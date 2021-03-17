Мой фаворит в политике - Данилов, но без политической "крыши" от Зеленского этого бы не было, - "слуга народа" Богуцкая
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардеп "Слуги народа" Лиза Богуцкая заявила, что секретарь СНБО Алексей Данилов действует очень жестко и правильно.
Об этом "слуга народа" рассказала в интервью Цензор.НЕТ.
"Для меня на сегодняшний день фаворитом в политике является секретарь СНБО Алексей Данилов. Потому что он действует очень жестко и правильно. Мы действительно очень долго – с момента избрания Зеленского – ждали, чтобы власть начала делать эти шаги", - отметила наардеп.
По словам Богуцкой, она всегда сравнивает Зеленского с Саакашвили.
"И как-то при встрече с Владимиром Зеленским я его спросила: "Почему вы не назначаете премьером Михеила? Ведь у него же были успехи в Грузии – причем, если говорить в рамках бывшего СССР – успехи максимальные!". Он сказал: "Ну, смотрите, у него там была вся полнота власти…". Что, конечно, вызвало у меня улыбку, поскольку мы сейчас как раз обладаем всей полнотой власти: у нас есть президент, его премьер-министр, его монобольшинство в парламенте, его генеральный прокурор, его СБУ, его ГБР. Ну, то есть все находится под контролем президента", - сказала парламентарий.
"Так вот, если говорить о том, что сейчас происходит в Украине, мой фаворит – Данилов. Но этого никогда бы не произошло, если бы Зеленский не давал политической крыши для этих изменений", - добавила Богуцкая.
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Заявив, що Мотор Січ перейде у власність народу, а потім почав брехати і звинувачувати ЗМІ, що про націоналізацію не було мови.
Що тоді означає "перейде у власність народу", віддадуть Бєні?
Но он на своем месте. Как глава СНБО, как может даже президент Украины, в чьих руках силовики и МИД - да, ок. Но я сомневаюсь, что он был бы хорошим премьером. Все-таки быть мэром города это одно (как о мэре все луганчане о нем хорошо отзываются). А вот руковолить экономикой целой страны - это совсем другое.
Да и кто его поведен в президенты? тут нужно монобольшинство, как у Зели. А Зеля, вон, на второй срок собрался. Не случайно они топят Кличко изо всех сил - тоже вполне реальный конкурент Зели на выборах.
Данилов действительно лучший вариант для совета безопасности при этой власти...
А Бойко-то обидно, он же считал, что только рыгионалы могут говорить от имени Донбасса.
А тут такая смачная дуля - Данилов - луганчанин, да еще полностью проукраинский, да так режет правду-матку в глаза, что ответить нечего - только пукнуть, что Бойко и сделал..
Он - часть проекта по воссозданию СССР. Вы разве не в курсе что Арестович (т.е. МО) давеча нахваливал Грефа ?
Данилов ненавидит СССР и современную РФ...
при чем ненавидел он ее еще задолго до Майдана,
когда большинство украинцев видели в русне братский народ,
он еще в будучи мэром Луганска и губернатором области
высказывал пожелания развала РФ....
https://www.youtube.com/watch?v=RcyO11X0U2k