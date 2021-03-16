Беларусу Луковичу дали два года колонии за то, что задел рукой автомобиль ГАИ во время протестов

В Беларуси суд Центрального района Минска признал виновным и приговорил к двум годам колонии общего режима Вадима Луковича за то, что он задел рукой автомобиль ГАИ. Его обвинили в грубом нарушении общественного порядка, угрозе применения насилия в отношении сотрудника милиции и умышленном повреждении имущества

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Речь идет о события 9 августа прошлого года. По данным правозащитников, Лукович в тот день возвращался после ремонта машины знакомого, свой автомобиль он решил оставить из-за того, что город был перекрыт силовиками, и пошел пешком. Затем он оказался в толпе людей, которые начали стучать по машине ГАИ, которая проезжала мимо.

Сам Лукович на суде говорил, что оказался в этом месте случайно, а в толпе его толкнули, поэтому он нечаянно облокотился на авто ГАИ и оставил там отпечаток своей правой ладони. Защита указывал на то, что Лукович является левшой и, если бы он наносил удары по машине, то на ней бы отпечатки его левой ладони.

Сторона обвинения предоставила в качестве доказательства видео, которое длится 8 секунд. Это же видео было доказательством по делу Ивана Коневега, которого ранее приговорили к трем годам колонии.

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По решению суда Лукович должен выплатить 500 белорусских рублей (193 доллара) и 400 рублей (154 доллара) в качестве моральной компенсации двум сотрудникам ГАИ, а также госпошлину в размере 276 рублей (106 долларов). Ранее он выплатил компенсацию в размере 2052 рубля (791 доллар) за вред, причиненный автомобилю ГАИ.

Вадима Луковича задержали впервые 25 ноября 2020, тогда в его квартире провели обыск, но на четвертые сутки его отпустили. Второй раз его задержали 21 января этого года и оставили под стражей. На следующий день после второго задержания от Коронавируса умерла его мать, Лукович не позволили присутствовать на ее похоронах.

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Вадим Лукович просил суд не назначать ему наказание, связанное с лишением свободы. Свою вину он не признал и намерен обжаловать приговор.