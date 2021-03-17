США на следующей неделе могут объявить о санкциях против РФ за вмешательство в выборы, - CNN
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Администрация президента Джо Байдена может ввести антироссийские санкции, связанные с вмешательством в американские выборы, уже на следующей неделе.
Об этом со ссылкой на трех представителей Госдепартамента США сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Собеседники телеканала не стали раскрывать подробностей, связанных с ожидаемыми санкциями. Однако они заявили, что санкции будут нацелены на несколько стран, включая Россию, Китай и Иран.
Ранее сообщалось, что администрация США, основываясь на докладе Нацразведки, вычислит масштабы попыток других стран повлиять на американские выборы 2020 год и займётся подготовкой санкций.
В докладе Нацразведки США утверждается, что Иран и Россия распространяли несоответствующую действительности информацию, "чтобы подорвать общественное доверие в избирательные процессы и результаты".
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