хто зна. Ми цього не можемо знати. Але якщо відповідальний за вакцінацію високопосадовець бреше навіть в назві вакцини, то про що інше далі можна мову вести? А потім ще дивуються чому люди не хочуть вкцінуватися.
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16.03.2021 22:56 Ответить
Ви праві у тому, що всім набридли пусті словеса від чиновників, при тому, якщо пацан людина хоче виглядати серйозною, і для успіху вакцинації треба демонструвати документи у підтверждення своїх слів.
Досить відсканувати 1 важливу сторінку документа, на який посилаєшся, і показати. Це зовсім не складно, при тому, що такі документи справді існують, я впевнений. Бо жодна вакцина, тим більше під британским наглядом, не може вироблятися без сотень документів. У фармакології по іншому не буває.
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16.03.2021 23:12 Ответить
Ось і я про що. Чому одразу не боло сказати що це за вакцина, яек називається. Оприлюднити всі дозвільні документи, провести цивілізовану інформ компанію щодо вакцінації цією вакциною. Але навпаки поки що спостерігається такий знайомий черговий "мутняк" від влади.
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16.03.2021 23:15 Ответить
До речі, платники податків (тобто народ) чекають скани документів, де показані відпускні ціни вакцин, що закуповуються. Це не повинно бути таємницею, якщо Ляшко хоче повернути довіру до себе і уряду. Один-два справжніх сканів документів у Інтернеті замість десятків агітаційних відосиків - це необхідна умова повернення довіри.
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16.03.2021 23:23 Ответить
Мабуть неможна ткі скани оприлюднювати. Я взагалі дивуюся така чуттєва тема, де від довіри населення залежить майже на 80 відсотків успіх всієї справи, а у наших керманичей куди не глянь - скрізь таємниця.
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16.03.2021 23:42 Ответить
"...не буває."
Буває ,коли мова йде про надзвичайний стан ,наразі про пандемію.
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17.03.2021 00:59 Ответить
Тести на шкідливість вакцини для фізіологічних процесів в організмі проводять першими і досить ретельно, бо підписи під тестами ставлять багато людей. Підкупити багатьох неможливо. Ці люди цінують реноме компанії і своє власне і не хочуть попасти під суд. Тому в розмови про те, що відомі компанії щось ліплять аби продати я не вірю.
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17.03.2021 02:02 Ответить
Борони Боже ,я зовсім не мала на увазі підкуп чи якісь протизаконі дії ,а лише те ,
що надзвичайний стан ,як наслідок пандемії ,дозволяє їм набагато зменшити
"сотні " документів.
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17.03.2021 08:59 Ответить
Та вона не гірша.Може навіть ліпша (закупаємо ж її разів у сім дорожче,ніж європейці AZD1222). Вона ІНША.
А звідки воду беруть,-невідомо.Бо на відміну від британців (https://www.fiercepharma.com/manufacturing/serum-institute-india-up-for-british-audit-as-astrazeneca-looks-to-boost-covid-19),Стєпанов відмінив аудит виробничих майданчиків і перевірку контролю якості.
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16.03.2021 23:06 Ответить
Сайт цікавий. Так, була новина (я прочитав лише заголовок) про те, що Рада пропонує прийняти закон про відміну контролю якості вакцини, що закуповується. Це ніби-то для прискорення. Можливо, йшла мова про відмову від контролю якості українськими представниками МОЗу на місці виробництва як не потрібну при умові, що є документи відповідності якості, якими виробник звітує перед ВООЗ. Тобто контроль таки є.
Я маю на увазі, що не треба на весь світ казати, що ми не будемо вас перевіряти. Відмову від перевірки треба оформляти на службовому рівні, без розголошення. І дещо перевіряти.
Колись були правила перевіряти все, навіть відомих виробників. (Хоча тієї глибини перевірки не можна було досягнути). Але це не означало, що взагалі нічого не перевірялось, бо відповідальність тоді залишили. Тобто, можете не перевіряти, але якщо щось станеться, будете відповідати. Наразі МОЗ хоче мати такий закон, який звільнить його від будь якої відповідальності за куплені ліки чи вакцини. Щоб взагалі не турбуватися. Але ж кому це робити, як не МОЗ? Тобто в Україні взагалі не буде ні контролю, ні відповідальності.
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17.03.2021 00:48 Ответить
Бегите срочно исправлять Википедию
Trade names COVID-19
Vaccine AstraZeneca,[1][2][3]
AstraZeneca COVID-19 Vaccine,[4]
Covishield[5]
Other names AZD1222,[6][7]
ChAdOx1 nCoV-19,[8]
ChAdOx1-S,[9]

Только обоснуйте ссылками, а то Вас пошлют на нефритовый стержень, чтоб Вы лично убедились, что это то же, что и йух.
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16.03.2021 23:00 Ответить
Заодно отправьте их поправить документ самой ВОЗ. Правда это будет посложнее чем поправить вики.
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16.03.2021 23:02 Ответить
Отправляйте, если Вам хочется, только скажите с какого перепугу?
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16.03.2021 23:14 Ответить
Но Вы же срочно отправляете людей править вики. Наверное вескую причину видите. По той же и там исправить наверное надо. Я ХЗ. Вам виднее.
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16.03.2021 23:17 Ответить
То есть Вы сами не видите причины, но пишите. "Крепкая" логика.
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16.03.2021 23:31 Ответить
Ну какая есть. Лично я не вижу причины править ни вики ни документ ВОЗ все есть как есть.
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16.03.2021 23:34 Ответить
Та да, а вот тут как бы надо поправить, т.с. чтобы разночтения не было. Бо там как бы и логотип AstraZeneca возле продукции SII не стоит в отличие от SC BIO.
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16.03.2021 23:46 Ответить
Никаких разночтений.
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17.03.2021 00:15 Ответить
Отож бо !
"За ліцензійною угодою з AstraZeneca вакцину виробляють також в Індії (Інститут сироватки крові, під торговою маркою CoviShield) та в Південній Кореї (компанія AstraZeneca-SKBio). Ці дві версії вакцини були схвалені ВООЗ для екстренного використання за програмою COVAX[en][Note 1] 15 лютого 2021 року.[18][19][20]."

"Крім того, AstraZeneca та Інститут сироватки крові Індії досягли ліцензійної угоди про постачання 1 мільярда доз вакцини Оксфордського університету країнам із середнім та низьким рівнем доходу, включаючи Індію. [165] [166]"

Хоч як не прикривайтесь,це класичний ДЖЕНЕРИК,з подарованою векторною платформою,але відсутнім контролем і відповідальністю компанії-розробника.
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16.03.2021 23:28 Ответить
Брехня.
Класичний дженерик - це коли закінчився термін дії патенту і інша фірма намагається відтворити препарат оригінатора так, щоб він пройшов іспит на біоеквівалентність. Далеко не завжди це вдається.
А ліцензійне виробництво - коли за винагороду оригінатор надає всю документацію і ноу-хау і сам допомогає і слідкує щоб ліцензійний продукт не відрізнявся від продукту-оригінатора.
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17.03.2021 01:05 Ответить
Бегите срочно исправлять Википедию
Trade names COVID-19
Vaccine AstraZeneca,[1][2][3]
AstraZeneca COVID-19 Vaccine,[4]
Covishield[5]
Other names AZD1222,[6][7]
ChAdOx1 nCoV-19,[8]
ChAdOx1-S,[9]

Только обоснуйте ссылками, а то Вас пошлют на нефритовый стержень, чтоб Вы лично убедились, что это то же, что и йух.
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16.03.2021 23:29 Ответить
теперь со "свидетелями вакцины" проблем не будет ВООЗ офіційно затвердила Covishield, тому проблем із міжнародним свідоцтвом про вакцинацію не буде, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9353
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16.03.2021 23:08 Ответить
ВООЗ офіційно затвердила Covishield, тому проблем із міжнародним свідоцтвом про вакцинацію не буде, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9617Ляшко, ти ж за Johnson & Johnson забув! WHO adds Janssen vaccine to list of safe and effective emergency tools against COVID-19
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17.03.2021 00:01 Ответить
 
 