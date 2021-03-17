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Новости Политика Украины
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Бойко (933) Зеленский (16627) Порошенко (19353) рейтинг (1614) Тимошенко (24578) Центр Разумкова (205)

За Зеленского готовы проголосовать 27% украинцев, за Порошенко - 20%, за Бойко - 17%, - опрос Центра Разумкова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За Зеленского готовы проголосовать 27% украинцев, за Порошенко - 20%, за Бойко - 17%, - опрос Центра Разумкова

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, победу на них одержал бы действующий глава государства Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

Так, за Зеленского готовы проголосовать 27% тех, кто собирается принять участие в выборах и определился, кому хочет отдать свой голос.

За Порошенко - 20%, за Бойко - 17%, за Тимошенко - 10%, за Смешко - 6%, за Гройсмана и Кошулинского - по 3%, за Ляшко и Разумкова - по 2%, за Вилкула и Кличко - по 1%.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рейтинг Зеленского возобновил падение: уже 22,5%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Респондентам также предложили выбрать, за кого из политиков они проголосовали бы, если бы состоялся второй тур выборов.

"В. Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с П. Порошенко, Ю. Бойко или Д. Разумковым становится победителем президентских выборов. Д. Разумков побеждает П.Порошенко и Ю.Бойко, а Порошенко побеждает в случае электорального соперничества во втором туре с Ю. Бойко", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Рейтинг доверия: у Зеленского – 39,5%, у Кличко – 33,8%, – опрос КМИС

Опрос был проведен социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

За Зеленского готовы проголосовать 27% украинцев, за Порошенко - 20%, за Бойко - 17%, - опрос Центра Разумкова 01
За Зеленского готовы проголосовать 27% украинцев, за Порошенко - 20%, за Бойко - 17%, - опрос Центра Разумкова 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+40
Ліплять,ліплять з Віслючка затятого біндєровця , але щось не зростається !!!)))
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17.03.2021 00:48
+20
разумков, набирая 2% в первом туре, побеждает во втором? - Очень интересно)
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17.03.2021 00:53
+20
разумков --фееричный подонок, циник и мразь.
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17.03.2021 01:55
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Страница 2 из 2
Sharp`s,
Чистые международные резервы НБУ сократились до $17,6 миллиарда. Напомню, что в феврале 2019-го (при Порошенко) они составляли $ 26,7 миллиарда. (c)
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17.03.2021 01:12 Ответить
https://index.minfin.com.ua/finance/assets/
Откуда вранье пишешь ? Какие 17 ?
Новость на Цензоре - день назад 27.8 миллиарда
https://biz.censor.net/news/3253590/rezervy_natsbanka_sokratilis_s_nachala_mesyatsa_na_800_millionov
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17.03.2021 07:57 Ответить
Официальные международные резервы Украины с 2009 по 2021 гг. (млн. долл. США)

28 543,16
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17.03.2021 08:29 Ответить
Резервы нацбанка с начала месяца сократились на 800 млн$.
https://biz.censor.net/news/3253590/rezervy_natsbanka_sokratilis_s_nachala_mesyatsa_na_800_millionov
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17.03.2021 09:18 Ответить
Действительно сократилисб,с 29 132,89 до 28 543,16.
Неужели тяжело зайти на сайт и посмотреть.
https://index.minfin.com.ua/finance/assets/2021/
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17.03.2021 09:25 Ответить
За зеленую жопу готовы проголосовать 27% имбецилов, за бойко 17% ватных имбецилов.
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17.03.2021 01:12 Ответить
І всього 44%. Майже половина виборців! Щось не віриться, третина ще б куди не йшло.
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17.03.2021 06:37 Ответить
Країна з таким відсотком розумово відсталих людей не може жити в достатку навіть теоретично. Нажаль.
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17.03.2021 07:58 Ответить
ви вже на чумаданах?
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17.03.2021 08:25 Ответить
а чого оминули 20% імбецилів?
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17.03.2021 08:24 Ответить
Було 73% а зараз десь менше 20%. Багато з них перетекло в ОПЗЖопу.
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17.03.2021 09:14 Ответить
БРЕХНЯ. Нормальнi украiнцi вже давно не вiрять нiяким "соцопросам Разумково-москво-типа-украинцев". Порошенко був у партii "по-росiйськiй", той Зеленський "кривлявся" пiд час Майдану, коли простi люди гинули. Та там таких ще багато. Украiна за наступних марiонеток та опортунicтiв голосувати НЕ ПIДЕ. Там не за кого вiддавати голоси. Все одно вони "перетусуються" та будуть продовжувати грабiжницьку полiтику. Там жеж усi "папередники".
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17.03.2021 01:13 Ответить
73% відсотки нікуди не поділись
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17.03.2021 08:00 Ответить
За Зеленского готовы проголосовать 27% украинцев, за Порошенко - 20%, за Бойко - 17%, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 3422
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17.03.2021 01:24 Ответить
самий підходящий для країни кандидат в президенти з вищеприведеного списку-"інший кандидат".
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17.03.2021 01:31 Ответить
в особе мистера Линча.
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17.03.2021 01:44 Ответить
Многие помнят когда три КАМАЗа дежурили на разных дорогах кандидата в Президенты и очень популярного в народе Вячеслава Черновола, потом его не стало, у кого в руках СМИ Украины тем и не выгодно чтобы украинец был у власти, сын Черновола Тарас вспоминал .когда к ним приехал Собчак то молодой небольшого роста помощник Собчака к их столу подносил на подносе кофе, потом оказалось что это был бывший председатель кооператива "Озеро" Украинцы не ленитесь управлять своим государством, у вас есть своя ЗЕМЛЯ, МОВА, АРМIЯ, .ВIРА
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17.03.2021 01:46 Ответить
разумков --фееричный подонок, циник и мразь.
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17.03.2021 01:55 Ответить
25 не 75, а на самом деле, ноль без палочки!
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17.03.2021 02:01 Ответить
Да! Ну i лiдери(вождi) в Украiнi! Порошенко-олiгарх,тому, за своiм визначенням-хижак,не був i не може бути хорошим президентом.Бойко-прtдставник п'ятоi колони-колаборант,скорiше буде антипрезидентом,а не президентом.Тимошеко зрадила украiнський народ,пiдписавши кабальнi газовi угоди з РФ,тому може зрадити ще раз.Зеленський-це полiтичний авантюрист,полiтичний пiдлiток-людина без переконань,вiри,нацiональноi iдентичностi.Ляшко-це полiтичний демагог,заробiтчанин на полiтикi.Разумков-темна лошадка,хоча, загалом,без зашквар,м'який за характером,можливо,вiн непогана людина,але хороша людина,як вiдомо,не професiя.Смешко-високочолий iнтелектуал,але його потяг уже пiшов в полiтичне небуття:був у владi,що його й дискредитувало.Спiвчуваю украiнському народу з такими "вождями"!.Засуджую украiнофобiв,бiльшiсть з яких кориснi iдiоти або недоумки,якi поливають брудом украiнський народ,а не таких "лiдерiв"("вождiв")!!!
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17.03.2021 02:26 Ответить
це разумков із скромності виділив собі аж 2 проценти. Все ж таки свій рідний центр. а де той вічний грек статистик із своїми прогнозами, щось не чути. Видно вийшов з довіри, щось не те написав за гроші. Він медведчуку та бойко вічно приписував, бо платили гроші, а хто платить центру Разумкова, сам Разумков син чи Єрмак, чи центр живе на підсосі, на пожертви виборців.
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17.03.2021 02:38 Ответить
Я просто офигеваю...за ЕС --20%....За предателя Украины, вора и барыгу --20%!!!!! Всего на 7% меньше чем у лидера....Хочется спросить, так кем же ему,порохнявому хетьману, нужно быть чтобы стать первым? Хуже то ведь просто не бывает...
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17.03.2021 02:57 Ответить
А нафига каждую неделю рейтинги клепать? У нас что, выборы на носу? За Зеленского готовы проголосовать 27% украинцев, за Порошенко - 20%, за Бойко - 17%, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 2239 Или потому что Пэтя никак угомониться не может? За Зеленского готовы проголосовать 27% украинцев, за Порошенко - 20%, за Бойко - 17%, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 2239 Ну так видели мы уже его"рейтинги". Перед президентскими выборами. Оказалось- мыльный пузырь. Зато после выборов тоже видели. Пэтины "сопли, слёзы, пузыри" (цитата Ю.В.Тимошенко)- я, мол, хороший, народ "плохой"! За Зеленского готовы проголосовать 27% украинцев, за Порошенко - 20%, за Бойко - 17%, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 2239 А антирейтинги слабО каждую неделю печатать?))))))

Даешь каждую неделю антирейтинги! За Зеленского готовы проголосовать 27% украинцев, за Порошенко - 20%, за Бойко - 17%, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 2239 Особенно после очередного пэтиного зашквара.)))
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17.03.2021 04:47 Ответить
За Зеленского готовы проголосовать 27% украинцев, за Порошенко - 20%, за Бойко - 17%, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 6992 За Зеленского готовы проголосовать 27% украинцев, за Порошенко - 20%, за Бойко - 17%, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 8621
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17.03.2021 05:21 Ответить
А кто сказал, что мы грустные? За Зеленского готовы проголосовать 27% украинцев, за Порошенко - 20%, за Бойко - 17%, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 8835 Это вы, заюльки, грустите. Бабу Юлю в коалицию не берууууут! За Зеленского готовы проголосовать 27% украинцев, за Порошенко - 20%, за Бойко - 17%, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 6290 За Зеленского готовы проголосовать 27% украинцев, за Порошенко - 20%, за Бойко - 17%, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 2251
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17.03.2021 05:26 Ответить
Кто грустит, а кто и нет! За Зеленского готовы проголосовать 27% украинцев, за Порошенко - 20%, за Бойко - 17%, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 2043
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17.03.2021 06:34 Ответить
Боже мой! Какой же бред! Тупейшая заказуха имени "разумкова".
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17.03.2021 05:33 Ответить
тарифы??? пенсии/зарплаты ??? раследования/посадки ??? конецвойне ??? ростэкономики
может быть ??? эй бараны вы хоть помните за шо голосовали ??? аха!!! дайтеещёдвагода!!!
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17.03.2021 06:13 Ответить
Голосовали не за, а против. Сам ведь знаешь. Зачем кривляешься? И в дальнейшем любой второй тур с участием Порошенко будет протестным.
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17.03.2021 07:48 Ответить
протестовать нужно в первом туре а во втором лучше думать головой про последствия
но ведь это даже не главное главное - почему именно это чудо выбрали
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17.03.2021 08:37 Ответить
Ну центр Разумкова может и дальше себя тешить, что в этот бред кто-нибудь поверит. Думаю реальная картина совсем другая, потому что даже на этом ресурсе поддержка у него не больше 5%
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17.03.2021 06:15 Ответить
У кого него? Все основные социологический службы в стране дают примерно одинаковые цифры. Четвёрка лидеров у всех неизменна и в том же порядке. Откуда вы такие конспирологи берётесь?!
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17.03.2021 07:58 Ответить
Во втором туре Разумков - Зеленский 3:0!.
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17.03.2021 06:33 Ответить
Ага. С 2% прямая дорога во второй тур.))
Хотя Дима безусловно к чему-то готовится.
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17.03.2021 07:52 Ответить
Розподіл психічних відхилень серед дебілів.
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17.03.2021 07:18 Ответить
Это фейк. За Зеленского не более 7 %.
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17.03.2021 07:52 Ответить
При таком раскладе, у этого народа нет будущего к сожалению...
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17.03.2021 08:10 Ответить
Одні -- зебіли, інші -- порохоботи, треті -- зажопівці , юльківці іт.д. Українців майже не лишилося... Чому Господь відібрав розум в цілого народу ? Не знаходжу відповіді...
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17.03.2021 08:18 Ответить
Почему у всего народа? Вон же 20% порохоботов с мозгами.
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17.03.2021 08:52 Ответить
А хто сказав, що в порохоботів є мізки, самі порохоботи ?
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17.03.2021 14:41 Ответить
Правильно будет сказать, что победит Противсіх, ефрейтор, участник войны, немножко умеет рисовать и красиво говорит после второй кружки пива. Это если Фейсбук не запретят. Главное, чтобы кандидат нашел спонсора на закупку достаточного количества нарукавных повязок и факелов. Думаю, что у того же Пинчука хватит украинской сообразительности, шо эффективнее будет дать денег Противсіху, чем тратиться на очередной концерт Клептона на фронте в Авдеевке...
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17.03.2021 08:20 Ответить
Агенство разумкова брешет, люди приличные,как правило называют заказчика соцопроса.
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17.03.2021 08:34 Ответить
Скільки ще дурнів зелених!! За Зеленського готові проголосувати 27% українців, за Порошенка - 20%, за Бойка - 17%, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 6622
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17.03.2021 09:11 Ответить
Нужен закон, при падении рейтинга Президента ниже 40% - назначать перевыборы.
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17.03.2021 09:25 Ответить
17 процентов предателей.... Капец.
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17.03.2021 09:32 Ответить
У Зе крім власного недолугого електорату є ще прихильники ОПЗЖ, так що кінцевий результат на його користь.
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17.03.2021 09:33 Ответить
Для перемоги "велічайшего" у другий тур виборів повинен вийти Бубачка та бойко. Про це говорять і експерти і люська.
"Тогда патриоты будут вынуждены проголовосать за Зеленского",- аферістович.
Ось і будуть "опитувальщики" Бубачці відрив малювати, а вишку з Порошенком місцями тусувати.
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17.03.2021 10:02 Ответить
У Порошенко есть шанс только в паре с Бойко.
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17.03.2021 10:08 Ответить
Серйозно?
Чому ж тоді пліснява так прагне витягти в другий тур саме бойка?
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17.03.2021 10:22 Ответить
Потому что Бойко проиграет всем,даже заднеприводному.
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17.03.2021 10:24 Ответить
Як це мило У Тимошенко 10% - хоча результати двох попередніх перших турів виборів президента показали твердих 13.5% .І це не дивлячись на сфальшованні агентом російських спецслужб Порошенко першого туру в 2019році.Де було вкрадено у Тимошенко 2.5%
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17.03.2021 10:35 Ответить
То есть,поклонники тимошенки свято уверенны,что за два года рейтинг их бахини никоим образом не может измениться в меньшую сторону? То есть сегодняшние тупые действия или бездействие политика не могут уменьшить рейтинг от слова совсем? И снижение рейтинга всегда ими обьясняется только происками врагов а не бездарной политикой их опостылевшей всем популистки?
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17.03.2021 12:59 Ответить
клован играл на рочли, на заработанные купил рейтинг у говножуя разумкова
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17.03.2021 10:45 Ответить
Рейтинг Разумкова і Зеленського негативний і голосувати за них не варто.
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17.03.2021 13:21 Ответить
есть правда, есть неправда, есть статистика, есть раз и раз - тв йелоу беллетристика, есть сказки , рабинович, есть вр, а есть кс и далее - степан-вакционер, есть опа от гаранта и ломбардные центра , шо правду-пулю лепят из.
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17.03.2021 13:37 Ответить
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