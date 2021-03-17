При Богдане Зеленский был интересным, нахрапистым, во все пытался вникать, - "слуга народа" Богуцкая
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава Офиса Президента оказывает определенное влияние - и стратегическое в том числе - на Президента страны.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила нардеп "Слуги народа" Лиза Богуцкая.
По словам парламентария, Зеленский стал более зрелым как политик, как государственный деятель и человек который хочет изменить страну.
"Другое дело, что в течение некоторого времени из-за рекомендаций и действий Андрея Ермака курс движения страны стал поворачивать не туда. Это мое мнение. ... При Богдане Президент был вообще другим. Он был живой, интересный, активный, нахрапистый, во все пытался вникать. "Вийди, розбійник" помните? А как он отчитывал таможенников? Это все нравилось людям; они видели, что, вот, пришел Президент, который хочет изменить жизнь в стране", - рассказала Богуцкая.
В то же время нардеп отметила, что поведение президента меняется в зависимости от того, кто представляет Офис Президента.
"Одна моя знакомая, которая очень хорошо знает Ющенко, сказала: при нем было 3 главы Секретариата (тогдашнего Офиса) Президента - и, соответственно, я знала трех разных Ющенко. То есть несомненно глава Офиса Президента оказывает определенное влияние – и стратегическое в том числе - на Президента страны", - добавила она.
Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Лизой Богуцкой читайте здесь.
Пожалуйста, подождите...
Нахрапистый дебил у власти - это страшная беда для страны.
И нахрапистость сразу пропала)
Какие прекрасные русские лица! (тут 100% не украинские!!!)))
Какие раскрытые ясные взоры!
Предатель. Грабитель. Насильник. Убийца.
Тупицы. И воры, и воры, и воры.
хххх
Чучело в маске из сетки, про тебя тоже наверное(хоть и с трудом) можно было скаать что ты была интересной до того, как стала мне слугой.
Сейчас ты интерес представляешь разве что для твоих коллег-психиатров
Гордон чихвостить Люсю , розповідає як треба Вові відмитись від нєнахрапістого зрадника Єрмака , облизує Смешка й проклинає Пороха . Люся оризається, доводячи неможливість здійснення опеації з вагнерівцями...вибори вибори вибори на носі
нам повредил электросеть,
и только клоуны остались
висеть …
До чего же убогие эти слуги. Редкостный трэш. Господи, быстрее уже бы перевыборы в парламент, чтобы выкинуть эту гидоту.
а насправді воно чмо було, чмом і лишилось...
то бужанський, то дубінський, то матюкло арестович ...ось загальний прооблік Зеленського - матюклива хабалка з антиукраїнськими схильностями
Подоляк цікавиться минулим
Дмитро Калинчук Вовнянко
Головний політтехнолог Офісу президента Михайло Подоляк написав емоційний пост про те, що Харківські угоди ніби готували "стовпи агресивного медіа/колективу Порошенка" Єлісєєв, Клімкін і Чалий. Подоляка зразу ж зловили на брехні - Чалий на момент Харківських угод подав у відставку. Проте…
Знаєте, я дуже радий, що пан Подоляк кинувся згадувати минуле. Я щиро бажаю йому просвітити нас всіх щодо його власного минулого.
Наприклад, за що Подоляка свого часу депортували з Білорусі?
Які стосунки пов'язують Подоляка з колишнім радником екс-голови СБУ Хорошковського Вадимом Грибом?
А з Юрієм Іванющенком, відомим як "Юра Єнакієвський"?
За які мистецькі досягнення в часи роботи головредом видання "Обозрєватєль" Михайло Подоляк прийняв у редактори відділу розслідувань відомого нині іспанського блогера і фігуранта кримінальної справи СБУ Анатолія Шарія, і хто допоміг Шарію отримати на Заході статус політичного біженця і жертви режиму Януковича?
Особливо цікаво буде дізнатися, які спільні проекти пов'язували Михайла Подоляка з головою адміністрації президента Януковича Сергієм Льовочкіним, нинішнім сірим кардиналом ОПЗЖ?
Про те, на які кошти Михайло Подоляк підтримує існування свого організму, бо єдина його офіційна посада - це позаштатний (!) радник Єрмака (тобто офіційно Подоляк - безробітний), я вже не питаю. Мені й так зрозуміло.
Слабо розповісти про от ці події минулого?
Вже два роки при владі воюючої країни упороті істоти, які вважають, що головне, як виглядає "велічайший", а не безпека та добробут країни і громадян.
по сути членограй - гандон, надутый , по ошибке , Богданом
это шо...пол дня будет блеять эта овца абы шо?
Не туда.