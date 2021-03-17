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выборы (24315) США (23262) Трамп (3358)

Трамп в очередной раз заявил о "сфальсифицированных" выборах: "У нас есть очень и очень хорошие шансы вернуть Дом"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Трамп в очередной раз заявил о

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в очередной раз, что президентские выборы 2020 года "нужно было отменить". Также он не исключил своего участия в дальнейших гонках.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он сказал в интервью для Fox News.

По его словам, Верховный Суд и судебная система "не имели смелости отменить выборы, которые надо было отменить".

Он в очередной раз заявил о якобы фальсификации на выборах в 2020 году.

Кроме того, он отметил, что, согласно опросам, якобы много людей хотят, чтобы он принимал участие в следующих гонках.

"Я думаю, что у нас есть очень и очень хорошие шансы вернуть Дом", - сказал Трамп, добавив, что намерен помочь своим товарищам-республиканцам вернуть себе контроль над Палатой представителей и Сенатом США на выборах 2022 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный суд США отклонил последнюю апелляцию Трампа о результатах президентских выборов

Трамп не впервые заявляет, что будет баллотироваться на выборах в 2024 году. Он также заявлял, что убежден, что выиграл президентскую гонку в 2020 году.

Напомним, выборы президента США состоялись 3 ноября этого года. Наибольшее количество голосов выборщиков набрал демократ Джо Байден. Дональд Трамп отрицает свое поражение и распространяет ложные обвинения, что демократы "украли" его победу. Также он оспаривал результат подсчета голосов в судах.

20 января 2021 года Дональд Трамп покинул пост президента США. Новым президентом стал Джо Байден.

Напомним, американское разведывательное сообщество опубликовала отчет о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году. Разведчики обнаружили, что кампании по дискредитации велись против обоих кандидатов в президенты.
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Топ комментарии
+22
Дурень думкою багатіє Трамп в очередной раз заявил о "сфальсифицированных" выборах: "У нас есть очень и очень хорошие шансы вернуть Дом" - Цензор.НЕТ 676
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17.03.2021 08:30
+18
Если ты злишься,значит тебя победили... Трамп в очередной раз заявил о "сфальсифицированных" выборах: "У нас есть очень и очень хорошие шансы вернуть Дом" - Цензор.НЕТ 2621
Конфуций
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17.03.2021 08:28
+17
Популисты в политике что артисты на арене цирка,Трамп Макрон Зеля Путлер водитель автобуса из Венесуэлы и прочие Додоны, случайные пассажиры того автобуса Николаса МаДУРЫ,по имени политика.. Трамп в очередной раз заявил о "сфальсифицированных" выборах: "У нас есть очень и очень хорошие шансы вернуть Дом" - Цензор.НЕТ 4199
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17.03.2021 08:37
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Если ты злишься,значит тебя победили... Трамп в очередной раз заявил о "сфальсифицированных" выборах: "У нас есть очень и очень хорошие шансы вернуть Дом" - Цензор.НЕТ 2621
Конфуций
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17.03.2021 08:28 Ответить
Він не злиться, він констатує факт. Позов Техасу до Верховного суду щодо фальшування підтримали 17 штатів. Тисячі людей дали свідчення під присягою про фальсифікації. Сотні тисяч "вбросів" в ніч на 4 листопада (коли дєрьмократам стало ясно, що Трамп перемагає), причому майже всі - на користь байдена, є відеосвідчення фальсифікацій, мільйони зайвих бюлетенів, які "жнивували" (тзв. ballot harvesting) - це не свідчення? Цього разу дєрьмократи добре підготувалися. А шорош вже багато років фінансував (і про це є інформація у відкритому доступі) обрання потрібних суддів та потрібних прокурорів. Трампу треба було з самого початку активно ламати глобалістичну систему, щоби вона не встигла закріпитися, але його фактично нейтралізували всілякими розслідуваннями та імп'ючментами на надумані теми.
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17.03.2021 09:31 Ответить
А почему ссылочку на Раша Тудой не вставили? Трамп вчергове заявив про "сфальсифіковані" вибори: "У нас є дуже і дуже хороші шанси повернути Дім" - Цензор.НЕТ 646
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17.03.2021 09:47 Ответить
Трамп вчергове заявив про "сфальсифіковані" вибори: "У нас є дуже і дуже хороші шанси повернути Дім" - Цензор.НЕТ 5495
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17.03.2021 09:58 Ответить
кацапе - твої вологі мрії можеш засунути у ту пляшку на якій сидиш.
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17.03.2021 09:50 Ответить
не смерди, фуфайка
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17.03.2021 10:02 Ответить
кацап ити на йух !
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17.03.2021 10:09 Ответить
Дурень думкою багатіє Трамп в очередной раз заявил о "сфальсифицированных" выборах: "У нас есть очень и очень хорошие шансы вернуть Дом" - Цензор.НЕТ 676
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17.03.2021 08:30 Ответить
є з кого брати приклад: "через рік - так через рік!"
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17.03.2021 08:45 Ответить
Правда превыше всего. Вообще всего. Выборы были фальсифицированы. И пофиг кто там Трамп, Люцифер или Путлер. Выиграли республиканцы.
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17.03.2021 09:30 Ответить
Он просто держит в тонусе своих лохов избирателей и не дает заполнить свое место в их черепной коробке, какой-то другой инфой, ибо места там, не так уж много. Его избиратель - примерно та же категория, что и у нашего клоуна (быдло, только американское)
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17.03.2021 09:43 Ответить
Трамп наш!
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17.03.2021 08:30 Ответить
Так, Трамп - наш. Бо Трамп - націоналіст. Ось що сказав він, виступаючи на сесії ООН в 2019 році: "The future does not belong to Globalists. The future belongs to Patriots. The future belongs to sovereign and independent nations who protect their citizens, respect their neighbors and honor the differences that make each country special and unique." Зверніть увагу, що тутешні форумні глобалісти ненавидять націоналістів так само, як американські і світові глобалісти ненавидять Трампа.
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17.03.2021 09:34 Ответить
кацап у вас уже есть одно х.йло ! ))
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17.03.2021 10:10 Ответить
Урод, новость про сша а ты про кацапов, таких ******* байдобилов сразу в спам, скотыняка
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17.03.2021 17:49 Ответить
Я вже і забула хто це такий Трамп в очередной раз заявил о "сфальсифицированных" выборах: "У нас есть очень и очень хорошие шансы вернуть Дом" - Цензор.НЕТ 1360
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17.03.2021 08:32 Ответить
спамер прибацаний Трамп вчергове заявив про "сфальсифіковані" вибори: "У нас є дуже і дуже хороші шанси повернути Дім" - Цензор.НЕТ 3685
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17.03.2021 08:57 Ответить
Язык твой - Лев,если удержишь его в политике,защитит тебя,если выпустишь,Растерзает что Тузик кота Леопольда... Трамп в очередной раз заявил о "сфальсифицированных" выборах: "У нас есть очень и очень хорошие шансы вернуть Дом" - Цензор.НЕТ 3236
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17.03.2021 08:33 Ответить
_Если трумпа и его подельников не посадят за госизмену и переворот, то это Штатам аукнется боком!
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17.03.2021 08:34 Ответить
а кто это такой?
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17.03.2021 08:34 Ответить
Популисты в политике что артисты на арене цирка,Трамп Макрон Зеля Путлер водитель автобуса из Венесуэлы и прочие Додоны, случайные пассажиры того автобуса Николаса МаДУРЫ,по имени политика.. Трамп в очередной раз заявил о "сфальсифицированных" выборах: "У нас есть очень и очень хорошие шансы вернуть Дом" - Цензор.НЕТ 4199
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17.03.2021 08:37 Ответить
Битому неймётся.
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17.03.2021 08:38 Ответить
Все правильно, нужно периодически заряжать лохторат энергией, а то быстро забудут😁😁
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17.03.2021 08:39 Ответить
"У нас есть очень и очень хорошие шансы вернуть Дом", можно захватить почту, телеграф ,национальный банк и тд как это делали на Расии Трамп в очередной раз заявил о "сфальсифицированных" выборах: "У нас есть очень и очень хорошие шансы вернуть Дом" - Цензор.НЕТ 4772 Но мы пойдём другим российским путём Трамп в очередной раз заявил о "сфальсифицированных" выборах: "У нас есть очень и очень хорошие шансы вернуть Дом" - Цензор.НЕТ 7604
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17.03.2021 08:39 Ответить
Видимо, получил ЦУ из Кремля и снова начал мутить воду.
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17.03.2021 08:40 Ответить
ФБР ищет пропажу 10 миллиардов долларов которые недавно скомуниздил Трамп... на счет Казначейства РАБссии в конце декабря...,вернее автора перекида бабла...
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17.03.2021 08:42 Ответить
Невгамовний сивочолий рейнджер
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17.03.2021 08:45 Ответить
Лисочолий - як Пиня.
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17.03.2021 08:49 Ответить
тобі пряма дорога в ДурДом
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17.03.2021 08:47 Ответить
Это еще не самый плохой вариант, там другой казенный дом светит, с более строгим режимом.
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17.03.2021 08:59 Ответить
У нас есть очень и очень хорошие шансы вернуть Дом...ага з приставкой "Дур"
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17.03.2021 08:47 Ответить
Явный расист имеет широкую поддержку среди республиканского электората.По сути он приватизировал Республиканскую партиюОн -диктатор в партии.Всех несогласных губернаторов -республиканцев и когрессменов обещает заменить на своих выдвиженцев.Республиканские штаты пытаются законодательно и крючкотворством урезать избирательные права цветных.Происходит резкая поляризация общества,что на руку плешивому из московского улуса.
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17.03.2021 08:50 Ответить
Так, явний расист. За якого проголосувала рекордна для республіканців кількість негрів та латиносів.
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17.03.2021 09:35 Ответить
ще одна-дві такі заяви і рижого візьмуть за одне місце, потягають до повної втрати гонору і викинуть на смітник історії.
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17.03.2021 08:51 Ответить
дебил. пока есть деньги, купи себе мозги..
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17.03.2021 08:57 Ответить
Трамп вчергове заявив про "сфальсифіковані" вибори: "У нас є дуже і дуже хороші шанси повернути Дім" - Цензор.НЕТ 4871
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17.03.2021 09:01 Ответить
Схоже Трамп , по рівню маразма , вирішив перегнати Люську Арестовича .. ! Трамп вчергове заявив про "сфальсифіковані" вибори: "У нас є дуже і дуже хороші шанси повернути Дім" - Цензор.НЕТ 1575 .
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17.03.2021 09:01 Ответить
Срака, так дідусю? Встав півнашосту, а нікуди й не треба))) навіть Маланкі немає...
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17.03.2021 09:01 Ответить
Твой Дом, - тюрьма!
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17.03.2021 09:02 Ответить
Дом 2
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17.03.2021 09:05 Ответить
Придурочное, ему в желтый дом надо (к психиатру)
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17.03.2021 09:06 Ответить
Маразм - це жо байден, який забув, як називається пентагон і не пам'ятає прізвища міністра оборони.
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17.03.2021 09:37 Ответить
Цирк вже поїхав. Фатіт.
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17.03.2021 09:07 Ответить
Народ не перестаёт вестись на полистов, по этому вполне имеет шансы... Таких нужно дожимать без сантиметров, иначе это только их пиарит...
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17.03.2021 09:12 Ответить
Трамп вчергове заявив про "сфальсифіковані" вибори: "У нас є дуже і дуже хороші шанси повернути Дім" - Цензор.НЕТ 257
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17.03.2021 09:14 Ответить
Трамп вчергове заявив про "сфальсифіковані" вибори: "У нас є дуже і дуже хороші шанси повернути Дім" - Цензор.НЕТ 1947
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17.03.2021 09:29 Ответить
Как можно сфальсифицировать при голосовании письмами по почте? Трамп вчергове заявив про "сфальсифіковані" вибори: "У нас є дуже і дуже хороші шанси повернути Дім" - Цензор.НЕТ 6983
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17.03.2021 09:15 Ответить
Подбрасывая другие якобы полученные по почте бюллетени или прокручивая через машину одни и те же 😬 Классика жанра
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17.03.2021 09:29 Ответить
Другие подбросить нельзя! А заменить оригиналы - запросто.
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17.03.2021 09:40 Ответить
Лукашенко номер два.больной старик
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17.03.2021 09:16 Ответить
тролить трамповату і знищує рейтинг республіканців. Все правильно клован робить, маладец
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17.03.2021 09:17 Ответить
Я про этого придурка уже и забыл )))
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17.03.2021 09:19 Ответить
Видимо не вы один, и он решил напомнить о себе, или цу получил от пуйла.
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17.03.2021 09:21 Ответить
Посадите эту рыжую пуйловскую псину на цепь и с микрофонами к нему не подходить.
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17.03.2021 09:20 Ответить
"У нас есть очень и очень хорошие шансы вернуть Дом" - а чё все так взбеленились и насыпались на Трампа? Дональд Фредович не уточнил, какой именно Дом он собирается возвращать. Может он имел ввиду Дурдом.
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17.03.2021 09:26 Ответить
Цензор, что значит "якобы" ??? Там фальсификация на лицо 100000 доказательств в сети есть тут и Bellingcat не надо подключать (да и он не подключится, потому что демократами спонсируется).
Теперь Америка загнется.
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17.03.2021 09:27 Ответить
Лаптєногий , загнеться скоро твоя раша 100%, а не США, дбл!
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17.03.2021 09:37 Ответить
Уродов байдодилов, которых я презираю больше чем зебилов, которые под новостью про сша постят про кацапов, надо сразу делать лоботомию, потому что вы даже не люди, скотиняко.
В спам иди урод.
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17.03.2021 17:55 Ответить
Вона вже загинається. У людей почали відбирати зброю, через південний кордон запускають десятки тисяч іммігрантів, а ось - найцікавіше, більшовизм у чистому вигляді: нещодавно о 7 ранку ФБР у Флориді заарештувало консервативного журналіста Дугласа Мекі (Dug Mackey) і йому світить тепер 10 років за гратами. Його злочин? Він висміював впливових демократів перед президентськими виборами 2016 року. Ось як виглядає обвинувачення: "Мекі...разом з іншими особами поширював дезінформацію напередодні президентських виборів 2016 року за допомогою соціальних мереж. Дезінформація, поширювана цими особами, часто набувала форми мемів". У Вашингтоні й досі тримають 5 тис нацгвардійців.
Як на мене, то для повноти картини бракує крейсера "Аврора" на ріці Потомак. https://www.youtube.com/watch?v=FYK_8BV8h2M&t=8s
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17.03.2021 09:40 Ответить
По поводу "ложные обвинения". Это точно решать народу США. А их народ решит в 2024 как они считают нужным.
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17.03.2021 09:32 Ответить
Народ рєшит, але більшовички-глобалісти, маючи досвід і натхненні безкарністю, знову масово сфальшують вибори. А їхні мас-мідії скажуть, що так і було.
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17.03.2021 09:41 Ответить
УВАГА! Кацапом засмерділо! В спам горбатька-напляшечника
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17.03.2021 09:54 Ответить
Воно останнє з трампістів-онаністів залишилось. Вилазить та смердить лише на темах про рудого додіка.
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17.03.2021 10:21 Ответить
Я - такий же кацап, як і ти - українець. Попроси, щоб з фонду "виродження" прислали нову методичку, бо у вас, ботів-глобалістів пластінку заїло. Аргументів немає, окрім пляшки й кацапа. А тобі, куріцо безмозка, слова взагалі не давали. Ти схожа на дикаря з племені мумбо-юмбо, бо у твоєму лексиконі скільки ж слів, скільки у нього.
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17.03.2021 13:55 Ответить
Півень, зліплений з гівна якутським скульптором, парєбрік там. Трамп вчергове заявив про "сфальсифіковані" вибори: "У нас є дуже і дуже хороші шанси повернути Дім" - Цензор.НЕТ 7113
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17.03.2021 14:05 Ответить
Я помилився. Ти - не куріца. Ти - кікімора. Стара, страшна й нікому не потрібна. Так точніше буде.
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17.03.2021 14:37 Ответить
Пашка Дальнойоб! Це ти?
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17.03.2021 15:15 Ответить
Півень якутський! Я зараз зайшла на канал Пашки Дальнойоба, чисто з цікавості, і уявляєш, цей кнур, цей сраний патріот відмовився від України заради рудого додіка. Так і сказав: всьо, це моє останнє відео українською мовою, відмовляюсь від України та українців, тому що в Україні Трампакса не *******. Ідеологічні розбіжності у цього смердючого кнура з українцями. Народ там від нього у шоці, майже всі свідомі повідписувались від цього Довбобоба. Тут один дописувач трампіст під ніком ***** ***** теж всіх переконував та вмовляв прислухатися до патріота Паши Дальнойоба. А Паша усіх вас як лохів розвів. Трамп вчергове заявив про "сфальсифіковані" вибори: "У нас є дуже і дуже хороші шанси повернути Дім" - Цензор.НЕТ 7597
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17.03.2021 17:41 Ответить
В спам иди сам, ублюдок байдобил. Это новость про сша а не про кацапию. Где вы такие беретесь? Вас всех мамки стоя рожали?
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17.03.2021 17:58 Ответить
Трампушка вообще сбрендил. Со своим дебилизмом он стал токсичным для республиканцев, он никогда не выиграет праймериз.
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17.03.2021 09:44 Ответить
Весняне загострення?
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17.03.2021 09:46 Ответить
Невгамовний сивочолий рейнджер
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17.03.2021 09:48 Ответить
интересно, почему он до сих пор не сидит??? призыв на капитолий же отдавал? Да. Люди погибли? да
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17.03.2021 09:53 Ответить
Де всі американські та канадійські трампісти? Ваш імпотент знов возбуділсо та хоче в якийсь дім! Трамп вчергове заявив про "сфальсифіковані" вибори: "У нас є дуже і дуже хороші шанси повернути Дім" - Цензор.НЕТ 9978
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17.03.2021 10:24 Ответить
Остановитесь, Я лигитимный)))
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17.03.2021 10:30 Ответить
Погано вам було при Трампі? Ну, тепер вже нема розмови про ПП-2, військова допомога скоротилася в двічі і чи буде взагалі не відомо, ціни на нафту пішли в ріст, а китайська делегація вже відвідала Крим. І це, тільки початок.
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17.03.2021 10:35 Ответить
Що кому, а сліпій курці просо...
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17.03.2021 10:45 Ответить
петя номер два.
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17.03.2021 11:11 Ответить
Да, жалко чудака. Не хорошо как-то с бедолагой обошлись - попросту укралі пабєду
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17.03.2021 11:20 Ответить
Он мне чем-то напоминает порохосвинью. Такая же вавка в голове и нежелание принять реальность.
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17.03.2021 11:23 Ответить
байден натужился и дунул
похолодело всё внутри
но эти трампы переходят
в дом три )
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17.03.2021 11:29 Ответить
Сфальсифицированы были его выборы, к сожалению. Не могло найтись столько идиотов, чтоб его выбрать)
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17.03.2021 11:29 Ответить
всё верно заявил.
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17.03.2021 11:39 Ответить
Трамп -найкращий президент Америки за всю новітню історію!
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17.03.2021 11:39 Ответить
Статуэтка экс-президента США Дональда Трампа в образе Будды.
Трамп вчергове заявив про "сфальсифіковані" вибори: "У нас є дуже і дуже хороші шанси повернути Дім" - Цензор.НЕТ 5547
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17.03.2021 11:44 Ответить
********* нет покоя. конскую дозу галоперидола деду
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17.03.2021 11:53 Ответить
Так, саме така думка виникає, коли читаєш матюкові й недолугі коментарі тутешньої глобалістської публіки. Виникає іще одна асоціація: шабаш нечисті.
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17.03.2021 14:36 Ответить
Дійсно, хоч кілок на голові теши.
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17.03.2021 13:56 Ответить
Знову боти глобалістів пороззявляли свої чорні хлібала...
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17.03.2021 13:57 Ответить
Цікаво, як там трампісти-онаністи почуваються? Давно їх на Цензорі не було. Паша Дальнойоб мабуть повісився на власній мошонці. Трамп вчергове заявив про "сфальсифіковані" вибори: "У нас є дуже і дуже хороші шанси повернути Дім" - Цензор.НЕТ 2825
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17.03.2021 14:16 Ответить
Цікава у вигодованців фонду "виродження" логіка. На раху фактично працює жо байден: продовжив договір про стратегічні озброєння, який Трамп продовжувати не збирався. Таким чином пуйло уникнув великих витрат на гонку озброєнь. Своїми указами про згортання видобутку американської нафти підняв світову ціну на неї. Нещодавно Жо фактично заявив, що з північним потоком боротися не буде. Схоже, це робиться не просто так, а за грубі гроші. Жо - професійний хабарник з 47-річним стажем. Так от: на раху працює байден, але агентом пуйла чомусь називають Трампа. Дивно, еге ж? Але якщо дотримуватися логіки з орвелівської антиутопії 1984, де брехня - це правда, рабство - це свобода, біле - це чорне, то тут колрисні ідіоти більшовичків-глобалістів навдивовижу послідовні.
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17.03.2021 14:34 Ответить
 
 