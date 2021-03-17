Деркач с подачи властей РФ распространял дезинформацию о выборах президента США, - разведка Штатов

Власти России пытались повлиять на результаты выборов президента Соединенных Штатов, в том числе используя украинского нардепа Андрея Деркача.

Речь об этом идет в отчете разведки Соединенных Штатов, сообщает Цензор.НЕТ.

"... в компетенции президента России Владимира Путина находились действия Андрея Деркача, украинского законодателя, который играл значительную роль в российских действиях в отношении влияния на выборы", - говорится в отчете.

Отмечается, что российская агентура в Украине распространяла "пленки Порошенко-Байдена" и дезинформацию о сыне Байдена Хантера через СМИ США и близкое окружение Трампа. Эти действия были направлены на поддержку Трампа и очернение Байдена, а также на подрыв доверия американцев к выборам.

Читайте на Цензор.НЕТ: Все, кто вмешивался в выборы в США, должны отвечать по закону. У правоохранителей уже есть наработки, скоро будут результаты, - Зеленский

Разведка США отмечает, что Деркач связан с российскими официальными лицами и разведывательными службами РФ.

Помимо России, повлиять на результаты выборов президента США пытались Иран, Куба и Венесуэла. Следов китайского вмешательства разведка не обнаружила.