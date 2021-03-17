Вторую нитку "Северного потока-2" начнут строить в водах Дании в конце марта

Работы по укладке второй нитки газопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне Дании начнутся в конце марта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом говорится в графике компании Nord Stream 2 AG, предоставленный Датским энергетическим агентством.

"Схема строительства линии А. <...> Подготовительный этап запланирован на середину марта. Предусмотрено, что укладка труб возобновится в конце марта и будет продолжаться до конца третьего квартала", — говорится в документе.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил на слушаниях Комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса. При ответе на запросы конгрессменов, он сообщил, что США обдумывают возможные дополнительные санкции против "Северного потока 2".

"Северный поток — 2" представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них - 1,2 тыс. км. Тянутся они от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

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