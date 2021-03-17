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Новости Политика Украины
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россия (91360) Донбасс (26927) нормандская четверка (1594) Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш (134)

Представители РФ лгут, что не видели предложений Германии и Франции по Донбассу, - Гармаш

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Представители РФ лгут, что не видели предложений Германии и Франции по Донбассу, - Гармаш

Представители украинской делегации в Трехсторонней контактной группе не видели предложений по мирному урегулированию, которые Франция и Германия передали России.

Об этом заявил представитель оккупированных территорий в ТКГ Сергей Гармаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Однако, по его словам, эти предложения точно видела российская сторона - поскольку ее представитель Дмитрий Козак уже реагировал на них ранее.

"Не только я, но и, думаю, вся делегация, по крайней мере, Кравчук тоже, узнали об этом предложении по кластерам (так она называется), когда полтора месяца назад Дмитрий Козак ворвался на заседание ТКГ, чтобы заявить, что никакой дорожной карты "Нормандский формат" для минских соглашений нарабатывать не будет, потому что "нормандская четверка" не имеет права вмешиваться во внутренние дела Украины. Тогда мы узнали, что ведется работа над еще какими-то предложениями. Затем на каждом заседании ТКГ Россия и ее марионетки спрашивали: почему мы обсуждаем план Кравчука, поданный им в ноябре, если уже нарабатывается другой план", - отметил Гармаш.

"Но Козак, собственно, уже обозначил свою позицию, когда полтора месяца назад заявил на ТКГ, что эти предложения не будут дорожной картой. То есть России невыгодны эти предложения. Поэтому говорить, что Москва их не видела, это очевидная манипуляция", - добавил представитель ОРДЛО на переговорах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый мирный план по Донбассу будет презентован до конца марта, - Арестович

Напомним, 9 марта председатель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина, Германия и Франция разработали план мирного урегулирования конфликта на Донбассе и ожидают реакции России. Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак назвал существование этого плана мифом.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+12
"Представители РФ лгут" - это их нормальное состояние, это "духовная скрепа" и т.д...
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16.03.2021 22:25
+7
Тююю,ЛГАТЬ для кацапов это дело гораздо более привычное чем говорить правду ...хотя в том что они вообще когда-нибудь говорят правду я лично сомневаюсь ... Представители РФ лгут, что не видели предложений Германии и Франции по Донбассу, - Гармаш - Цензор.НЕТ 4298
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16.03.2021 22:25
+4
"Американская разведка утверждает, что Россия вмешивалась в президентские выборы США 2020 года. Об этом говорится в докладе Американского разведывательного сообщества."-надеюсь пришел к козломордии настоящий писец
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16.03.2021 22:25
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Тююю,ЛГАТЬ для кацапов это дело гораздо более привычное чем говорить правду ...хотя в том что они вообще когда-нибудь говорят правду я лично сомневаюсь ... Представители РФ лгут, что не видели предложений Германии и Франции по Донбассу, - Гармаш - Цензор.НЕТ 4298
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16.03.2021 22:25 Ответить
"Американская разведка утверждает, что Россия вмешивалась в президентские выборы США 2020 года. Об этом говорится в докладе Американского разведывательного сообщества."-надеюсь пришел к козломордии настоящий писец
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16.03.2021 22:25 Ответить
"Представители РФ лгут" - это их нормальное состояние, это "духовная скрепа" и т.д...
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16.03.2021 22:25 Ответить
тут усі брешуть
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17.03.2021 09:17 Ответить
********* постійно бреше, як і в нас зєсцикун.
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16.03.2021 22:27 Ответить
_"Оккупанты лгут" - и далее по тексту. И всё сразу становится на свои места, складывается в цельную картину! Разве нет?
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16.03.2021 22:29 Ответить
Мета Росєї,це втюхати Даунбас з особливим статусом(автономією) в Україну і від власних намерів Росія не відмовиться ніколи !!!)))
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16.03.2021 22:33 Ответить
типа раньше жыдоугрофиннобуряты брехали меньше...
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16.03.2021 22:33 Ответить
Ложь - это чистый воздух для кацапья!
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16.03.2021 22:39 Ответить
Представители рф лгут. И все. Надо ставить точку в предложении. Потому что так они делают всегда и по любому вопросу. кацап=пестдун.
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16.03.2021 22:51 Ответить
ЛЮДИ ! Помните !
Если собеседники клянутся, что в их словах правда - это кацапы !
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17.03.2021 00:27 Ответить
Почему бы их не опубликовать для всеобщего ознакомления?
- Видишь суслика? - Нет - И я не вижу. А он есть.
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17.03.2021 08:23 Ответить
Кацап як не брехне, то не дихне...
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17.03.2021 10:40 Ответить
Оцените разницу в подходах, кацапы сбивают чужой самолет в чужой стране, ...это не мы, а вы докажите... . Турки сбивают кацапский вертолет над Арменией, ... упс, мы не хотели, извините...
Кацапский вертолет долго летает над территорией Украины, погранцы звонят во все штабы, что бы получить указания как действовать, потом вертолет улетает, и заявление нашего генштаба, ...он залетел всего на 50 метров, мы ничего не могли сделать...
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17.03.2021 10:45 Ответить
 
 