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Новости За рубежом
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Деркач Андрей (123) россия (91364) США (23262)

Деркач с подачи властей РФ распространял дезинформацию о выборах президента США, - разведка Штатов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Деркач с подачи властей РФ распространял дезинформацию о выборах президента США, - разведка Штатов

Власти России пытались повлиять на результаты выборов президента Соединенных Штатов, в том числе используя украинского нардепа Андрея Деркача.

Речь об этом идет в отчете разведки Соединенных Штатов, сообщает Цензор.НЕТ.

"... в компетенции президента России Владимира Путина находились действия Андрея Деркача, украинского законодателя, который играл значительную роль в российских действиях в отношении влияния на выборы", - говорится в отчете.

Отмечается, что российская агентура в Украине распространяла "пленки Порошенко-Байдена" и дезинформацию о сыне Байдена Хантера через СМИ США и близкое окружение Трампа. Эти действия были направлены на поддержку Трампа и очернение Байдена, а также на подрыв доверия американцев к выборам.

Читайте на Цензор.НЕТ: Все, кто вмешивался в выборы в США, должны отвечать по закону. У правоохранителей уже есть наработки, скоро будут результаты, - Зеленский

Разведка США отмечает, что Деркач связан с российскими официальными лицами и разведывательными службами РФ.

Помимо России, повлиять на результаты выборов президента США пытались Иран, Куба и Венесуэла. Следов китайского вмешательства разведка не обнаружила.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+24
Оооо, ось тут зедебіли попостять, улюблений їх персонаж! Деркач с подачи властей РФ распространял дезинформацию о выборах президента США, - разведка Штатов - Цензор.НЕТ 1315
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16.03.2021 23:21
+14
Ну, то треба хоча "розритого" посадити, допитати, знайти спільників
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16.03.2021 23:23
+13
Штати нашим служкам - не вказ!!!
У нас є дєрьмак!
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16.03.2021 23:23
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Оооо, ось тут зедебіли попостять, улюблений їх персонаж! Деркач с подачи властей РФ распространял дезинформацию о выборах президента США, - разведка Штатов - Цензор.НЕТ 1315
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16.03.2021 23:21 Ответить
А дубинский ему подгавкивал ! Догавкался «собачий рот»
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17.03.2021 12:54 Ответить
Штатовские "спецы" с огромным опозданием констатируют очевидные факты.
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16.03.2021 23:21 Ответить
Деркач раскрытый агент, а вот сколько скрытых агентов Кремля мля мля Деркач с подачи властей РФ распространял дезинформацию о выборах президента США, - разведка Штатов - Цензор.НЕТ 8422
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16.03.2021 23:21 Ответить
Ну, то треба хоча "розритого" посадити, допитати, знайти спільників
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16.03.2021 23:23 Ответить
В зєлєнського недоторканість нажаль.
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16.03.2021 23:29 Ответить
До чого тут диркач? Інформація про шалені гроші, які китайські комуняки платили синочку хунтеру, стосунку до диркача не має жодного. Як і той факт, що обкурений синочок забув свій ноутбук в майстерні, і на жорстОкому диску того ноутбука виявився компромат на нього й на папіка Жо, який контрольовані на 99% більшовичками-глобалістами американські "мідії" всіляко замовчували, або називали рашкованською спецоперацією. Враховуючи те, що синочок дєдушки Жо, будучи великим спецом з видобутку газу, працював у бурісмі, і що після погроз з боку Жо не дати грошей, якщо не звільнять пшокіна, який під цю бурізму почав копати, можна зі 100% впевненістю стверджувати, що плівки диркача є справжніми. А те, чий він огєнт - значення не має. Майору Мельниченку також приписували російське шпигунство, але плівки виявилися справжніми. Отакоє от.
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17.03.2021 06:43 Ответить
То что Деркач чей то там агент это одно. А вот запись плёнки это другое. Деркача можно осудить за работу на другое государство и посадить, но этого никто не сделал. Если запись настоящая, то это не очернение, это публикация достоверных данных. Если запись это фейк, то деркача за подделку должны были давно засудить, но этого не произошло . Публикация плёнок , бесспорно, могла повлиять на исход выборов как и любая другая информаци как поддельная, так и правдивая.И тут есть 2 варианта: 1-засудить по делу Деркача. 2-засудить Пороха за внешнее управление. По итогу ничего этого не сделано, только махание руками. А вот американцы молодцы, они чётко показывают что на их политику нельзя даже косо смотреть, они себя защищают без всяких там соплей.
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17.03.2021 08:33 Ответить
шоб там не казали про цю продажну тварюку він залишається членом українського парламенту...... .
і шо то за країна?????
і які люди там жиють?
відповідь очевидна, таке може бути лише у нас.
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17.03.2021 09:04 Ответить
Ну, що знову "санкції", чи у тюрму цього кремлівського покидька?
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16.03.2021 23:22 Ответить
Штати нашим служкам - не вказ!!!
У нас є дєрьмак!
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16.03.2021 23:23 Ответить
и изя каломойский у нас тоже есть... а еще кива и розенблат, рабинович и шифер, фельдман и фукс, да у нас много кто есть и ахметка на горе.....
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17.03.2021 12:34 Ответить
ну всё...теперь ему радныком бубы дорога закрыта..
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16.03.2021 23:23 Ответить
Деркач з подачі влади РФ поширював дезінформацію про вибори президента США, - розвідка Штатів - Цензор.НЕТ 1884
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16.03.2021 23:43 Ответить
хрен с вашими предателями, сами их вы выбрали через зелёну чумырлу, кстати, это возможно и есть что то позитивное, может от своих ошибках станите учиться.
А вот мы отмечаем день латышских легионеров, которые крошили комунистов и по потерям на нашего 1:20 краснопузых.
Деркач с подачи властей РФ распространял дезинформацию о выборах президента США, - разведка Штатов - Цензор.НЕТ 8306
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16.03.2021 23:24 Ответить
ТАК ПОСАДИТЕ ЕГО !!!
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16.03.2021 23:27 Ответить
тебе когда это надо? сегодня или завтра? сейчас зеля шнурки погладит и сразу же сажать начнёт... наивный ты наш .....
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17.03.2021 12:32 Ответить
ТОГДА ЕГО И ВСЮ ЕГО СЕМЬЮ УБЬЮТ !!!
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17.03.2021 13:32 Ответить
Штати вже знають хто злив вагнерівців.
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16.03.2021 23:28 Ответить
Та всі вже знають.
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16.03.2021 23:32 Ответить
А вот Арестович навіть не знає чи була ця операція. Нехай пригрозить Штатам за розкриття держтаємниці.
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17.03.2021 07:10 Ответить
Куда пропадает наш през, такое впечатление, что у него отходняк, как у алкашей на 2-3 недели он выключен из нормальной жизни, и это не шутка, его должна обследовать авторитетная медкомиссия.
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16.03.2021 23:41 Ответить
экстрадируйте его в США
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16.03.2021 23:48 Ответить
Естественно китайского следа не обнаружили - Китай хорошо им хорошо платит чтобы выставляли Китай только в положительном свете. Кстати вчера просто в знак уважухи и солидарности к правительству Австралии которое не сдается китайцам купил два бутыля австралийского вина Деркач з подачі влади РФ поширював дезінформацію про вибори президента США, - розвідка Штатів - Цензор.НЕТ 5950Хоть кто-то продолжает давить Китай
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17.03.2021 00:07 Ответить
До чого тут диркач? Інформація про шалені гроші, які китайські комуняки платили синочку хунтеру, стосунку до диркача не має жодного. Як і той факт, що обкурений синочок забув свій ноутбук в майстерні, і на жорстОкому диску того ноутбука виявився компромат на нього й на папіка Жо, який контрольовані на 99% більшовичками-глобалістами американські "мідії" всіляко замовчували, або називали рашкованською спецоперацією. Враховуючи те, що синочок дєдушки Жо, будучи великим спецом з видобутку газу, працював у бурісмі, і що після погроз з боку Жо не дати грошей, якщо не звільнять пшокіна, який під цю бурізму почав копати, можна зі 100% впевненістю стверджувати, що плівки диркача є справжніми. А те, чий він огєнт - значення не має. Майору Мельниченку також приписували російське шпигунство, але плівки виявилися справжніми. Отакоє от.
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17.03.2021 06:44 Ответить
Деркачу при этой власти комфортно
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17.03.2021 00:27 Ответить
Розвідка США особисто вирахувала Дубінського при агенті кремля Деркачі - та йому ж гордитись треба такою славою !
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17.03.2021 01:03 Ответить
Що би там вона не вираховувала, а працює ця розвідка проти інтересів США на догоду глобалістів. Пані з мириканським прапорцем на макітрі! Ви б краще розібралися з тим фіздєцом, який коїться зараз в країні, чиїм прапором ви хєзуєтеся, а потім пишіть про жалюгідного й енікому не потрібного дубінського. Краще ознайомтеся з інформацією про те, як ворог америки китайський агент чжоу бай-ден запускає до США десятки тисяч іммігрантів-латиносів: https://www.youtube.com/watch?v=L_22ahPoRp4
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17.03.2021 06:52 Ответить
До чого тут латиноси? Мова йде про агента ФСБ Деркача.
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17.03.2021 09:25 Ответить
Он уже в тюрьме?
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17.03.2021 05:30 Ответить
В Гуантанамо ему немножко фамилию подправят. Будет зваться Дыркачом Деркач з подачі влади РФ поширював дезінформацію про вибори президента США, - розвідка Штатів - Цензор.НЕТ 4265
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17.03.2021 08:07 Ответить
с дрюкачом-младшим понятно - дерьмо всегда наверху... а что там папанька егойный - леонид дрюкач... друг хитариста кучмо... жив ли, здоров ли...
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17.03.2021 08:45 Ответить
Трудное бегство страны из ватного стана)
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17.03.2021 08:48 Ответить
билетер 95 квартала с липовым званием и фигурант нескольких уголовных производств, друг малоПИД,,,роского, бениного нарко-Дегенерата баканов!!! за тебя уже все сделали, что еще не хватает что-бы отправить дЫркача по "направлению"....????
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17.03.2021 08:51 Ответить
пусть америка возьмет за гланды. у наших продажных уродов кишка для этого тонка.. или деньги любят больше жизни.
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17.03.2021 09:06 Ответить
так и зеленский с ними подгавкивал
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17.03.2021 10:50 Ответить
кгбешный папа деркача - деркач старший, был стойким совковским кгбешником а кучмовоз ещё и главой сбу его назначил! деркач младший, по протекции папы окончил ВШК КГБ в мацкве (высшую школу кгб) , это записано в его официальной биографии. как они попадают в раду несмотря на люстрации и проверки йух его знает? вот такая кгбешная семейка с прорашистскими взглядами!!! так шо ж вы от него хотели? это и есть пятая коллона которую уже не первоспитаешь! другое дело что их во власть нельзя пускать , а у нас за бабки любой каприз! вот этим куйло и пользуется.....
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17.03.2021 12:18 Ответить
во-вторых я очень удивляюсь почему деркач до сих пор не раднык нашего президента? даже очень странно??? шож брат главы оп не посодействовал?
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17.03.2021 12:29 Ответить
 
 