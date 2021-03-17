За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 9 840 человек, всего - 71 923, - Минздрав
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За минувшие сутки наибольшее количество прививок от коронавируса сделали в Киеве - 840.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"9 840 человек привиты против COVID-19 за сутки 16 марта 2021 в Украине, из них вакцинированы 1 дозой - 9 839 человек, завершена вакцинация (2 дозы) - 1 человека. С начала кампании привиты 71 923 человека, из них получили 1 дозу - 71 922 лица, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек. За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Киеве (840 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (6 284 прививки), наименьшее - в Житомирской области (1441 прививка)", - говорится в сообщении.
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+6 Привет
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+4 olele
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Думаю, зараз час, коли треба скидатись волонтерам на кисневі концентратори.
Починається повна дупа.
Леся Литвинова: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5490466014298696&id=100000060541752
Красти у зелених нікчем виходить набаго краще, ніж придумувати собі відмазки.
ЯК "збитий льотчик" Порошенко, в якого за твердженням зебобів антирейтинг 80%, може впливати на мільйони тих, хто вірить найвеличнішому преЗеденту?
не розумію чого 73% не ломанулися вакцинуватися на зло баризі
или кто ровно на бутылке сидит-тому можно не прививаться?