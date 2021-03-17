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Новости Политика Украины
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Зеленский (16627) Богуцкая Лиза (65) Богдан Андрей (384) Ермак Андрей (1192) Офис Президента (1693)

При Богдане Зеленский был интересным, нахрапистым, во все пытался вникать, - "слуга народа" Богуцкая

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

При Богдане Зеленский был интересным, нахрапистым, во все пытался вникать, -

Глава Офиса Президента оказывает определенное влияние - и стратегическое в том числе - на Президента страны.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила нардеп "Слуги народа" Лиза Богуцкая.

По словам парламентария, Зеленский стал более зрелым как политик, как государственный деятель и человек который хочет изменить страну.

"Другое дело, что в течение некоторого времени из-за рекомендаций и действий Андрея Ермака курс движения страны стал поворачивать не туда. Это мое мнение. ... При Богдане Президент был вообще другим. Он был живой, интересный, активный, нахрапистый, во все пытался вникать. "Вийди, розбійник" помните? А как он отчитывал таможенников? Это все нравилось людям; они видели, что, вот, пришел Президент, который хочет изменить жизнь в стране", - рассказала Богуцкая.

В то же время нардеп отметила, что поведение президента меняется в зависимости от того, кто представляет Офис Президента.

"Одна моя знакомая, которая очень хорошо знает Ющенко, сказала: при нем было 3 главы Секретариата (тогдашнего Офиса) Президента - и, соответственно, я знала трех разных Ющенко. То есть несомненно глава Офиса Президента оказывает определенное влияние – и стратегическое в том числе - на Президента страны", - добавила она.

Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Лизой Богуцкой читайте здесь.

Также читайте: 17 "слуг народа" подписали заявление о приговоре Стерненко: требуют прозрачного судебного процесса во всех следующих инстанциях

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+36
Хуже дурака только дурак с инициативой.

Нахрапистый дебил у власти - это страшная беда для страны.
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17.03.2021 09:37
+20
если дурачок с корпоративов может стать президентом, то писалка с фб- точно достойна быть депутатом
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17.03.2021 09:43
+15
При Богдане Зеленский был интересным, нахрапистым, во все пытался вникать, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 7744
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17.03.2021 09:47
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Хуже дурака только дурак с инициативой.

Нахрапистый дебил у власти - это страшная беда для страны.
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17.03.2021 09:37 Ответить
О Господи, гундосый и еще храпит. Капец.
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17.03.2021 10:12 Ответить
За Богдана Зеленський був цікавим, нахрапистим, в усе намагався вникати, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 2603
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17.03.2021 13:06 Ответить
ну раз "несомненно глава Офиса Президента оказывает определенное влияние - и стратегическое в том числе - на Президента страны" пора вводить должность Вицепрезидента,что бы у людей был выбор.
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17.03.2021 13:00 Ответить
А два дєбіла - ето сіла!
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17.03.2021 13:07 Ответить
Та да ,Богдан аферюга ещё тот ,решил хапуга хапнуть всё и сразу ... При Богдане Зеленский был интересным, нахрапистым, во все пытался вникать, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 4727
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17.03.2021 09:37 Ответить
Обьяснил нахрапистому зачем нужны офшоры в Омане.
И нахрапистость сразу пропала)
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17.03.2021 10:04 Ответить
Перефразируя слегка Губермана
Какие прекрасные русские лица! (тут 100% не украинские!!!)))
Какие раскрытые ясные взоры!
Предатель. Грабитель. Насильник. Убийца.
Тупицы. И воры, и воры, и воры.
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17.03.2021 10:26 Ответить
Тогда только начался процесс погружения в "теплую ванну". А так те же песни папередников "Ци рукы ничого не кралы". Зато окружение в наглую не скрывая " Вэлыке крадивнытво" где успевают урвать.
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17.03.2021 09:37 Ответить
Було дуже зручно прикривати свої зашквари, марнотрацтво і крадіжки, перекладаючи провину на пАпередніков.
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17.03.2021 10:13 Ответить
да ладно При Богдане Зеленский был интересным, нахрапистым, во все пытался вникать, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 4573 очень может быть . нверное и в Богуцкую вникал . а злые языки говорят что и в Богдана ( или Богдан в него ) При Богдане Зеленский был интересным, нахрапистым, во все пытался вникать, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 4573 а теперь да . скучным стал . вникает только в Мендель При Богдане Зеленский был интересным, нахрапистым, во все пытался вникать, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 4573
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17.03.2021 09:37 Ответить
Скорее всего он "вникает" только в айкосы))))
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17.03.2021 09:49 Ответить
При Богдане Зеленский был интересным, нахрапистым, во все пытался вникать, - "слуга народа" Богуцкая

хххх
Чучело в маске из сетки, про тебя тоже наверное(хоть и с трудом) можно было скаать что ты была интересной до того, как стала мне слугой.
Сейчас ты интерес представляешь разве что для твоих коллег-психиатров
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17.03.2021 09:42 Ответить
То не зеленський був, а рука в його задниці була цікавою, нахрапистою і всюди лізла. А зеленський то є ніщо, від слова зовсім. То навіть не лялька, то скоріше презерватив, якого хто одягнув, той і використовує.
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17.03.2021 09:42 Ответить
если дурачок с корпоративов может стать президентом, то писалка с фб- точно достойна быть депутатом
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17.03.2021 09:43 Ответить
Рассуждения безумной курицы, тчк...
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17.03.2021 09:46 Ответить
але куриці тим цікаві, що й не вміючи кукурікати , можуть накаркати про світанок
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17.03.2021 10:02 Ответить
Не така вже й дурна її думка. Вона акценту на тому, що Зєлєнскій не може без ряньки. Тобто сам по собі ніхто. Чи може така людина керувати країною? Вочевидь - ні. Чи може виборець голосувати за таку людину? Теж ні. Бо не ця людина буде здійснювати повноваження, а інша, яку до, цього ніхто не обирав.
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17.03.2021 10:06 Ответить
Ретранслятор.
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17.03.2021 10:17 Ответить
Гордон - Аферистович у Голованова на Україна -24.
Гордон чихвостить Люсю , розповідає як треба Вові відмитись від нєнахрапістого зрадника Єрмака , облизує Смешка й проклинає Пороха . Люся оризається, доводячи неможливість здійснення опеації з вагнерівцями...вибори вибори вибори на носі
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17.03.2021 09:47 Ответить
При Богдане Зеленский был интересным, нахрапистым, во все пытался вникать, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 7744
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17.03.2021 09:47 Ответить
Уехал цирк, шатры снимая
нам повредил электросеть,
и только клоуны остались
висеть …
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17.03.2021 09:59 Ответить
О, бобер вылез с ценными мыслЯми))) Вова нивинават)))) Дайте ему ещё один срок.
До чего же убогие эти слуги. Редкостный трэш. Господи, быстрее уже бы перевыборы в парламент, чтобы выкинуть эту гидоту.
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17.03.2021 09:47 Ответить
Президент повинен бути ПРЕЗИДЕНТОМ,а не нач жека,щоб виганяти когось з наради рівня жека.чи "відчитувати" таможеніка.Вибирати шпанюка,щоб він вчився на 40млн державі--це вже ідіотизм. Але і правда в тому,що "народу це подобалось" Ну що ж хавайте своє лайно,раз вам це подобається. Провали на всіх напрямках,а приниження державистало вже нормою
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17.03.2021 09:49 Ответить
він був собою, просто його народові презентували в іншому вигляді.
а насправді воно чмо було, чмом і лишилось...
то бужанський, то дубінський, то матюкло арестович ...ось загальний прооблік Зеленського - матюклива хабалка з антиукраїнськими схильностями
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17.03.2021 09:50 Ответить
При Богдане Зеленский был интересным, нахрапистым/ Есть, есть место где Богдан тоже интересный и нахрапистый, где его боятся а значит уважают. "Казліна ти дурна!" - ексглава ОП Богдан надавав по вухах козлу в київському зоопарку.
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17.03.2021 09:51 Ответить
Был и остался полудурком . Все остальное несущественно .
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17.03.2021 09:52 Ответить
Лізі треба ПРиготоуватысь , що хазяєвами стануть Пінчук з Ахметовим . Й увільються до ЗЕбаранів Юля з Голосом .
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17.03.2021 09:56 Ответить
А немодний нончє БЄня свої яєчки втіхаря вложить у цю тічку
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17.03.2021 09:58 Ответить
В підручнику, в розділі ТП, має бути життеопис Богуцької.
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17.03.2021 09:58 Ответить
Богдан формировал львиную долю списка СН в Раде и сейчас неизменно является роялем в кустах.Все проблемы Зе в Раде от Богдана .Коломойского,Порошенко.Даже ОПЗЖ имеет своих казачков в СН.Всё вышеозвученное и привело Раду вместо турборежима в Улиту.
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17.03.2021 10:02 Ответить
курва, ДЕ ПУТЧ?!
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17.03.2021 10:02 Ответить
бгг
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17.03.2021 11:18 Ответить
А при Порошенко он зеля вообще был крут
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17.03.2021 10:07 Ответить
За Богдана Зеленський був цікавим, нахрапистим, в усе намагався вникати, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 3650
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17.03.2021 10:07 Ответить
За Богдана Зеленський був цікавим, нахрапистим, в усе намагався вникати, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 9820
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17.03.2021 10:10 Ответить
Кстаті о прітонє Єрмака

Подоляк цікавиться минулим
Дмитро Калинчук Вовнянко

Головний політтехнолог Офісу президента Михайло Подоляк написав емоційний пост про те, що Харківські угоди ніби готували "стовпи агресивного медіа/колективу Порошенка" Єлісєєв, Клімкін і Чалий. Подоляка зразу ж зловили на брехні - Чалий на момент Харківських угод подав у відставку. Проте…
Знаєте, я дуже радий, що пан Подоляк кинувся згадувати минуле. Я щиро бажаю йому просвітити нас всіх щодо його власного минулого.
Наприклад, за що Подоляка свого часу депортували з Білорусі?
Які стосунки пов'язують Подоляка з колишнім радником екс-голови СБУ Хорошковського Вадимом Грибом?
А з Юрієм Іванющенком, відомим як "Юра Єнакієвський"?
За які мистецькі досягнення в часи роботи головредом видання "Обозрєватєль" Михайло Подоляк прийняв у редактори відділу розслідувань відомого нині іспанського блогера і фігуранта кримінальної справи СБУ Анатолія Шарія, і хто допоміг Шарію отримати на Заході статус політичного біженця і жертви режиму Януковича?
Особливо цікаво буде дізнатися, які спільні проекти пов'язували Михайла Подоляка з головою адміністрації президента Януковича Сергієм Льовочкіним, нинішнім сірим кардиналом ОПЗЖ?
Про те, на які кошти Михайло Подоляк підтримує існування свого організму, бо єдина його офіційна посада - це позаштатний (!) радник Єрмака (тобто офіційно Подоляк - безробітний), я вже не питаю. Мені й так зрозуміло.
Слабо розповісти про от ці події минулого?
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17.03.2021 10:11 Ответить
Что он там хочет?Пусть сначало мочу на анализ сдаст.Если появилось желание идти на второй срок,то это означает,что ещё не всё украдено.Чтобы он там не хотел,а его ежедневный цинизм,хамство.невежество уже стало видно даже слепому.А в тех убогих видосиках,как и хохмы квартала 95,его природное неуважение к людям в них и проявляется. Да и слуги подобраны со всей Украины как на на одно лицо. И он у них сверхустремлённый,сверхжелающий,сверх,...сверх....сверх....Одним словом с общим сладострастным лукавым порывом к ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ для организации деградации населения,по лекалам комуняк,только в худшем исполнении.
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17.03.2021 10:15 Ответить
Взагалі- то, це страшно.
Вже два роки при владі воюючої країни упороті істоти, які вважають, що головне, як виглядає "велічайший", а не безпека та добробут країни і громадян.
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17.03.2021 10:18 Ответить
Почему я сейчас сказала, что Президент сейчас стал более глобальным? /Тому есть две причины. 1.Дурь собственная. Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс,- Богуцкая. 2.Дурь Мендель: Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, - Мендель./ "Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества", - Богдан о "Слуге народа".
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17.03.2021 10:19 Ответить
членограй теперь рейтинги у говножуя разумкова покупает, что ему Богдан,
по сути членограй - гандон, надутый , по ошибке , Богданом
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17.03.2021 10:20 Ответить
сегодня Лизка дежурная по СМИ ?
это шо...пол дня будет блеять эта овца абы шо?
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17.03.2021 10:24 Ответить
Нє, не аби-що, а каламутні потоки свідомості За Богдана Зеленський був цікавим, нахрапистим, в усе намагався вникати, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 149 .
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17.03.2021 13:09 Ответить
Чи це не із-за Богдана замість адміністрації з'явився офіс щоб обійти закони України.
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17.03.2021 10:25 Ответить
Президент обязан во все вникать, а он два года только "пытается".
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17.03.2021 10:45 Ответить
Ну нє, за два роки президентства Зєлєнскій фахово виріс! Раніше з нього сміявся тільки концертний зал, а тепер з нього сміється увесь світ...
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17.03.2021 10:55 Ответить
И что Лиза предлагает? Вернуть Богдана? Лиза, ты на кого работаешь? За Богдана Зеленський був цікавим, нахрапистим, в усе намагався вникати, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 3190 За Богдана Зеленський був цікавим, нахрапистим, в усе намагався вникати, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 3190
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17.03.2021 11:20 Ответить
А Ви як думали? Колись були Зорян зі Шкіряком. А Ліза пропонує повернути Андрія з Богданом За Богдана Зеленський був цікавим, нахрапистим, в усе намагався вникати, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 2625.
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17.03.2021 13:11 Ответить
То есть при текущем ГОПе главарь трускавецких интенсивов стал неинтересным, пассивным, вялым и оставил попытки вникания. К тому же он совсем перестал отчитывать таможенников. Куда катится этот мир в том числе?
Не туда.
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17.03.2021 12:20 Ответить
Жаль, что попытки кончились неудачей.
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17.03.2021 12:25 Ответить
А тапер здурів зовсім окруживши себе Кремлівськими прихфостнями і дальше як кажуть і слеп і нем.
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17.03.2021 13:14 Ответить
Чомусь на Порошенка ніхто так сильно не впливав, як на Янелоха. Якщо чесно, я взагалі не пам'ятаю, хто у нього був головою адміністрації, треба погуглити. Він сам в усьому розбирався, бо був досвідченим політиком та дипломатом, а не квартальним пісюаністом.
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17.03.2021 13:19 Ответить
 
 