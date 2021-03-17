И.о. главы САП Грищук о возможном увольнении Сытника: Это неправильно. Просто не мешайте работать
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Исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук не поддерживает досрочное прекращение полномочий директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. По его словам, сейчас уже начали выноситься приговоры, есть результат работы.
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Отметим, Кабмин внес в Раду законопроект, который касается НАБУ, и один из его пунктов - досрочное прекращение полномочий директора бюро Артема Сытника. Это прокомментировал и.о. главы САП.
"Я думаю, что это несколько неправильно. Есть антикоррупционная структура, которая демонстрирует свою эффективность, потому что сейчас уже начали выноситься приговоры, появляются лица, осужденные по нашим делам к реальным срокам заключения", - считает Грищук.
По его словам, только когда это все начало наконец-то реализовываться, "начинают все ломать".
"Получается, кому-то не нужна наша работа? Если работа нужна, то просто не мешайте работать", - отметил глава САП.
Пожалуйста, подождите...
Похоже, что после начала ломки застывшей системы начался процес хоть-какой-то реализации возложенных на НАБУ задач.
Но глядя на альтернативных зюзиных назначенцев - лучше гнать зюзю а потом Сытника.
За пять лет ни одного завершенного дела, только пиар-дела с нулевым выхлопом для бюджета.
Проблема только в том, - что на смену ему дерьмаки назначат такую ягодку что даже Сытник окажется цветочком.
- фабрика ботів від Коломойського працює,
- чи то Г+Г корисним дурникам влив у вуха тезу, що Ситник корупціонер, і що нічого НАБУ не зробило і не робить. Ще б пак треба ж розвалити ту інституцію що веде справу проти Бені.
А тепер подивимось як роботу НАБУ бачуть зовні. От нещодавно 11 лютого Європарламент ВИСЛОВИВ "ЗАДОВОЛЕННЯ РОБОТОЮ НАБУ, ЯКЕ, МАБУТЬ, Є НАЙЕФЕКТИВНІШОЮ АНТИКОРУПЦІЙНОЮ ІНСТИТУЦІЄЮ КРАЇНИ; НАДАЛІ НАГОЛОШУЄ НА НЕОБХІДНОСТІ ЗМІЦНЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ НАБУ; ТОМУ ВИСЛОВЛЮЄ ЖАЛЬ З ПРИВОДУ СПРОБ НАПАДУ ТА ПІДРИВУ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ІНСТИТУЦІЙ ЧЛЕНАМИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ ..."
Доречі, якщо вона там і є, то в масштабах значно меньших від наших, так нв рівні статистичної похибки
Розмір збитків, відшкодованих у кримінальних провадженнях, що розслідують НАБУ та САП, у 2020 році перевищив 1,14 млрд грн. Разом із тим, загальний цьогорічний фінансовий ефект від діяльності антикорупційних відомств сягає 1,93 млрд грн. Окрім безпосереднього відшкодування, він полягає у запобіганні вчиненню корупційних злочинів, стягненні застав підозрюваних, що порушили покладені на них обов'язки, та інших перерахуваннях до бюджету.
- скасування безвізу,
- згортання асоціації з ЄС,
- ненадання чергового кредиту від МВФ,
- згортання допомоги США.
А ви заради інтересів Коломойського та Кремля в котрий раз продовжуєте штовхати країну на граблі в "обійми" Кремля
Сьогодні. Суддя з Дніпра отримав 3,5 роки в'язниці за хабар в 250 тис. грн, - НАБУ
Розслідування фактів вчинення спроб захоплення державної влади, перешкоджанні роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду м. Києва у змові з низкою інших осіб завершено. 17 березня 2021 року підозрюваним відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.
Серед підозрюваних:
• голова ОАСК (ч.1 ст.255, ч.3 ст.27 ч.1 ст.109, ч.2 ст. 369-2, ч.2 ст.344, ч.2 ст.344 КК України);
• заступник голови ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109 КК України);
• заступник голови ОАСК ч.1 ст.255, ч.1 ст.109; ч.5 ст.27, ст.351-2 КК України);
• суддя ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109 КК України);
• суддя ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109, ст.351-2 КК України);
• два судді ОАСК (ч.1 ст.255, ч.1 ст.109, ч.5 ст.27, ст.351-2 КК України);
• голова Державної судової адміністрації України (ч.1 ст.369-2 КК України);
• фізична особа (адвокат) (ч.1 ст.255, ст.351-2; ч.1 ст. 109 КК України);
• фізична особа (адвокат) (ст.351-2 КК України);
• фізична особа (ч.1 ст.255, ст.351-2; ч.1 ст.109 КК України).
За версією слідства, вказані особи, загалом 11, діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.