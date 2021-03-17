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Новости За рубежом
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США на следующей неделе могут объявить о санкциях против РФ за вмешательство в выборы, - CNN

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США на следующей неделе могут объявить о санкциях против РФ за вмешательство в выборы, - CNN

Администрация президента Джо Байдена может ввести антироссийские санкции, связанные с вмешательством в американские выборы, уже на следующей неделе.

Об этом со ссылкой на трех представителей Госдепартамента США сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Собеседники телеканала не стали раскрывать подробностей, связанных с ожидаемыми санкциями. Однако они заявили, что санкции будут нацелены на несколько стран, включая Россию, Китай и Иран.

Ранее сообщалось, что администрация США, основываясь на докладе Нацразведки, вычислит масштабы попыток других стран повлиять на американские выборы 2020 год и займётся подготовкой санкций.

В докладе Нацразведки США утверждается, что Иран и Россия распространяли несоответствующую действительности информацию, "чтобы подорвать общественное доверие в избирательные процессы и результаты".

Читайте на Цензор.НЕТ: Деркач с подачи властей РФ распространял дезинформацию о выборах президента США, - разведка Штатов

Участие в распространении российской дезинформации принимал украинский народный депутат Андрей Деркач, отмечает разведка США.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
Больше санкций, хороших и разных
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17.03.2021 00:58
+4
давно уже пора. а то русня расслабилась и начала чувствовать себя людьми. а свинособак нужно держать в черном теле.
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17.03.2021 01:34
+2
Пусть запретят любой IT продукт у себя который создают яндексы *********, и все, китайское по порезали же, так пусть и тут режут, чтобы не зарабатывал тот же яндекс за пределами рынка рф вообще нифига, а то что не скачай то при установке все их русское говно лезит как с канализационной трубы.
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17.03.2021 02:09
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Больше санкций, хороших и разных
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17.03.2021 00:58 Ответить
ты в это веришь?
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17.03.2021 01:14 Ответить
Это уже свершившийся факт
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17.03.2021 03:00 Ответить
хорошо, не разных, а полезных
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17.03.2021 10:46 Ответить
давно уже пора. а то русня расслабилась и начала чувствовать себя людьми. а свинособак нужно держать в черном теле.
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17.03.2021 01:34 Ответить
good!
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17.03.2021 01:52 Ответить
Трамп выиграл - РФ виновата, Трамп проиграл снова РФ
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17.03.2021 01:54 Ответить
Можно сформулировать немного по другому: несмотря на все усилия РФ второй раз выиграть Трампу не удалось.
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17.03.2021 08:14 Ответить
Пусть запретят любой IT продукт у себя который создают яндексы *********, и все, китайское по порезали же, так пусть и тут режут, чтобы не зарабатывал тот же яндекс за пределами рынка рф вообще нифига, а то что не скачай то при установке все их русское говно лезит как с канализационной трубы.
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17.03.2021 02:09 Ответить
Не читайте ничего на русском, и не будет вам никаких **********.
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17.03.2021 05:49 Ответить
Яндекс - голландский поисковик.
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17.03.2021 06:08 Ответить
Норвежский Мотор-Сич. Власти Норвегии запретили продажу России завода Роллс-Ройс находящегося в норвежском Бергене. Испугались что русские получат новые технологии.

США на следующей неделе могут объявить о санкциях против РФ за вмешательство в выборы, - CNN - Цензор.НЕТ 4164
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17.03.2021 06:32 Ответить
им хоть какие технологии дай всё равно после сборки обработают напильником(болгаркой)
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17.03.2021 06:40 Ответить
Почему пдрсу деркачу не предьявлено обвинение и єта тварь рашистская не взята под стражу
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17.03.2021 07:57 Ответить
Всё это мелочи. Надо ввести полное эмбарго и программу "Нефть и газ в обмен на продукты", как против Ирана
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17.03.2021 09:50 Ответить
 
 