РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5021 посетитель онлайн
Новости Политика Украины
39 616 262
ЧВК Вагнера (1283) Арестович Алексей (327)

Арестович утверждает, что в Украине нельзя говорить о провале спецоперации с "вагнеровцами": за это может грозить тюрьма

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Арестович утверждает, что в Украине нельзя говорить о провале спецоперации с

Обсуждение провала спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" является нарушением закона Украины о государственной тайне и может иметь уголовные последствия.

Об этом внештатный советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Согласно закону Украины "О защите государственной тайны" сам факт проведения или непроведения операций такого рода является государственной тайной. Любое лицо, которое говорит, что операция была или которое говорит, что операции не было, совершает деяние, которое по своим признакам нарушает указанный закон Украины. Это уголовное преступление. Поэтому количество людей, которые бегают по просторам нашей необъятной родины и рассказывают, была ли эта операция или нет, у меня вызывает, некоторым образом, оторопь", - сказал Арестович.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Пошел на х#й, так понятнее?" - официальный представитель Украины в ТКГ Арестович на просьбу общаться по-украински

Он добавил, что лично не комментирует этот вопрос.

"Я до сих пор не знаю, была эта операция или нет. Все, что я могу сказать - информационная версия, которую нам вкинули, не выдерживает никакой критики, ни элементарной логической проверки, ни фактологической проверки", - добавил Арестович.

В Уголовном кодексе есть статья 328 - "Разглашение государственной тайны". Наказание по ней - лишение свободы на срок от 2 до 5 лет, в случае тяжелых последствий - на срок от 5 до 8 лет.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Кравчук: То, что сделал Арестович - недопустимое свинство

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+131
Видать знатно подгорает у изменников.
показать весь комментарий
16.03.2021 23:42
+89
бу-га-га !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Арестович стверджує, що в Україні не можна говорити про провал спецоперації з "вагнерівцями": за це може загрожувати в'язниця - Цензор.НЕТ 2748 Арестович стверджує, що в Україні не можна говорити про провал спецоперації з "вагнерівцями": за це може загрожувати в'язниця - Цензор.НЕТ 2748 Арестович стверджує, що в Україні не можна говорити про провал спецоперації з "вагнерівцями": за це може загрожувати в'язниця - Цензор.НЕТ 2748

Обсуждение провала спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" является нарушением закона Украины о государственной тайне и может иметь уголовные последствия.

"государственную тайну" слило окружение преЗЕка с прямой трансляцией по телевизору.
уписалась Мальвина Люська, но трусики забыла снять


КЛОУНЫ !!!!!!!!!!
вот это ваша судьба !!!
показать весь комментарий
16.03.2021 23:58
+88
Так вона тобі і буде, тюрьма. Люся ти йолоп.
показать весь комментарий
16.03.2021 23:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Арестович стверджує, що в Україні не можна говорити про провал спецоперації з "вагнерівцями": за це може загрожувати в'язниця - Цензор.НЕТ 4442
показать весь комментарий
17.03.2021 09:05 Ответить
Продажна гнида заробляє своєю брехнею на хліб.
показать весь комментарий
17.03.2021 09:25 Ответить
Этого человека даже упоминать где-либо не следует... не достоин из-за своих антиукраинских высказываний, в т ч в СМИ, хотя представляет интересы и находится на службе у народа Украины
показать весь комментарий
17.03.2021 09:27 Ответить
***** підара підкацапського
показать весь комментарий
17.03.2021 09:39 Ответить
Похоже, что для шоукратов логика - "продажная девка империализма". Впрочем, неудивительно, если учесть, что в нашей системе образования она находится в изгоях.
показать весь комментарий
17.03.2021 10:26 Ответить
Вот по статье 328 и привлеките к ответственности за предательство участников знаменитого совещания на Банковой! Возмездие неминуемо...
показать весь комментарий
17.03.2021 10:29 Ответить
Арестович ничего не может утверждать. У него нет собственного мнения. Он флюгер. Он "попка". Что-то в этом роде...
показать весь комментарий
17.03.2021 10:31 Ответить
К производителям презервативов , просьба ,выпустите с названием Арестович 🤗
показать весь комментарий
17.03.2021 10:39 Ответить
Операции типа не было, но за упоминание о ней предусмотрена уголовная ответственность! Акуитительно! Браво, Люся!
показать весь комментарий
17.03.2021 10:40 Ответить
ПНХ бидло...
показать весь комментарий
17.03.2021 10:42 Ответить
зеленский гнида
показать весь комментарий
17.03.2021 10:49 Ответить
Як і Аферистович!))
показать весь комментарий
17.03.2021 12:36 Ответить
Мудило ця люся. У кого з присутніх є доступ до держ-таємниці? Таких одиниці. А про провал говорять усі. Як мене можна притягнути за розголошення того, до чого у мене немає доступу?)))
показать весь комментарий
17.03.2021 10:50 Ответить
Аґєстовічь гарно вписався в Квартал-95. Ніби там і народився.
показать весь комментарий
17.03.2021 10:50 Ответить
Точно , таке ж тупе .
показать весь комментарий
17.03.2021 12:02 Ответить
Воно ще й хитросраке.
показать весь комментарий
17.03.2021 14:00 Ответить
Bellingcat молчать не будет! Арестович стверджує, що в Україні не можна говорити про провал спецоперації з "вагнерівцями": за це може загрожувати в'язниця - Цензор.НЕТ 6144 Арестович стверджує, що в Україні не можна говорити про провал спецоперації з "вагнерівцями": за це може загрожувати в'язниця - Цензор.НЕТ 6619
показать весь комментарий
17.03.2021 10:51 Ответить
коли вже нарешті в Україні буде українська справжня влада і такі ******** як ця люся та її хазяїн будуть відповідати за свої дії і зраду)))))
показать весь комментарий
17.03.2021 11:03 Ответить
А я скажу коли це буде, а саме тоді буде українська справжня влада, коли буде саме так:

Арестович стверджує, що в Україні не можна говорити про провал спецоперації з "вагнерівцями": за це може загрожувати в'язниця - Цензор.НЕТ 3012
показать весь комментарий
17.03.2021 14:09 Ответить
Люся из простого балабола и проститутки превращается в соучастника кацапской групировки. Сколько швали в стане, продают и грабят!
показать весь комментарий
17.03.2021 11:09 Ответить
У меня в голове не укладывается ,как это Говно может вообще представлять Украину ,😡😡😡
показать весь комментарий
17.03.2021 11:21 Ответить
Самозакоханий ідіот.
показать весь комментарий
17.03.2021 11:24 Ответить
рашист аферистович намолол целую кучу слов среди которых есть те.которые указывают .что он засланный рашистами крот.Вот первое- Обсуждение провала спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" является нарушением закона Украины о государственной тайне и может иметь уголовные последствия.Но первым было обращение Генпрокуратуры Украины в июле к МИДу сябров о выдаче "вагнеровцев" Украине,поскольку в этом списке были граждане Украины,которые воевали против Украины на Донбассе
показать весь комментарий
17.03.2021 11:27 Ответить
Вам не здається, що якщо надягнути на Люсю перуку, то вона буде схожа на молодого Кіркорова?
Арестович стверджує, що в Україні не можна говорити про провал спецоперації з "вагнерівцями": за це може загрожувати в'язниця - Цензор.НЕТ 2930
показать весь комментарий
17.03.2021 11:30 Ответить
так - тюрма чекає тих, хто операцію провалив за статтею 111 - "держзрада"
показать весь комментарий
17.03.2021 11:36 Ответить
Любое лицо, которое говорит, что Арестович был или которое говорит, что Арестовича нет, совершает деяние.... ЗЕБидло..& ЗЕ...101% БИДЛО...
показать весь комментарий
17.03.2021 11:39 Ответить
!!!
показать весь комментарий
17.03.2021 11:40 Ответить
всё верно сказал.
показать весь комментарий
17.03.2021 11:47 Ответить
Аферистыч уверен в своих силах, если угрожает журналистам тюрьмой.Значит шайка крепко засела во власти.
показать весь комментарий
17.03.2021 11:51 Ответить
Ну і за що Бог покарав нашу Україну такими придурками у владі....А за те що здали кацапам таку грандіозну спецоперацію, ніхто в тюрму не повинен іти ? Люся, ти є балбес і шарлатан.
показать весь комментарий
17.03.2021 11:54 Ответить
Це шо, потерпілий навмисно збирає в ОПі самих притрушених?😎
показать весь комментарий
17.03.2021 11:59 Ответить
Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук жестко отреагировала на поступок советника ТКГ Алексея Арестовича из-за его нецензурных высказываний в Сети.

По ее словам, фракция обязательно поднимет вопрос его дальнейшей работы в ТКГ.
Сообщается, что Кравчук видела полную переписку Арестовича с пользователем и назвала такое поведение недопустимым свинством.


По ее словам, Арестович был взят в ТКГ для того, чтобы бороться с российским фейками на украинском языке, а не распространять мат на русском.
https://www.dialog.ua/ukraine/225793_1615963003

показать весь комментарий
17.03.2021 12:01 Ответить
операции не было, но за разглашение вас посадят
показать весь комментарий
17.03.2021 12:01 Ответить
А вы думаете чего Люсик так засуетился?
Могут же этого павлина, который портит и так подмоченную репутацию зюзиков попросить на выход.
Вот оно с перепугу и раскудахталось
показать весь комментарий
17.03.2021 12:06 Ответить
Перше , що я помітив у цього к..ла , це те , що він меле набір нібито розумних слів без всякого сенсу . Думав , ну звичайний аферист . А тепер ця люся розпатякалась і стало видно , яке воно дурне .
показать весь комментарий
17.03.2021 12:09 Ответить
вам посылка! но я вам её не дам! потому что она секретная! почтальон арестович. феерический почтальон!!! тебя за какие заслуги в оп взяли люся? если только за то что ты еврей , то таки очень я с вас удивляюсь ребятишки, какие то евреи у нас в Украине неумные пошли!
показать весь комментарий
17.03.2021 12:10 Ответить
прости..., прости..., прости... х-перд
показать весь комментарий
17.03.2021 12:11 Ответить
Да заткните уже рот этой пророссийской гниде Зеленского под ФИО арестович!! Одна тошниловка! Предатель Украины!! Собрались в этой ТКГодни долбодятлы из россии и мутят каждый день воду!!
показать весь комментарий
17.03.2021 12:13 Ответить
«Аферист с пророссийскими убеждениями»: Гордон потребовал уволить Арестовича из ТГК
«Мое мнение, чистый аферист, которого надо гнать поганой метлой из всех трехсторонних контактных групп, потому что когда такие «профессионалы» «защищают» интересы Украины, то интересы Украины страдают»

https://replyua.net/news/246270-aferist-s-prorossiyskimi-ubezhdeniyami-gordon-potreboval-uvolit-arestovicha-iz-tgk.html
показать весь комментарий
17.03.2021 12:22 Ответить
Обсуждение провала спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" является нарушением закона Украины о государственной тайне и может иметь уголовные последствия. Источник: https://censor.net/ru/n3253774

Арестович стверджує, що в Україні не можна говорити про провал спецоперації з "вагнерівцями": за це може загрожувати в'язниця - Цензор.НЕТ 975
показать весь комментарий
17.03.2021 12:24 Ответить
👍🏽 !!!
показать весь комментарий
17.03.2021 12:33 Ответить
Как по мне так Арестович и Гордон в какой-то мере друг друга стоят.
Арестович с перепугу, что его уберут начал рьяно доказывать свою лояльность зеленой власти, пугая всех посадками.
И Гордон тоже начал выгораживать Зюзю, рассказывая, что он де бедняжка ничего толком не знал об операции, его обманили нехорошие дяди
показать весь комментарий
17.03.2021 12:27 Ответить
Арестович стверджує, що в Україні не можна говорити про провал спецоперації з "вагнерівцями": за це може загрожувати в'язниця - Цензор.НЕТ 2157
показать весь комментарий
17.03.2021 12:28 Ответить
Из серии "Одна Люська сказала..." 🙄
показать весь комментарий
17.03.2021 12:28 Ответить
Пропоную "зеленим" піти ще далі і офіційно заборонити критикувати "найвеличнішого лідера ********** - бубочку буковельського".
показать весь комментарий
17.03.2021 12:44 Ответить
лЮсьен! едь в Таиланд, делай операцию и на пару с мАндель выполняй свои обязанности брать за щеку у малоПИД,,,роского, бениного, нарко-Дурака и его кремлевской Крысы ермака!!!
показать весь комментарий
17.03.2021 12:44 Ответить
открою тебе секрет ваЗЕлиновское Чепушило!!! это была гос. тайна пока твой малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дегенерат с кремлевской Крысой ермаком и т.д не слил ее усатой *****!!!!
показать весь комментарий
17.03.2021 12:56 Ответить
Арестович не дают покоя "лавры" Дубинского.
показать весь комментарий
17.03.2021 13:29 Ответить
Йшов би він на йух... Так панятна?
показать весь комментарий
17.03.2021 13:30 Ответить
тобто обговорення "провалу спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер" є порушенням закону України про державну таємницю і може мати кримінальні наслідки", а безпосередньо САМ ПРОВАЛ вже порушенням закону не є? чи як? арестОвочу світить хороша кар'єра в московії з таким підходом до законів! там такі фарисеї і "логіки" ціняться.
показать весь комментарий
17.03.2021 13:41 Ответить
Пнх люся, ты никто.
показать весь комментарий
17.03.2021 13:54 Ответить
******** в край ! Ох, уж эти актеры...
показать весь комментарий
17.03.2021 13:59 Ответить
Кто не свяжется в "зеленой" властью - она всех замажет в своем зеленом гамне. Даже Героя войны, легендарного боевого офицера полковника Буданова, который имеет несколько ранений, одно из которых тяжелое, он успешно провел спецоперацию в 2016 в Крыму, на него РФ готовила теракт в 2019 - хотели подорвать в автомобиле, также, как и его друга Максима Шаповала в 2017.
Арестович стверджує, що в Україні не можна говорити про провал спецоперації з "вагнерівцями": за це може загрожувати в'язниця - Цензор.НЕТ 681
показать весь комментарий
17.03.2021 14:02 Ответить
Був Арестович раніше "губошлёпом", але ось так плазувати перед усім народом, як хробак у багні, треба бути Арестовичем
показать весь комментарий
17.03.2021 16:30 Ответить
да закройте кто-то рот этому ******!
показать весь комментарий
17.03.2021 16:54 Ответить
Розголосити може тільки той, хто був допущений до операції. Яка може бути зрада звичайного читача сайту, який обговорює доступну інформацію? Арестович - дебіл?
показать весь комментарий
17.03.2021 23:59 Ответить
Люся решила слиться) А то все равно в один прекрасный момент флюгер в который раз менять придется. А это значит что спецоперация была и она было сорвана.
показать весь комментарий
18.03.2021 13:15 Ответить
Страница 3 из 3
 
 