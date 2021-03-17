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Новости Политика Украины Оккупация Крыма
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"Моральный долг Германии положить конец незаконной оккупации Крыма", - посол Украины Мельник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявляет, что Германия имеет "моральный долг" перед Украиной положить конец российской оккупации Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в колонке украинского дипломата, опубликованной в Berliner Zeitung.

Посол поблагодарил Германию, которая вместе со странами ЕС, США и другими демократиями ввела санкции против России из-за оккупации Крыма.

В то же время, посол считает, что Германия может и должна сыграть решающую роль в прекращении аннексии Крыма - учитывая нацистскую оккупацию в прошлом.

"Это обязательство вытекает не только из того факта, что международный порядок, а следовательно и территориальная целостность Украины должны быть восстановлены, и действие международного права необходимо восстановить.

Моральный долг Федеративной Республики положить конец незаконной оккупации Крыма также следует прежде всего с всегдашней исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию с более чем 8 миллионами украинских жертв войны", - считает украинский посол.

Мельник подчеркнул, что Крым имел трагическую роль в этой сложной колониальной истории, "но сегодня немецкая общественность вряд ли осознает это".

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"Германия дважды оккупировала Крым военными средствами за последнее столетие. Первое немецкое завоевание полуострова произошло в ходе операции "Фаустшлаг" сразу после подписания первого мирного договора между Украинской Народной Республикой и Центральными державами в Брест-Литовске (9 февраля 1918 года), и оккупация продолжалась до конца войны.

Вторая немецкая оккупация Крыма, которая началась в октябре 1941 года и закончилась после девятимесячной осады Севастополя 5 июля 1942 года, продолжалась два с половиной года и принесла огромные нацистские преступления", - пишет Мельник,

По его словам, немецкие оккупанты провели беспощадную кампанию уничтожения населения, в ходе которой были убиты сотни тысяч мирных жителей, в том числе 38 000 крымских евреев.

"Нацистская тирания оставила кровавое наследство в Крыму. Эти забытые зверства еще нужно проработать", - резюмировал посол.

Мельник отмечает, что Германия и ее союзники имеют множество политических и экономических инструментов, которые можно и нужно использовать, чтобы заставить Россию отказаться от аннексии Крыма и остановить ее агрессивное поведение.

"Прямо сейчас у Германии есть историческая возможность объединить усилия с новым американским правительством, чтобы противостоять кремлевским правителям с новой трансатлантической жесткостью", - отметил Мельник.
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Топ комментарии
+8
Моральный долг Федеративной Республики положить конец незаконной оккупации Крыма также следует прежде всего с всегдашней исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию с более чем 8 миллионами украинских жертв войны", - считает украинский посол.

Думаю скоро он будет послом в Конго "Моральный долг Германии положить конец незаконной оккупации Крыма", - посол Украины Мельник - Цензор.НЕТ 7105
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17.03.2021 09:36
+5
Мне почему-то кажется, сама Германия свой "моральный долг" видит несколько иначе. А именно протянуть таки "северный поток-2".
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17.03.2021 09:48
+4
это же просто зеркалка на заявления Шредера об отмене санкций на росиии, на фоне исторической ответственности Германии перед рохляндией
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17.03.2021 10:00
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Моральный долг Федеративной Республики положить конец незаконной оккупации Крыма также следует прежде всего с всегдашней исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию с более чем 8 миллионами украинских жертв войны", - считает украинский посол.

Думаю скоро он будет послом в Конго "Моральный долг Германии положить конец незаконной оккупации Крыма", - посол Украины Мельник - Цензор.НЕТ 7105
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17.03.2021 09:36 Ответить
оно чьё то
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17.03.2021 09:45 Ответить
это же просто зеркалка на заявления Шредера об отмене санкций на росиии, на фоне исторической ответственности Германии перед рохляндией
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17.03.2021 10:00 Ответить
Думаєш? Чим?
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17.03.2021 10:53 Ответить
Пусть немцы платят за сожжённую и разграбленную ими Украину в 41-44 годах а то ведь можем повторить ... "Моральный долг Германии положить конец незаконной оккупации Крыма", - посол Украины Мельник - Цензор.НЕТ 92и на развалинах Рейхстага напишем наши имена ... "Моральный долг Германии положить конец незаконной оккупации Крыма", - посол Украины Мельник - Цензор.НЕТ 9357
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17.03.2021 09:40 Ответить
немцы особо не жгли и не грабили. Сожгли и разграбили "освободители" в процессе "освобождения" в 1943-44.
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17.03.2021 10:59 Ответить
Це стане можливим лише тоді, коли російська шпигунка Меркель зійде з політичної арени.
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17.03.2021 09:43 Ответить
Мне почему-то кажется, сама Германия свой "моральный долг" видит несколько иначе. А именно протянуть таки "северный поток-2".
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17.03.2021 09:48 Ответить
А покупать у газпрома газ типо по реверсу это чей долг?
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17.03.2021 09:52 Ответить
Та невже?! Ти досі не помітив, що газ зараз навіть пахне інакше, ніж газпромівський? А-а-а, у вас в Немитій іншого ж нема.
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17.03.2021 10:59 Ответить
Продолжай нюхать газ и держи нас в курсе.
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17.03.2021 11:06 Ответить
Нюхай собі дженкем й не відволікайся - це твоє.
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17.03.2021 11:14 Ответить
І це посолУкраїни---якесь тупе і гидке каченя.
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17.03.2021 09:55 Ответить
моральный долг не только в отношении Украины, еще в отношении Кенингсберга, также оккупированного кацапами.
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17.03.2021 09:56 Ответить
Какой поп, такой и приход! Думаю в Германии пошлют этого посла куда подальше, а на месте Кулебы тоже послал бы этого посла гусей пасти.
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17.03.2021 09:57 Ответить
Баба Меркель так слізно просила в.о. президента пана Турчинова, що той виконав її телефонний дзвіночок замість виконання Констиуції і закону про оборону. Тому звісно це їх моральний обо'язок, який ні до чого не зобов'язує як бельгійців при різанині в Руанді, як наприклад трибунал українській владі за здачу територій і діло по вагнерівцям.
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17.03.2021 10:02 Ответить
прокиньтеся нарешті! німеччина визнає *моральний борг* лише перед ізраїлем та рашею! і тому вона готова закривати очі на будь яку хєрню що ці країни вичворяють, бо бачте чуть що відразу голокост та нацизм...
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17.03.2021 10:09 Ответить
мельник, ти дурак?
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17.03.2021 10:11 Ответить
Ні, він - посол. Дурень - це ти.
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17.03.2021 11:01 Ответить
мій дурень тобі утироку у рота не вміститься.
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20.03.2021 21:52 Ответить
Я на це й не претендую - не моє амплуа. Вміщуй у свій - туди й конячий влізе.
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21.03.2021 15:02 Ответить
конячий у твою дупу, ну спробуй, може і влізе. Злітай на конюшню та спробуй надрочити на нього своє дупло, може сажу з дупи тобі і витрусить, хоча навряд. З таким смальцем у голові через дупу тобі навряд і конячий допоможе.
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25.03.2021 15:24 Ответить
Ого! Ти, я бачу, у цьому великий досвід маєш. Але він мені ні до чого - я не в цих справах. Продовжуй сам.
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26.03.2021 13:17 Ответить
"Моральний обов'язок Німеччини - покласти край незаконній окупації Криму", - посол України Мельник - Цензор.НЕТ 5423
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17.03.2021 10:14 Ответить
а моральний долг янєлоха-красти, красти, і красти.
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17.03.2021 10:15 Ответить
Похоже, что у Германии не чувствуют морального долга перед Украиной в возврате Крыма.
Им важнее достроить СП2, развязав тем самым возможность для кровопролитной войны.
Газ они получат в любом тогда случае. Продажа турбин Сименс тоже прошла безнаказанно. Вот такая позиция немцев в реале. А их озабоченность 7ми летняя уже порядком надоела.
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17.03.2021 10:42 Ответить
Такое высказывание,далеко от дипломатической работы.Оно направленно только для того, чтобы подлизнуть президенту.И не надо тут лукавить:друзья,братья,моральный долг,кто-то обязан,сдавать по пятьдесят копеек для голодающих детей Африки и пр.У каждого государства не должно быть друзей,а должны быть только свои интересы.Как мы все убедились в 2014г. через кровь и слёзы.
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17.03.2021 10:57 Ответить
Melniku-RESPEKT !
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17.03.2021 12:43 Ответить
Пан посол, а есть ли моральний долг у нацистов за рабский труд украинцев насильно угнаних в Германию в 1942г. по сравнению с другими странами. такого позора и унижения я в мире не помню
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17.03.2021 12:44 Ответить
совдепы гнали на бам, в гулаг и другие стойки "века" насильно... гермния гнала не всегда насильно, проводила вербовочную работу, многие ехали по свое воле, добровольно... поехали хоть европу увидели... коммуняцкое рабство во многом было хуже немецкого...
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17.03.2021 13:41 Ответить
Я , я!! Дас ис фантастишь!!
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17.03.2021 13:42 Ответить
 
 