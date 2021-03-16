УКФ проверяет информацию о возможных нарушениях при выделении грантов. Минкульт хочет, чтобы разбирались правоохранители

Украинский культурный фонд проверяет информацию о возможных нарушениях, допущенных при выделении грантов институционной поддержки организаций в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом говорится в позиции, опубликованной на сайте УКФ в ответ на обвинения, в частности о предоставлении 861 тыс. грн в качестве покрытия потерь от COVID-19 организатору конкурса красоты, у которого нет сотрудников, передает Цензор.НЕТ.

В документе указывается, что авторы допускают логическую ошибку, "убеждая, что порядок использования бюджетных средств определяется приказом Фонда, а следовательно должностные лица Фонда единолично принимают решение о распределении средств по определенным типам и видам расходов".

"Хотим подчеркнуть, что в настоящее время продолжается отчетность по результатам предоставленной институциональной поддержке, Фондом проверяются все документы, подтверждающие рациональность и прозрачность расходов. Программа институциональной поддержки стала чрезвычайным вызовом для Фонда, ведь без увеличения штата во втором полугодии профильное Министерство увеличило объем финансирования на более полумиллиарда гривен, установив минимальные сроки на оперативную реализацию программы поддержки отрасли. В этот короткий период времени нами было обработано 1210 заявок, принято 1210 решений по техническому отбору, организована работа экспертов и осуществлено 5000+ экспертных оценок с соответствующими протоколами, 4000+ заседаний и протоколов комиссий по переговорным процедурам, принято 16 тыс+ решений членов комиссий, 1000+ решений Дирекции и Наблюдательного совета Фонда, обработано 4000 тыс+ мейлов. И при этом Фонд не останавливал свою основную деятельность, в частности не отменял запуск 12 программ на 2021 год, прием отчетности по почти 300 проектам. Могли быть ошибки, неточности? Конечно, да. Их мы обнаруживаем и ликвидируем в рабочем порядке. Но писать о "массовых нарушениях", которые никем не установлены, безосновательно и манипулятивно. Украинский культурный фонд и в дальнейшем будет придерживаться открытости и прозрачности в своей деятельности, ведь цель нашего учреждения заключается в содействии развитию национальной культуры, а не в лоббировании частных, коммерческих интересов. Сейчас Фонд проходит проверку государственной аудиторской службы Украины, на основе результатов которой мы будем в дальнейшем совершенствовать деятельность учреждения", - отмечается в заявлении.

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В то же время, в УКФ указывают, что некоторые моменты были одобрены Министерством культуры и информационной политики, являющимся распорядителем средств, но ведомство это опровергло.

"Министерство не вмешивается в оперативную деятельность УКФ по распределению средств грантов институциональной поддержки. Также обращаем внимание, что МКИП не согласовывало каждый отдельный договор и к компетенции МКИП не относится проверка заявителей на соответствие техническим требованиям УКФ, в частности относительно соблюдения требования по основному кода КВЭД заявителей. Кроме того, информируем, что в МКИП подаваются уже подписанные УКФ договоры о финансировании. Поэтому арбитром в этом случае должна стать третья сторона, а именно правоохранительные и контролирующие органы, которые разберутся в этой ситуации и дадут надлежащую правовую оценку действиям УКФ", - уверены в Министерстве.

"Правила распределения средств институциональной поддержки должны быть публичными, открытыми и одинаковыми для всех, а не по неизвестному отдельному согласованию, которого, как оказалось, не было. А самое главное - вопреки требованиям, установленным самой Дирекцией Фонда. Фонд должен признать не только отдельные нарушения, которые уже, кстати, признал, а и признать, что есть другие нарушения, вопреки собственным требованиям. Наблюдательный совет УКФ должен разобраться, почему так произошло и как этого избежать в будущем. А оценку действиям должны давать именно контролирующие органы и аудит такой деятельности", - поддерживет позицию Минкульта ОО "Союз концертной индустрии Украины", выступивший ранее с обвинениями в сторону УКФ.

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Аналитик УКФ Юлия Сысоева отметила в Facebook, что общественную организацию "Союз концертной индустрии Украины" создали 11 февраля этого года. Однако уже 9 марта представитель ОО участвовал во Всеукраинском форуме "Украина 30. Культура, медиа, туризм", куда исполнительного директора Фонда Юлию Федив не пригласили. Торжественно открывал мероприятие Владимир Зеленский.

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