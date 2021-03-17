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Новости За рубежом
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Пьяный гражданин Украины угнал в Польше BMW и таранил им машину полиции, уходя от погони со стрельбой. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Пьяный гражданин Украины угнал в Польше BMW и таранил им машину полиции, уходя от погони со стрельбой. ФОТО

23-летний пьяный украинец уходил от полицейской погони, даже когда стражи порядка прострелили ему 3 из 4 колес. Когда угнанное им авто наконец въехало в кусты, он попытался сбежать пешком.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание Yavl.

Инцидент произошел ночью в Катовице и Сосновце. Полицейские увидели, как эвакуатор пытается забрать чей-то припаркованный автомобиль. Когда они стали выяснять, есть ли на это согласие собственника авто, припаркованный рядом с эвакуатором BMW резко сорвался с места.

Стражи порядка пустились в погоню. Мужчина на BMW сначала протаранил авто катовицких полицейских. Когда же им на подмогу пришли полицейские из Сосновца, дважды ударил их машину, пытаясь столкнуть ее с дороги. Чтобы прекратить погоню, полицейские начали стрелять по шинам BMW. Но даже это не остановило водителя.

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Он продолжал уходить от погони и с тремя пробитыми колесами. Лишь через некоторое время мужчина все же потерял управление и влетел в придорожные заросли на одном из участков Сосновца. Однако перед тем, как его задержали, он еще попытался выбраться из авто и убежать на своих двоих.

Мужчину задержали. Выяснилось, что он - гражданин Украины, ему 23 года, а BMW он угнал. В крови украинца обнаружили 1,6 промилле алкоголя.

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Украинцу предъявили обвинение в краже авто, управлении в состоянии алкогольного опьянения, нападении на полицейских и попытке сбежать от них. За это ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Пока мужчину отправили под арест на 3 месяца.

Пьяный гражданин Украины угнал в Польше BMW и таранил им машину полиции, уходя от погони со стрельбой 01
Пьяный гражданин Украины угнал в Польше BMW и таранил им машину полиции, уходя от погони со стрельбой 02
Пьяный гражданин Украины угнал в Польше BMW и таранил им машину полиции, уходя от погони со стрельбой 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+31
Быдло !!!!!!!! Через такую мразь,в Польше будут как и принято в жизни,говорить что это все они такие... Живу сам в Польше 12 лет.И знаю,как здесь относятся к нам. 50% нормально,а 50 % ...сами понимаете. Нет слов,, мразь,подонок,и хам. Стыдно за своих земляков. Я бы давал не до 10 лет тюрьмы,, а 10 лет работ в шахте,под присмотром полиции.. работа,работа,и ещё раз работа помогает донести до извивен мозга хоть что нибудь. А 10 лет лежание на кровати,и просмотра ТВ..не меняет человека!!!!! Работать!!!!!!!!!!!! Гнать быдло это на работу.
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17.03.2021 05:00
+22
Тварь , гнида ,идиот и подонок и насрал Украине, больше сказать нечего ,разьве что жаль что быдлоту не пристрелили
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17.03.2021 01:39
+8
Але ж ***** й бидлота... о це подібні довбні і роблять рейтінг украінців у Європі..
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17.03.2021 07:42
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Тварь , гнида ,идиот и подонок и насрал Украине, больше сказать нечего ,разьве что жаль что быдлоту не пристрелили
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17.03.2021 01:39 Ответить
Я, навіть, знаю за кого він голосував. В ще 26% таких є.
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17.03.2021 12:09 Ответить
он что, это "бмв" с помойки украл?
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17.03.2021 01:42 Ответить
Хам, що з нього взяти. Як мавпа в цирку.
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17.03.2021 03:17 Ответить
Быдло !!!!!!!! Через такую мразь,в Польше будут как и принято в жизни,говорить что это все они такие... Живу сам в Польше 12 лет.И знаю,как здесь относятся к нам. 50% нормально,а 50 % ...сами понимаете. Нет слов,, мразь,подонок,и хам. Стыдно за своих земляков. Я бы давал не до 10 лет тюрьмы,, а 10 лет работ в шахте,под присмотром полиции.. работа,работа,и ещё раз работа помогает донести до извивен мозга хоть что нибудь. А 10 лет лежание на кровати,и просмотра ТВ..не меняет человека!!!!! Работать!!!!!!!!!!!! Гнать быдло это на работу.
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17.03.2021 05:00 Ответить
в статье сказано полиция спросила есть ли согласие собственника авто на эвакуацию.выходит если я против то не имеют права забирать авто?
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17.03.2021 06:36 Ответить
яке согласіє, якщо у нього 1,6 проміле?
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17.03.2021 07:40 Ответить
Поліцейські побачили, як евакуатор намагається забрати чийсь припаркований автомобіль. Коли вони почали з'ясовувати, чи є на це згода власника авто, припаркований поруч з евакуатором BMW різко зірвався з місця.Джерело: https://censor.net/ua/n3253781. Бляха, ви хоч статтю читали, чи тільки назву?
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17.03.2021 10:58 Ответить
Да и 10 лет маловато, можно всю 15 . Такое убыдлище все равно никогда не изменится.
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17.03.2021 08:10 Ответить
Погоджуюсь, живу в Польщі 15 років і починаю задумуватись про переїзд через наше кончене бидло яке понаїхало останнім часом, немає тижня щоб в нашому містечку якась п'янь не сіла за кермо.
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17.03.2021 09:17 Ответить
хороший такой "рекламодатель"
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17.03.2021 05:07 Ответить
Украинцы не сдаются!
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17.03.2021 05:46 Ответить
Початок в цій історії якийсь неправильний...а так п'яний,за кермом,не виконав вимог поліції - отримай розрахунок,напрацював.
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17.03.2021 06:30 Ответить
Але ж ***** й бидлота... о це подібні довбні і роблять рейтінг украінців у Європі..
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17.03.2021 07:42 Ответить
а поляки все как один святые? они не совершают преступлений что ли? не надо культивировать в себе это ощущение меншовартости..., это нормально, когда за совершенное преступление следует наказание, независимо от того, кто ты есть и какая твоя национальность..., все, больше за этим ничего не стоит...
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17.03.2021 09:02 Ответить
Шановна пані , у мене ніколи не було комплексу неповноцінності по відношенню до моєї національності, більш того я завжди гордився тим що українець, але не хочу щоб мене позиціювали в світі як українця в дзеркалі подібної бидлоти
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17.03.2021 13:16 Ответить
стреляли в воздух ???
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17.03.2021 08:59 Ответить
У каждого должен быть свой звёздный час !......
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17.03.2021 09:10 Ответить
Докопались до человека, эвакуатор пригнали. Он никого не трогал, проспался бы и уехал. А они разбудили человека спровоцировали погоню со стрельбой. Герои блин 😕 Peace
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17.03.2021 09:22 Ответить
Розтормозив засумувавшу польску поліцію. Нормально, у всіх була робота. Поліція погоняла і постріляла. Слідак справу напише, прокурор направить до суду, Суд призначить термін. Усі при справах. Ну і євроукр показав своє таке нутро.
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17.03.2021 10:43 Ответить
Вся Европа охреневает от поляков, а поляки охреневают от украинцев. Представляю, какой бы был ступор у местных, если бы караван зелебобиков двинул из Польши дальше на запад.. может и мароканцы с турками бы уехали обратно по домам...
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17.03.2021 11:09 Ответить
Не уедут- шара - пособие в 2 раза выше чем зарплата в Украине ! Соц жилье и жратва ... Они такого в своём ауле не видели...
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18.03.2021 18:02 Ответить
 
 