Россия обязательно ответит, если США разместят ракеты в Европе, Японии или в Южной Корее, - Шойгу
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Россия должным образом ответит, если Соединенные штаты разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе или Японии и Южной Корее.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью казахстанском порталу Tengrinews.kz.
По мнению главы Минобороны РФ, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был вполне приемлемый, и российская сторона считает, что США нашли, а где-то и придумали специальные поводы для того, чтобы выйти из этого договора.
Он напомнил, что Россия взяла на себя обязательство не размещать подобного рода оружие, если оно не появится в Европе.
"Но если оно будет размещено, мы, естественно, ответим должным образом. Равно как на востоке нашей страны, естественно, имею в виду возможное размещение на территории Японии и Южной Кореи", — подчеркнул Шойгу.
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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что размещение американских ракет на территории Японии может угрожать безопасности в регионе. В ответ на это японские пользователи разделились во мнении. Одни заявили, что нужно направлять в сторону России "не простые ракеты", другие отметили, что Японии пора действовать самостоятельно, а не полагаться на помощь США.
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Варонiж бамбiть буде?
...
- А шо у тебя с глазом?
- Меня Рабинович ударил.
- И шо, ты опять никак не отреагировал?!
- Это я не отреагировал?! Я еще как отреагировал
- И как же?!!
- Я упал.
если танков, то 30 000 шт, и это только одной серии (наприм. т-64).. а ведь были еще т-72,
и в итоге, туалетная бумага стала предметом роскоши и признаком статуса "высокого положения" в бедном обществе..
Удачи вам, кацапы!.. пусть будут ракеты под каждым кустом!.. тем быстрее вы разоритесь!
поэтому,не вижу причин этим наборам останавливаться на современной великой расии..
у шойгу от говна ******** Гундяева кукуха поехала ?
где мошква, где Япония то ?
Це серьозна загроза, треба підготуватись...
А шо(?), хороший военачальник: во-первых, ему не надо тормоза включать, у него и так природный дар верховного главнокомандующего разумением своим в смущение не вводить; во-вторых, подчинённым - красота, в докладах заливай сколько хочешь - генерал один хрен "ни в зуб ногой, ни в жопу пальцем".
Надо бы ещё одну реформу внедрить - добавить в армию алтайского колорита - часовые на посту пускай с оружием, а вот разводящим заменить оружие на шаманские бубны.