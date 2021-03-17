Не менее семи человек погибли при стрельбе в трех спа-салонах в США. Все жертвы, предположительно, были азиатами. ФОТО

В США в штате Джорджия не менее семи человек погибли в результате трех эпизодов стрельбы в массажных салонах в Атланте и пригороде

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, сообщает Associated Press. Задержан подозреваемый.

Нападения начались вчера, 16 марта, около 17:00 по местному времени (23:00 в Киеве). Жертвами стали пять человек в массажном салоне в торговом центре в Акворте, около 50 км к северу от Атланты. Два человека погибли на месте, из троих госпитализированных двое позже умерли в больнице.

Около 17:50 полиция выехала по вызову в Атланте в массажный салон, где были найдены три застреленных женщины. В то же время поступило сообщение о стрельбе в массажном салоне через улицу, где также нашли убитую женщину.

По словам начальника полиции Атланты Родни Брайанта, все жертвы, предположительно, были азиатами.

Подозреваемый в стрельбе в Акворте 21-летний Роберт Аарон Лонг из Вудстока попал на запись камер видеонаблюдения за несколько минут до нападения, сообщили в полиции. Позже он был арестован в округе Крисп, примерно в 240 км от Атланты. Полиция считает, что он несет ответственность и за стрельбу в Атланте – его автомобиль находился в районе атакованных салонов во время нападений.



Фото Аарон Лонг /полиция

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