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Новости Общество Расследование преступлений на Майдане
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Верховный Суд (1065) суд (24707) Царевич (21) Маселко (92)

Сегодня Верховный Суд проведет 6-е заседание по делу о восстановлении в должности "судьи Автомайдана" Царевич

Новости Цензор.НЕТ Общество

Сегодня Верховный Суд проведет 6-е заседание по делу о восстановлении в должности

Сегодня, 17.03 в 11:00 в Верховном Суде состоится уже 6-е заседание по делу судьи Майдана Оксаны Царевич.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Суд должен наконец-то решить восстановить ли ее в должности судьи Печерского суда", - написал он.

Маселко отметил, что дело уже длится 4 года: "Судьи очевидно тянут. Видимо ждут, чтобы Царевич окончательно оправдали по уголовному делу".

"В прошлый раз отложили, потому что ликвидатор Высшего админсуда не предоставил информацию относительно пребывания действующего судьи Верховного Суда Олендера на работе в то время, когда еще в 2016 г. система на него распределила дело Царевич.
Интересно, завтра уже примут решение или опять что-то придумают, чтобы потянуть?" - добавил адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-судье Царевич, лишавшей прав автомайдановцев за пробег в Межигорье, сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора

Напомним, 29 сентября 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко уволил Оксану Царевич за нарушение присяги при вынесении решений против активистов Евромайдана. 5 октября Царевич обжаловала свое увольнение в Высшем админсуде.

Высший административный суд отказал Царевич в восстановлении в должности.

Сегодня Верховный Суд проведет 6-е заседание по делу о восстановлении в должности судьи Автомайдана Царевич 01
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Топ комментарии
+9
Они ещё Поклонскую и Януковича пусть восстановят в правах.
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17.03.2021 08:52
+7
Изготовление судей академиями Кивалова ( Одесса) и портнова( Харьков)

Сегодня Верховный Суд проведет 6-е заседание по делу о восстановлении в должности "судьи Автомайдана" Царевич - Цензор.НЕТ 4110
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17.03.2021 08:56
+7
Якщо поновлять цю падаль, то треба розстрілювати весь верховний суд
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17.03.2021 08:56
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Надо всех восстановленных и восстанавливающих ЛЮСТРИРОВАТЬ на месте 😀😀😀
Ловить за шиворот и активно ЛЮСТРИРОВАТЬ
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17.03.2021 08:49 Ответить
Рекомендую всем «Люта українізація з Антіном Мухарським / Володимир В'ятрович»

https://youtu.be/S0srDk05eZU
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17.03.2021 08:51 Ответить
кращє кастріровать публічно з повєшенієм...
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17.03.2021 08:55 Ответить
Восстановить и выплатить милионные компенсации...А потом на повышение...С нее получится отличный глава Конституционного суда...Уж точно не хуже ТУПИЦКОГО....
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17.03.2021 08:51 Ответить
Изготовление судей академиями Кивалова ( Одесса) и портнова( Харьков)

Сегодня Верховный Суд проведет 6-е заседание по делу о восстановлении в должности "судьи Автомайдана" Царевич - Цензор.НЕТ 4110
показать весь комментарий
17.03.2021 08:56 Ответить
Они ещё Поклонскую и Януковича пусть восстановят в правах.
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17.03.2021 08:52 Ответить
Якщо поновлять цю падаль, то треба розстрілювати весь верховний суд
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17.03.2021 08:56 Ответить
готовлять плядь на павишеніє в замєстітєлі херпрокурорші
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17.03.2021 08:57 Ответить
Дивне запитання, не для того свора покидьків в суддівських рясах стільки років створювала для себе систему безкарного кривосуддя щоб втрачати своїх членів-виродків на вимогу якогось там "суспільства". За любих розкладів ця **** знову спливе в своїй "чудотворній" рясі у якійсь "суддівській" канторі і успішно продовжить кривосуддя. Змінити це може лише народ через суди Лінча.(перевірено за українським часом)
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17.03.2021 08:59 Ответить
судьи у нас и впрямь золотые - неважно подонок, мерзавец, вынес кучу неправосудных решений, совершил преступление, но..., если ты судья, ты будешь прощен, потому что эта должность - практически божья печать...
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17.03.2021 09:05 Ответить
Калібри 12-й або 7.62 є найкращими люстраторами.
Що б хто не казав!
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17.03.2021 09:09 Ответить
Мотузка. Без мила. Без варіантів.
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17.03.2021 09:23 Ответить
Тупоголові сєпари тупоголовій сєпарші очей не повикльовують.
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17.03.2021 09:54 Ответить
Налицо профессиональные действия прошлой власти- ни одно дело не довели до ума! Сейчас будут искать виновных.
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17.03.2021 10:06 Ответить
надо было в 14м люстрировать, теперь только один способ ...
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17.03.2021 10:39 Ответить
У этой суки-судистки преступлений по другим делам не меньше, чем по делам Майдана. Просто никто вспоминать не хочет ее подлейшую биографию.
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17.03.2021 11:16 Ответить
Так было при рыгалах в 2012 году.
Что-то изменилось? Ни йуха!!!
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Хит-парад маразмов украинских судов
Украинские суды настолько суровы, что не хотят знать правды, не нуждаются в доказательствах, решают дела, не читая их, берут цифры с потолка, забывают собственные директивы и безжалостны к беднякам.
Не хотят знать правды
Рассматривается иск о признании права собственности на имущество. Истец ходатайствует об осмотре имущества. Суд осматривать имущество отказывается.
Судебное решение: ИМУЩЕСТВО НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
Не нуждаются в доказательствах
Суд первой инстанции принимает решение, которое противоречит всем доказательствам. Одна из сторон подает кассационную жалобу.
Определение кассационного суда: дело решено правильно, ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НЕ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЯ.
Решают дела, не читая их
Суд первой инстанции принимает незаконное решение. Одна из сторон подает кассационную жалобу.
Определение кассационного суда: дело в кассационном суде не рассматривать, СЧИТАТЬ ВИНОВАТЫМ БЕЗ СУДА.
Берут цифры с потолка
Рассматривается иск о возмещении материального ущерба. Поврежденное имущество отсутствует. Заключение эксперта отсутствует.
Судебное решение: ТОЧНЫЙ РАЗМЕР ущерба 53282 грн. 00 коп.
Не терпят формальностей
Рассматривается иск о возмещении ущерба от ДТП. Ответчик правонарушения не совершал, виновным в ДТП по правилам КУАП не признан.
Судебное решение: ВИНОВЕН по правилам ГПК.
Забывают собственные директивы
Суд первой инстанции выносит незаконное решение. Кассационный суд его отменяет, дает указания принять другое решение. Суд первой инстанции указания не выполняет, опять выносит точно такое же незаконное решение. Снова кассационная жалоба.
Определение кассационного суда: дело рассмотрено ПРАВИЛЬНО.
Уважают дисциплину
Иск о признании права собственности на имущество, купленное по гражданско-правовому договору.
Судебное решение: договор не порождает юридические последствия, потому что он не зарегистрирован… МИЛИЦИЕЙ.
Безжалостны к беднякам
Местный олигарх раскопал чужой водопровод, оставил женщину-пенсионерку на зиму в доме без воды. У женщины нет денег на ремонт, она обращается в суд для возмещения ущерба.
Судебное решение: УЩЕРБ НЕ ПРИЧИНЕН, потому что у женщины НЕТ ДЕНЕГ возместить себе ущерб.
В тему: Правозащитник Евгений Захаров: правозащита должна перейти в нападение!
Благосклонны к фальшивомонетчикам
Иностранная финансовая организация выпустила долговые расписки. Рассматривается иск о том, чтобы не признавать эти расписки деньгами.
Судебное решение: иностранные расписки - ЗАКОННЫЕ ДЕНЬГИ на территории Украины.
Хотят учредить в стране анархию
Общественная организация постановила взыскать в свою пользу с гражданина деньги. Гражданин обжаловал эти действия в суде.
Судебное решение: общественная организация является ЗАКОННЫМ ОРГАНОМ ВЛАСТИ на территории Украины.
P.S. В ЕГРСР (Единый государственный реестр судебных решений - "А") эти судебные решения отсутствуют… Но у меня они бережно хранятся с подписями и мокрыми печатями. Когда начнутся процессы над судьями-вредителями, они пригодятся.
P.P.S. Наши незаконные решения на страницах всей мировой прессы не уместятся. Только за неполный 2012 год ВССУ вынес 18 000 определений, которыми признал законными 99% решений апелляционных судов БЕЗ проведения каких бы то ни было СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ и вообще БЕЗ ОЗНАКОМЛЕНИЯ с материалами дел! Это к вопросу о признании виноватым без суда...
Олег Сикорский, координатор TC REM Navigator; опубликовано на платформе ЛIГА
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17.03.2021 11:18 Ответить
Система сцит в очі людям і сміється
А суспільство гортає стоси законів, піднімає очі до неба і ловлячи нові струменя сечі закликає благодатну силу ЄСПЛ.
Бандера та ОУН, вони не шукали правди в судах ляхів або советiв, а здійснювали Атентат і історія їх виправдала
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17.03.2021 12:04 Ответить
 
 