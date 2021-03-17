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Новости Экономика
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акциз (379) курение (244) табак (286)

Сегодня Рада рассмотрит вопрос постепенного повышения акциза на ТИЭН, которое может дать госбюджету дополнительно 2,6 млрд грн

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Сегодня Рада рассмотрит вопрос постепенного повышения акциза на ТИЭН, которое может дать госбюджету дополнительно 2,6 млрд грн

Более уравновешенное повышение акцизов на табачные изделия для электрического нагрева уже поддержали Американская торговая палата, Европейская Бизнес Ассоциация, Союз украинских предпринимателей и Федерация работодателей Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, сегодня, согласно повестке дня, Верховная Рада рассмотрит законопроект №4278, а также поправку №55 к нему, которая предусматривает более постепенное повышение акциза на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭНы).

Напомним, в конце февраля парламентский Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал поправку о более уравновешенном и постепенном повышении акциза на ТИЭН. Вместо ранее принятого повышения на 320% было предложено повысить акцизы на 200% плюс по 30% ежегодно.

Эту поправку уже поддержали все ведущие бизнес-ассоциации Украины.

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"Постепенное повышение ставок акциза соответствует европейской практике, Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Директиве №2011 / 64 / ЕС от 21 июня 2011 о структуре и ставках акцизного сбора на табачные изделия", - объясняет президент Американской торговой палаты Андрей Гундер.

В свою очередь, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко напомнила, что в странах Евросоюза ставки акциза на ТИЭН ниже, чем акциз на сигареты.

"Считаем необходимым в дальнейшем обеспечить дифференциацию указанных ставок и установить меньшую ставку для ТИЭН. По данным экспертов Ассоциации, в странах Европейского Союза уровень ставок на сигареты и ТИЭН не является одинаковым", - заявила Деревянко.

"Более постепенное повышение акциза будет способствовать инвестиционной привлекательности Украины", - уверена исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова.

По расчетам Федерации работодателей Украины, реализация принятой комитетом поправки №55 увеличит доходы государственного бюджета из акцизного налога на ТИЭН в 2021 году на 2,6 млрд грн.

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"Предложенный Комитетом темп повышения ставки акциза будет сдерживать рост нелегального рынка ТИЭНов, в отличие от разрушительного повышения на 320%, которое приведет к трехкратному уменьшению объема легального рынка табачных изделий для электрического нагрева", - отмечает директор департамента конкурентоспособности бизнеса Федерации работодателей Украины Александр Яворский.

Более постепенное повышение акцизов на ТИЭН поддержали и в ведущих профильных научно-экспертных учреждениях Украины.

В частности, по подсчетам Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины под руководством академика НАН Украины Валерия Гейца, "постепенный сценарий повышения ставок акцизного налогообложения ТИЭНов в течение 2021-2025 гг. обеспечит на 18,7 млрд грн больше налоговых поступлений (акцизы, НДС, 5% акцизный налог), чем "шоковый сценарий".

В свою очередь, в Институте социально-экономической трансформации посчитали, что в случае шокового повышения акциза на ТИЭН (сразу на 320%) украинский акциз будет почти вдвое выше, чем акциз на ТИЭН в Словакии, Чехии, Словении и Румынии. А также примерно в полтора раза выше, чем акциз в Дании и Австрии.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
...которое может дать отнять у граждан госбюджету на содержание мусоров, прокуроров, судей, рината дополнительно 2,6 млрд грн
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17.03.2021 09:15
+2
При цій владі Вам прийдеться кинути і пити,і їсти,і навіть жити.Шкода,що подякувати Ви потім не зможете... Сьогодні Рада розгляне питання поступового підвищення акцизу на ТВЕНи, яке може дати держбюджету додатково 2,6 млрд грн - Цензор.НЕТ 8542
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17.03.2021 09:48
+1
А в чем прикол засовывать в рот и сосать продолговатые предметы? Кто это делает - расскажите!
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17.03.2021 10:48
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Может дать а может и не дать
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17.03.2021 09:13 Ответить
Скільки вже заплатили власникам ЗМІ борці з різким підняттям акцизів.? Я за них. Просто цікаво.
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17.03.2021 09:58 Ответить
...которое может дать отнять у граждан госбюджету на содержание мусоров, прокуроров, судей, рината дополнительно 2,6 млрд грн
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17.03.2021 09:15 Ответить
Вы будете смеяться, но Гройсман, будучи премьером, заставил бросить меня курить. "У меня хорошая пенсия, но маленькая" (С). Короче, после очередного подъема цены на сигареты у меня было 2 варианта : курить и платить комуналку, и тогда на жратву уже не остается, или бросить курить, и тогда останется немного денег на еду.
Пришлось бросить курить.
Спасибо, Гройсману. Сегодня Рада рассмотрит вопрос постепенного повышения акциза на ТИЭН, которое может дать госбюджету дополнительно 2,6 млрд грн - Цензор.НЕТ 2229 Сегодня Рада рассмотрит вопрос постепенного повышения акциза на ТИЭН, которое может дать госбюджету дополнительно 2,6 млрд грн - Цензор.НЕТ 2229 Сегодня Рада рассмотрит вопрос постепенного повышения акциза на ТИЭН, которое может дать госбюджету дополнительно 2,6 млрд грн - Цензор.НЕТ 2229
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17.03.2021 09:21 Ответить
При цій владі Вам прийдеться кинути і пити,і їсти,і навіть жити.Шкода,що подякувати Ви потім не зможете... Сьогодні Рада розгляне питання поступового підвищення акцизу на ТВЕНи, яке може дати держбюджету додатково 2,6 млрд грн - Цензор.НЕТ 8542
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17.03.2021 09:48 Ответить
Велика шана всім. Дбають про народ.
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17.03.2021 09:59 Ответить
Ты думаешь что ЗЕбанутые отсидят свой срок? Они настолько обосрались по всем направлениям, что люди не будут долго терпеть этих долбодятлов.
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17.03.2021 10:21 Ответить
вы бы дыбилы радовские людям лучше бы пенсии и зарплаты подымали, гандоны!!!!
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17.03.2021 09:33 Ответить
продавати коломойші електроенернію нижче собівартості так цим зеленим недоноскам ніяких бюджетів не вистичть.
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17.03.2021 10:10 Ответить
мусора и охметов хотят больше денег, интересно, какое отношение глицерин с одеколоном имеет к табачным изделиям ?
на жвачку от курения гниды депутаты не догадались акциз наговнолепить ?
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17.03.2021 10:28 Ответить
А в чем прикол засовывать в рот и сосать продолговатые предметы? Кто это делает - расскажите!
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17.03.2021 10:48 Ответить
...плюсы минусы, подводные камни?... Сьогодні Рада розгляне питання поступового підвищення акцизу на ТВЕНи, яке може дати держбюджету додатково 2,6 млрд грн - Цензор.НЕТ 9144
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17.03.2021 12:13 Ответить
 
 