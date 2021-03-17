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Новости Политика Украины
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НАБУ (4026) увольнение (2510) Сытник (948) Грищук Максим (53) САП (1948)

И.о. главы САП Грищук о возможном увольнении Сытника: Это неправильно. Просто не мешайте работать

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

И.о. главы САП Грищук о возможном увольнении Сытника: Это неправильно. Просто не мешайте работать

Исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук не поддерживает досрочное прекращение полномочий директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. По его словам, сейчас уже начали выноситься приговоры, есть результат работы.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Отметим, Кабмин внес в Раду законопроект, который касается НАБУ, и один из его пунктов - досрочное прекращение полномочий директора бюро Артема Сытника. Это прокомментировал и.о. главы САП.

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"Я думаю, что это несколько неправильно. Есть антикоррупционная структура, которая демонстрирует свою эффективность, потому что сейчас уже начали выноситься приговоры, появляются лица, осужденные по нашим делам к реальным срокам заключения", - считает Грищук.

По его словам, только когда это все начало наконец-то реализовываться, "начинают все ломать".

"Получается, кому-то не нужна наша работа? Если работа нужна, то просто не мешайте работать", - отметил глава САП.
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Топ комментарии
+3
А в чем вам очевидно, что Сытника надо гнать? Очевидно лишь то, что он многим хвоста прижал, причем во всех "политсилах"..и то, что его усиленно хотят многие слить, говорит о его неплохой работе..и американцы, которые, видимо, его крышуют тоже это понимают
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17.03.2021 10:18
+2
6 лет с огромным финансированием и саботажем. Результатов - НОЛЬ! Работать? На кого?
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17.03.2021 10:03
+2
Дійсно, а хто може перемогти корупцію як не корупціонер "в законі"?!
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17.03.2021 10:10
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Слуг можливо вилікувати від дебілізму та зради лише примусовою уринотерапією. Доза в 5-7 літрів на добу певно прочистить їм недолугі мізки.
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17.03.2021 09:55 Ответить
"...только когда это все начало наконец-то реализовываться, "начинают все ломать.."
Похоже, что после начала ломки застывшей системы начался процес хоть-какой-то реализации возложенных на НАБУ задач.
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17.03.2021 09:58 Ответить
ещё лет 30-40 и всё будет хОКкей!
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17.03.2021 10:04 Ответить
конечно,вымрут хохлосовки голосующие за опзж,помнящие "египетскую" колбасу за 2.20
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17.03.2021 10:11 Ответить
То шо Сытника надо гнать - понятно.
Но глядя на альтернативных зюзиных назначенцев - лучше гнать зюзю а потом Сытника.
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17.03.2021 10:02 Ответить
зрозуміло,що Ситник ще потужному рехформатору в штани клав В.о. глави САП Грищук про можливе звільнення Ситника: Це неправильно. Просто не заважайте працювати - Цензор.НЕТ 4837
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17.03.2021 10:13 Ответить
А в чем вам очевидно, что Сытника надо гнать? Очевидно лишь то, что он многим хвоста прижал, причем во всех "политсилах"..и то, что его усиленно хотят многие слить, говорит о его неплохой работе..и американцы, которые, видимо, его крышуют тоже это понимают
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17.03.2021 10:18 Ответить
Сытник коррупционное мудло.Американцы крышуют не его, а независимолсть НАБУ.
За пять лет ни одного завершенного дела, только пиар-дела с нулевым выхлопом для бюджета.
Проблема только в том, - что на смену ему дерьмаки назначат такую ягодку что даже Сытник окажется цветочком.
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17.03.2021 10:33 Ответить
вихлоп у вас в голові,шановний,напишіть ще що Ситник насралова відпустив. В.о. глави САП Грищук про можливе звільнення Ситника: Це неправильно. Просто не заважайте працювати - Цензор.НЕТ 4293
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17.03.2021 11:14 Ответить
6 лет с огромным финансированием и саботажем. Результатов - НОЛЬ! Работать? На кого?
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17.03.2021 10:03 Ответить
саботаж идет от потужно рехформованых судов сабаковской полиции и портновской гбр
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17.03.2021 10:10 Ответить
Хм. Так уже почти год самый Антикоррупционный суд работает!? И где результаты? Главное вернули бабло награбленное и посадили хоть кого то???
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17.03.2021 10:16 Ответить
ти мабуть неуважно мій пост прочитав В.о. глави САП Грищук про можливе звільнення Ситника: Це неправильно. Просто не заважайте працювати - Цензор.НЕТ 824
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17.03.2021 10:32 Ответить
Дійсно, а хто може перемогти корупцію як не корупціонер "в законі"?!
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17.03.2021 10:10 Ответить
Читаю обговорення, і складається враження, що чи то
- фабрика ботів від Коломойського працює,
- чи то Г+Г корисним дурникам влив у вуха тезу, що Ситник корупціонер, і що нічого НАБУ не зробило і не робить. Ще б пак треба ж розвалити ту інституцію що веде справу проти Бені.
А тепер подивимось як роботу НАБУ бачуть зовні. От нещодавно 11 лютого Європарламент ВИСЛОВИВ "ЗАДОВОЛЕННЯ РОБОТОЮ НАБУ, ЯКЕ, МАБУТЬ, Є НАЙЕФЕКТИВНІШОЮ АНТИКОРУПЦІЙНОЮ ІНСТИТУЦІЄЮ КРАЇНИ; НАДАЛІ НАГОЛОШУЄ НА НЕОБХІДНОСТІ ЗМІЦНЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ НАБУ; ТОМУ ВИСЛОВЛЮЄ ЖАЛЬ З ПРИВОДУ СПРОБ НАПАДУ ТА ПІДРИВУ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ІНСТИТУЦІЙ ЧЛЕНАМИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ ..."
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17.03.2021 10:39 Ответить
той європарламент спочатку в себе нехай корупцію викорінить!
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17.03.2021 10:44 Ответить
В.о. глави САП Грищук про можливе звільнення Ситника: Це неправильно. Просто не заважайте працювати - Цензор.НЕТ 7122 То що, хочеш під Беніну дудку співати?
Доречі, якщо вона там і є, то в масштабах значно меньших від наших, так нв рівні статистичної похибки
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17.03.2021 10:49 Ответить
Вопрос интересен.Почему так активизировались слуги по снятию Сытника? Наверное почувствовали,что работа НАБУ затронит их.Даже Венедиктова и ОП делали откровенные намёки по снятию директора НАБУ. И поезд уже тронулся,осталось дело времени.Поддерживаю призыв Грицыка чтобы не мешали работать,только он должен чётко направлен к тем,кто управляет этим поездом.Т,Е, к Зеленскому,ОП,Венедиктовой,и к самым главным исполнителям,депутатам от слуг народа.
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17.03.2021 10:42 Ответить
та дайте ви йому ще попрацювати,ще ж морда в двері пролазить,от коли не зможе всунути пику в дверний просвіт,тоді все- можна вважати ,що корупцію подолано і з почестями,пенсією в 300 000 доларів і пожиттєвим обслуговуванням на відпочинок!!! Бачте скільки бідолага наловив корупцінєрів,немає куди садити,натрудився трудяга!!!
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17.03.2021 10:42 Ответить
Економічний ефект від діяльності НАБУ та САП у 2020 році сягає майже 2 млрд грн

Розмір збитків, відшкодованих у кримінальних провадженнях, що розслідують НАБУ та САП, у 2020 році перевищив 1,14 млрд грн. Разом із тим, загальний цьогорічний фінансовий ефект від діяльності антикорупційних відомств сягає 1,93 млрд грн. Окрім безпосереднього відшкодування, він полягає у запобіганні вчиненню корупційних злочинів, стягненні застав підозрюваних, що порушили покладені на них обов'язки, та інших перерахуваннях до бюджету.
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17.03.2021 10:45 Ответить
Вам же уже майже прямою мовою кажуть, що руйнування НАБУ призведе до:
- скасування безвізу,
- згортання асоціації з ЄС,
- ненадання чергового кредиту від МВФ,
- згортання допомоги США.
А ви заради інтересів Коломойського та Кремля в котрий раз продовжуєте штовхати країну на граблі в "обійми" Кремля
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17.03.2021 10:58 Ответить
Из всех антикорупционных органов НАБУ работает лучше всех, самое высокое доверие народа к Сытнику. Так давайте их уничтожим. Они мешают жить корупционерам.
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17.03.2021 11:39 Ответить
Грищук, так держать !!!
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17.03.2021 13:53 Ответить
"Нічого не роблять"
Сьогодні. Суддя з Дніпра отримав 3,5 роки в'язниці за хабар в 250 тис. грн, - НАБУ
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17.03.2021 16:01 Ответить
Зловживання в ОАСК: матеріали відкрито

Розслідування фактів вчинення спроб захоплення державної влади, перешкоджанні роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду м. Києва у змові з низкою інших осіб завершено. 17 березня 2021 року підозрюваним відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.
Серед підозрюваних:
голова ОАСК (ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 ч.1 ст.109, ч.2 ст. 369-2, ч.2 ст.344, ч.2 ст.344 КК України);
• заступник голови ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109 КК України);
• заступник голови ОАСК ч.1 ст.255, ч.1 ст.109; ч.5 ст.27, ст.351-2 КК України);
• суддя ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109 КК України);
• суддя ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109, ст.351-2 КК України);
• два судді ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109, ч.5 ст.27, ст.351-2 КК України);
• голова Державної судової адміністрації України (ч.1 ст.369-2 КК України);
• фізична особа (адвокат) (ч.1 ст.255, ст.351-2; ч.1 ст. 109 КК України);
• фізична особа (адвокат) (ст.351-2 КК України);
• фізична особа (ч.1 ст.255, ст.351-2; ч.1 ст.109 КК України).
За версією слідства, вказані особи, загалом 11, діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.
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17.03.2021 23:32 Ответить
 
 