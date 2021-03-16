Доверие граждан к ГСЧС - 63%, Госпогранслужбе - 60%, Нацгвардии - 56%, Нацполиции - 41,2%, - опрос Центра Разумкова

Социологи Центра Разумкова зафиксировали высокий уровень доверия граждан к органам системы Министерства внутренних дел.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям имеет наибольшее доверие граждан среди органов системы МВД - 63%. Государственной пограничной службе доверяют 60%, Национальной гвардии Украины - 56%. Национальной полиции доверяют 41,2% опрошенных.

Если сравнивать с результатами соцопроса проведенного в период с 4 по 9 декабря 2020 года, уровень доверия к полицейским увеличился на 4,4%.

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Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.