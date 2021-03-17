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Новости Политика Украины
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Зеленский (16627) Богуцкая Лиза (65) Ермак Андрей (1192)

Зеленский начал выходить из теплой ванны, в которую он был сознательно кем-то погружен, - "слуга народа" Богуцкая

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский начал выходить из теплой ванны, в которую он был сознательно кем-то погружен, -

Нардеп "Слуги народа" Лиза Богуцкая заявила, что у нее периодически возникало ощущение, что страной руководит не президент Владимир Зеленский, а глава его Офиса Андрей Ермак.

Об этом Богуцкая заявила в интервью Цензор.НЕТ.

В то же время нардеп подчеркнула, что президент Зеленский начал выходить "из этой теплой ванны, из этой капсулы, в которую он был погружен".

"И, на мой взгляд, в эту теплую ванну он был сознательно погружен кем-то", - добавила "слуга народа".

"У меня периодически тоже возникало ощущение, что страной руководит не президент Зеленский, а Андрей Ермак – в то время как президенту Зеленскому доверили маленький кусочек: строить дороги, больницы, сидеть в этой капсуле – и не вмешиваться в международную политику, в отношения с олигархами и так далее. Но по последним событиям мы видим, что президент раскрывается и выходит из этой теплой ванны", - отметила Богуцкая.

По словам нардепа, Зеленский "создает ту самую политическую "крышу" и все условия для того, чтобы СНБО этим занимался".

"На сегодняшний день это единственный орган, которому он абсолютно доверяет в плане того, что будут перемены; что этот орган даст мотивацию и для СБУ, и для МВД (скорее всего). По крайней мере, я на это надеюсь", - подытожила Богуцкая.

Интервью с нардепом "Слуги народа" Лизой Богуцкой читайте здесь.

Читайте: Зеленский ждал, что заработает прокуратура, СБУ, но не дождался и взял в руки другой инструмент - СНБО, - "слуга народа" Богуцкая

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+21
"погружен кем-то" - интересно кем же?) Бедный бубочка, ну прям вообще ничего не знал, когда полез в президенты...
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17.03.2021 11:06
+16
Спустя два года? И что нам всем делать?
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17.03.2021 11:08
+14
Це та шо зробила маску з авоськи?Зеленский начал выходить из теплой ванны, в которую он был сознательно кем-то погружен, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 9154
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17.03.2021 11:09
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А Богуцкая ак в ванне и осталась?
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17.03.2021 11:05 Ответить
Богуцька каже що у Зеленського в голові порожньо, з жопи рука коломойського стирчить, на плечах Єрмак з Ахметовим сидять, до рук мотузки прив'язані ляльководами а ноги несуть на курорти.
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17.03.2021 11:31 Ответить
ДУр-а ,слов НЕТ !!!!!!
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17.03.2021 11:36 Ответить
Так это так и есть. Зеленський почав виходити з теплої ванни, в яку він був свідомо кимось занурений, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 2100 Зеленський почав виходити з теплої ванни, в яку він був свідомо кимось занурений, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 2100 Зеленський почав виходити з теплої ванни, в яку він був свідомо кимось занурений, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 2100. Особенно про жопу бубочки.
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17.03.2021 12:15 Ответить
Фух теперь мы спокойны всего то 2 года понадобилось найвелычнишему чтобы выйти из ванны.
А если бы на его месте был бы какой-то дурачок?
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17.03.2021 12:18 Ответить
А теперь представьте себе, оно вылазит из тёплой ванны и сразу в лохань с говном. Своим же говном, которое он туда наваливал все 2 года. И даже более.
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17.03.2021 13:19 Ответить
Скоро Bellingcat включит холодный душ со льдом...Выйдут все...
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17.03.2021 11:42 Ответить
Для Зє настає душ Шарко -Джо, плюс рейтинги. От що б ще люди виходили на вулиці.
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17.03.2021 11:05 Ответить
Так,потрапив Віслючок ,між молотом та ковадлом!!! Тепер як воша на грибінці !!!)))
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17.03.2021 11:21 Ответить
Скорее прилетел волшебный пендаль из за океана.
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17.03.2021 11:23 Ответить
"погружен кем-то" - интересно кем же?) Бедный бубочка, ну прям вообще ничего не знал, когда полез в президенты...
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17.03.2021 11:06 Ответить
"Как в Турции" (с)

Зеленський почав виходити з теплої ванни, в яку він був свідомо кимось занурений, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 852
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17.03.2021 11:17 Ответить
Ну шо тут смешного? Это фотка, как бубочка, Беня и Ахмет бегут на расею.
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17.03.2021 12:18 Ответить
А выглядит так, как будто они уже там...
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17.03.2021 12:20 Ответить
Спустя два года? И что нам всем делать?
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17.03.2021 11:08 Ответить
Дали Бубасу красную таблетку через два года канавала ? Или живительный подсрачник от Байдена ?
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17.03.2021 11:08 Ответить
Він сам з великим задоволенням та полегшенням в неї занурився.
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17.03.2021 11:09 Ответить
Чем они там все злоупотребляют?
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17.03.2021 11:09 Ответить
Це та шо зробила маску з авоськи?Зеленский начал выходить из теплой ванны, в которую он был сознательно кем-то погружен, - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 9154
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17.03.2021 11:09 Ответить
гламурненько и безмозгленько!
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17.03.2021 11:11 Ответить
Так это Мендель ей нацепила, чтобы Богуцкая не покушалась на ту штуку, которой Бубочка на пианино теребонькает.
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17.03.2021 11:14 Ответить
Сначала она сделала маску из своих старых труселей, а вместо них надела авоську. А потом сделала их авоськи.
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17.03.2021 12:21 Ответить
да да да
прямо тебе спящий богатырь проснулся... угу
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17.03.2021 11:11 Ответить
так в ванной была и не тёплая вода )
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17.03.2021 11:12 Ответить
Да, там была Бенина моча. Не теплая. Зеленський почав виходити з теплої ванни, в яку він був свідомо кимось занурений, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 2448 Зеленський почав виходити з теплої ванни, в яку він був свідомо кимось занурений, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 2448 Зеленський почав виходити з теплої ванни, в яку він був свідомо кимось занурений, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 2448
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17.03.2021 12:22 Ответить
Пока олигархи руководят Украиной, толку от Зеленского не будет.
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17.03.2021 11:13 Ответить
Так и никогда не будет...
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17.03.2021 11:14 Ответить
бубачка хороший, но олигархи ему мешают.
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17.03.2021 11:37 Ответить
Кто за девушку (бубочку) платит, тот ее и танцует.
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17.03.2021 12:23 Ответить
Откуда эта дурацкая метафора про ванну? Повторяешь, Лиза, порошенкины клише . Президент не в ванне, а , наоборот, в идеальном шторме, и с этим штормом справляется.
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17.03.2021 11:14 Ответить
Зеленський почав виходити з теплої ванни, в яку він був свідомо кимось занурений, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 6825
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17.03.2021 11:16 Ответить
в кокаиновом шторме президент твой, и да справляется, в обе ноздри Зеленський почав виходити з теплої ванни, в яку він був свідомо кимось занурений, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 7873
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17.03.2021 11:20 Ответить
Угу. Власне він і є творцем, точніше маріонеткою творця, того "ідеального шторму", а про "справляється", то уже ми усі бачимо Зеленський почав виходити з теплої ванни, в яку він був свідомо кимось занурений, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 3790
Я так думаю, що після того як усунути творця шторму та його маріонетку, шторм сам по собі заспокоїться Зеленський почав виходити з теплої ванни, в яку він був свідомо кимось занурений, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 825
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17.03.2021 11:28 Ответить
лечи бошку)))
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17.03.2021 11:29 Ответить
А ось і Тетяна. Лайфом придавлена, Порошенком контужена.
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17.03.2021 11:45 Ответить
Ого! Зеленському тепер тиждень можна не какати.
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17.03.2021 12:03 Ответить
Можна. Тиждень какати в штани.
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17.03.2021 12:25 Ответить
Не сметь вытаскивать бубочку из теплой ванны! Там у него бульбашки смешнее получаются. Хоть какой-то толк от нелоха...
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17.03.2021 11:14 Ответить
Ну у него а из него. Зеленський почав виходити з теплої ванни, в яку він був свідомо кимось занурений, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 5107 Зеленський почав виходити з теплої ванни, в яку він був свідомо кимось занурений, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 5107 Зеленський почав виходити з теплої ванни, в яку він був свідомо кимось занурений, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 5107
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17.03.2021 12:26 Ответить
Както сёдня много этого ощипаного бобра... у неё весеннее обострение климакса?
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17.03.2021 11:15 Ответить
Что то сегодня много этой мудачки.
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17.03.2021 11:16 Ответить
ЕЖГ. *****.
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17.03.2021 11:19 Ответить
Интересно, он головкой вперед начал выходить, или жопа на поверхности показалась?
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17.03.2021 11:18 Ответить
Какая головка? его как не поверни, везде жопа. Зеленая. Зеленський почав виходити з теплої ванни, в яку він був свідомо кимось занурений, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 1989
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17.03.2021 12:27 Ответить
Зеленский никогда не был в тёплой ванне,а постоянно был и находится в ванне дерьма.Даже те деньги,которые он заработал они все обмазаны гав...И ему там постоянно находиться,потому что это его естественная среда обитания.
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17.03.2021 11:24 Ответить
Зеленський почав виходити з теплої ванни, в яку він був свідомо кимось занурений, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 9201
Зеленский начал выходить из теплой ванны, в которую он был сознательно кем-то погружен,...,а это надо Украине ,которая воюет с агрессором уже семь лет, плюс Ковид19?
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17.03.2021 11:25 Ответить
Зеленский никогда не был в тёплой ванне,а постоянно был и находится в ванне дерьма.Даже те деньги,которые он заработал они все обмазаны гав...И ему там постоянно находиться,потому что это его естественная среда обитания.
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17.03.2021 11:29 Ответить
Та поняли мы, поняли. Повторяешься. Заело? Зеленський почав виходити з теплої ванни, в яку він був свідомо кимось занурений, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 7069
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17.03.2021 11:44 Ответить
Случайно нажал вторично отправить..А если ответил в такой манере,то явно ты не понял и наверное тебе не дано понять.
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17.03.2021 11:52 Ответить
Как же не понять? Смысл один- "гауно гавёное". Зеленський почав виходити з теплої ванни, в яку він був свідомо кимось занурений, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 4367 Видимо, та кнопка, которую ты "вторично нажал", на клаве у тебя одна-единственная.
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17.03.2021 12:05 Ответить
Ему уже 43 и уже не мальчик,как ты высказался,а смысл действительно один- он весь обмазан в *гауно-гавёное* от рождения и ему с этим жить столько, сколько отведено природой.чем бы он не занимался в дальнейшем.
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17.03.2021 12:29 Ответить
Так ЗЕбанутые тупые и глухие, а так есть шанс, что и до этого быдла дойдет.
Могу и я это повторить.
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17.03.2021 12:30 Ответить
У государственного деятеля Богуцкой сегодня бенефис?) Неужели эта "ляпотня" языком достойна такого внимания.
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17.03.2021 11:36 Ответить
Ну не отдавать же пальму первенства, в возвеличивании Зе, Мендельше..
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17.03.2021 13:23 Ответить
Богуцкая, иди нафик со своими "аналогиями". Зеленський почав виходити з теплої ванни, в яку він був свідомо кимось занурений, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 2819 Он что- младенец или мумия какая-то, чтобы его кому-то в "ванные погружать"? Мальчик уже взрослый и должен купаться сам. Зеленський почав виходити з теплої ванни, в яку він був свідомо кимось занурений, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 7469
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17.03.2021 11:42 Ответить
Скажи это маме Риме, сразу тряпкой по фейсу получишь.
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17.03.2021 11:46 Ответить
Дак мама от него отдельно живёт. В другом городе. Причём ооооочень давно. Что пишут на этот счёт в ваших методичках? Зеленський почав виходити з теплої ванни, в яку він був свідомо кимось занурений, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 3334
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17.03.2021 12:01 Ответить
Методички используют люди лишенные воображения, это не ко мне.
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17.03.2021 12:17 Ответить
Ну да, ну да. Вижу. "Воображения" тебе "не занимать". Фантаст! Зеленський почав виходити з теплої ванни, в яку він був свідомо кимось занурений, - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 6558
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17.03.2021 12:23 Ответить
В чем фантастика, в том что Богуцкая нардеп а Зеленский Президент? Это реальность, смирись.
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17.03.2021 12:38 Ответить
почав виходити, послизнувся і на...бнувся...
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17.03.2021 12:19 Ответить
Шо это за президент такой, которого, как вещь, кто попало то крутит туда-сюда, то в ванну погружает?

Табурет был бы менее поддающимся влиянию президентом, чем ЗЕ.
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17.03.2021 13:23 Ответить
Да может не выходит разницы ни какой 0 он и есть 0
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17.03.2021 13:36 Ответить
Треба більше турбуватися, щоб не було "ощущенія" що мурашки по одній з частин тіла не повзають.
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17.03.2021 13:45 Ответить
По-моему его уже утопили в этой ванне, и страной управляют изменники Родины и прихвостни олигархов. Как мы реально пролетели на выборах, выбрав это недоразумение.
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17.03.2021 19:59 Ответить
 
 