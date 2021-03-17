В мире зафиксировали уже более 121,2 млн случаев COVID-19, число жертв достигло 2,68 млн. Только за последние сутки умерли 9,8 тыс. человек
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По состоянию на утро 17 марта в мире зарегистрировали 449 180 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 847 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 121 290 697 случаев инфицирования, из них 449 180 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 682 554 человек, из них 9 847 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 97,8 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Россия и Великобритания.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 9-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5.
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Думаю, зараз час, коли треба скидатись волонтерам на кисневі концентратори.
Починається повна дупа.
Леся Литвинова: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5490466014298696&id=100000060541752