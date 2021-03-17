Зеленский начал выходить из теплой ванны, в которую он был сознательно кем-то погружен, - "слуга народа" Богуцкая
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардеп "Слуги народа" Лиза Богуцкая заявила, что у нее периодически возникало ощущение, что страной руководит не президент Владимир Зеленский, а глава его Офиса Андрей Ермак.
Об этом Богуцкая заявила в интервью Цензор.НЕТ.
В то же время нардеп подчеркнула, что президент Зеленский начал выходить "из этой теплой ванны, из этой капсулы, в которую он был погружен".
"И, на мой взгляд, в эту теплую ванну он был сознательно погружен кем-то", - добавила "слуга народа".
"У меня периодически тоже возникало ощущение, что страной руководит не президент Зеленский, а Андрей Ермак – в то время как президенту Зеленскому доверили маленький кусочек: строить дороги, больницы, сидеть в этой капсуле – и не вмешиваться в международную политику, в отношения с олигархами и так далее. Но по последним событиям мы видим, что президент раскрывается и выходит из этой теплой ванны", - отметила Богуцкая.
По словам нардепа, Зеленский "создает ту самую политическую "крышу" и все условия для того, чтобы СНБО этим занимался".
"На сегодняшний день это единственный орган, которому он абсолютно доверяет в плане того, что будут перемены; что этот орган даст мотивацию и для СБУ, и для МВД (скорее всего). По крайней мере, я на это надеюсь", - подытожила Богуцкая.
Интервью с нардепом "Слуги народа" Лизой Богуцкой читайте здесь.
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А если бы на его месте был бы какой-то дурачок?
прямо тебе спящий богатырь проснулся... угу
Я так думаю, що після того як усунути творця шторму та його маріонетку, шторм сам по собі заспокоїться
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Зеленский начал выходить из теплой ванны, в которую он был сознательно кем-то погружен,...,а это надо Украине ,которая воюет с агрессором уже семь лет, плюс Ковид19?
Могу и я это повторить.
Табурет был бы менее поддающимся влиянию президентом, чем ЗЕ.