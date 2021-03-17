Сегодня Верховный Суд проведет 6-е заседание по делу о восстановлении в должности "судьи Автомайдана" Царевич
Новости Цензор.НЕТ Общество
Сегодня, 17.03 в 11:00 в Верховном Суде состоится уже 6-е заседание по делу судьи Майдана Оксаны Царевич.
Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.
"Суд должен наконец-то решить восстановить ли ее в должности судьи Печерского суда", - написал он.
Маселко отметил, что дело уже длится 4 года: "Судьи очевидно тянут. Видимо ждут, чтобы Царевич окончательно оправдали по уголовному делу".
"В прошлый раз отложили, потому что ликвидатор Высшего админсуда не предоставил информацию относительно пребывания действующего судьи Верховного Суда Олендера на работе в то время, когда еще в 2016 г. система на него распределила дело Царевич.
Интересно, завтра уже примут решение или опять что-то придумают, чтобы потянуть?" - добавил адвокат.
Напомним, 29 сентября 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко уволил Оксану Царевич за нарушение присяги при вынесении решений против активистов Евромайдана. 5 октября Царевич обжаловала свое увольнение в Высшем админсуде.
Высший административный суд отказал Царевич в восстановлении в должности.
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https://youtu.be/S0srDk05eZU
Що б хто не казав!
Что-то изменилось? Ни йуха!!!
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Хит-парад маразмов украинских судов
Украинские суды настолько суровы, что не хотят знать правды, не нуждаются в доказательствах, решают дела, не читая их, берут цифры с потолка, забывают собственные директивы и безжалостны к беднякам.
Не хотят знать правды
Рассматривается иск о признании права собственности на имущество. Истец ходатайствует об осмотре имущества. Суд осматривать имущество отказывается.
Судебное решение: ИМУЩЕСТВО НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
Не нуждаются в доказательствах
Суд первой инстанции принимает решение, которое противоречит всем доказательствам. Одна из сторон подает кассационную жалобу.
Определение кассационного суда: дело решено правильно, ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НЕ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЯ.
Решают дела, не читая их
Суд первой инстанции принимает незаконное решение. Одна из сторон подает кассационную жалобу.
Определение кассационного суда: дело в кассационном суде не рассматривать, СЧИТАТЬ ВИНОВАТЫМ БЕЗ СУДА.
Берут цифры с потолка
Рассматривается иск о возмещении материального ущерба. Поврежденное имущество отсутствует. Заключение эксперта отсутствует.
Судебное решение: ТОЧНЫЙ РАЗМЕР ущерба 53282 грн. 00 коп.
Не терпят формальностей
Рассматривается иск о возмещении ущерба от ДТП. Ответчик правонарушения не совершал, виновным в ДТП по правилам КУАП не признан.
Судебное решение: ВИНОВЕН по правилам ГПК.
Забывают собственные директивы
Суд первой инстанции выносит незаконное решение. Кассационный суд его отменяет, дает указания принять другое решение. Суд первой инстанции указания не выполняет, опять выносит точно такое же незаконное решение. Снова кассационная жалоба.
Определение кассационного суда: дело рассмотрено ПРАВИЛЬНО.
Уважают дисциплину
Иск о признании права собственности на имущество, купленное по гражданско-правовому договору.
Судебное решение: договор не порождает юридические последствия, потому что он не зарегистрирован… МИЛИЦИЕЙ.
Безжалостны к беднякам
Местный олигарх раскопал чужой водопровод, оставил женщину-пенсионерку на зиму в доме без воды. У женщины нет денег на ремонт, она обращается в суд для возмещения ущерба.
Судебное решение: УЩЕРБ НЕ ПРИЧИНЕН, потому что у женщины НЕТ ДЕНЕГ возместить себе ущерб.
В тему: Правозащитник Евгений Захаров: правозащита должна перейти в нападение!
Благосклонны к фальшивомонетчикам
Иностранная финансовая организация выпустила долговые расписки. Рассматривается иск о том, чтобы не признавать эти расписки деньгами.
Судебное решение: иностранные расписки - ЗАКОННЫЕ ДЕНЬГИ на территории Украины.
Хотят учредить в стране анархию
Общественная организация постановила взыскать в свою пользу с гражданина деньги. Гражданин обжаловал эти действия в суде.
Судебное решение: общественная организация является ЗАКОННЫМ ОРГАНОМ ВЛАСТИ на территории Украины.
P.S. В ЕГРСР (Единый государственный реестр судебных решений - "А") эти судебные решения отсутствуют… Но у меня они бережно хранятся с подписями и мокрыми печатями. Когда начнутся процессы над судьями-вредителями, они пригодятся.
P.P.S. Наши незаконные решения на страницах всей мировой прессы не уместятся. Только за неполный 2012 год ВССУ вынес 18 000 определений, которыми признал законными 99% решений апелляционных судов БЕЗ проведения каких бы то ни было СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ и вообще БЕЗ ОЗНАКОМЛЕНИЯ с материалами дел! Это к вопросу о признании виноватым без суда...
Олег Сикорский, координатор TC REM Navigator; опубликовано на платформе ЛIГА
А суспільство гортає стоси законів, піднімає очі до неба і ловлячи нові струменя сечі закликає благодатну силу ЄСПЛ.
Бандера та ОУН, вони не шукали правди в судах ляхів або советiв, а здійснювали Атентат і історія їх виправдала