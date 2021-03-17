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Новости За рубежом
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смерть (9029) стрельба (3159) США (23262)

Не менее семи человек погибли при стрельбе в трех спа-салонах в США. Все жертвы, предположительно, были азиатами. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Не менее семи человек погибли при стрельбе в трех спа-салонах в США. Все жертвы, предположительно, были азиатами. ФОТО

В США в штате Джорджия не менее семи человек погибли в результате трех эпизодов стрельбы в массажных салонах в Атланте и пригороде

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, сообщает Associated Press. Задержан подозреваемый.

Нападения начались вчера, 16 марта, около 17:00 по местному времени (23:00 в Киеве). Жертвами стали пять человек в массажном салоне в торговом центре в Акворте, около 50 км к северу от Атланты. Два человека погибли на месте, из троих госпитализированных двое позже умерли в больнице.

Около 17:50 полиция выехала по вызову в Атланте в массажный салон, где были найдены три застреленных женщины. В то же время поступило сообщение о стрельбе в массажном салоне через улицу, где также нашли убитую женщину.

По словам начальника полиции Атланты Родни Брайанта, все жертвы, предположительно, были азиатами.

Подозреваемый в стрельбе в Акворте 21-летний Роберт Аарон Лонг из Вудстока попал на запись камер видеонаблюдения за несколько минут до нападения, сообщили в полиции. Позже он был арестован в округе Крисп, примерно в 240 км от Атланты. Полиция считает, что он несет ответственность и за стрельбу в Атланте – его автомобиль находился в районе атакованных салонов во время нападений.

Не менее семи человек погибли при стрельбе в трех спа-салонах в США. Все жертвы, предположительно, были азиатами 01
Фото Аарон Лонг /полиция

Убийства произошли на фоне недавней волны нападений на американцев азиатского происхождения, которые совпали с распространением коронавируса в США, отмечает AP

В январе 2021 года в Чикаго мужчина в серии нападений убил трех человек и ранил нескольких.
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Топ комментарии
+14
У Аарона на морде светится скрепа.
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17.03.2021 07:39
+14
Треба добавити, вільні люди з клепкою в голові, а в кого клепки немає то і дозвіл не потрібен. ВонО без дозволу носить та стріляє.
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17.03.2021 08:22
+8
А похож на козломордого.
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17.03.2021 08:31
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У Аарона на морде светится скрепа.
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17.03.2021 07:39 Ответить
він переплутав китайців з арабами
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17.03.2021 09:23 Ответить
Картинка в тему, чи занадто саркастично?
Щонайменше семеро людей загинули під час стрілянини в трьох спа-салонах у США. Всі жертви, імовірно, були азіатами - Цензор.НЕТ 9738
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17.03.2021 07:41 Ответить
Треба добавити, вільні люди з клепкою в голові, а в кого клепки немає то і дозвіл не потрібен. ВонО без дозволу носить та стріляє.
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17.03.2021 08:22 Ответить
Ну, якщо згадати про результат виборів в 2019,то... І в стрільця зброя була нелегально, ви впевнені?
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17.03.2021 10:51 Ответить
занадто самокритично
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17.03.2021 09:21 Ответить
Герой на полтора года опоздал.
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17.03.2021 08:08 Ответить
Омерикоїдні октивізди після цього "нападу" на бордель і точку збуту коксу, замасковану під масажний салон, започаткують всесвітній рух азіато-lives-matter, ALM. Дайош рівні права в торгівлі наркотою всім! Звичайні розбірки між бандами подають під соусом нетолерантності та ксенофобії. Дибили, bla
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17.03.2021 08:11 Ответить
А похож на козломордого.
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17.03.2021 08:31 Ответить
отвратительная рожа,значит кацап
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17.03.2021 13:58 Ответить
русского происхождения цап..
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17.03.2021 08:41 Ответить
Адепт секты свидетелей Трампа?
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17.03.2021 08:53 Ответить
Ні, просто тітушка з борделю-конкурента
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17.03.2021 09:01 Ответить
Надо же, и фейс не прикрыли, не то, что у нас.....
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17.03.2021 09:01 Ответить
Опознали потому что наверняка без маски был и не соблюдал социальную дистанцию
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17.03.2021 09:02 Ответить
Ну, як тільки демократи перемагають вони одразу починають банити зброю і подавати законопроекти по забороні зброї і тоді, о чудо, з'являються фріки, які влаштовують розбірки зі зброєю.
В данному випадку взагалі з'являється білий супремасист і вбиває азіаток- мрія Камали Харіс. Те, що події відбуваються виключно в СПА-салонах власниками яких є азіати нікого не цікавить, як і те що, це можуть бути тупі мафіозні розбірки.
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17.03.2021 09:07 Ответить
Может дедулю его грохнули японцы во вторую мировую ... Щонайменше семеро людей загинули під час стрілянини в трьох спа-салонах у США. Всі жертви, імовірно, були азіатами - Цензор.НЕТ 2938
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17.03.2021 09:18 Ответить
бедного мальчика в одних трусиках распяли .....негры ?
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17.03.2021 09:23 Ответить
Типа трампист чтоль?
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17.03.2021 09:25 Ответить
Привет от Трампа и величия белых американцев.
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17.03.2021 09:40 Ответить
очистил землю не терпильную еще негров..а вот европа терпит посмотри на лондон одничурки негры и писдоглазы это позор..
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17.03.2021 11:16 Ответить
Почему у нас не стреляют в салонах, кинотеатрах, магазинах? Отстаем. Нужно ускорить принятие закона по свободной продаже оружия от пистолета до пулемета!
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17.03.2021 11:52 Ответить
Ти б ще кухоні ножі заборонив і сокири
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17.03.2021 13:11 Ответить
Нет не нужно. У дураков нужно поотбирать железо. Ответственных людей с чувством долга крайне мало. А бабуинов готовые размахивать пушками на лево и на право нам не нужно.
Я хочу по вечерам спокойно гулять. А учитывая свой раён, с таким законом феерверки начнутся везде и всюду.
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17.03.2021 16:40 Ответить
Інтелектом не багатий, це його збижує з народом скрєп
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17.03.2021 13:10 Ответить
 
 