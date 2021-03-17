Реформа государственного экологического контроля не должна усиливать регуляторное давление на бизнес, - ЕБА

В среду, 17 марта , Экологический Комитет ВРУ рассмотрит доработанную версию законопроекта №3091 о государственном экологическом контроле.

Документ обеспечивает предпосылки для ликвидации Госэкоинспекции и создания нового органа, который будет осуществлять государственный экологический контроль. В основе - риск-ориентированный подход, заявляет Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА), передает Цензор.НЕТ.

Так, в новой редакции законопроекта были учтены следующие критические замечания для бизнеса:

Плановые и внеплановые проверки осуществляются в рабочее время в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка. Определено, что во время внеплановой проверки, инспектируются только те вопросы, которые стали основанием для ее проведения. Уточнен механизм проведения нового мероприятия государственного экологического контроля - рейдовых проверок, которые могут осуществляться исключительно в отношении физических лиц. Исключены полномочия органов государственного экологического контроля останавливать деятельность предприятий без решения суда. Из-под действия законопроекта исключен контроль за соблюдением требований лицензионных условий, что убирает дублирование функций с другими органами. Предоставлено финансово-экономическое обоснование реформы государственного экологического контроля и предусмотрены меры по повышению мотивации представителей контролирующего органа.

Кроме этого, законопроект стремится вписать принципы экологического контроля в иерархию действующего законодательства в сфере охраны окружающей природной среды и государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности. Вместе с тем, в тексте документа содержатся неоднозначные положения, которые еще больше зарегулируют природоохранную отрасль и не поддерживаются бизнесом:

Возможность применения правил международных договоров, которые ратифицировала ВРУ. Такие положения могут быть не адаптированы в украинское законодательство, а затем создают поле для двойных трактовок и давления. Проверка может происходить на основании обращения органов досудебного расследования в рамках уголовного производства. Это положение значительно расширяет основания для внеплановых проверок, которые выходят за пределы природоохранной сферы, а также может нести потенциальные репутационные потери для предприятий. Предлагается ввести 4-ступенчатую градацию предприятий в зависимости от степени риска для окружающей среды - от "высшей степени риска" до "незначительной". Хотя, на данный момент в действующем законодательстве предусматривается трехступенчатая система классификации. По мнению бизнеса, это может способствовать субъективному подходу к определению периодичности проведения проверок и предвзято сокращать срок повторной проверки контролирующим органом. В ЕС повторные проверки могут проводиться не чаще чем раз в 6 месяцев. Дублируются полномочия Морской администрации и Госэкоинспекции, что противоречит одному из принципов государственного надзора (контроля), определенных статьей 3 Закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности". Возвращается необходимость согласовывать технологию перегрузки грузов предприятиями морской отрасли с инспекторами по охране окружающей среды. При том, что необходимость такого согласования была недавно отменена Постановлением Кабмина с целью либерализации и упрощения ведения коммерческой деятельности на территории Украины. Законопроект не согласуется с Законом Украины "О внутреннем водном транспорте" от 03.12.2020 года № 1054-IX, который вступил в силу 01.01.2021 года в части терминологии. Законопроектом дублируются положения по отбору проб и проведению их анализа в соответствии с ЗУ "Об охране окружающей природной среды". Законопроект лишает судовладельца права предоставить обеспечение морского требования и избежать задержания и последующего ареста судна, что является нарушением международных договоров Украины. Контролирующие органы имеют право останавливать, осматривать, а также временно изымать любые транспортные средства (в том числе суда, корабли), которые могут, по их мнению, быть причастны к нарушению природоохранного законодательства. Приказ о проверке предприятия может содержать как название компании, так и только адрес, по которому выявлены нарушения. Фактически, это дает основания осуществлять проверку сразу нескольких компаний, если у них общий адрес. Использование в качестве оснований для проверки обращений физических лиц о нарушениях, вред от которых не доказан. Это может привести к блокированию работы предприятия в связи с заранее ложными жалобами. Поэтому обоснованность и наличие фактических доказательств такого вреда обязательно должно быть предусмотрено в законопроекте. Санкционирование за создание препятствий должностным лицам (недопуск). По мнению бизнеса, это сужает возможности для реализации права предприятий не допускать инспекторов к проверкам, если на то есть законные причины, например, неправильно заполненные документы, непредъявление документов и тому подобное. Поэтому, предлагаем уточнить, что речь идет именно о незаконном или безосновательном отказе в допуске. Освобождение органов госэкоконтроля от уплаты судебного сбора, если иск подает бизнес, например, оспаривая результаты проверки. Такой подход нарушает равновесие возможностей государства и предприятий. Обеспечение установки систем автоматического мониторинга в течение 6 месяцев после вступления в силу законопроекта. Это положение уже предусмотрено законопроектом №4167. Четко определены полномочия и обязанности как контролирующих органов, так и субъектов хозяйствования. При этом ответственность за их невыполнение предусмотрена только для предприятий. Поэтому, следует также установить норму об ответственности проверяющих за вмешательство в работу бизнеса.

Бизнес обращает внимание, что положений, которые не поддерживаются сообществом - немало. Поэтому Европейская Бизнес Ассоциация обращается к Парламенту и Правительству с просьбой учесть замечания бизнеса и способствовать разработке качественной и комплексной природоохранной системы, чтобы после реформы мы получили эффективный орган, а не бюрократического гиганта, основная цель которого - давление на бизнес.