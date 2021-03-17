Рейтинг партий: "СН" - 26,5%, "ЕС" - 20%, ОПЗЖ - 18%, "Батькивщина" - 9%, "Сила и честь" - 5%, - опрос "Центра Разумкова"

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, пятипроцентный электоральный барьер преодолели бы 5 партий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Центром Разумкова", информирует Цензор.НЕТ.

За "Слугу народа" готовы отдать голоса 26,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.

"Европейскую солидарность" поддерживают 20% респондентов, ОПЗЖ - 18%, "Батькивщину" - 9%, за партию "Сила и честь" - 5%.

Отдать голоса за "Голос", ВО "Свобода" и "Украинскую стратегию Гройсмана" готовы по 3%, за "Радикальную партия Олега Ляшко" и "Партию Шария" - 2%, за партии "Гражданская позиция", "Оппозиционный Блок" и "УДАР" - по 1%.

Читайте на Цензор.НЕТ: За Зеленского готовы проголосовать 27% украинцев, за Порошенко - 20%, за Бойко - 17%, - опрос Центра Разумкова

Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Также на Цензор.НЕТ: Рейтинг партий: "СН" - 19,5%, "ЕС" - 14,7%, ОПЗЖ - 14,3%, "Батькивщина" - 12,3%, "Сила и честь" - 5,3%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,3%, Радикальная партия - 5%, - опрос "Рейтинга"