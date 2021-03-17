В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 289 человек, 11 833 случая заражения, выздоровели 5 467 человек
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье
За минувшие сутки в Украине выявлены 11 833 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
В Украине впервые за долгое время зафиксировано рекордное количество смертей за сутки. Предыдущее наибольшее значение было установлено 11 декабря, тогда умерло 285 человек.
"11 833 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 17 марта 2021 года. В частности, заболели 609 детей и 388 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 4 887 человек;
летальных случаев - 289;
выздоровели - 5 467 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 121 144 (в том числе методом ПЦР - 50 966, методом ИФА - 22 035, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 48 143).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 489 023 человека;
выздоровели - 1 237 676 человек;
летальных случаев - 28 986;
проведено ПЦР-тестов - 7 467 108.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях", - рассказал Степанов.
Пожалуйста, подождите...
Так шо Минздрав - тесты делайте побольше и бесплатно
Вон в Словакии - каждый выходной тесты бесплатные - никаких очередей- подъезжаешь на авто на стадион - руководят военные - стоят боксы ( подъезжаешь к любому ) как в Мак Дональде Драйв и делаешь тест
Через полдня на телефон приходит результат - распечатываешь и идёшь на работу с ним. Иначе не пустят
Так що вмикайте мозок будь ласка і іншим не доведеться читати вашу дурню.
Я вообще фаталист, мы все умрем, рано или поздно, так зачем суетиться?
Но вранье и дураков я не люблю.
Висновок, що всі, хто мав нахабство подумати - боти - взагалі супер))
Ви б краще головою подумали і написали своє, ніж ото 'загальновідоме', над яким не дали собі ради хоч півсекунди замислитись.
Хоча може в тому і ціль ваша - я тут не думаючи пишу - і ви не думайте, вірте мені просто. Відкрийте калькулятор і порахуйте будь ласка, скільки днів потрібно, щоб усе населення нашої держави перехворіло, якщо зі старту епідемії прибувало по 50 тисяч.
Якщо то будуть не розрахунки - не витрачайте час на відповідь мені будь ласка. З людиною, яка не може калькулятором розділити одну цифру на іншу не має про що розмовляти.
Якщо попереднє не допоможе. Усіх людей, які вміють рахувати і думати, вважайте неадекватними і не займаєте - а то раптом ще подумати примусять.
Думаю, зараз час, коли треба скидатись волонтерам на кисневі концентратори.
Починається повна дупа.
Леся Литвинова: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5490466014298696&id=100000060541752
Просто есть подача кислорода через канюли , а есть серьезные ИВЛ . Именно на ИВЛ И проблемы