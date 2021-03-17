Трамп в очередной раз заявил о "сфальсифицированных" выборах: "У нас есть очень и очень хорошие шансы вернуть Дом"
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Бывший президент США Дональд Трамп заявил в очередной раз, что президентские выборы 2020 года "нужно было отменить". Также он не исключил своего участия в дальнейших гонках.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он сказал в интервью для Fox News.
По его словам, Верховный Суд и судебная система "не имели смелости отменить выборы, которые надо было отменить".
Он в очередной раз заявил о якобы фальсификации на выборах в 2020 году.
Кроме того, он отметил, что, согласно опросам, якобы много людей хотят, чтобы он принимал участие в следующих гонках.
"Я думаю, что у нас есть очень и очень хорошие шансы вернуть Дом", - сказал Трамп, добавив, что намерен помочь своим товарищам-республиканцам вернуть себе контроль над Палатой представителей и Сенатом США на выборах 2022 года.
Трамп не впервые заявляет, что будет баллотироваться на выборах в 2024 году. Он также заявлял, что убежден, что выиграл президентскую гонку в 2020 году.
Напомним, выборы президента США состоялись 3 ноября этого года. Наибольшее количество голосов выборщиков набрал демократ Джо Байден. Дональд Трамп отрицает свое поражение и распространяет ложные обвинения, что демократы "украли" его победу. Также он оспаривал результат подсчета голосов в судах.
20 января 2021 года Дональд Трамп покинул пост президента США. Новым президентом стал Джо Байден.
Напомним, американское разведывательное сообщество опубликовала отчет о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году. Разведчики обнаружили, что кампании по дискредитации велись против обоих кандидатов в президенты.
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Конфуций
лоховизбирателей и не дает заполнить свое место в их черепной коробке, какой-то другой инфой, ибо места там, не так уж много. Его избиратель - примерно та же категория, что и у нашего клоуна (быдло, только американское)
Теперь Америка загнется.
В спам иди урод.
Як на мене, то для повноти картини бракує крейсера "Аврора" на ріці Потомак. https://www.youtube.com/watch?v=FYK_8BV8h2M&t=8s
похолодело всё внутри
но эти трампы переходят
в дом три )