Зеленский ждал, что заработает прокуратура, СБУ, но не дождался и взял в руки другой инструмент - СНБО, - "слуга народа" Богуцкая

Президент Зеленский начал понимать, что эффективность его действий оставляет желать лучшего, поэтому "взял в руки другой инструмент – СНБО".

Об этом нардеп "Слуги народа" Лиза Богуцкая рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, что Владимир Александрович определенное время ждал. Ждал, что заработает прокуратура, СБУ. Ждал от этих органов решительных действий. Он их не дождался. Плюс он смотрит на рейтинги, на то, как голосует монобольшинство; он видит результаты нашей работы – и они его не удовлетворяют. Поэтому он начинает понимать, что эффективность его действий оставляет желать лучшего. В том числе для монобольшинства, которое изначально призвано поддерживать все изменения. Поэтому он взял в руки другой инструмент – СНБО", - отметила парламентарий.

Богуцкая отметила, что когда Зеленский "сделал первое свое резонансное заявление по Конституционному суду", то она его поддержала.

"Для цивилизованной страны это большой плюс, если КС работает в рамках законности. Но в Украине Конституционный суд стал своего рода кооперативом "Озеро" (здесь Богуцкая делает отсылку к российским реалиям; учрежденный в 1996 году Путиным и рядом лиц дачный кооператив "Озеро" впоследствии стал кадровым каркасом путинского режима – ред.). Поэтому здесь необходимо было что-то сделать для того, чтобы Конституционный суд охранял Конституцию, а не себя внутри этой Конституции. И то первое заявление Зеленского стало для меня важным решительным шагом. Стало понятно, что Владимиру Александровичу надоело ждать", - объяснила "слуга народа".

Полный текст интервью с нардепом монобольшинства Лизой Богуцкой читайте здесь.

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