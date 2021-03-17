Россияне понимают, что совершили ошибку. Украина никогда не поставит воду в оккупированный Крым, - Резников

Украина ни при каких условиях не даст воду в оккупированный Крым.

Об этом вице-премьер-министр Алексей Резников заявил в комментарии LB.ua, отреагировав на запланированную на 18 марта видеосвязь президента РФ Владимира Путина с оккупационной властью полуострова и запуск водозабора на реке Бельбек, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь россияне понимают, что они допустили серьезную ошибку, и не знают, как выйти из сложившейся ситуации. Они прекрасно понимают, что Украина никогда не поставит им воду до деоккупации полуострова. Поэтому все, что мы сейчас наблюдаем, - это исключительно политтехнологический проект", - отметил Резников.

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По словам Резникова, ключевая причина не в недостатке воды, а в милитаризации полуострова. Именно на военные нужды тратится огромный запас пресной воды.

"Они же из-за милитаризации полуострова неэффективно используют водные запасы. Мирному населению при рациональном использовании воды там с головой хватает. Просто нужно правильно все делать: использовать ресурс и его экономить. А они начали милитаризировать полуостров, пытаться напоить военных, а также полмиллиона завезенных российских граждан (проводя при этом ассимиляцию нашего этнического состава)", - добавил вице-премьер-министр.

В Севастополе уже два года наблюдается сильная засуха и отсутствие осадков. Это заставило власти РФ искать альтернативные источники водоснабжения, поскольку вода в городе уже дается по почасовому расписанию. Украина ранее обеспечивала около 85% потребностей Крыма и Севастополя в пресной воде благодаря Северо-Крымскому каналу.

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После оккупации Украина заблокировала все поставки воды в Крым, а Россия стала выкачивать воду из искусственных озер, образовавшихся в неиспользуемых карьерах.