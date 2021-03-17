Россияне понимают, что совершили ошибку. Украина никогда не поставит воду в оккупированный Крым, - Резников
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Украина ни при каких условиях не даст воду в оккупированный Крым.
Об этом вице-премьер-министр Алексей Резников заявил в комментарии LB.ua, отреагировав на запланированную на 18 марта видеосвязь президента РФ Владимира Путина с оккупационной властью полуострова и запуск водозабора на реке Бельбек, передает Цензор.НЕТ.
"Теперь россияне понимают, что они допустили серьезную ошибку, и не знают, как выйти из сложившейся ситуации. Они прекрасно понимают, что Украина никогда не поставит им воду до деоккупации полуострова. Поэтому все, что мы сейчас наблюдаем, - это исключительно политтехнологический проект", - отметил Резников.
По словам Резникова, ключевая причина не в недостатке воды, а в милитаризации полуострова. Именно на военные нужды тратится огромный запас пресной воды.
"Они же из-за милитаризации полуострова неэффективно используют водные запасы. Мирному населению при рациональном использовании воды там с головой хватает. Просто нужно правильно все делать: использовать ресурс и его экономить. А они начали милитаризировать полуостров, пытаться напоить военных, а также полмиллиона завезенных российских граждан (проводя при этом ассимиляцию нашего этнического состава)", - добавил вице-премьер-министр.
В Севастополе уже два года наблюдается сильная засуха и отсутствие осадков. Это заставило власти РФ искать альтернативные источники водоснабжения, поскольку вода в городе уже дается по почасовому расписанию. Украина ранее обеспечивала около 85% потребностей Крыма и Севастополя в пресной воде благодаря Северо-Крымскому каналу.
После оккупации Украина заблокировала все поставки воды в Крым, а Россия стала выкачивать воду из искусственных озер, образовавшихся в неиспользуемых карьерах.
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А бармен им и говорит: "АРЕСТОВИЧ, ПОШЕЛ НА #УЙ!!!"
Шо изменилось от прошлой такой же заявы?
2. Ты не нострадамус и не можешь знать как отреагирует мир. Если вообще отреагирует на фоне проблем с коронавирусом
3. Украина торгует с россией. Начиная от покупки газа и заканчивая продажей ТНП (продукты питания в частности)
4. Решится вопрос компенсации закрытия транзита газа через Украину. За что Германия скажет "большое спасибо" и начнет зарабатывать с "Северного потока".
пусть кацапы так дают, в виде налога, в месяц
подавать не следует вообще никогда
Интересное выссказывание, если присмотреться.
Сформулирую то же по-другому:
"Украина поставит им воду после деоккупации полуострова"
Кому им? Россиянам?
"- маленький, зелёненький, камни ест
- маленький крымский зелёный камнеед
она шла в паре
- что будет если сегодня на крым дополнительно начать сбрасывать камни? долетят до земли или нет?
- не долетят. маленький крымский зелёный камнеед их на лету сьест, от жажды"
где то щас так вот будет ))
Погуглите, что это такое, а это 50 000 кубов/сутки воды, в Севастополь, причем половину реки "отпускают" в море.
Гуглим дальше. Канал , ниже Джанкоя, сейчас заполнен на 2/3 (есть видео на ютюбе), но потери воды в нем - 70%, он рассохся, и его использовать - себе дороже. Сейчас там тянут две трубы - водовода, по метру в диаметре, от Джанкоя, до Керчи. Эти водоводы, я так понял, уложат на дно канала, и зароют. Вода пойдет под давлением, и без потерь. Поэтому эту новость фильтровать надо. Кстати, я так понял, открывают и водовод в Симферополь - 25 000 кубов/сутки с Тайгана.
Как думаете, Резников лукавит, или этого не знает?
Да, новый водозабор из Бельбека рассчитан до 50 тыс. кубов в сутки.Но! - только в паводковый период. Сколько дней в году длится этот период? Далее, по состоянию на сегодня Севастополь уже отбирает воду из Бельбека. Сколько, вам известно? Среднегодовой сток реки Бельбек вам известен? Если сложить мощности уже существующего и нового водозаборов и сравнить со среднегодовым стоком, знаете что получится? - ну так я вам могу сказать: получится примерно этот среднегодовой сток или даже чуть больше. То есть, арифметически получается что весь (!) сток Бельбека (а может и больше) по трубам будет уходить в Севастополь, что не есть физически возможно.
Какой Тайган? Вы о чём? Это водохранилище, как пояснил глава Крыма Сергей Аксёнов, рассматривается как временный и дополнительный источник водоснабжения Симферополя. А знаете почему "временный и дополнительный"? Да потому, что Тайган - водоём естественного стока, питающийся от рек и осадков. Сегодня местные жители публикуют фотографии пугающе обмелевшего водоёма. И такими объёмами, какие планируется отбирать, Симферополь его очень быстро выпьет, что признают сами российские источники ( https://krym.aif.ru/society/details/simferopol_vypet_taygan_donorom_vodohranilishche_stanet_na_vremya )
И геометку тоже учёл (если, конечно, она не левая).
Видать, у ОУОЛ есть немало последователей и в Литве.
Впрочем, мне без разницы. Пихуй. Нам своє робить.
Кстати, никакого "словообразования по Грушевскому" не существует. Грушевский был историком, а не филологом. В этом контексте должна было стоять совсем другая фамилия. Это вам к сведению.