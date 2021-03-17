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В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 289 человек, 11 833 случая заражения, выздоровели 5 467 человек

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 289 человек, 11 833 случая заражения, выздоровели 5 467 человек

За минувшие сутки в Украине выявлены 11 833 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

В Украине впервые за долгое время зафиксировано рекордное количество смертей за сутки. Предыдущее наибольшее значение было установлено 11 декабря, тогда умерло 285 человек.

"11 833 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 17 марта 2021 года. В частности, заболели 609 детей и 388 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 289 человек, 11 833 случая заражения, выздоровели 5 467 человек 01

В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 289 человек, 11 833 случая заражения, выздоровели 5 467 человек 02госпитализированы - 4 887 человек;

В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 289 человек, 11 833 случая заражения, выздоровели 5 467 человек 02летальных случаев - 289;

В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 289 человек, 11 833 случая заражения, выздоровели 5 467 человек 02выздоровели - 5 467 человек;

В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 289 человек, 11 833 случая заражения, выздоровели 5 467 человек 02осуществлено тестирований за сутки - 121 144 (в том числе методом ПЦР - 50 966, методом ИФА - 22 035, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 48 143).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 289 человек, 11 833 случая заражения, выздоровели 5 467 человек 01

В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 289 человек, 11 833 случая заражения, выздоровели 5 467 человек 07заболели - 1 489 023 человека;

В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 289 человек, 11 833 случая заражения, выздоровели 5 467 человек 07выздоровели - 1 237 676 человек;

В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 289 человек, 11 833 случая заражения, выздоровели 5 467 человек 07летальных случаев - 28 986;

В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 289 человек, 11 833 случая заражения, выздоровели 5 467 человек 07проведено ПЦР-тестов - 7 467 108.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях", - рассказал Степанов.

В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 289 человек, 11 833 случая заражения, выздоровели 5 467 человек 11
В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 289 человек, 11 833 случая заражения, выздоровели 5 467 человек 12
В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 289 человек, 11 833 случая заражения, выздоровели 5 467 человек 13
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Топ комментарии
+7
По информации знакомых аналитиков в ООН - в Украине ежедневно заражаются 50 000 человек
Так шо Минздрав - тесты делайте побольше и бесплатно
Вон в Словакии - каждый выходной тесты бесплатные - никаких очередей- подъезжаешь на авто на стадион - руководят военные - стоят боксы ( подъезжаешь к любому ) как в Мак Дональде Драйв и делаешь тест
Через полдня на телефон приходит результат - распечатываешь и идёшь на работу с ним. Иначе не пустят
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17.03.2021 08:34
+6
Это не рекорд, так как осуществлено тестирований за сутки - 121 144,ранее столько тестов не делали раньше сегодня рекорд по тестам,было по 15000 больных на пике но тестирований тогда максимум 50 000 ,а вообще привет Бубочке как пример как надо отдыхать в Буковели и остальной зеленой власти которая до последнего момента не закрывала Буковель,про провал с закупкой вакцины уже не говорим
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17.03.2021 08:56
+5
Если 50 тыс ежедневно, то уже все переболели и пора снимать карантин и пандемию. А у нас Кабмин и Шмыгаль подал законопроект о СНЯТИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ с производителя вакцины от коронавируса. То есть ответственности нет, если человек погибает или становятся инвалидами. Также не предусмотрена ответственность нашей власти за побочные эффекты вакцин. То есть человеку предлагают колоться хрен знает чем и без всякой ответственности и возмещения хотя бы материального ущерба. Надеются на ВОЗ. А зачем нам власть, если они сами не за что не отвечают? Зачем они нам нужны, если подсовывают опасные для здоровья, не до конца опробованные препараты?
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17.03.2021 09:08
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По информации знакомых аналитиков в ООН - в Украине ежедневно заражаются 50 000 человек
Так шо Минздрав - тесты делайте побольше и бесплатно
Вон в Словакии - каждый выходной тесты бесплатные - никаких очередей- подъезжаешь на авто на стадион - руководят военные - стоят боксы ( подъезжаешь к любому ) как в Мак Дональде Драйв и делаешь тест
Через полдня на телефон приходит результат - распечатываешь и идёшь на работу с ним. Иначе не пустят
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17.03.2021 08:34 Ответить
Если 50 тыс ежедневно, то уже все переболели и пора снимать карантин и пандемию. А у нас Кабмин и Шмыгаль подал законопроект о СНЯТИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ с производителя вакцины от коронавируса. То есть ответственности нет, если человек погибает или становятся инвалидами. Также не предусмотрена ответственность нашей власти за побочные эффекты вакцин. То есть человеку предлагают колоться хрен знает чем и без всякой ответственности и возмещения хотя бы материального ущерба. Надеются на ВОЗ. А зачем нам власть, если они сами не за что не отвечают? Зачем они нам нужны, если подсовывают опасные для здоровья, не до конца опробованные препараты?
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17.03.2021 09:08 Ответить
Ви рахувати вмієте? Щоб держава з нашою кількість населення вже вся перехворіла потрібно щоб кожну добу, починаючі з самісінького старту епідемії (без всіляких хвиль та пиків), з'являлося щонайменш 95 тисяч хворих.
Так що вмикайте мозок будь ласка і іншим не доведеться читати вашу дурню.
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17.03.2021 09:52 Ответить
А що у вас з математикою? За 1,5 року кожний день по 50 т. Що буде?
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17.03.2021 11:08 Ответить
Не поленился таки и открыл калькулятор. Test Tester умеет считать, а ты - нет. И да, это без учета того, что переболеть короной за 1.5 года можно было уже 3-4 раза.
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17.03.2021 11:44 Ответить
Тебе сколько заплатили за рекламу вакцинации?
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17.03.2021 12:58 Ответить
Я где-то рекламировал вакцинацию?
Я вообще фаталист, мы все умрем, рано или поздно, так зачем суетиться?
Но вранье и дураков я не люблю.
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17.03.2021 13:28 Ответить
Вон, бот!
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17.03.2021 15:24 Ответить
Т.е. фраза про вранье и дураков зацепила? Ок, так и запишем. Я доволен.
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17.03.2021 15:54 Ответить
И насчет дурни. Ты читай комментарий и говори спасибо за информацию, а не веди какие-то подсчеты. Комментарий про античеловеческий законопроект снятия ответственности с производителя "вакцины" применяющейся в Украине, а ты считаешь хрен знает что и зачем. Бот? Тогда иди отсюда на 3 буквы.
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17.03.2021 11:11 Ответить
Понятно, обосравшись с цифрами, ты начинаешь давить на эмоции. О ужас, "античеловеческий законопроект", нас убивают, памагите. Номер законопроекта не подскажешь, или это также, как с подсчетами, простой треп?
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17.03.2021 11:46 Ответить
Не хами, быдлота, научись общаться в интернете с незнакомыми людьми. Таких как ты нужно прививать собачими вакцинами и без разговоров. Платный бот.
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17.03.2021 12:57 Ответить
Про хамство пишет бот, который постом выше кого-то посылал на три буквы. Занятно. Но не оригинально. "Поваренная кухня тролля", третий пункт. Тупо работаешь, бездарно и без энтузиазма. Как из под палки. Что, работа скучная и платят мало? Хотел бы изобразить сочувствие, но нет, не получается.
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17.03.2021 13:31 Ответить
Ботяра, ты тут за моими комментами вынюхиваешь? Тут уже нюхачей без тебя хватает. Пиши свои комментарии по новостям и не суйся не в свое дело. Вон!
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17.03.2021 15:23 Ответить
Что, пригорает? Вот теперь точно сочувствую. Так стараться, а результата ноль. Пиши ещё, только длительные тренировки ведут к рекордам.
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17.03.2021 15:53 Ответить
Ага, ти не думай - слухай мене, я тобі всю правду розповім? Невже це ще з кимось працює? Хоча да, про що то я, більшість населення забуло, як мозком користуватися і чекають, коли їм скажуть, яке їх відношення до всього.
Висновок, що всі, хто мав нахабство подумати - боти - взагалі супер))
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18.03.2021 09:38 Ответить
Бот, я не пишу свое, я пишу общеизвестное, которое легко проверить. Если ты нападаешь на таких комментаторов, то ты или неадекватный или оплачиваемый бот. Выбирай что тебе более приемлемо.))
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18.03.2021 11:50 Ответить
Загально відоме це що? Математика 5го класу для вас загальновідома? Чи може кількість населення в Україні - відносите до загальновідомого?
Ви б краще головою подумали і написали своє, ніж ото 'загальновідоме', над яким не дали собі ради хоч півсекунди замислитись.

Хоча може в тому і ціль ваша - я тут не думаючи пишу - і ви не думайте, вірте мені просто. Відкрийте калькулятор і порахуйте будь ласка, скільки днів потрібно, щоб усе населення нашої держави перехворіло, якщо зі старту епідемії прибувало по 50 тисяч.

Якщо то будуть не розрахунки - не витрачайте час на відповідь мені будь ласка. З людиною, яка не може калькулятором розділити одну цифру на іншу не має про що розмовляти.

Якщо попереднє не допоможе. Усіх людей, які вміють рахувати і думати, вважайте неадекватними і не займаєте - а то раптом ще подумати примусять.
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19.03.2021 10:31 Ответить
Ты все еще тут? ПНХ,
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20.03.2021 19:24 Ответить
Брехня зі статистикою. Це вже біля 30000 тисяч нових випадків. Україна наближаєтсья до колапсу мед системи... Якщо не можете вакцинувати хворих, літніх, медиків, освітян та інші групи ризику, то робіть що-небудь! Переводьте школи на дистанційну освіту, закривайте ресторани, кінотеатри, епіцентри, торгові центри, де натовпи людей. Збільшіть кількість транспорту, забороніть стоячі місця, контроль за масками. Кожен день хтось із знайомих хворіє! Школи раніше на канікули та дистанційну освіту! В класах нема третини дітей: діти всі без масок, заражають один одного, натовпи дітей вранці в транспорті - знову всі без масок. Потім несуть ковід додому. Як тільки в школу ідуть діти - одразу новий спалах! В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб - Цензор.НЕТ 5607
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17.03.2021 10:22 Ответить
Поддерживаю
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17.03.2021 10:24 Ответить
Уже не помогут никакие карантинные мероприятия. Вернее, они бы может и помогли бы, если бы применялись с умом. У нас давно утеряна связь принимаемых административных решений со здравым смыслом. Поэтому и не работает ничего. За год можно было вполне организовать исследование, какими путями больше распространяется вирус, какими меньше, и отсекать наиболее частые пути распространения, а не заниматься стрельбой по площадям. Раз уж мы не в состоянии полностью запереть население по домам, как это сделали китайцы.
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17.03.2021 11:53 Ответить
Министерство здравохранения превратилось в отдел статистики. Нахрен нам эти цифры? И так ясно, что ситуация не контролируемая во всем мире.
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17.03.2021 12:59 Ответить
Переговоры Украинской военной делегации во главе с Тараном по прибытии в Японию отменены.У кого -то из членов делегации оказался положительный тест на ковид.Тест делали по прилёту.Как несерьёзно отнеслись к подготовке визита!
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17.03.2021 08:41 Ответить
Это прикол, или реальная инфа?
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17.03.2021 08:58 Ответить
вчера еще писали, вроде сам Таран и болен.
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17.03.2021 09:52 Ответить
Директор Укроборонпрома, проходило здесь на Цензоре
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17.03.2021 10:51 Ответить
Это не рекорд, так как осуществлено тестирований за сутки - 121 144,ранее столько тестов не делали раньше сегодня рекорд по тестам,было по 15000 больных на пике но тестирований тогда максимум 50 000 ,а вообще привет Бубочке как пример как надо отдыхать в Буковели и остальной зеленой власти которая до последнего момента не закрывала Буковель,про провал с закупкой вакцины уже не говорим
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17.03.2021 08:56 Ответить
Половина из них - экспресс-тесты. Раньше их вообще не считали
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17.03.2021 11:38 Ответить
ПЦР и сделали только 50 тыс., остальное это фигня для циферок.
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17.03.2021 12:13 Ответить
ПЦР тестов приблизительно столько же. А диагноз ставят только на основании его. Зачем приводят данные о других видах тестирования - не знаю. ИФА, насколько слышал, у нас в основном делают пациенты при выписке за свой счет. Ну а достоверность экспресс тестов вообще вызывает сомнение.
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17.03.2021 12:18 Ответить
Не за горами очередной лох даун.почти 5000госпитализировали.такого небыло ещё
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17.03.2021 08:58 Ответить
В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб - Цензор.НЕТ 7312 В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб - Цензор.НЕТ 9980
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17.03.2021 09:06 Ответить
Яна Супоровська@YanaSuporovska

Думаю, зараз час, коли треба скидатись волонтерам на кисневі концентратори.
Починається повна дупа.

Леся Литвинова: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5490466014298696&id=100000060541752
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17.03.2021 09:28 Ответить
Из тех кто попал на кислород, выживает только 5%. Горькая статистика.
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17.03.2021 10:00 Ответить
Ковидные госпитализации все на кислороде
Просто есть подача кислорода через канюли , а есть серьезные ИВЛ . Именно на ИВЛ И проблемы
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17.03.2021 10:27 Ответить
Ну не все, но больше половины.
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17.03.2021 12:20 Ответить
Интересно, есть лохи, которие верят в єту "статистику".
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17.03.2021 11:15 Ответить
Лохи те, кто считает, что цифры статистики занижены или те, кто считает их завышенными?
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17.03.2021 11:40 Ответить
В прошлом году плюс минус 300 тис в стране.
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17.03.2021 18:49 Ответить
Если вы домуете, что в Украине с Ковидом все нормально, сходите на екскурсию в инфекционку, тог да и сделаете вывод о статистике.
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17.03.2021 14:04 Ответить
У меня знакомих процентов 40 переболело, про какие 2% они лепечут.
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17.03.2021 18:47 Ответить
На жаль, Україна це країна у якій більшість населення барани якими керує купка корупціонерів, тільки у країні яка очолює світові рейтинги COVID-19 можливо провести футбол зібравши одночасно 30 000 людей. "Так тримати", хавайте далі....
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17.03.2021 11:51 Ответить
А казали шо Уляна Супрун - доктор смерть !?... В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб - Цензор.НЕТ 2251 А хтож тоді, Стєпанов ??? КАРЛ !!! В Україні зафіксовано рекорд за кількістю смертей на добу від COVID-19: померли 289 осіб, виявлено 11 833 випадки зараження, одужали 5467 осіб - Цензор.НЕТ 4564
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17.03.2021 13:24 Ответить
Головний показник - госпіталізаціє і це колапс медецини. Чому по всій країні до сих пір не закрили школи? Це тоже - економіка?
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17.03.2021 14:00 Ответить
К выходным добавится результат по гулькам по части масленицы, блины, гармонь, частушки, ложками стукать прокатилось по востоку страны гульбекас в парках горько-Горькова! Срочно локдаун вводить красного цвета и везде. Тем более пост пошёл--хоть кто в церковь сходил или дома на икону глянул. А то по осени посчитаем что осталось....
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17.03.2021 14:31 Ответить
Народ оборзел. В автобусах, трамваях в пригородных маршрутках ---половина пассажиров без масок. Маски и обычный мусор под каждым кустом и на тротуарах. Все на все положили.
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17.03.2021 15:14 Ответить
Закон Дарвина никто не отменял, даже есои дкдиои намнего клали.
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17.03.2021 18:51 Ответить
Сопливые лживые страшилки
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17.03.2021 20:00 Ответить
 
 