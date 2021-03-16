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Новости Общество Силовики
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МВД (9222) опрос (2620) правоохранительные органы (2943) Центр Разумкова (205)

Доверие граждан к ГСЧС - 63%, Госпогранслужбе - 60%, Нацгвардии - 56%, Нацполиции - 41,2%, - опрос Центра Разумкова

Новости Цензор.НЕТ Общество

Социологи Центра Разумкова зафиксировали высокий уровень доверия граждан к органам системы Министерства внутренних дел.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Доверие граждан к ГСЧС - 63%, Госпогранслужбе - 60%, Нацгвардии - 56%, Нацполиции - 41,2%, - опрос Центра Разумкова 01

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям имеет наибольшее доверие граждан среди органов системы МВД - 63%. Государственной пограничной службе доверяют 60%, Национальной гвардии Украины - 56%. Национальной полиции доверяют 41,2% опрошенных.

Если сравнивать с результатами соцопроса проведенного в период с 4 по 9 декабря 2020 года, уровень доверия к полицейским увеличился на 4,4%.

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Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
41% доверия у полиции , Доверие граждан к ГСЧС - 63%, Госпогранслужбе - 60%, Нацгвардии - 56%, Нацполиции - 41,2%, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 5591опрос то в какой стране проводили ?
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16.03.2021 22:50
+6
тут вопрос скорее, кто "проводил"
интересно, сколько тех, кто еще верит в так называемые "опросы"
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16.03.2021 23:30
+2
То опитували родичів поліцейських?
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16.03.2021 23:06
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41% доверия у полиции , Доверие граждан к ГСЧС - 63%, Госпогранслужбе - 60%, Нацгвардии - 56%, Нацполиции - 41,2%, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 5591опрос то в какой стране проводили ?
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16.03.2021 22:50 Ответить
тут вопрос скорее, кто "проводил"
интересно, сколько тех, кто еще верит в так называемые "опросы"
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16.03.2021 23:30 Ответить
Та не ,как раз ,кто проводил и не вопрос ,тут всё ясно ... Довіра громадян до ДСНС - 63%, Держприкордонслужби - 60%, Нацгвардії - 56%, Нацполіції - 41,2%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9800
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16.03.2021 23:32 Ответить
тобто от аваковских геликоптэров ниякого толку?
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16.03.2021 22:51 Ответить
Аваков - чорт!
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16.03.2021 22:54 Ответить
ой!.. а давайте сделаем Авакова галактическим Министром МВД.. я думаю инопланетяне не против, после таких рейтингов..
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16.03.2021 23:04 Ответить
Императором Первой Галактической Империи
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16.03.2021 23:32 Ответить
любая соцпоц служба,называющая себя социологами должна отчитывться за каждый опрос о заказчиках и премиальных...
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16.03.2021 23:04 Ответить
То опитували родичів поліцейських?
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16.03.2021 23:06 Ответить
Скорее всего, просто взяли цифры с потолка. Как показывает практика, менты ментам тоже ни разу не доверяют
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16.03.2021 23:33 Ответить
Общая задолженность социальных выплат по больничным и декретным платежам составляет 2,6 млрд. гривен и имеет 24 дневную отсрочку в выплатах, вместо десятидневной предусмотренной законом. Причина - нет денег.
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16.03.2021 23:47 Ответить
ты умеешь копипастить? там есть деньги у пироженко
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16.03.2021 23:58 Ответить
https://natribu.org/ua/
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17.03.2021 14:39 Ответить
Опрос проводили среди работников ГСЧС, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Нацполиции
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17.03.2021 01:13 Ответить
Пиз....жь!!!!
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17.03.2021 08:24 Ответить
Довіра до Разумкова 0.
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17.03.2021 13:23 Ответить
 
 