Арестович утверждает, что в Украине нельзя говорить о провале спецоперации с "вагнеровцами": за это может грозить тюрьма
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Обсуждение провала спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" является нарушением закона Украины о государственной тайне и может иметь уголовные последствия.
Об этом внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Согласно закону Украины "О защите государственной тайны" сам факт проведения или непроведения операций такого рода является государственной тайной. Любое лицо, которое говорит, что операция была или которое говорит, что операции не было, совершает деяние, которое по своим признакам нарушает указанный закон Украины. Это уголовное преступление. Поэтому количество людей, которые бегают по просторам нашей необъятной родины и рассказывают, была ли эта операция или нет, у меня вызывает, некоторым образом, оторопь", - сказал Арестович.
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Он добавил, что лично не комментирует этот вопрос.
"Я до сих пор не знаю, была эта операция или нет. Все, что я могу сказать - информационная версия, которую нам вкинули, не выдерживает никакой критики, ни элементарной логической проверки, ни фактологической проверки", - добавил Арестович.
В Уголовном кодексе есть статья 328 - "Разглашение государственной тайны". Наказание по ней - лишение свободы на срок от 2 до 5 лет, в случае тяжелых последствий - на срок от 5 до 8 лет.
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По ее словам, фракция обязательно поднимет вопрос его дальнейшей работы в ТКГ.
Сообщается, что Кравчук видела полную переписку Арестовича с пользователем и назвала такое поведение недопустимым свинством.
По ее словам, Арестович был взят в ТКГ для того, чтобы бороться с российским фейками на украинском языке, а не распространять мат на русском.
https://www.dialog.ua/ukraine/225793_1615963003
Могут же этого павлина, который портит и так подмоченную репутацию зюзиков попросить на выход.
Вот оно с перепугу и раскудахталось
«Мое мнение, чистый аферист, которого надо гнать поганой метлой из всех трехсторонних контактных групп, потому что когда такие «профессионалы» «защищают» интересы Украины, то интересы Украины страдают»
https://replyua.net/news/246270-aferist-s-prorossiyskimi-ubezhdeniyami-gordon-potreboval-uvolit-arestovicha-iz-tgk.html
Арестович с перепугу, что его уберут начал рьяно доказывать свою лояльность зеленой власти, пугая всех посадками.
И Гордон тоже начал выгораживать Зюзю, рассказывая, что он де бедняжка ничего толком не знал об операции, его обманили нехорошие дяди