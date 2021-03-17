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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26022) вода (880) Резников (1165)

Россияне понимают, что совершили ошибку. Украина никогда не поставит воду в оккупированный Крым, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россияне понимают, что совершили ошибку. Украина никогда не поставит воду в оккупированный Крым, - Резников

Украина ни при каких условиях не даст воду в оккупированный Крым.

Об этом вице-премьер-министр Алексей Резников заявил в комментарии LB.ua, отреагировав на запланированную на 18 марта видеосвязь президента РФ Владимира Путина с оккупационной властью полуострова и запуск водозабора на реке Бельбек, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь россияне понимают, что они допустили серьезную ошибку, и не знают, как выйти из сложившейся ситуации. Они прекрасно понимают, что Украина никогда не поставит им воду до деоккупации полуострова. Поэтому все, что мы сейчас наблюдаем, - это исключительно политтехнологический проект", - отметил Резников.

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По словам Резникова, ключевая причина не в недостатке воды, а в милитаризации полуострова. Именно на военные нужды тратится огромный запас пресной воды.

"Они же из-за милитаризации полуострова неэффективно используют водные запасы. Мирному населению при рациональном использовании воды там с головой хватает. Просто нужно правильно все делать: использовать ресурс и его экономить. А они начали милитаризировать полуостров, пытаться напоить военных, а также полмиллиона завезенных российских граждан (проводя при этом ассимиляцию нашего этнического состава)", - добавил вице-премьер-министр.

В Севастополе уже два года наблюдается сильная засуха и отсутствие осадков. Это заставило власти РФ искать альтернативные источники водоснабжения, поскольку вода в городе уже дается по почасовому расписанию. Украина ранее обеспечивала около 85% потребностей Крыма и Севастополя в пресной воде благодаря Северо-Крымскому каналу.

Также читайте: Оккупанты в Крыму готовят иск против Украины за перекрытие Северо-Крымского канала: среди ответчиков Чубаров и Сенченко

После оккупации Украина заблокировала все поставки воды в Крым, а Россия стала выкачивать воду из искусственных озер, образовавшихся в неиспользуемых карьерах.
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Топ комментарии
+58
Заходят вкак-то в бар политолог, офицер спецслужбы и переговорщик.
А бармен им и говорит: "АРЕСТОВИЧ, ПОШЕЛ НА #УЙ!!!"
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17.03.2021 10:33
+43
Украина никогда не поставит воду в Крым до деоккупации полуострова, - Резников - Цензор.НЕТ 4273
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17.03.2021 10:33
+39
Росіяни розуміють, що зробили помилку. Україна ніколи не постачатиме воду в окупований Крим, - Резніков - Цензор.НЕТ 4932
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17.03.2021 10:52
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Украина никогда не поставит воду в Крым до деоккупации полуострова, - Резников - Цензор.НЕТ 4273
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17.03.2021 10:33 Ответить
Заходят вкак-то в бар политолог, офицер спецслужбы и переговорщик.
А бармен им и говорит: "АРЕСТОВИЧ, ПОШЕЛ НА #УЙ!!!"
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17.03.2021 10:33 Ответить
Россияне понимают, что совершили ошибку. Украина никогда не поставит воду в оккупированный Крым, - Резников - Цензор.НЕТ 3078
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17.03.2021 10:38 Ответить
Росіяни розуміють, що зробили помилку. Україна ніколи не постачатиме воду в окупований Крим, - Резніков - Цензор.НЕТ 4932
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17.03.2021 10:52 Ответить
каждые два дня вылазит очередной зебил с заявой что "Украина не поставит воду в Крым".
Шо изменилось от прошлой такой же заявы?
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17.03.2021 10:43 Ответить
Нічого, головне ж прокукарєкать шо вАні поЦріоти України і сдєлалі за два года больше, чєм за вєсь пєріод нєзавісімості.... Росіяни розуміють, що зробили помилку. Україна ніколи не постачатиме воду в окупований Крим, - Резніков - Цензор.НЕТ 1181
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17.03.2021 10:54 Ответить
Ідуть торги з кацапами
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17.03.2021 11:05 Ответить
Россияне понимают, что совершили ошибку. Украина никогда не поставит воду в оккупированный Крым, - Резников - Цензор.НЕТ 4882
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17.03.2021 10:43 Ответить
РОВНО СЕМЬ ЛЕТ НАЗАД КРЫМЧАНЕ ВЫБРАЛИ ДЛЯ СЕБЯ НОВЫЙ ГРАФИК ПОДАЧИ ВОДЫ !!!!!
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17.03.2021 10:55 Ответить
«Количество воды в камне или минерале очень мало. Чтобы выпустить заметное количество воды, придется нагреть много камня », Росіяни розуміють, що зробили помилку. Україна ніколи не постачатиме воду в окупований Крим, - Резніков - Цензор.НЕТ 8922
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17.03.2021 20:09 Ответить
Хочу Крымского рису и молока! Росіяни розуміють, що зробили помилку. Україна ніколи не постачатиме воду в окупований Крим, - Резніков - Цензор.НЕТ 6955
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17.03.2021 10:45 Ответить
Росіяни розуміють, що зробили помилку. Україна ніколи не постачатиме воду в окупований Крим, - Резніков - Цензор.НЕТ 6357
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17.03.2021 10:57 Ответить
Поставлятиме воду в Крим Україна! От тільки К О Л И і на яких умовах???
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17.03.2021 10:47 Ответить
Никогда не говори "никогда". Не умеющий честно зарабатывать - ищет аферы. А с Крымом экономика простая. Аксенов заявил, что себестоимость опреснения составляет чуть больше 1$/куб. Если РФ предложит Украине продавать воду, предположим, в 10 раз дешевле, т.е. по 0,1$/куб, то учитывая поток воды по северокрымскому каналу до 2014 г., Украина может зарабатывать 1,2 млрд. $./год. Мало? Ок. Для путлера - это копейки. Он может и в 5 раз больше дать. Смогут ли отказаться, вот эти вот - не умеющие зарабатывать, от 5 млрд.$/ год ... во имя национальных интересов Украины? ...
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17.03.2021 10:48 Ответить
Вы абсолютно правы. Шмыгаль, если помните, уже сразу после назначения хотел поставлять, прикрываясь гуманитарной риторикой: ну там же люди живут, такие же граждане Украины, они не виноваты и не должны страдать. И только мгновенная и очень резкая реакция общества заставила его заткнуться.
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17.03.2021 10:55 Ответить
Допустим! Мы начали официально продавать воду в Крым. Вся планета тут же говорит - Украина признала и легализовала временно оккупированную территорию (договор с кем подписывать? с оккупантами? это и есть официальная позиция страны) - значит, конфликт можно считать решенным, претензии со стороны Украины считаем более несущественными, снимаем санкции - и решайте проблемы тет-а-тет с росией. Украина, оставшись наедине с росией, будет поглощена и уничтожена в течение короткого времени.
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17.03.2021 10:57 Ответить
1. Меня агитировать не надо. Я - против подачи воды в Крым
2. Ты не нострадамус и не можешь знать как отреагирует мир. Если вообще отреагирует на фоне проблем с коронавирусом
3. Украина торгует с россией. Начиная от покупки газа и заканчивая продажей ТНП (продукты питания в частности)
4. Решится вопрос компенсации закрытия транзита газа через Украину. За что Германия скажет "большое спасибо" и начнет зарабатывать с "Северного потока".
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17.03.2021 11:04 Ответить
Ну ты предпологай и дальше, а Украина пока держит, и будет держать закрытым краник для кацапов в Крыму.
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17.03.2021 11:05 Ответить
задача разрушить мацкву, а потом забрать бабло, всё сразу, 5 лярдов
пусть кацапы так дают, в виде налога, в месяц
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17.03.2021 11:08 Ответить
Ну так ***** ж був на 100 відсотків впевнений, що відтяпає територію від Одеси до Харкова. А воно отримало геморой.
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17.03.2021 10:51 Ответить
Росіяни розуміють, що зробили помилку. Україна ніколи не постачатиме воду в окупований Крим, - Резніков - Цензор.НЕТ 2943
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17.03.2021 10:54 Ответить
А моряк ватний так і здох не дочикавшись вАдички... Росіяни розуміють, що зробили помилку. Україна ніколи не постачатиме воду в окупований Крим, - Резніков - Цензор.НЕТ 2577
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17.03.2021 10:56 Ответить
Не води, а В аду.
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17.03.2021 11:00 Ответить
Херсонская область вододефицитная. Самим вода нужна. Какой нах.й Крым?!...
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17.03.2021 10:57 Ответить
один хер её там на рис переводили, кому он нужен ...
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17.03.2021 11:09 Ответить
Відсутність води викликає проблеми в розвитку промисловості і сільського господарства. Під питання стоїть туризм. В таких умовах Крим не може самостійно розвиватись, він потребує все нових і нових фінансових вливань. ********* створила собі фінансову чорну дірку, куди безповоротно зникають мільярди. Ну і ... з ним, з їхніми грошима.
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17.03.2021 11:08 Ответить
строительство канала было ошибкой, воду в крым
подавать не следует вообще никогда
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17.03.2021 11:10 Ответить
"россияне ... прекрасно понимают, что Украина никогда не поставит им воду до деоккупации полуострова"
Интересное выссказывание, если присмотреться.
Сформулирую то же по-другому:
"Украина поставит им воду после деоккупации полуострова"

Кому им? Россиянам?
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17.03.2021 11:11 Ответить
Тоже замечаете, как смещают "окно овертона"?
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17.03.2021 11:25 Ответить
была такая загадка. обапдейтенный вариант будет где то таким
"- маленький, зелёненький, камни ест
- маленький крымский зелёный камнеед
она шла в паре
- что будет если сегодня на крым дополнительно начать сбрасывать камни? долетят до земли или нет?
- не долетят. маленький крымский зелёный камнеед их на лету сьест, от жажды"
где то щас так вот будет ))
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17.03.2021 11:18 Ответить
Да какие нахрен россияне, там же есть пару процентов адекватных, а вы автоматически делаете их своими врагами, вы продолжаете быть младщим братом, в то время, когда по факту это наш восточный сосед, москали, орда, террористы, кремль, пора становиться политиками.
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17.03.2021 11:36 Ответить
Росіяни розуміють, що зробили помилку. Україна ніколи не постачатиме воду в окупований Крим, - Резніков - Цензор.НЕТ 3001
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17.03.2021 12:04 Ответить
Ну так, привычно покричать, порадоваться, постебаться, оно конечно приятно, а если задуматься? Новость внимательно прочитали? Вот это: "18 марта видеосвязь президента РФ Владимира Путина с оккупационной властью полуострова и запуск водозабора на реке Бельбек", передает Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net/ru/n3253818
Погуглите, что это такое, а это 50 000 кубов/сутки воды, в Севастополь, причем половину реки "отпускают" в море.
Гуглим дальше. Канал , ниже Джанкоя, сейчас заполнен на 2/3 (есть видео на ютюбе), но потери воды в нем - 70%, он рассохся, и его использовать - себе дороже. Сейчас там тянут две трубы - водовода, по метру в диаметре, от Джанкоя, до Керчи. Эти водоводы, я так понял, уложат на дно канала, и зароют. Вода пойдет под давлением, и без потерь. Поэтому эту новость фильтровать надо. Кстати, я так понял, открывают и водовод в Симферополь - 25 000 кубов/сутки с Тайгана.
Как думаете, Резников лукавит, или этого не знает?
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17.03.2021 12:28 Ответить
Мы думаем, что вы нас тут совсем за придурков держите.
Да, новый водозабор из Бельбека рассчитан до 50 тыс. кубов в сутки.Но! - только в паводковый период. Сколько дней в году длится этот период? Далее, по состоянию на сегодня Севастополь уже отбирает воду из Бельбека. Сколько, вам известно? Среднегодовой сток реки Бельбек вам известен? Если сложить мощности уже существующего и нового водозаборов и сравнить со среднегодовым стоком, знаете что получится? - ну так я вам могу сказать: получится примерно этот среднегодовой сток или даже чуть больше. То есть, арифметически получается что весь (!) сток Бельбека (а может и больше) по трубам будет уходить в Севастополь, что не есть физически возможно.
Какой Тайган? Вы о чём? Это водохранилище, как пояснил глава Крыма Сергей Аксёнов, рассматривается как временный и дополнительный источник водоснабжения Симферополя. А знаете почему "временный и дополнительный"? Да потому, что Тайган - водоём естественного стока, питающийся от рек и осадков. Сегодня местные жители публикуют фотографии пугающе обмелевшего водоёма. И такими объёмами, какие планируется отбирать, Симферополь его очень быстро выпьет, что признают сами российские источники ( https://krym.aif.ru/society/details/simferopol_vypet_taygan_donorom_vodohranilishche_stanet_na_vremya )
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17.03.2021 13:11 Ответить
Я предложил сделать то, что сделал я - погуглить. Уточню, Бельбек - самая полноводная река Крыма, и ее отбирают не всю, т. е. объем можно увеличить.. Вот гидроузел сегодня (ссылка) У этого автора много материала по данной теме, кстати есть видео и про канал, которое меня удивило. А Тайган и Чернореченское, конечно вспомогательный приток, основной будет, как я понял, вода из канала, котоая потечет в трубе.
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17.03.2021 15:42 Ответить
Был у нас когда-то некий колоритный премьер Мыкола Яновыч Азиров, он в таких случаях говорил: "Та пихуй!" Пусть хоть Чёрное море опресняют, хоть из карадагские камней воду выдавливают - мы просто будем с интересом наблюдать за этим, не более.
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17.03.2021 16:31 Ответить
Азаров, пожалуй, самый толковый из украинских премьеров, с прекрасным образованием, доктор наук, реальный профессор, автор более 150 научных работ. А насчет "пiхуй", так он просто не зная мовы, применял правила словообразования по Грушевскому: стол-стiл, нож-нiж, кот-кiт..., то що))) А так, конечно будем смотреть, как кацапы, в очередной раз обгадятся, как с энергохвостом, мостом...... Закупаемся поп-корном
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17.03.2021 16:52 Ответить
Я оценил ваш сарказм.
И геометку тоже учёл (если, конечно, она не левая).
Видать, у ОУОЛ есть немало последователей и в Литве.
Впрочем, мне без разницы. Пихуй. Нам своє робить.
Кстати, никакого "словообразования по Грушевскому" не существует. Грушевский был историком, а не филологом. В этом контексте должна было стоять совсем другая фамилия. Это вам к сведению.
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17.03.2021 17:14 Ответить
Грушевский стоял во главе группы ученых, создававших "книжный украинский язык (мову)", и считал именно себя ее создателем. У него был серьезный конфликт с ярым украинофилом, Нечуй - Левицким, который сильно его критиковал за "полонизацию", народного украинского, языка. После революции, Грушевский сбежал в Австрию, но позже попросил Сталина о возвращении, для украинизации Востока Украины. Историю надо знать))
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17.03.2021 17:29 Ответить
Извините, но вы чушь явную несете. Спор между Грушевским и Нечуй-Левицким по поводу галицкого и среднеднепровского диалектов действительно был, это общеизвестный факт. Но никакой группы ученых филологов Грушевский не возглавлял и к уж тем более к унормированию украинского языка отношения не имеет. Еще раз: словобразования по Грушевскому не существует, это чушь.
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17.03.2021 17:45 Ответить
Я тогда к счастью не жил, и не большой знаток данной темы. Читая Левицкого, нужное (там совсем мало, а именно литера "К"))) выделяю. «…Свои взгляды писатель изложил в статье "Современный газетный язык на Украине" и брошюре "Кривое зеркало украинского языка". Он протестовал против искусственной полонизации украинской речи, замены народных слов иноязычными, приводил конкретные примеры Так, вместо народного слова "держать", указывал Нечуй-Левицкий, вводят слово "тримати", вместо народного "ждать" - слово "чекати", вместо "предложили" - "пропонували", вместо "ярко" - "яскраво", вместо "обида" - "образа", вместо "война" - "війна" и т д. Известное еще из языка киевских средневековых ученых слово "учебник" Грушевский и К° заменили на "підручник", "ученик" - на "учень", вместо "на углу" пишут "на розі" ("и вышло так, что какие-то дома и улицы были с рогами, чего нигде на Украине я еще не видел").
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17.03.2021 17:55 Ответить
И еще, некто Иван Франко, писал на русском, а затем совместно с Грушевским, все переделал на мову.
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17.03.2021 17:58 Ответить
Бидлу рекомендую пити мочу.
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17.03.2021 12:33 Ответить
Росіяни розуміють, що зробили помилку. Україна ніколи не постачатиме воду в окупований Крим, - Резніков - Цензор.НЕТ 7437
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17.03.2021 14:38 Ответить
Надо в Крыму провести постоянную соц рекламу о пользе Уринотерапии и Капрофагии!
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17.03.2021 17:05 Ответить
 
 