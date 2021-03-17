Подтверждаем наличие вертолета РФ на данном участке, но зафиксировать нарушение границы на 50 м не представляется возможным, - Воздушные силы ВСУ

В Воздушных силах ВСУ прокомментировали информацию о нарушении российским вертолетом Ми-8 государственной границы Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Facebook командования Воздушных сил ВСУ.

Военные подтвердили, что российский вертолет Ми-8 осуществлял полет недалеко от границы с Украиной.

"Дежурные силы Воздушных Сил подтверждают наличие вертолета на данном участке границы, однако зафиксировать такое незначительное расстояние (факт нарушения), как полусотни метров, не представляется возможным", - говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня пограничники зафиксировали нарушение границы на 50 метров российским вертолетом Ми-8 в Сумской области. ГПСУ обратилась к РФ с требованием предоставить объяснения инцидента.