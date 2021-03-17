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Новости За рубежом
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газопровод (822) Дания (444) россия (91364) Северный поток (1426)

Вторую нитку "Северного потока-2" начнут строить в водах Дании в конце марта

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Вторую нитку

Работы по укладке второй нитки газопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне Дании начнутся в конце марта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом говорится в графике компании Nord Stream 2 AG, предоставленный Датским энергетическим агентством.

"Схема строительства линии А. <...> Подготовительный этап запланирован на середину марта. Предусмотрено, что укладка труб возобновится в конце марта и будет продолжаться до конца третьего квартала", — говорится в документе.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил на слушаниях Комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса. При ответе на запросы конгрессменов, он сообщил, что США обдумывают возможные дополнительные санкции против "Северного потока 2".

"Северный поток — 2" представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них - 1,2 тыс. км. Тянутся они от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и США должны объединять усилия для блокирования "Северного потока-2", - Разумков
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Топ комментарии
+3
Ну, при Трампі такого не було. Тепер можете тільки розповідати байки про "санкції з зАда". Типу, як було з мостом. Ціни на вуглеводень пішли до гори і стимул до будівництва виміряється мільярдами на рік, жодні санкції, з тих що, залишилися їх не переважать.
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17.03.2021 10:44
+2
Ну прямо шо ковід той потік - усім світом травлять а витравити не можуть
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17.03.2021 10:29
+1
Ага начнут Вторую нитку "Северного потока-2" начнут строить в водах Дании в конце марта - Цензор.НЕТ 1971выгляни в окно ,то не вторую нитку там тянут ... Вторую нитку "Северного потока-2" начнут строить в водах Дании в конце марта - Цензор.НЕТ 1123
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17.03.2021 10:29
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Ага начнут Вторую нитку "Северного потока-2" начнут строить в водах Дании в конце марта - Цензор.НЕТ 1971выгляни в окно ,то не вторую нитку там тянут ... Вторую нитку "Северного потока-2" начнут строить в водах Дании в конце марта - Цензор.НЕТ 1123
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17.03.2021 10:29 Ответить
Ну прямо шо ковід той потік - усім світом травлять а витравити не можуть
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17.03.2021 10:29 Ответить
Та ніхто його не травить. Просто кожна причетна до нього держава викручує для себе якісь преференції, публічно лякаючи створенням перешкод. Коли всі отримають що їм потрібно, його якраз і добудують. Цей трубопровід-лице Путіна. Вони за ціною не постоять.! А нам вже потрібно працювати, як би його не має.
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17.03.2021 10:51 Ответить
років 10 ще будуть будувати...а як побудують- фуйло помре.
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17.03.2021 10:30 Ответить
На Ё-мобиле ездишь? Другу нитку "Північного потоку-2" почнуть будувати у водах Данії в кінці березня - Цензор.НЕТ 5280
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17.03.2021 10:56 Ответить
давно відомо, Антоне - російську рукопопість не обійти.
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17.03.2021 11:28 Ответить
Як би мені по барабану газотранспортна система Мордору. Мене цікавлять тільки ті гілки, які знімають навантаження з українського газогону. І питання тут не в кількості газу, а в тому що, як тільки ***** забезпечить альтернативні гілки постачання він зможе безболісно для себе вдарити по Україні.
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17.03.2021 11:26 Ответить
Хай спробує вдарити. До Воронежу, де розташована їх атомна станція,- від Куп'янська долітають і "Точка-У", і "Вільха-М", не кажучи вже про ОТРК "Грім-2".
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17.03.2021 13:32 Ответить
а чим хвастатись, якщо половина дєрьовень живе без газу ?
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17.03.2021 11:26 Ответить
Деревня России не нужна. Чем быстрее исчезнут - тем лучше. И за гос счёт стимулировать продолжение их существования - уж точно никто не собирается. Другу нитку "Північного потоку-2" почнуть будувати у водах Данії в кінці березня - Цензор.НЕТ 3075
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17.03.2021 11:59 Ответить
та най би всі москалі пощезли...
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17.03.2021 12:10 Ответить
Ну, при Трампі такого не було. Тепер можете тільки розповідати байки про "санкції з зАда". Типу, як було з мостом. Ціни на вуглеводень пішли до гори і стимул до будівництва виміряється мільярдами на рік, жодні санкції, з тих що, залишилися їх не переважать.
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17.03.2021 10:44 Ответить
1946-й рік піймали москалі бендерівця і проводять профілактику.
- Ось тобі німець, ось тобі москаль. Кого будеш стріляти?
- Та певно що москаля.
Відлупцювали і знов питають.
- Ось тобі німець, ось тобі москаль. Кого будеш стріляти?
- Та певно що москаля.
Знову били тай питають третій раз.
- Кого будеш стріляти?
Партизан питає комісара:
- А ти кого?
Комісар
- Я канешно немца.
Бандерівець каже:
- Ти диви мені знов москаль лишився…
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17.03.2021 11:37 Ответить
 
 