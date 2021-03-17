РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11068 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
935 11
вакцина (3810) карантин (16725) Минздрав (4826) статистика (2307) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 9 840 человек, всего - 71 923, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 9 840 человек, всего - 71 923, - Минздрав

За минувшие сутки наибольшее количество прививок от коронавируса сделали в Киеве - 840.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"9 840 человек привиты против COVID-19 за сутки 16 марта 2021 в Украине, из них вакцинированы 1 дозой - 9 839 человек, завершена вакцинация (2 дозы) - 1 человека. С начала кампании привиты 71 923 человека, из них получили 1 дозу - 71 922 лица, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек. За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Киеве (840 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (6 284 прививки), наименьшее - в Житомирской области (1441 прививка)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19: умерли 289 человек, 11 833 случая заражения, выздоровели 5 467 человек

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 9 840 человек, всего - 71 923, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 9 840 человек, всего - 71 923, - Минздрав 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+6
Хорошие темпы...для полной вакцинации одной дозой всего населения понадобится порядка 10 лет...😃
показать весь комментарий
17.03.2021 09:30
+4
Яна Супоровська@YanaSuporovska

Думаю, зараз час, коли треба скидатись волонтерам на кисневі концентратори.
Починається повна дупа.

Леся Литвинова: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5490466014298696&id=100000060541752
показать весь комментарий
17.03.2021 09:27
+3
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 9840 осіб, загалом - 71 923, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5005
показать весь комментарий
17.03.2021 09:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яна Супоровська@YanaSuporovska

Думаю, зараз час, коли треба скидатись волонтерам на кисневі концентратори.
Починається повна дупа.

Леся Литвинова: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5490466014298696&id=100000060541752
показать весь комментарий
17.03.2021 09:27 Ответить
Хорошие темпы...для полной вакцинации одной дозой всего населения понадобится порядка 10 лет...😃
показать весь комментарий
17.03.2021 09:30 Ответить
Только тогда уже будем записываться на вакцинацию от COVID-2029. Я вот только что записался в очередь в лыст очикування. Когда, что , где, ни кто ни чего конкретно не говорит. Говорят , ожидайте. Ну что же, ЖДУ.
показать весь комментарий
17.03.2021 09:36 Ответить
Сором! Якщо не можете вакцинувати хворих, літніх, медиків, освітян та інші групи ризику, то робіть що-небудь! Переводьте школи на дистанційну освіту, закривайте ресторани, кінотеатри, епіцентри, торгові центри, де натовпи людей. Збільшіть кількість транспорту, забороніть стоячі місця, контроль за масками. Кожен день хтось із знайомих хворіє! Школи раніше на канікули та дистанційну освіту! В класах нема третини дітей: діти всі без масок, заражають один одного, натовпи дітей вранці в транспорті - знову всі без масок. Потім несуть ковід додому. Як тільки в школу ідуть діти - одразу новий спалах! За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 9840 осіб, загалом - 71 923, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7496
показать весь комментарий
17.03.2021 10:20 Ответить
Зелені нікчеми вже зайшли винуватого. Звичайно, це Порошенко, який погано висловився про вакцину.
Красти у зелених нікчем виходить набаго краще, ніж придумувати собі відмазки.
ЯК "збитий льотчик" Порошенко, в якого за твердженням зебобів антирейтинг 80%, може впливати на мільйони тих, хто вірить найвеличнішому преЗеденту?
показать весь комментарий
17.03.2021 09:48 Ответить
Decaying State

не розумію чого 73% не ломанулися вакцинуватися на зло баризі
показать весь комментарий
17.03.2021 10:06 Ответить
Дрейфят, что вакцина наколотая. А я вот рискнул. Теперь вот жду, когда придет моя очередь стать в очередь на укол.
показать весь комментарий
17.03.2021 10:17 Ответить
Мабуть тому, що Барига отримав від українців копняка під сраку і вже їх не цікавить
показать весь комментарий
17.03.2021 11:00 Ответить
кацапа,а у тебя как дела?новичком уже ширнулся? За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 9840 осіб, загалом - 71 923, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6827
или кто ровно на бутылке сидит-тому можно не прививаться?
показать весь комментарий
17.03.2021 11:37 Ответить
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 9840 осіб, загалом - 71 923, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5005
показать весь комментарий
17.03.2021 09:55 Ответить
Такими темпами вакцинируем всех за 11 лет.
показать весь комментарий
17.03.2021 13:19 Ответить
 
 