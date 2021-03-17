В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 289 человек, 11 833 случая заражения, выздоровели 5 467 человек

За минувшие сутки в Украине выявлены 11 833 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

В Украине впервые за долгое время зафиксировано рекордное количество смертей за сутки. Предыдущее наибольшее значение было установлено 11 декабря, тогда умерло 285 человек.

"11 833 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 17 марта 2021 года. В частности, заболели 609 детей и 388 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 4 887 человек;

летальных случаев - 289;

выздоровели - 5 467 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 121 144 (в том числе методом ПЦР - 50 966, методом ИФА - 22 035, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 48 143).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 1 489 023 человека;

выздоровели - 1 237 676 человек;

летальных случаев - 28 986;

проведено ПЦР-тестов - 7 467 108.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях", - рассказал Степанов.









