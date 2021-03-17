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Новости Политика Украины
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Зеленский (16627) СНБО (4374) Богуцкая Лиза (65)

Зеленский ждал, что заработает прокуратура, СБУ, но не дождался и взял в руки другой инструмент - СНБО, - "слуга народа" Богуцкая

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский ждал, что заработает прокуратура, СБУ, но не дождался и взял в руки другой инструмент - СНБО, -

Президент Зеленский начал понимать, что эффективность его действий оставляет желать лучшего, поэтому "взял в руки другой инструмент – СНБО".

Об этом нардеп "Слуги народа" Лиза Богуцкая рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, что Владимир Александрович определенное время ждал. Ждал, что заработает прокуратура, СБУ. Ждал от этих органов решительных действий. Он их не дождался. Плюс он смотрит на рейтинги, на то, как голосует монобольшинство; он видит результаты нашей работы – и они его не удовлетворяют. Поэтому он начинает понимать, что эффективность его действий оставляет желать лучшего. В том числе для монобольшинства, которое изначально призвано поддерживать все изменения. Поэтому он взял в руки другой инструмент – СНБО", - отметила парламентарий.

Богуцкая отметила, что когда Зеленский "сделал первое свое резонансное заявление по Конституционному суду", то она его поддержала.

"Для цивилизованной страны это большой плюс, если КС работает в рамках законности. Но в Украине Конституционный суд стал своего рода кооперативом "Озеро" (здесь Богуцкая делает отсылку к российским реалиям; учрежденный в 1996 году Путиным и рядом лиц дачный кооператив "Озеро" впоследствии стал кадровым каркасом путинского режима – ред.). Поэтому здесь необходимо было что-то сделать для того, чтобы Конституционный суд охранял Конституцию, а не себя внутри этой Конституции. И то первое заявление Зеленского стало для меня важным решительным шагом. Стало понятно, что Владимиру Александровичу надоело ждать", - объяснила "слуга народа".

Полный текст интервью с нардепом монобольшинства Лизой Богуцкой читайте здесь.

Читайте: Мой фаворит в политике - Данилов, но без политической "крыши" от Зеленского этого бы не было, - "слуга народа" Богуцкая

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+18
Заходят вкак-то в бар политолог, офицер спецслужбы и переговорщик.
А бармен им и говорит: "АРЕСТОВИЧ, ПОШЕЛ НА #УЙ!!!"
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17.03.2021 10:33
+14
Дружбан дитинства баканов і 200% своя бенядіктова не працюють? А як це?
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17.03.2021 10:32
+13
Зеленский ждал, что заработает прокуратура, СБУ, но не дождался и взял в руки другой инструмент - СНБО, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 3887
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17.03.2021 10:32
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змінив орган для імітацій
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17.03.2021 10:31 Ответить
Зеленский ждал, что заработает прокуратура, СБУ, но не дождался и взял в руки другой инструмент - СНБО, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 3887
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17.03.2021 10:32 Ответить
Дружбан дитинства баканов і 200% своя бенядіктова не працюють? А як це?
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17.03.2021 10:32 Ответить
прям у писок/тср)))
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17.03.2021 10:36 Ответить
Не дивуйтеся, - блаженна.
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17.03.2021 13:40 Ответить
Неужто рояль взял?
В руки?
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17.03.2021 10:33 Ответить
....для рояля! Инструмент ДЛЯ рояля!
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17.03.2021 10:50 Ответить
Заходят вкак-то в бар политолог, офицер спецслужбы и переговорщик.
А бармен им и говорит: "АРЕСТОВИЧ, ПОШЕЛ НА #УЙ!!!"
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17.03.2021 10:33 Ответить
Зеленский ждал, что заработает прокуратура, СБУ, но не дождался и взял в руки другой инструмент - СНБО, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 5530
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17.03.2021 10:36 Ответить
А інший інструмент, то, типу, рояль? Чи скоріше то, чим воно на тому роялі клавіші натискає?
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17.03.2021 10:34 Ответить
Ха-ха-ха-ха-ха, *** и что же он взял у руки, неужели свой играющий член?????!!!!!!!!!
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17.03.2021 10:38 Ответить
Кто о чем, а вшивый о бане.
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17.03.2021 10:40 Ответить
"Перлы" цієї депутанши настільки ж відповідають дійсності, як її маска-авоська захищала від інфекції.
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17.03.2021 10:38 Ответить
хороший пример как работают "мозги" зебила)
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17.03.2021 10:39 Ответить
недалёкая блогерша наделяет умом комика в роли президента
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17.03.2021 10:39 Ответить
В следующем парламенте слуг будет меньше
Вопрос % зависит только от них - если они будут на стороне проевропейских партий - % будет больше, если объединятся с тюлькой - она их изнутри съест , так же поступят и опзж - им важно все под себя подмять
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17.03.2021 10:40 Ответить
однажды лебедь, рак да щука
задумали сыграть в квартет
поставили мартышку раком
е#ут, е#ут .. а толку нет
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17.03.2021 10:46 Ответить
Мартышка это народ?
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17.03.2021 11:11 Ответить
Не нужно придуриваться,СБУ и Прокуратура-это люди Зеленского,и он несет за них ЛИЧНУЮ ответственность.И насчет "заработает" тоже враньё-зарабатывают они как раз нормально! Зеленський чекав, що запрацює прокуратура, СБУ, але не дочекався і взяв у руки інший інструмент - РНБО, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 178
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17.03.2021 10:47 Ответить
Она хоть понимает что смолола? Нах в стране тогда СБУ, прокуратура и тд если они не работают?
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17.03.2021 10:48 Ответить
Янелох важче за «інструмент» нічого у руках і не тримав.
Ліза про це знає та лише про це й думає. Зеленський чекав, що запрацює прокуратура, СБУ, але не дочекався і взяв у руки інший інструмент - РНБО, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 6015
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17.03.2021 10:50 Ответить
ЖДАЛ!!! А это чмошное не пожелало что-то сделать с прокуратурой и СБУ, что бы они заработали? Там кругом его кореша за главных расставлены.
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17.03.2021 10:53 Ответить
Больное общество,и протухшее государство.
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17.03.2021 10:54 Ответить
ага, зеленский харошЫй, бояре плохие ...
пусть видосик запишет
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17.03.2021 10:55 Ответить
взял в руки другой инструмент/ среди богуцких , радуцких, куницких, домбровских,дубинских, зеленских, коломойских ,мендель наверняка есть пара-тройка умных людей, сделавших что-то полезное для Украины. Но украинцы о них не знают. СМИ в большом долгу перед народом.
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17.03.2021 11:03 Ответить
Зеля разваливает государство. Ему ничего работающее не нужно.
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17.03.2021 11:07 Ответить
Рояль или то, чем по роялю?
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17.03.2021 11:08 Ответить
Піпець, тепер і СНБО накриється мідним тазом Зеленський чекав, що запрацює прокуратура, СБУ, але не дочекався і взяв у руки інший інструмент - РНБО, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 4114
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17.03.2021 11:26 Ответить
"Зеленский ждал, что заработает прокуратура, СБУ, но не дождался и взял в руки другой инструмент - СНБО"
Гм.....
А не Зеленский ли назначил руководителя СБУ и Генпрокуроршу?
Или всё-таки Порошенко????
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17.03.2021 11:29 Ответить
"Дай дураку буй стеклянный, так он и буй разобьет, и руки порежет" - это как раз про Вову ЗЕбила. Импотентно-клоунское РНБО напринимало решений, но толку с них??? Обвинённый в ФИНАНСИРОВАНИИ ТЕРРОРИЗМА Мертвечук - ходит на свободе, а не в тюряге сидит. Смешные "санкции": фирмы Мертвечука как работали, так и сейчас работают - "Спортмастер" не даст соврать.
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17.03.2021 11:39 Ответить
А не он ли туда клоунов со своего цирка поназначал
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17.03.2021 11:51 Ответить
лизка-бобер просто феерическая дура. Была такой всегда. Правда в сук урода других и не брал никто. К тому же эта хабалка еще и убийца. Сбила насмерть мужчину, но ей помогли отмазаться- типа мужик сам виноват. Вот такие у нас депутаны. Я уже неговорю про то, что бобриха еще и любительница руцкого мира. А уж грингпоца любит, это просто смешно! Лижет ему день и ночь. Правда перепадает только мендельвошке, лизе не везет)))))
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17.03.2021 12:03 Ответить
богузская, в очередь. там еще меньдель глаз шоколадный членонисту шлифует...для рено меган в кредит.
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17.03.2021 12:20 Ответить
О вторая Мендель начала вылизывать как все печально
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17.03.2021 13:37 Ответить
 
 