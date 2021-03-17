При Богдане Зеленский был интересным, нахрапистым, во все пытался вникать, - "слуга народа" Богуцкая

Глава Офиса Президента оказывает определенное влияние - и стратегическое в том числе - на Президента страны.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила нардеп "Слуги народа" Лиза Богуцкая.

По словам парламентария, Зеленский стал более зрелым как политик, как государственный деятель и человек который хочет изменить страну.

"Другое дело, что в течение некоторого времени из-за рекомендаций и действий Андрея Ермака курс движения страны стал поворачивать не туда. Это мое мнение. ... При Богдане Президент был вообще другим. Он был живой, интересный, активный, нахрапистый, во все пытался вникать. "Вийди, розбійник" помните? А как он отчитывал таможенников? Это все нравилось людям; они видели, что, вот, пришел Президент, который хочет изменить жизнь в стране", - рассказала Богуцкая.

В то же время нардеп отметила, что поведение президента меняется в зависимости от того, кто представляет Офис Президента.

"Одна моя знакомая, которая очень хорошо знает Ющенко, сказала: при нем было 3 главы Секретариата (тогдашнего Офиса) Президента - и, соответственно, я знала трех разных Ющенко. То есть несомненно глава Офиса Президента оказывает определенное влияние – и стратегическое в том числе - на Президента страны", - добавила она.

Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Лизой Богуцкой читайте здесь.

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