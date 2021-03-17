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Новости Политика Украины
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Данилов (1058) Богуцкая Лиза (65)

Мой фаворит в политике - Данилов, но без политической "крыши" от Зеленского этого бы не было, - "слуга народа" Богуцкая

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мой фаворит в политике - Данилов, но без политической

Нардеп "Слуги народа" Лиза Богуцкая заявила, что секретарь СНБО Алексей Данилов действует очень жестко и правильно.

Об этом "слуга народа" рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Для меня на сегодняшний день фаворитом в политике является секретарь СНБО Алексей Данилов. Потому что он действует очень жестко и правильно. Мы действительно очень долго – с момента избрания Зеленского – ждали, чтобы власть начала делать эти шаги", - отметила наардеп.

По словам Богуцкой, она всегда сравнивает Зеленского с Саакашвили.

"И как-то при встрече с Владимиром Зеленским я его спросила: "Почему вы не назначаете премьером Михеила? Ведь у него же были успехи в Грузии – причем, если говорить в рамках бывшего СССР – успехи максимальные!". Он сказал: "Ну, смотрите, у него там была вся полнота власти…". Что, конечно, вызвало у меня улыбку, поскольку мы сейчас как раз обладаем всей полнотой власти: у нас есть президент, его премьер-министр, его монобольшинство в парламенте, его генеральный прокурор, его СБУ, его ГБР. Ну, то есть все находится под контролем президента", - сказала парламентарий.

"Так вот, если говорить о том, что сейчас происходит в Украине, мой фаворит – Данилов. Но этого никогда бы не произошло, если бы Зеленский не давал политической крыши для этих изменений", - добавила Богуцкая.

Читайте: Данилов о "Мотор Сичи": Никто не произносил слово "национализация"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Данилов такий самий, як і всі ви. Інакших ви не тримаєте.
Заявив, що Мотор Січ перейде у власність народу, а потім почав брехати і звинувачувати ЗМІ, що про націоналізацію не було мови.

Що тоді означає "перейде у власність народу", віддадуть Бєні?
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17.03.2021 10:16
+5
Ага Гадалка Лиса теж каже- зрада на баковій 100 відсотків , але Вова залатой человек с железобетонимі моральнимі устоямі от его параядочнєйшей семьі ... У ОПУ усі в гівні і только Буратішка в белом
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17.03.2021 10:15
+5
Это какой то просто паноктикум различных э-э-э.....существ в этих ***** урода. Там наркоманы, тут просто тупые хабалки, предатели страны различной величины, воры, коррупционеры, открытые бандюки, дегенераты различной градации, наполеончики, собачие рты, все как один конченные брехуны и основная масса - безмозглые марионетки. Все как в страшной сказке, и чем дальше, тем страшнее.
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17.03.2021 10:18
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Скажи кто твой друг и я скажу кто ты. А тут и так все понятно. Сборище притрушенных, агрессивных недоумков с перспективой профильной комиссии в заведении г. Киев по адресу Кирилловская , дом 3.
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17.03.2021 10:12 Ответить
За півтора року десь зникла довіра у тих 73%,що голосували у 2 турі. Потрібно було виправляти ситуацію. Придумали нове телевізійне шоу. РНБО проти проросійської мафії. От і все.
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17.03.2021 10:19 Ответить
Для вас новина, що всі президенти і партій, які приходили до влади, втрачали свою підтримку відразу після виборів? 30 років виборці очікують обіцяного чуда на другий день після виборів, а його як не було так і не має. От і падають рейтинги. А якщо до цього додати ще й активну діяльність програвшої сторони і чергові "солодкі" обіцянки - то наслідки закономірні.
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17.03.2021 10:34 Ответить
Ага Гадалка Лиса теж каже- зрада на баковій 100 відсотків , але Вова залатой человек с железобетонимі моральнимі устоямі от его параядочнєйшей семьі ... У ОПУ усі в гівні і только Буратішка в белом
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17.03.2021 10:15 Ответить
Данилов такий самий, як і всі ви. Інакших ви не тримаєте.
Заявив, що Мотор Січ перейде у власність народу, а потім почав брехати і звинувачувати ЗМІ, що про націоналізацію не було мови.

Що тоді означає "перейде у власність народу", віддадуть Бєні?
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17.03.2021 10:16 Ответить
Данілов,це звісно добре. Однак сказавши А, потрібно говорити і Б. А то вся ця героїчна б-ба РНБО стає схожою на серіал Санта Барбара українського разліву. Просто чекаємо кожної пятниці чергової серії серіалу без практичних наслідків.
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17.03.2021 10:17 Ответить
Так він же може казати тільки А , а Б - то вже не його повноваження ... На сцені кварталу просто новий імітатор - дуже, ну дуже близкий до натуральності
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17.03.2021 10:27 Ответить
Данилов - самый проукраинский политик в нынешней верхушке власти. Говорит так, что могу сравнить по резкости и умению формулировать только с Порошенко, причем у него даже более жесткая риторика, чему Пороха и нет такого высокомерия. Как он Бойко осадил на Шустере! Любо-дорого!
Но он на своем месте. Как глава СНБО, как может даже президент Украины, в чьих руках силовики и МИД - да, ок. Но я сомневаюсь, что он был бы хорошим премьером. Все-таки быть мэром города это одно (как о мэре все луганчане о нем хорошо отзываются). А вот руковолить экономикой целой страны - это совсем другое.
Да и кто его поведен в президенты? тут нужно монобольшинство, как у Зели. А Зеля, вон, на второй срок собрался. Не случайно они топят Кличко изо всех сил - тоже вполне реальный конкурент Зели на выборах.
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17.03.2021 11:40 Ответить
Это какой то просто паноктикум различных э-э-э.....существ в этих ***** урода. Там наркоманы, тут просто тупые хабалки, предатели страны различной величины, воры, коррупционеры, открытые бандюки, дегенераты различной градации, наполеончики, собачие рты, все как один конченные брехуны и основная масса - безмозглые марионетки. Все как в страшной сказке, и чем дальше, тем страшнее.
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17.03.2021 10:18 Ответить
боброедка изменила михо? вах какая ветренная
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17.03.2021 10:25 Ответить
кинутая тётя.
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17.03.2021 10:28 Ответить
"Ну, смотрите, у него там была вся полнота власти…". Что, конечно, вызвало у меня улыбку, поскольку мы сейчас как раз обладаем всей полнотой власти: у нас есть президент, его премьер-министр, его монобольшинство в парламенте, его генеральный прокурор, его СБУ, его ГБР. Ну, то есть все находится под контролем президента" - і тут Лиза сама публічно визнає, що ВОЗ узурпував і підм'яв під себе всю владу.
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17.03.2021 10:28 Ответить
Продолжает радовать откровениями специалист по коронавирусу. Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая/"Откуда появятся дети, если сперматозоид должен соблюдать дистанцию от яйцеклетки в один погонный метр?" - депутат от СН Богуцкая о карантине.
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17.03.2021 10:33 Ответить
Нардеп "Слуги народа" Лиза Богуцкая заявила, что секретарь СНБО Алексей Данилов действует очень жестко и правильно... потом тихо сказала... действует осторожно чтобы не злить Кремль и ...Источник: https://censor.net/ru/n3253808
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17.03.2021 10:47 Ответить
Шо она такое лижет? Пятый десяток, а всё лиза.
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17.03.2021 10:52 Ответить
В данном случае очень трудно не согласиться с недалекой Лизкой,
Данилов действительно лучший вариант для совета безопасности при этой власти...
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17.03.2021 10:56 Ответить
Он очень жестко формулирует и бескомпромиссно. Как он жестко Бойко заткнул на Шустере!
А Бойко-то обидно, он же считал, что только рыгионалы могут говорить от имени Донбасса.

А тут такая смачная дуля - Данилов - луганчанин, да еще полностью проукраинский, да так режет правду-матку в глаза, что ответить нечего - только пукнуть, что Бойко и сделал..
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17.03.2021 11:43 Ответить
Он не "проукраинский" Мій фаворит у політиці - Данілов, але без політичного "даху" від Зеленського цього б не було, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 9570
Он - часть проекта по воссозданию СССР. Вы разве не в курсе что Арестович (т.е. МО) давеча нахваливал Грефа ?
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17.03.2021 12:12 Ответить
Не пиши бред...
Данилов ненавидит СССР и современную РФ...
при чем ненавидел он ее еще задолго до Майдана,
когда большинство украинцев видели в русне братский народ,
он еще в будучи мэром Луганска и губернатором области
высказывал пожелания развала РФ....
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17.03.2021 12:28 Ответить
Не забывайте: всех этих людей интересует только бизнес. Очевидно, какие-то силы связанные с РФ мешали ему делать деньги.
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17.03.2021 12:38 Ответить
виборці 73%
https://www.youtube.com/watch?v=RcyO11X0U2k
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17.03.2021 11:18 Ответить
Ну разумеется. Луганские вместо донецких теперь. Одно непонятно - а надо ли было в таком разе выгонять донецких в 2014-м, чтобы поменять шило на мыло ?
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17.03.2021 12:11 Ответить
Схоже, Ліза сьогодні "на тумбочці" Мій фаворит у політиці - Данілов, але без політичного "даху" від Зеленського цього б не було, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 9039.
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17.03.2021 13:13 Ответить
Данилов хоть что то делает и пурги не чешет...
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17.03.2021 13:51 Ответить
 
 