Пьяный гражданин Украины угнал в Польше BMW и таранил им машину полиции, уходя от погони со стрельбой. ФОТО

23-летний пьяный украинец уходил от полицейской погони, даже когда стражи порядка прострелили ему 3 из 4 колес. Когда угнанное им авто наконец въехало в кусты, он попытался сбежать пешком.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание Yavl.

Инцидент произошел ночью в Катовице и Сосновце. Полицейские увидели, как эвакуатор пытается забрать чей-то припаркованный автомобиль. Когда они стали выяснять, есть ли на это согласие собственника авто, припаркованный рядом с эвакуатором BMW резко сорвался с места.

Стражи порядка пустились в погоню. Мужчина на BMW сначала протаранил авто катовицких полицейских. Когда же им на подмогу пришли полицейские из Сосновца, дважды ударил их машину, пытаясь столкнуть ее с дороги. Чтобы прекратить погоню, полицейские начали стрелять по шинам BMW. Но даже это не остановило водителя.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинский дальнобойщик в Польше выпил за рулем бутылку водки и попал в руки полиции

Он продолжал уходить от погони и с тремя пробитыми колесами. Лишь через некоторое время мужчина все же потерял управление и влетел в придорожные заросли на одном из участков Сосновца. Однако перед тем, как его задержали, он еще попытался выбраться из авто и убежать на своих двоих.

Мужчину задержали. Выяснилось, что он - гражданин Украины, ему 23 года, а BMW он угнал. В крови украинца обнаружили 1,6 промилле алкоголя.

Также на Цензор.НЕТ: Двое украинских заробитчан погибли в Чехии

Украинцу предъявили обвинение в краже авто, управлении в состоянии алкогольного опьянения, нападении на полицейских и попытке сбежать от них. За это ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Пока мужчину отправили под арест на 3 месяца.





