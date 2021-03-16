Больше половины сложных случаев COVID-19 в Польше могут быть вызваны "британским" штаммом, - Минздрав
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В Польше от 30% до 60% случаев сложного течения коронавирусной болезни COVID-19 могут быть вызваны "британской" мутацией вируса.
Об этом заявил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"На данный момент министерство имеет противоречивую информацию о сложных случаях и осложнениях после COVID-19, вызванных "британским" штаммом коронавируса. Это может касаться от 30% до 60% пациентов", - сказал Андрусевич.
Он добавил, что министерство ожидает детального анализа инфицирования в стране "британским" штаммом.
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Представитель Минздрава сообщил, что, учитывая значительный рост инфицирования коронавирусом, в некоторых воеводствах страны создадут дополнительные места для пациентов с COVID-19. Речь идет о Мазовецком (Варшава), Силезском (Катовице), Великопольском (Познань) и Куявско-Поморском воеводстве (Быдгощ).
Кроме того, в ближайшие два-три дня будет объявлено о планах по введению дальнейших ограничений на региональном или общенациональном уровнях.
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За прошлые сутки, 15 марта, в Польше зафиксировано 14 396 новых случаев инфицирования коронавирусом, умерли 372 человека. С начала пандемии в Польше зафиксировано более 1,9 млн случаев коронавируса, умерли более 47,5 тыс. инфицированных.
По состоянию на сегодняшний день в Польше проведено уже более 4,5 млн вакцинаций, более 1,6 млн человек получили две дозы вакцины.
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Кашлюк традиційно вважають дитячою хворобою (близько половини усіх випадків припадає на дітей до 2 років). Хоча після першого захворювання на кашлюк імунітет зазвичай є слабким, повторна інфекція (в разі її виникнення) має переважно слабший перебіг, і нерідко при цьому кашлюк навіть не діагностують.
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Коклюш , также известный как коклюш или 100-дневный кашель , является очень заразным бактериальным заболеванием . [1] [10] Начальные симптомы обычно похожи на симптомы простуды с насморком , лихорадкой и легким кашлем, но за ними следуют недели сильных приступов кашля. [1] После приступа кашля при вдохе может произойти пронзительный крик или вздох. [1] Кашель может длиться 10 или более недель, отсюда и фраза «100-дневный кашель». [3] Человек может так сильно кашлять, что его рвет, ломаются ребра или он сильно устает.от усилия. [1] [2] Дети младше одного года могут мало или совсем не кашлять, а вместо этого иметь периоды, когда они не дышат . [1] Время между заражением и появлением симптомов обычно составляет от семи до десяти дней. [11] Заболевание может возникнуть у вакцинированных, но симптомы обычно более легкие. [1]